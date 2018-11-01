Подаренный Рай

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"- Хочешь, я подарю тебе Рай? - склонившись к ней, спросил Морфей.- Хочу, - прошептала Геката и он подарил ей Рай..."- Ну ты горазд всякие страсти рассказывать! Но зачем Морфей усыпил ее? Ведь по твоему рассказу, они любили друг друга - воскликнула Вика.- Он любил ее, но она хотела жить, как обычные люди, болеть, стариться и умирать. А Морфей не был готов терять бессмертие, чтобы жить с возлюбленной столь короткий срок.- Все равно, зачем надо было ее усыплять, просто бы расстались? - поддержал Антон Вику.- Геката не позволила бы Морфею и дальше убивать невинных людей себе в угоду. А Морфей не готов был драться с любимой, поэтому он обманул ее и усыпил навечно, такая вот любовная история, - улыбнулся Он.- Ага, еще скажи, что вот она - настоящая любовь! - еще не отошедшая от истории Вика, передернула плечами.- Вика, это всего лишь сказки, - стараясь успокоить невесту, сказал Антон.Он только усмехнулся. Сказки... Для кого-то лет через двести их история будет сказкой. Все шло на удивление хорошо. Он даже не ожидал, что все так удачно будет складываться. Единственное, что Его беспокоило, - та девчонка, что слушая Его историю и, в отличии от двух других, что бледнели или вздрагивали, только пристально смотрела на Него. Она отличалась от других. И Его это заинтриговало. Странная девушка.- Ладно, на боковую пора, завтра еще экскурсия, а наш гид, уверен на все сто, объявит подъем затемно. И зачем я поехал в отпуск? - приобнимая Вику и уводя ее, возмущался Антон.Он остался с девушкой наедине. "А она красивая" - промелькнуло в голове. Хотя, с каких это пор он обращает внимание на красоту? Но девушка, сидящая рядом на шезлонге, действительно, было хороша собой. Нет, не по канонам современной красоты, но в те времена, когда он еще был юн, таких, как она считали первыми красавицами. И было за что. Чистейшая кожа, струящиеся, словно шелк волосы, высокий лоб, брови вразлет, тонкий, прямой нос, аккуратно очерченные губы, длинная шея, тонкие плечи, явно пышная грудь, осиная талия, пышные бедра, тонкие щиколотки и маленькие ступни. Миниатюрная и совершенно не вписывающаяся в эту обстановку, впрочем, как и Он.- Тебе здесь нравится? - вырвалось невольно у Него.- Более чем, - равнодушно ответила она.- Позволишь составить тебе компанию, пока ты будешь здесь? - она искоса глянула на Него.- Позволяю, - наконец, спустя пару минут молчания, кивнула она.С того вечера Он не мог с ней расстаться. Ему нравилось быть с ней. Даже Вику и Антона Он не стал трогать, потому что боялся, что может лишиться ее общества. Но она не позволяла ему ничего кроме разговоров и пеших прогулок. Он решил не торопить ее. В конце концов у Него целая вечность и у нее... тоже будет, скоро.Все закончилось, когда Он решил навестить ее без предварительной договоренности. Жили они в одном отеле, но на разных этажах. Он увидел эту сцену, когда выходил из лифта. Дверь ее комнаты открылась и из апартаментов вышел Антон, она выпорхнула следом, в одном шелковом халатике и будто желая развеять все Его сомнения, она запечатлела на губах Антона страстный поцелуй. У Него в груди все оборвалось от этой сцены. В пору своей человечности он не испытывал подобной боли и ненависти, которую испытал сейчас. И единственный способ вытравить эти чувства из себя - отомстить.Убивать ее Он не собирался. Ему нравились более изощренные игры. Он пригласил всю троицу в гости. Объяснив, что роскошная вилла была отдана другом под присмотр. А Он хотел бы повеселиться на ней с новыми друзьями. Они сразу согласились, доверчивые. И вот сейчас все трое стоят пристегнутые цепями к железным балкам на потолке Его подземной пыточной.- Я думал, ты - другая, безупречная... Но идеальных людей не существует, поэтому мне придется мириться с твоими недостатками, а порой устранять их. Этот будет первым из устраненных - кивнул Он в сторону Антона.- Нет! Нет, прошу, только не трогайте Тошу! - заверещала Вика.- Заткнись - холодно произнес Он и Вика, как по команде замолчала уставившись в одну точку.- Ну, а ты? Не хочешь. как она, покричать и закатить истерику? - опять перевел Он взгляд на нее.- Нет, - все также, как и при первой встречи равнодушно ответила она. Значит, какому-то человеческому отбросу она позволяла себя целовать и выглядела при этом довольной, а на Него даже малейших эмоций тратить не пытается?!Он усмехнулся и приблизился к Антону. Тот дернулся, но не больше. Все же хочет казаться сильным. Идиот! Это последнее, что он сделает в своей никчемной жизни.- Понимаешь, Антон, чтобы жить и оставаться таким, какой я есть, мне надо питаться. Нет-нет, не бледней так, я не вампир или оборотень. Что ты! Как вообще мог подумать такое? - разыгрывал он комедийное представление, в котором смешно, как всегда, было только ему одному - помнишь, я рассказывал вам историю о бессмертных, забирающих у людей самое драгоценное - годы. Но взамен они даруют человеку до конца его дней сны. Порой очаровательные сны, а порой и кошмары. Так вот, Антон, я один из них. И поскольку ты был плохим мальчиком, изменял невесте, обманывал и лгал ей, я вынужден подарить тебе Ад, вместо Рая. Уж извини - развел он руками.Мгновение, и вот Антон обмяк, повиснув на цепях. Он решил, что пора заканчивать и с Викой, а то придет в себя от Его гипноза и опять верещать начнет. Через минуту и Вика спала беспробудным сном. Он подошел ко все такой же равнодушной девушке и заглянул в ее бездонные голубые глаза.- Что скажешь? Не боишься, что я поступлю с тобой, также, как и с ними? - Он заметил, что ее руки от цепей покраснели и уже местами были содраны до крови. В груди кольнуло. Нет, причинять ей боль намеренно Он не мог, даже понимая, что она к Нему равнодушна. Поэтому Он быстро отстегнул цепи и приблизив ее запястья к своему рту подул на ранки.- Я люблю тебя, - мягким голосом произнесла она.- Что? - он удивленно замер.- Поэтому... Хочешь я подарю тебе Рай? - Он отпрянул от нее.Две разные фигуры, два разных существа сливались у Него перед глазами. Как?! Как Он мог не узнать? Забыть ее? Или Он специально пытался стереть ее из своей памяти?- Ты не спишь... Но как?! - вскрикнул Он.- Я искала тебя, очень хорошо искала, но не нашла. А ведь ты обещал подарить мне Рай... Только для меня Рай, там где есть ты - улыбнулась она, а Его передернуло от страха.- Ты все это спланировала?!- Конечно, я должна была убедиться, что ты так и не завязал со старыми привычками, иначе меня бы мучили угрызения совести, что я уничтожаю вставшего на праведный путь грешника - она медленно подходила к Нему, а Он так же медленно отступал, пока не уперся спиной в стену.- И что теперь? Что ты сделаешь? - понимая, что не в силах с ней бороться, еле выговорил Он, оседая.- Ммм... О, идея! Хочешь, я подарю тебе Рай? - склонившись к Нему, прошептала Геката.- Хочу, - против воли вырвалось у Морфея, и она подарила Ему Рай...Автор: Калигула_Лиескус.

Ключевые слова: Морфей Геката рассказ история страх грешник Рай

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