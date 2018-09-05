Алая роза. Часть 1

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:43

Marina_So Просмотров: 68 Комментарии: 1 +5 Сегодня, 16:42 by

«Паш, ну скоро мы уже приедем?» - сидя рядом с водителем внедорожника, сосредоточенно вглядывающегося в бескрайнее полотно дороги, в который раз канючила Таня.Пухленькая, кареглазая хохотушка, обычно с легкостью и свойственным ей юмором переносящая все неудобства, связанные с долгими поездками, в этот раз не могла усидеть на месте. Недовольно нахмурив брови и выпятив нижнюю губу, она уже третий раз за час, как заезженная пластинка, задавала Павлу один и тот же вопрос.«Таня, ну что ты как маленькая! - раздраженно ответил водитель девушке. - Для особо уставших есть вариант пойти пешком, тут всего-то несколько км по сугробам», - резко сказал Паша, обращаясь к Тане.Обиженно фыркнув и измерив парня испепеляющим взглядом, девушка отвернулась, уставившись в окно. Смягчившись, Павел вздохнул и, держа левой рукой руль, другой нежно погладил руку Татьяны.«Паха, ну реально, что-то давно катим, может, тормознем, разомнемся», - донеслось с заднего сидения автомобиля.Это был Санек, закадычный друг Павла, парень нагловатый, задиристый, но имевший весьма привлекательную внешность, что, разумеется, отражалось на его отношении к девушкам, которых он менял весьма часто. Правильные черты лица, длинные, по-девичьи пушистые ресницы и глубокого синего цвета глаза заставляли терять голову представительниц прекрасного пола. А если к этому прибавить высокий рост и спортивную, подтянутую фигуру, можно себе представить, что самомнение Санька переходило порой все границы.«Да какая разминка, темень непроглядная, быстрее бы доехать», - еле слышно пробубнил себе под нос водитель. Вслух, однако, произнес: «Так, всем тихо и без паники, тут минут через 20 должен быть поворот, а за ним еще столько же прямо, не так много осталось, терпим. Желательно молча», - отрезал Павел, давая понять, что вступать в дискуссии он более не намерен. Ответом на его слова был одновременный шумный вздох всей компании, находящейся в авто.***Эту поездку ребята начали планировать еще осенью, в самом начале октября. Идея принадлежала девушкам, которым очень уж хотелось провести новогодние каникулы как-то по-особенному, без оливье и «Голубого огонька» по телевизору, вдали от цивилизации. Предложение Артема, двоюродного брата Санька, являющегося полной его противоположностью, поехать к его бабушке в деревню в Тверской области было отметено сразу, потому как цивилизации, может, там и не будет, зато оливье, «Голубой огонек», поздравление президента и прочие банальные атрибуты Нового года присутствовать будут в полном объеме.Артем, с отличием окончивший физмат, был, что называется, «ботаником», из тех, кого обычно всячески обижают в школе. Низкого роста, худой до невозможности, с зачесанным вбок вечно сальными волосами, в очках в толстой оправе, Артем имел одну удивительную особенность – блестяще разбираясь в точных науках, он был абсолютно беспомощен в повседневной жизни: любая его попытка что-то приготовить, постирать или погладить неизменно превращалась в катастрофу, а все попытки завязать отношения с девушкой заканчивались провалом.Изучив вдоль и поперек всю глобальную сеть и отсеяв множество вариантов, друзья, наконец, остановились на пансионате «Алая роза». Судя по фотографиям, выставленным на официальном сайте, он полностью соответствовал своему названию: ухоженная территория, утопавшая в зелени, была усеяна красными розами по всему периметру, что делало ее потрясающе красивой. Само здание пансионата представляло из себя старинный особняк, по некоторым данным, что удалось найти ребятам на просторах интернета, - конца 19-го века, который принадлежал семье купца Сироткина – одной из богатейших семей того времени. Расстроившись, что зимой такой красоты не увидишь, девушки все же убедили остальную часть компании сделать выбор в пользу этого места, так как полное уединение, отдаленность от цивилизации и необычный вид особняка – это, по сути, все, что им было нужно.Уже светало, когда внедорожник Павла остановился у высоких кованых ворот, украшенных вычурными узорами, цветами и гроздьями винограда. Утро выдалось морозным, заспанные девушки выбрались из автомобиля и, поежившись, накинули капюшоны на голову. Настя, все это время сидевшая на заднем сидении между Артемом и Саней, с удовольствием потянулась и сделала несколько наклонов из стороны в сторону.Анастасия, девушка Сани, была невысокой, симпатичной блондинкой, которая, сильно отличаясь от предыдущих спутниц ее молодого человека, совсем не походила на тех силиконовых кукол Барби с одинаковыми, как под копирку, лицами, подкорректированными пластическими хирургами, поэтому Павел был весьма удивлен, когда Саня представил ее как свою новую девушку, но в душе он был рад за друга: «Наконец-то настоящая», - подумалось ему тогда.