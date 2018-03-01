Призрак старого дома

Сделано_в_СССР Просмотров: 18 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 10:29 by

Я приехала в столицу в поисках смысла жизни. Ну и работы, конечно. Мама договорилась, что я могу пожить у Томы, пока обустроюсь. Но на деле хозяйка пустила меня почему-то в так называемую «мастерскую» ее сына-художника — квартирку-студию в полуразрушенном доме в старом квартале. Я думала, что такие дома уже все либо реконструированы, либо снесены.— Вот, — тетя Тома, мамина подруга по университету, толкнула облезлую дверь. — Это мастерская. Спать можно на этой лежанке, вода есть, туалет работает. Только ничего тут не трогай, а то Стасик нас убьет.Я пообещала ни к чему не прикасаться, и тетя Тома испарилась, заверив, что до конца лета Стасик не появится — он на этюдах в Италии. Окей. У меня три-четыре недели, чтобы найти работу и жилье.Задумавшись, подошла к окну. За мутными, немытыми стеклами лежал город. Когда-то в нем проживала и моя семья. Но после войны прабабушка не вернулась в старую квартиру, а остановилась в маленьком городке, где жила ее сестра. Так ей посоветовали в военкомате: как семье репрессированного, им лучше не соваться в столицу. А то мало ли… До конца дней дней старушка грезила утраченным городом и говорила, что непременно нужно вернуться в Москву.Я обошла помещение. Нормально. Главные удобства присутствуют. Комната огромная. Правда, вся заставлена холстами, мольбертами, завалена красками и кистями. Ничего не поделаешь — мастерская художника. Но тут даже имеется закуток для кухоньки и газовой плитки на одну горелку. В общем, все отлично.Весь день я бродила по городу, время от времени зависая в каком-нибудь кафе с бесплатным интернетом, чтобы размещать с планшета резюме о поиске работы или просматривать объявления. Меня переполняли эйфория и уверенность, что все получится и в самое ближайшее время. Вернулась в квартиру уже в сумерках. И тут обнаружилось нечто неприятное: единственная лампочка под потолком явно перегорела. Вообще странно, что у художника такое плохое освещение. Окна пыльные, люстры нет… Увидела в углу за шторой три софита. Но… И тут до меня дошло. В этом помещении отключено электричество. Может быть, за неуплату. А может, из соображений противопожарной безопасности. Сюрприз не из приятных. Ладно, завтра куплю свечи. Я легла спать.Меня разбудил порыв холодного воздуха из окна. Будто дело не в июле происходит, а в январе. Чертыхнувшись, села на постели. И обмерла: у распахнутого окна увидела женский силуэт. Лица в полумраке не рассмотреть, но видно, что это совсем юная девушка.— Не бойся, — сказала едва слышно. — Хорошо, что ты приехала. За домом присмотришь. Я смогу спокойно уснуть. Круг замкнулся…С этими словами фигура растаяла в воздухе, словно ее и не было. А я еще долго ворочалась на своем ложе.Открыла глаза и первое, что увидела, — это удивленную физиономию незнакомого парня лет тридцати.— Ты Стас? — спросила я, мгновенно сориентировавшись в ситуации.Похоже, хозяин вернулся раньше времени.— А я София. Можно Соня.— София… — пробормотал эхом парень. — Так не бывает!— Чего не бывает?Ничего не ответив, парень прошел через комнату, повернул ко мне один из мольбертов, сдернул покрывало.Это был портрет девушки. Мой портрет!— Она тут раньше жила. И все еще находится тут. Снится мне. В полнолуние появляется.…Когда мы со Стасом пили кофе с остатками моих бутербродов, он рассказал:— В этой квартире уже десятки лет мастерская. Передается от одного художника к другому. Многие Софию видели и рисовать пытались — наутро картина оказывалась смазанной или порезанной. А у меня видишь — получилось. Я потом в архивах покопался, мало что удалось найти… Дом до революции принадлежал одной дворянской семье Радновых. У них было три сына и две дочери. Старшая, Вера, — стала убежденной большевичкой. А младшая, София, умерла от туберкулеза совсем юной. Сыновья, похоже, все погибли в гражданскую войну…— А почему ты решил, что призрак — София?— Так она мне сама сказала. И что дочку свою ждет, Милочку.Что же получается? Я праправнучка Сони? Наследница этого старого дома?— Милочка — это, наверное, Людмила? — сердце забилось чаще.В нашей семье хранится серебряное колечко с гравировкой «Людмила».Я взяла мобилку:— Мам? Слушай, тебе о чем-то говорит такое имя — Людмила Раднова? Хотя… может и не Раднова… А София Раднова?— Это фамилия наших предков, — после паузы ответила мама. — До революции они были очень богаты. Прабабушка была уже замужем, за революционером-анархистом, потому ее не расстреляли, как многих. А с Соней связана какая-то трагическая любовная история. Кажется, одна из дочек твоей прабабушки — внебрачная дочь Софии. Но кто точно, не знаю. Ей потом имя сменили. Эти семейные тайны всегда были под запретом…Стас сделал еще кофе, закурил.— Выходит, ты наследница этого имущества? Прапрапра… Софии Радновой?— Выходит, так. Жаль, что уже ничего не узнать точно.А призрак Софии сказала мне, что круг замкнулся и теперь она может уйти.Автор: София.

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