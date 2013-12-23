Лишний товар

Летяга Просмотров: 36 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 15:38 by

Раньше была равнодушна к интернет-магазинам: бесконечное ожидание, потерянные посылки, очереди в почтовом отделении. Всё это не создавало впечатления, что наступает новый век, где поездки в торговые центры больше не нужны.Но когда интернет-магазинов стало больше, а рядом с нашим домом открылись пункты выдачи, я стала заказывать там буквально всё.Пылесос, весы, куртку, мужу брюки, дочке шапку... Всё, что нужно, на раз-два, и доставка очень быстрая.В первые дни я этим так увлеклась, что муж намекнул: не пора ли сбавить обороты? Стоило бы мне тогда к нему прислушаться!В тот злополучный день я заказывала чехол и защитное стекло для своего нового смартфона. Выбрала то, что понравилось, перешла в корзину и сразу увидела там лишний товар.Венчик погребальный — 1 шт. — 40 рублей. На фотографии была атласная сиреневая лента с неразборчивыми надписями и изображениями.Я была удивлена не тем, как этот товар оказался в моей корзине. Мало ли, нажала не туда, случайно добавила... Меня поразил факт, что в онлайн-магазинах можно найти ритуальную атрибутику. Я подумала: неужто люди готовы уже и такое покупать через интернет?Мне стало неприятно. Вспомнились похороны бабушки. На голове у неё был повязан похожий венчик. Тогда на похоронах я подумала, что он нужен, чтобы людям было не страшно целовать покойного в лоб.Лишний товар я удалила и стала оплачивать заказ, стараясь выкинуть мрачные мысли из головы. Но не тут-то было. После подтверждения оплаты на экране моего компьютера появилось окно, где был список заказанных товаров:1. Чехол для Apple iPhone... — 1 шт.2. Защитное 3D стекло... — 1 шт.3. Венчик погребальный — 1 шт.Сначала я была ошарашена, а потом начала злиться. Мне вдруг показалось, что магазин пытается навязать мне ненужный товар, да ещё и тот, который имеет отношение к погребению.Я набрала номер службы поддержки и сделала несколько глубоких вздохов, чтобы мой голос не звучал нервно.Мне ответила молодая девушка.Я стала объяснять, что в моём заказе оказался лишний товар. Девушка-оператор попросила меня назвать номер заказа, а после сказала:— В вашем заказе чехол для смартфона и защитное стекло. Какой из этих товаров лишний?— Нет, эти два мне нужны, — уверенно ответила я. — Мне не понятно, почему у меня в заказе эта погребальная лента?— Простите, что? — а голосе девушки были нотки растерянности.— Ну, вот же: венчик погребальный, одна штука, — прочитала я с экрана, теряя терпение.Девушка несколько секунд молчала, и были только слышны постукивания клавиш.— У вас в заказе нет такого товара, — твёрдо ответила оператор. Наверное, она думала, что я её разыгрываю.— Да какого чёрта? — не выдержала я.Снова послышались постукивания клавиш, и девушка сказала:— Я проверила. В нашем магазине такого товара не существует. Заказать его вы не могли.— Наверное, ваш сайт взломали, — предположила я.Девушка посоветовала поговорить с другим специалистом. Я ответила, что лучше напишу мейл, приложив скриншот того, что вижу на экране. Заказ велела не отменять.Только потом я задумалась: если в моём заказе не было лишнего товара, тогда за что с меня списали лишние сорок рублей? Моя версия была такова: какой-нибудь хакер взломал интернет-магазин и издевается над покупателями вот таким дурацким способом.Всё это я изложила в письме, прикрепила скриншот и на всякий случай заблокировала свою банковскую карту.Ответ мне пришёл на следующий день. В письме представитель магазина заверял, что быть такого не может, что сайт их надёжный и что никаких лишних списаний с моей карты не было. Не поверили они мне...Мой заказ пришёл быстро. Чехол и защитное стекло прислали одной посылкой. Я распаковала её в спальне, зачем-то обшарила коробку — не лежит ли там чего-нибудь ещё... и бросила её в корзину для бумаги под столом.В тот день моя двенадцатилетняя Карина вернулась из школы и пожаловалась на плохое самочувствие. Я померила ей температуру — тридцать восемь и пять. Решила, что ничего страшного, дала чая ей с мёдом, уложила в постель.