Артем, стоявший позади Насти, переминался с ноги на ногу, подпрыгивал и похлопывал себя руками, пытаясь взбодриться. Павел и Татьяна, закурив, с интересом начал разглядывать ворота. Единственным, кто не покинул авто, был Саня. «Ну что там? Поехали уже», - нетерпеливо произнес он, приоткрыв дверь. «Да, едем, торопыга, дай докурить», - ответил ему Павел и, затянувшись, выкинул окурок в сторону и нажал на кнопку звонка.Над воротами была установлена камера, и, когда Павел позвонил, она с жужжанием развернулась в сторону автомобиля и замерла. Через некоторое время ворота дрогнули и почти бесшумно начали двигаться в сторону, пропуская гостей. Друзья загрузились обратно, и внедорожник плавно покатил по брусчатке. Сзади послышался легкий щелчок, и ворота все так же беззвучно вернулись на прежнее место.***Оказавшись у дверей пансионата, автомобиль затормозил, и ребята дружно вывалились из нее, подталкивая друг друга. Внешне особняк довольно-таки сильно отличался от того, что они видели на фото. Нет, это был точно тот самый, который им нужен, они не ошиблись, но был он каким-то… мрачным, что ли. «Ого, больше похоже на дом с привидениями, чем на пансионат для отдыха», - хмыкнула Настя. «Ага, - поддержал ее Саня. – И спать мы, похоже, будем в гробах, уютно прикрывшись крышечкой», - саркастически пошутил он и, воздев руки к небу, зловеще захохотал, изображая дьявольский смех.Списав все на то, что сейчас не сезон и просто не хватает зелени, цветов и яркого солнца, ребята постучали в солидную дубовую дверь, так как звонка на ней почему-то не оказалось. Через секунд 15 она распахнулась, и взору друзей предстал сухопарый, высокий мужчина зрелых лет в смокинге и блестящих лаковых ботинках. Его редкие седые волосы были зачесаны назад, очевидно, пряча лысину, лицо покрывала мелкая сеть морщин, губы были сжаты в тонкую ниточку, но вот глаза были ярко-зелеными, живыми и совсем не подходили к его немолодому лицу. Высокомерный взгляд сверху вниз и безупречная осанка делали его похожим на аристократа прошлого века, или даже на самого хозяина особняка, но уж совсем не похожего на обычного служащего пансионата.«О, а вот и сам граф Дракула нас встречает», - ничуть не стесняясь, во весь голос захохотал Саня. Тихо хрюкнув позади парней, девушки опустили глаза и, прикрыв рты ладошками, засмеялись над его шуткой, а Павел поспешил толкнуть друга в бок локтем, намекая на то, что пора бы ему уже заткнуться. «Здравствуйте, мы вам звонили пару дней назад, моя фамилия…», - наконец поприветствовал он служащего. «Добро пожаловать в пансионат «Алая роза, - не дав Павлу закончить, сухо произнес высокий мужчина. - Меня зовут Роберт Эрнестович, я занимаю должность управляющего пансионата, следуйте за мной, я покажу вам ваши комнаты», - с этими словами, медленно, все с тем же с достоинством, он повернулся к друзьям спиной и зашагал по просторному холлу в сторону широкой лестницы, расположенной по центру и классически украшенной ковровой дорожкой. «Ваши комнаты будут расположены на втором и третьем этажах, - продолжил он, поднимаясь по лестнице, – а в левом крыле первого этажа расположены служебные помещения, прачечная и комнаты для прислуги, в правом - ресторан, бильярдная комната, а также, при желании, вы можете воспользоваться бассейном». С этими словами, повернув направо и пройдя несколько шагов по гулкому длинному коридору, по обеим сторонам которого были расположены номера, он остановился у двери с цифрами 142. «Ваша комната, господа», – кивнув в сторону Сани и Насти, произнес Роберт Эрнестович и протянул ключ. «А вы, господа, следуйте за мной далее», - обращаясь к оставшимся, сказал он. Пожелав доброй ночи, ребята оставили пару у их номера и двинулись вверх по лестнице, на третий этаж, вслед за управляющим.«Комната 213 будет принадлежать вам, молодые люди», - передавая ключ Павлу, уведомил он следующую пару. «А также будьте добры, Ваши ключи от автомобиля, Павел Алексеевич, - глядя ему в глаза, продолжил Роберт Эрнестович. - Она все еще находится у парадной и может быть препятствием для других гостей, прибытия которых мы вскорости ожидаем», - принялся объяснять управляющий, заметив удивление в глазах Павла. «Мы отгоним ее в более подходящее место на территории, не извольте беспокоиться, все под надежной охраной», - все тем же ровным, без единой эмоции голосом продолжил он.Павел, помедлив, протянул ему ключи от внедорожника. Взяв их в руки, Роберт Эрнестович произнес: «И еще один момент, который я бы хотел уточнить, господа. Хотя сейчас не сезон, и гостей немного, вы должны строго следовать правилам пансионата и соблюдать тишину, здесь она особенно ценится, - с ударением на последнюю фразу сказал он. - Надеюсь, вас не затруднит сообщить об этом и вашим друзьям. А теперь я желаю вам приятного отдыха», - слегка поклонившись, он кивком головы дал понять Артему, что теперь его очередь, и повел его за собой в конец коридора.