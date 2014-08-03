Мужское внимание

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 13:00

Причина: Изменён раздел.

Сделано_в_СССР Просмотров: 107 Комментарии: 5 +2 Сегодня, 13:00 by

Четыре года подряд я жила одна в старой квартире на Малой Морской улице в Петербурге. Я очень эту квартиру любила и всегда ощущала там себя в безопасности. Но в конце 2008 года там стали происходить странные вещи. Сам по себе зажигался свет, включался кондиционер, электрические лампочки взрывались, с прикроватной тумбочки исчезли два моих любимых кольца. Еще я стала чувствовать себя неловко, когда раздевалась – словно кто-то невидимый за мной подглядывал. В конце концов, я дошла до того, что стала спать в одежде.Человек я уравновешенный, рациональный, поэтому от своей паранойи я была в шоке. Или за мной действительно кто-то наблюдает? Мои страхи странным образом подтверждались: подружка, которая зашла ко мне в гости, внезапно разрыдалась без всякой причины. Еще она сказала, что чувствует в доме сильную негативную энергию. Потом я практически перестала спать. Помню, как три ночи подряд просыпалась от ужасного ощущения, будто кто-то, кажется, это был мужчина, прыгает на мою кровать, колотит по мне кулаками и кричит мне в ухо, пытается перекатить меня с места на место и поднять в воздух за левую ногу. Свет трижды включался сам по себе.В последнюю ночь я в ужасе выскочила из кровати, отключила электричество и в ярости крикнула в пространство, чтобы меня оставили в покое. Той ночью больше ничего не случилось. На следующий день сестра умоляла меня приехать ночевать к ней, но при ярком свете дня ночные кошмары показались слишком смешными, чтобы воспринимать их серьезно."Всему должно быть объяснение", - подумала я. И позвонила психологу. Врач заверила меня, что я не схожу с ума, но все же порекомендовала мне парапсихолога. Но я решила пойти в церковь и рассказать о происходящем батюшке. «Добро всегда одерживает победу над злом», – сказал он. Я хотела было упомянуть про экзорцизм, но в последний момент постеснялась.Кто-то из знакомых посоветовал мне обратиться к некой Зоряне, медиуму и экстрасенсу. Мы встретились. Зоряна стала меня подробно расспрашивать. Были ли проблемы с электричеством? Пропадали ли вещи? Появлялись ли необъяснимые сквозняки или запахи? Были ли проблемы со сном, яркие сны, повторяющиеся головные боли, ощущение чьего-то присутствия? Про себя она сказала, что видела покойников всю сознательную жизнь. «Чаще всего умершие выглядят так же, как и живые люди. Иногда они похожи на водяные знаки, иногда на цветные или черно-белые фотографии, иногда на цветной кинофильм», – объяснила она. По ее совету я два дня подряд делала «энергетическую чистку»: окуривала квартиру шалфеем и благовониями, раскладывала черные камни обсидиана в изголовье кровати. Но гости не уходили.Я вызвала Зоряну на дом. «Есть ли в квартире место, где бывает необъяснимо холодно?» – первым делом поинтересовалась она. Я отвела ее в спальню, где сам по себе включался кондиционер, и в кабинет, где даже в теплый летний день был дубак. «Ага, вот и виновник, – сказала она, переступая порог кабинета. – Привет, что ты здесь делаешь? Ты же знаешь, что не можешь остаться», – обратилась она в пустоту. По словам Зоряны, это был мужчина, точнее, призрак покойного мужчины по имени Петр, который умер достаточно молодым. Петр признался Зоряне, что «запал» на меня несколько лет назад, когда я летом устраивала для друзей вечеринку в одном из питерских кафе. Он выследил, где я живу, и с тех пор поселился у меня. За полчаса Петр «рассказал» Зоряне такие подробности моей жизни, о которых никто не мог знать: что я читаю вслух, когда пишу статьи, что у меня есть проблемы с суставами, из-за которых я перестала бегать по утрам и так далее.Оказывается, Петр прикипел ко мне именно потому, что нашел «товарища по несчастью» – при жизни у него тоже были проблемы с ногами. Петр, как выясняется, еще и курил в моей квартире – я действительно часто жаловалась за запах табачного дыма, который шел откуда-то сверху, хотя мои соседи не курят.Зоряна терпеливо «переводила» ответы от Петра. В итоге она убедила призрака в том, что для него будет лучше, как она выразилась, «уйти в свет» – перейти в другое измерение, на высшие планы бытия. На помощь был вызван дух его любимого дяди, который взялся сопровождать беднягу в этом путешествии. Но и это было еще не все. Как выяснилось, это не Петр доставал меня по ночам, а кто-то или что-то – другое. Зоряна медленно обошла мою спальню с хрустальным маятником на цепочке. Маятник медленно вращался по часовой стрелке, но когда медиум приблизилась к углу, резко дернулся в обратную сторону. «Это другой мужчина, – сказала она, – и он настоящий псих, маньяк, он преследовал женщин при жизни и продолжал это делать после смерти». Дух-маньяк сообщил медиуму, что увидел меня на улице пару месяцев назад и выследил, где я живу. Негодяй хвастался тем, что безнаказанно лапал меня в моей постели, а еще подглядывал за мной, когда я принимала душ.Я не могла все это слышать и вылетела из спальни. Где-то через час оттуда выглянула Зоряна и позвала меня. Она снова обошла комнату с маятником, который вначале остановился, а затем медленно пошел по часовой стрелке. Плохой энергии в комнате больше не было. Как сказала Зоряна, призрак маньяка был изгнан силой, с помощью неких «духов-помощников». Привидения меня больше не беспокоили.Автор - Виктория, журналист, 35 лет.

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