Следующим утром температура была чуть меньше тридцати восьми. Я позвонила классному руководителю и предупредила, что дочь в школу не придёт. Никаких поводов для беспокойства у меня не было.Карина была бодрая. Сидела в кровати, смотрела какие-то видеоролики. Я занималась своей работой и иногда заглядывала к ней.Днём мне нужно было отъехать на пару часов. Возвращаюсь, а Карины нет дома. Оказалось, что она пошла в школу... Всю неделю моя дочь и её одноклассницы готовились читать стихи на празднике. И пока меня не было подружки стали звонить Карине. Уговаривали прийти, потому что некому было рассказывать со сцены её часть стихов.Моя дочь решила не подводить девочек. С праздника она вернулась с температурой сорок. Ей от меня досталось... Я вызвала скорую, приехал врач, сделал укол, температуру немного сбили.Я запретила Карине вставать с постели. Но что было толку? К вечеру жар снова усилился. А ночью моя девочка лежала в бреду.Она не повторяла эти слова снова и снова, сказала только один раз, но довольно чётко, так, что я очень хорошо расслышала.— Мам, дай мне мою ленточку, — попросила Карина.— Какую такую ленточку? — спросила я.— Ну, ту... Что прислали, — ответила она.Муж спросил меня о чём это она. А у меня мурашки по всему телу пробежались.Карину увезли в реанимацию. Мы поехали с ней. Ночь просидели в больнице. Наша девочка перенесла сильнейший жар и лежала без сознания. К ней нас не пускали.Утром муж уехал на работу. А я провела день на жёстком железном сиденье. Меня трясло, тошнило от голода, и я не могла выкинуть из головы мысль, что могу потерять свою единственную дочь.Врачи уговаривали меня пойти домой, но я никуда не собиралась. За весь день я съела только батончик из автомата и сделала глоток воды.Ближе к ночи приехал муж, он немного поспал после смены и решил посидеть в больнице вместо меня. Я поплакала ему в плечо и признала, что он прав — от того, что я себя истязаю, лучше не станет.Я поехала домой. Несмотря на страшную усталость, сразу уснуть не удалось. Часам к трём только задремала.А под утро мне стали мерещится какие-то шорохи, будто кошка в дверь скребётся. Я открываю глаза и вижу: в комнату входит моя Карина. Бледная-бледная... И она лезет под стол.Я, ничего не соображая, поднимаюсь:— Дочка, чего ты там делаешь?Смотрю, а она роется в корзине для бумаги, роняет её, и на пол падает тот самый венчик. Сиреневая лента, которую я видела на фотографии.Я кричу:— Не трогай! Нельзя!Бросаюсь к дочери, отшвыриваю ленту ногой. Чувствую, что и мне эту вещь в руки не брать не надо... А дочка так и кидается на неё и хрипит страшным голосом:— Отдай! Отдай! Это мне!Я держу её, что есть силы, и Карина перестаёт бороться. Падает на пол без чувств.Я проснулась оцепеневшая от ужаса. За окном уже светало. Кошмарный сон всё ещё стоял перед глазами.Я оглядела комнату: всё здесь было привычно, и мусорная корзина стояла нетронутая. И я вдруг вспомнила про коробку.Вытащила её из корзины, ещё раз убедилась, что она пуста, но решила, что нужно немедленно от неё избавиться.Не умывшись, я надела куртку и пошла на мусорку. Швырнула коробку в бак. Но на сердце легче не стало. Я взяла дома зажигалку, вернулась, достала коробку из бака и сожгла её.Когда я сидела на кухне и пила кофе, мне позвонил муж. Было страшно брать трубку. Боялась услышать, что дочери у нас больше нет. Но муж звонил с хорошими новостями: Карина очнулась, чувствует себя нормально и сказала, что хочет есть.Я была готова прыгать от счастья до потолка.Моя дочь очень скоро поправилась, и перенесённая болезнь не оставила никаких последствий. Муж говорил, что я зря убивалась. Мол ничего плохого бы не случилось.Но я до сих боюсь представить, что если бы я в том кошмарном сне позволила дочери взять венчик в руки... А если бы не сожгла коробку?Может, я слишком суеверна, но чувствую себя виноватой за всё произошедшее. Это ведь я, пусть и случайно, заказала несуществующий погребальный венчик.Интернет-магазинами я до сих пор пользуюсь. Потому что это удобно. Правда, теперь заказы делаю реже. И прежде чем оплатить, помногу раз проверяю список — нет ли там лишнего товара.Автор: vlad.ryber.

Ключевые слова: Интернет-магазин товар венчик болезнь

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