***Интерьер комнаты 142, как, впрочем, и весь особняк, был обустроен в английском стиле: высокие потолки, люстра со стеклянными подвесками, обилие декоративных элементов, старинная, добротная антикварная мебель с растительным узором, тяжелые бархатные портьеры на окнах – все было выдержано в коричневом, терракотовом и темно-зеленом цветах и походило больше на музей, чем на жилое помещение. Посреди комнаты стояла огромная кровать, застеленная стеганным покрывалом и украшенная декоративными подушками, а у окна – уютное кресло с «ушками», навевающее воспоминание о фильме про знаменитого сыщика. На полу расположился красивый ковер с восточным орнаментом, а стену украшало большое зеркало в объемной раме и портреты неизвестных дам и господ, горделиво взирающих на постояльцев.Портьеры почему-то оказались задернутыми, и сквозь плотную ткань не проникало ни лучика света, и поэтому ребятам пришлось основательно потрудиться, прежде чем в темноте они обнаружили на стене выключатель, щелкнув которым, Санек присвистнул: «Вот это царство-королевство», а Настя, открыв рот, вертела головой, разглядывая комнату. «Добро пожаловать в королевскую опочивальню, Ваше Величество», - комично поклонившись, продолжил кривляться молодой человек, а Настя, изображая индейца, с боевым кличем побежала в сторону кровати и со всего размаху плюхнулась на нее, Санек идею поддержал и, приземлившись рядом с девушкой, принялся ее щекотать, что заставило Настю извиваться, пытаясь вырваться, и громко захохотать. Расшумевшись, ребята не сразу услышали настойчивый стук откуда-то из-за стены. Молодые люди замерли, прислушиваясь: «Ого, обустроились тут по-королевски, а стучат как в коммуналке», - усмехнулся Саня. Однако шуметь они перестали, того гляди пожалуются этому управляющему, а конфликты им, особенно в первый день приезда, вовсе ни к чему.«Пошли ребят навестим, посмотрим, что у них да как, и Артема надо бы проведать, проконтролировать, а то разобьет какую-нибудь супер-старинный раритет, а нам потом внедорожником Пашиным расплачиваться придется», – помня про неуклюжесть Артема, засмеялась Настя. Санек хмыкнул и кивнул, соглашаясь, после чего пара выключила свет и вышла в общий коридор. Словно наполнившись чем-то вязким, черным и тягучим, комната снова погрузилась во мрак, и только очень внимательный смог бы заметить едва заметные изменения, произошедшие на портретах: статный мужчина, изображенный на одном из них, хмуро свел брови, а с лица прелестной девушки с веером куда-то исчезла ее загадочная улыбка…***Комната другой пары выглядела несколько иначе. Окнами выходящая на южную сторону, оформлена она была в более светлых тонах, но в целом напоминала комнату Сани и Насти. Все та же массивная, дорогая мебель, те же тяжелые портьеры, но бежевый и светло-серый цвета были преобладающим, другим же отличием было то, что вместо портретов на стенах были развешаны дополнительные зеркала.Пребывая в полном восхищении, Павел и Татьяна осматривали каждый уголок, заглядывали во все шкафы, ощупывали портьеры и резные скатерти. «Посмотри, какая роскошь», - протянув Павлу небольшую фарфоровую статуэтку в виде балерины, сказала Таня. «Да, очень изящно», - ответил парень и, немного повертев раритетную безделушку в руках, аккуратно поставил ее на стол. Приобняв Таню за плечи, Павел произнес: «Повезло нам: когда еще доведется в царских покоях пожить. Жалко, слуг нет завтрак в постель приносить, - пошутил он. - Не Роберта Эрнестовича же просить, он, бедный, скоро и так рассыплется». Таня засмеялась и тут же вздрогнула от неожиданности – в дверь постучали. Но вздохнула с облегчением, так как вслед за стуком послышался знакомый голос: «Сова, открывай, медведь пришел», - весело проорал старую шутку Саня, и девушка пустила ребят в комнату.«Ну что, какие у нас планы? - задал вопрос окружающим Саня. – Только не говорите, что собираетесь дрыхнуть как пенсионеры», – с издевкой добавил он. «Нет, конечно, мы вообще спать не будем, а начнем праздновать прямо сегодня, тебя это устроит?» - парировала Таня, глядя на Саню. «Я всегда за, ты же знаешь», - довольно ответил ей парень. «Кстати о праздновании, – вмешался в разговор Павел: – Роберт Эрнестович строжайше запретил нам нарушать тишину, и, уж будь добр, постарайся следовать этому правилу, не вляпайся в историю, как всегда», - урезонил он друга. «Ладно, понял, не дурак», - обиженно произнес Саня. Видя, что назревает конфликт, Настя поспешила увести разговор из опасного русла: «Про Артема-то не забыли? Пошли быстрей к нему, пока не разнес свою комнату в щепки, о, наш неуклюжий терминатор», - неловко изображая робота, сказала она.Засмеявшись, ребята двинулись на выход, закрыв комнату на ключ. В помутневшем в темноте зеркале мелькнула чья-то тень, и фигурка балерины, надежно стоявшая на столе, вдруг полетела вниз и с легким звоном разлетелась на множество мелких осколков…***Артем молча следовал за угрюмым управляющим, шагая чуть позади него и волоча за собой свой старенький чемоданчик, что давалось ему довольно-таки нелегко. Большую половину его багажа составляли книги и справочники, которыми он и предпочитал набивать свой саквояж, из одежды там находилась всего пара потрепанных свитеров, нижнее белье и еще одни брюки. В моде он не разбирался и никогда ей не интересовался, да и ни к чему было, все модное и современное висело на нем, как на вешалке, вне зависимости от правильности подобранного размера, поэтому Артему ничего не оставалось, как верно следовать своему собственному, устаревшему, неказистому стилю.Его номер оказался намного больше предыдущих и отличался особой роскошью. Он состоял не из одной, а из двух комнат, разделявшихся на гостиную, в которой имелся камин, и спальню с выходом на огромную террасу. Посреди гостиной, напротив друг друга, стояли два небольших диванчика и кофейный столик между ними, чуть поодаль, ближе к камину, находилось уютное кресло-качалка с накинутым на него клетчатым пледом. Стены украшали картины и бра, а по разные стороны входной двери были развешаны зеркала, под которыми на изящных тумбочках стояли вазы с живыми цветами. Каменный пол по всему периметру украшал великолепный ковер с необычным орнаментом. А высокие окна, обрамленные бархатом, которых в комнате было два, в отличие от тех, которые были в комнатах его друзей, буквально заливали комнату солнечным светом.Интерьер спальни был пронизан все той же изысканностью и элегантностью, что и гостиная, стены были покрыты матовыми обоями, бирюзовые портьеры на окне идеально сочетались с бело-голубыми декоративными подушками и покрывалом на кровати, а цветочно-ситцевый орнамент мебели придавал нежности обстановке.Озадаченный Артем, не веря своей удаче, быстрым шагом ходил из комнаты в комнату, вытирая лоб носовым платком. «Простите, – робко начал он, обращаясь к Роберту Эрнестовичу, который зашел в комнату вместе с ним и сейчас молча стоял в стороне, наблюдая за реакцией гостя, – нет ли здесь какой-нибудь ошибки? Номер явно рассчитан на господ из высшего общества, к коим я, к сожалению, себя не отношу». «Все наши гости, без исключения, являются людьми высшего общества, - как и всегда, с легким поклоном и без каких-либо эмоций поспешил убедить Артема в отсутствии ошибки Роберт Эрнестович. - Если Вам что-либо понадобится, будьте так любезны, сразу обращайтесь ко мне. А теперь я вынужден покинуть Вас, приятного отдыха», - с этими словами управляющий вышел, осторожно закрыв за собой дверь, оставив все так же недоумевающего Артема наедине с шикарными апартаментами.Резкий звук стука в дверь застал его совершенно неожиданно, когда, погруженный в свои мысли молодой человек, держал в руках декоративную вазу очень тонкой, оригинальной работы явно не современного производства. Его руки вздрогнули, и, сам того не ожидая, он подбросил ее вверх, с ужасом осознав, что сейчас произойдет одна из тех бытовых катастроф, которые преследуют его всю жизнь, но в этот раз его ошибка будет стоить ему намного дороже всех предыдущих.Беспомощно размахивая руками, в панике Артем пытался поймать вазу, но, сделав два шага назад, он зацепился за ковер и с размахом грохнулся на спину, в последнюю секунду поймав злополучную вазу и, мгновенно свернувшись калачиком, прижал ее к груди. Стук не унимался, а становился все громче и громче, и, наконец очнувшись и выйдя из оцепенения, Артем вскочил, все так же прижимая вазу.Открыв дверь, он увидел вытянутые лица своих друзей с немым вопросом в глазах. «Темыч, - наконец ожил Саня, – ты что там, в боулинг сыграть решил, что за грохот?», Артем покраснел: «За ковер зацепился случайно, вот упал», - смущенно проговорил он. «Ясно, – протянул двоюродный брат, - а вазу-то что обнимаешь как родную?» - задал следующий вопрос Саня. «А она тоже упала, вместе со мной», - еще больше краснея, ответил Артем. «Ну, в общем, все как всегда у нашего Темы, все стабильно», - захохотала Таня, и остальные за ней. Успокаивающе похлопав по плечу, Павел повел вконец засмущавшегося друга на выход, предварительно выдрав вазу из намертво сцепленных пальцев Артема и водрузив ее на кофейный столик.***«Слушай, Тем, а как так получилось, что мистер Сухарь выделил тебе такие царские апартаменты?» - на ходу придумав прозвище для Роберта Эрнестовича, обратился Саня к брату. Друзья гурьбой шли по коридору, направляясь на улицу, чтобы осмотреть местность. «Да я и сам ничего не понял, может, остальные номера заняты, вот и повезло мне, хоть где-то…», - с самоиронией ответил Артем.Ребята вышли на улицу и остановились на крыльце. Погода выдалась солнечная, на ум приходили стихи великого русского поэта про день чудесный. Прозрачный морозный воздух, сверкающие заиндевевшие деревья, большие нетронутые сугробы – все это поднимало настроение ребятам, с удовольствием созерцающим местные красоты. «Ну что, погнали?» - весело задал риторический вопрос Санек, и друзья стали спускаться по лестнице.Неожиданно для всех, Артем, который шел позади всех, оступился и, не удержавшись, кубарем покатился по ступенькам, только чудом никого не зацепив. Охая и потирая бок, он на ощупь пытался найти улетевшие куда-то очки. Испуганно ойкнув, девушки бросились на помощь другу и стали поднимать незадачливого товарища, одновременно отряхивая его от снега. Павел, все это время стоявший в стороне, вздохнул и пошел на поиски очков, без которых Артем видел мир не дальше кончика собственного носа. «Тем, у тебя проблемы», - наконец Паше удалось выудить их из сугроба. Оправа оказалась сильно повреждена, а стекла раскололись на множество мелких трещин, что делало невозможным дальнейшее их использование. «Мда, ну ничего, у меня есть еще одни, запасные, но только надо будет вернуться в комнату», - вздохнул Артем, водрузив разбитые очки на нос, чтобы хоть как-то сфокусировать взгляд, и, держась за поручни, осторожно стал подниматься обратно по злополучной лестнице. На все попытки друзей проводить его он лишь смущенно качал головой, ужасно неловко себя чувствуя из-за того, что задерживает друзей из-за очередной нелепой ситуации. «Ладно, мы пошли, догонишь», - подал голос Санек, с обреченной безысходностью наблюдавший всю ситуацию со стороны, и зашагал прочь. Остальным ничего не оставалось, как последовать за ним.Позади пансионата находился пруд, полностью скованный декабрьскими морозами. Вдоль него ребята и решили прогуляться, немного затормозив, чтобы у Артема была возможность их нагнать. Саня и Павел достали сигареты и молча закурили, а Настя обеспокоенно заметила, что задерживается товарищ, как бы опять что не случилось. Постояв так минут 5, друзья продолжили путь, подумав, что заблудиться здесь все равно не получится, да и пространство хорошо просматривается – не заметить невозможно.Так, неспешным шагом, они оказались с другой стороны пруда, с удивлением обнаружив какую-то каменную постройку, похожую на небольшой домик с округлой крышей, почти полностью скрытую за вековыми деревьями с размашистыми ветками, которая не была указана на сайте пансионата, да и увидеть ее можно было, только подойдя почти вплотную. При ближайшем рассмотрении постройка оказалась склепом, стены которого были украшены лепниной в виде ангелов, а над входом был вырезан православный крест. «Бррр, думаю, нам лучше уйти отсюда», - поежилась Таня. «Да, согласен, мрачноватая находка», - поддержал ее Павел. Но Саня, отрицательно помотав головой, возразил друзьям: «Вы что, это же круто!» И продолжил уже заговорщическим шепотом: «А вы знаете, что склепы могли себе позволить только знатные люди и что с собой в могилу они забирали драгоценности, золото и прочие ценные вещи? Может, заглянем?», и, не дожидаясь ответа друзей, он толкнул дверь рукой, которая, не поддавшись, так и осталась на своем месте, не сдвинувшись и на миллиметр. Тогда Санек со всей силы ударил по ней ногой. Звук удара был таким омерзительно-громким, что все присутствующие невольно съежились от ужаса, а дверь, в этот раз поддавшись натиску, распахнулась, обдав друзей затхлым подвальным запахом, и теперь зияла своей кромешной чернотой, наводя еще большую панику. «Ты что творишь, идиот? – заорала не своим голосом Настя. – С каких это пор ты стал позволять себе махать ногами на кладбище, разрушая памятники?» – срываясь почти на визг, кричала она. Почти набрасываясь на Саню с кулаками, девушка продолжала обвинять парня в недостойном поведении, чем окончательно вывела Саню из себя. Грубо накричав на нее в ответ, молодой человек велел Насте отправляться на все четыре стороны. Всхлипнув и отмахнувшись от подбежавшей было к ней Татьяне, девушка развернулась и быстрым шагом направилась обратно, в сторону пансионата.***Артем торопился как мог. Почти вслепую добравшись до своего номера, он схватил запасные очки из чехл и почти бегом направился обратно к друзьям. Сильно запыхавшись, он сам себе напомнил Пятачка из «Винни Пуха», который радостно бежал на день рождения к своему другу Ослику, держа в копытце воздушный шарик. «Главное, чтобы от меня не произошло очередного громкого бума», - подумал парень и тут же чуть было не врезался в очень красивую молодую девушку, стоявшую возле лестницы, ведущей вниз, к главному выходу.Артем замер. Более прекрасной дамы он в своей жизни еще не встречал, он буквально не мог оторвать от нее взгляд: настолько она показалась ему идеальной. Единственное, что не хватало на ее прекрасном лице, – это улыбки, но на тот момент это не казалось ему таким уж важным. Фарфоровая кожа, васильковые глаза, иссиня-черные волосы, подчеркивающие ее аристократическую бледность – девушка была похожа на русалку из сказки Андерсена. И она смотрела на него. Нет, в ее взгляде не было злости или раздражения, а скорее, любопытство. Она с интересом, не произнося и слова, смотрела на его, а он все так же с восхищением - на нее. «И-и-иззвините», - выдавил из себя, наконец, Артем и, попятившись, стремглав бросился вниз по лестнице, провожаемый удивленным взглядом прекрасной незнакомки.В этот раз осторожно миновав обледенелую лестницу, он отправился на поиски друзей. Насколько он помнил, они собирались в сторону пруда, туда он и направился, все еще думая о загадочной даме на лестнице. «Надо же, какая она», - буквально витал в облаках Артем. В его душе проснулось до сих пор незнакомое ему чувство, сердце колотилось в бешеном ритме, а за спиной словно выросли крылья. Необъяснимое ощущение легкости и блаженства переполняло его, и Артем, во что бы то ни стало, решил обязательно найти возможность снова увидеть красавицу и как можно скорее. Надо будет уговорить друзей под каким-нибудь предлогом побыстрее вернуться в здание. Но тратить время на уговоры не пришлось, так как вдалеке уже маячили фигуры его друзей, направлявшиеся в его сторону. Поравнявшись с ними, парню не составило труда по угрюмым лицам ребят догадаться, что произошло что-то неприятное, и поспешил узнать, в чем же дело. Саня хмуро глядел в сторону пансионата, а Павел с Таней, наскоро обрисовав ситуацию, поинтересовались, не видел ли он Настю. «Нет», - вытянулось лицо у Артема, а пара озадаченно посмотрела на друг друга. «Да закрылась, небось, в нашем номере и рыдает в три ручья, никуда она не денется», - все еще хорохорясь, но уже начиная остывать, с виноватыми нотками в голосе проговорил Саня. «Значит, возвращаемся, нельзя ее одну оставлять, да и время обеда уже, кажется», - мельком глянув на часы, сказала Таня, и ребята, согласившись, продолжили свой путь в сторону пансионата.***Настя была вне себя от злости. Как она вообще могла связаться с этим эгоистом?! Где были ее глаза, когда она впервые шла к нему на свидание?! В голове ее роились тысячи мыслей, девушка была насколько разгневана, что никак не могла привести их в порядок и успокоиться, поэтому, решив, что оставаться одной – это сейчас не самый лучший вариант, она отправилась не к себе в номер, а в апартаменты Артема, подумав, что он наверняка все еще находится в поиске своих очков, разыскивая их по всем углам. С этими мыслями быстро пройдя мимо своего номера, она направилась в конец коридора, в комнату друга, не подозревая, что он давно уже присоединился к друзьям.Дверь в номер Артема была слегка приоткрыта, что, конечно же, удивило Настю. Постучав и не услышав ответа, девушка все же вошла. В комнате по-прежнему было очень светло и удивительно тихо. Настя позвала друга по имени, но никто не отозвался. Осматриваясь по сторонам, она была поражена, насколько же роскошными были апартаменты, такое она видела разве что в исторических фильмах. Каждая деталь, каждый узор был удивительно сочетаем с остальными частями интерьера, все вокруг было продумано до мелочей. Настя стояла посередине комнаты и, опустив глаза, стала рассматривать причудливый узор на ковре. Главной деталью, находящейся в центре, была то ли звезда, то ли цветок с множеством остроконечных лепестков, от которого веером расходились в разные стороны причудливые линии, напоминающие лианы с вышитыми на них мелкими лепестками, которые издалека можно было принять за шипы.Немного постояв, Настя вздохнула и, поняв, что Артем, скорее всего, уже давно ушел, собралась было уйти. Но тут до ее ушей резкий хлопок закрывающейся двери и противный металлический скрежет, комната вдруг медленно начала погружаться в темноту. Резко обернувшись в сторону звуков, девушка с ужасом увидела, что тяжелые бархатные шторы закрываются сами собой, оставляя ее в кромешной темноте. Дернувшись, она попыталась бежать, но ее ноги словно приросли к полу. Не видя абсолютно ничего вокруг себя, Настя пыталась кричать, она плакала, звала на помощь, но звук словно отлетал от стен, не достигая ушей возможных спасителей. Она слышала шепот, слышала шорохи, словно тысячи паучков, перебирая своими маленькими лапками, наводнили комнату, устремляясь к ней, воздух наполнился смрадом, ей стало тяжело дышать, сквозь слезы и кашель она силилась хоть что-то разглядеть и отчаянно пыталась высвободить ноги, но вдруг почувствовала, что под ними больше нет твердой поверхности, и с громким чавканьем и бульканьем ее начинает засасывать внутрь пола, словно она в болоте. Паника захлестнула девушку, наклонившись, она руками попыталась найти хоть что-то, за что можно ухватиться, но вместо этого ее руки угодили в мерзко пахнущую жижу, и их тоже потянуло вниз. С громким всплеском, обдав Настю мерзкими брызгами, из глубины чавкающей субстанции выскочили щупальца лиан, утыканные множеством шипов, которые минуту назад были всего лишь рисунком на ковре, и, извиваясь, поползли по телу девушки, оставляя глубокие порезы на теле. Закричав от боли, ужаса и отчаяния, Настя, дергаясь, сделала попытку освободиться, но тут же была атакована с новой силой. Щупальца еще больше скрутили ее тело, впиваясь острейшими шипами, словно сотнями ножей, и резко потянули ее вниз…Уже не в силах сопротивляться, Настя по шею была в мерзкой жиже, она поняла, что это конец, но почему? Почему именно она угодила в эту ловушку? Ах, если бы она только могла выбраться отсюда, она бы начала жизнь с чистого листа, оставила бы Саню и уехала учиться за границу, как всегда мечтала, помирилась бы с отцом, с которым много лет не разговаривала из-за развода с матерью, да много чего могло быть по-другому, чему уже не суждено было сбыться. Захлебываясь в жиже, она медленно уходила куда-то вниз, в бездонную черноту, в саму преисподнюю. Наконец, девушка потеряла сознание и полностью скрылась внутри субстанции, оставив только мелкую рябь на поверхности. Все вокруг резко стихло, исчезли шорохи, и бархатные шторы вновь сами по себе начали свое движение, открываясь и давая солнечным лучам проникнуть в комнату. Апартаменты по-прежнему были теми же роскошными и уютными, свет заливал все пространство, освещая каждый уголок. Все было на своих местах, кроме бедной гостьи, навсегда оставшейся в недрах кровожадной комнаты.***Друзья поднимались вверх по парадной лестнице. «Саня, давай забирай Настю и встречаемся внизу через 15 минут», - скомандовал Павел, и ребята разошлись по своим комнатам.Артем зашел в свой номер. Сняв верхнюю одежду и аккуратно повесив ее в шкаф, он решил переодеться во что-то более подходящее для похода в ресторан. Расстегивая рубашку, он случайно опустил взгляд вниз и заметил, что на полу что-то сверкнуло. Удивившись, Артем наклонился и поднял… медальон. Такой был у Насти – золотая буква А на тоненькой цепочке, которая теперь была порвана. Недоумевая, откуда же она могла здесь взяться, ведь девушка была в комнате лишь единожды и не заходила вглубь комнаты, Артем закончил переодеваться и поспешил вниз рассказать о находке остальным.В холле уже находился Саня. Вид его был озадаченным, он нервно расхаживал туда-сюда с задумчивым лицом и даже не сразу заметил Артема.«Темыч, Насти нет в номере», - встревоженно сообщил брату новость он. «Это очень странно», - ответил ему Артем и протянул свою находку. Лицо Сани вытянулось: «Где ты его взял? Ты видел Настю? Где она?» – вопросы сыпались без остановки. Неслышно к ним подошли Павел и Татьяна. «Что-то случилось?» - спросила девушка. «Настя пропала, - хмуро ответил Артем, глядя на растерянного Саню. - А это, - показал медальон он, – я нашел в свое номере». Павел удивленно вскинул брови: «Как она могла его потерять в твоей комнате?» Знал бы кто. Но, к сожалению, ответа на этот вопрос не было. «Ладно, - ободряюще хлопнул Саню по плечу Павел, – найдется, может, она в бассейн пошла или в ресторан, пойдем для начала в харчевню заглянем».В ресторане было немноголюдно, и Насти там не было. Окончательно поникнув, Саня присел за ближайший стол. К ним мигом подошел официант, очень похожий внешне на Роберта Эрнестовича. Седовласый, спина как струна, чуть высокомерный взгляд, он был одет немного старомодно, а рубаха с воротничком-стойкой сидела на нем как вторая кожа.«Что желаете, господа?» - сухо поприветствовав гостей, задал он вопрос. «Извините, а не приходила ли сюда девушка, невысокая, со светлыми волосами, возможно, была расстроенной на вид?» - обратился к нему Артем. «Нет, господа, эту девушку я не имел чести видеть среди посетителей нашего ресторана, - ответил ему служащий. - Что будете заказывать?» - быстро перевел он разговор, протягивая меню. «Щи из свежей капусты, пироги, кулебяки, буженина под луком… - в пол-голоса начал изучать меню Павел. - Сань, тебе что заказать?» - обратился к другу он. «На свое усмотрение», - буркнул ему в ответ Саня, даже не повернув головы в его сторону. Татьяна с интересом осматривалась вокруг, и, вдруг замерев, она неожиданно толкнула Павла локтем в бок. Молодой человек, подпрыгнув от неожиданности, удивленно уставился на девушку. «Паш, смотри. Все посетители как-то странно одеты. Фраки у мужчин, длинные платья у женщин. У них что, карнавал?» - шепотом сообщила ему о своем наблюдении Таня. Паша огляделся. Действительно странно. Но еще более странным было то, что все они смотрели в сторону ребят. С каменными лицами, без тени улыбок и почти не мигая. Друзьям стало не по себе, но решив не обращать внимания, мало ли странных людей на свете, они подозвали официанта и сделали заказ.Обед был отменным. Ребята с удовольствием поглощали яства, наслаждаясь каждым кусочком. Кроме Сани. Он по-прежнему угрюмо молчал, ковыряя вилкой в тарелке, не съев и кусочка. Где же Настя?***Друзья собрались в комнате Сани. «Так, надо что-то делать, давайте думать, куда могла пропасть Настя», - начал разговор Павел. «Давайте разделимся. Паша пойдет искать Роберта Эрнестовича, Артема отправим в сторону бассейна, я постараюсь опросить сотрудников, а Саня...» - не успела закончить мысль Таня, как парень ее перебил: «Сам разберусь, куда идти», - резко ответил он, вскочил с кресла и вышел прочь из комнаты. «Сань, ты куда?!» - крикнул ему вслед Артем и хотел побежать за братом, но Павел остановил его, схватив за руку: «Пусть идет, он не в себе сейчас». Артем сел на место, поправил очки и сказал: «В общем, не знаю, насколько это может нам помочь, но перед поездкой я собрал кое-какой материал об этом доме». Павел и Татьяна все превратились в слух, уставившись на Артема. Он кашлянул и начал рассказ.«Дом этот, как мы уже знаем, принадлежал богатому купцу Сироткину. Человеком он слыл властным, где-то даже жестоким, при этом питал страсть ко всему необычному. Собирал по всему миру старинные книги, необычные картины, статуэтки, языческие маски, и сам дом был выстроен и обставлен не в характерном для того времени стиле. Всех домашних и прислугу держал он в ежовых рукавицах. Кроме единственной дочери. В ней он души не чаял, баловал ее, ни в чем ей отказа не было. Звали ее София, Софьюшка, как ласково величал ее батюшка. Да случилось несчастье – заболела она чахоткой, и, как ни старался купец, дочь спасти не удалось. Умерла она в возрасте 16 лет. Горе отца, потерявшего единственного ребенка, невозможно было описать. Запретил он смеяться, улыбаться, веселиться да любые радостные человеческие чувства проявлять. Совершенно обезумев, на второй день после ее смерти решился он на святотатство – попробовать воскресить ее. В одной из далеких поездок удалось ему однажды приобрести книгу – по словам продавца – настоящую магическую, целыми поколениями ведьмы пользовались, зло творили. Вот и решил он прибегнуть к помощи дьявольской.В одной из комнат устроил сатанинский алтарь, начертив на полу символы из книги, и с помощью одного верного слуги перенес тело девушки из склепа в подготовленное место и прогнал его прочь. Что происходило за закрытыми дверями, никто не знает, но вот только тело Софьюшки на утро исчезло, а от купца осталось… да мало чего осталось. Похоронили его в том самом склепе, где дочь его находилась. И с тех пор про дом этот ходят легенды, что проклят он, и никто его из тех слуг и членов семьи покинуть не может, заперты люди оказались, души их ни в ад, ни в рай попасть не могут, а молодая хозяйка до сих пор в доме находится, да не призраком ходит, а плоть имеет, как и не умирала вовсе никогда».Павел и Таня разочарованно смотрели на друга. «Ну и к чему нам эта сказка? - задала вопрос девушка. – Черти, что ли, Настасью съели или привидения унесли?». Артем обиделся: «Пойду я в бассейн, как скомандовали», - недовольно пробурчал он, вставая. «Подожди, - сказал Павел, – останься здесь с Таней, ждите Саню, а я пойду поищу управляющего», - с этими словами парень оставил друзей и вышел.***Саня долго и бесцельно бродил по гулким коридорам, изредка натыкаясь на молчаливых постояльцев. Чудные они какие-то: лица у всех как на похоронах, как будто послезавтра не праздник, а день вселенской скорби. И кстати, почему-то совсем не видно, чтобы персонал как-то готовился к смене года. Ни тебе елки посреди холла, ни даже самых захудалых гирлянд. Зачем они вообще сюда приехали? Глупое было решение. Да и сам тоже хорош, вон уже вечереет, а Насти так и нет нигде. Наговорил ей гадостей тогда… дурак. Саня зло сплюнул прямо на ковролин в коридоре и резко дернул ручку ближайшей к нему двери, словно предчувствуя, что прямо за ней окажется его любимая.Но это оказалась библиотека. Молодой человек зашел внутрь и раскрыл рот от удивления. Нет, это не просто библиотека, это какой-то рай для любителей чтения: книг было просто бесчисленное количество, они занимали все пространство от пола до потолка, а к полкам были приставлены передвижные лестницы, чтобы была возможность дотянуться до самых верхних. Посреди зала стоял длинный стол, похожий на стол для заседаний в кабинете какого-нибудь большого начальника. К нему же перпендикулярно был приставлен письменный стол, солидный, на толстых резных ножках, и под стать ему такой же стул, больше напоминавший трон, чем кресло руководителя.Внимание Сани привлекла книга, лежащая на столе. Это была довольно толстая, в кожаном переплете рукопись с сильно пожелтевшими листами, с пряжкой для замка сбоку. Полистав ее немного, он понял, что без помощи двоюродного брата-всезнайки ему не обойтись, потому как книга была написана на языке, похожем на старославянский, с буквами «ять» и прочими атрибутами устаревшего алфавита. Прихватив книгу с собой, Саня прошмыгнул в открытую дверь и быстро ретировался в сторону своего номера. В конце концов, он ее не украл, а просто покажет ее друзьям и вернет на место.***Артем и Таня все еще оставались в комнате вдвоем, рассматривая все варианты пропажи Насти. «Однако и Паша теперь куда-то запропастился», - обеспокоенно посмотрела на часы девушка. В этот момент в номер фурией влетел Саня. «Смотрите, что добыл!» - потряс он книгой над головой. «Что это?» - спросил Артем. «А вот ты и нам и расскажешь, - с этими словами Саня передал брату книгу. – Да не украл я ее, не украл, успокойся, почитаем да вернем на место», – объяснил он Артему, увидев его удивленные глаза и предвосхищая его вопрос. Артем открыл книгу и начал водить по строчкам пальцем. Нахмурив лоб, он на некоторое время задумался и осторожно перевернув вторую страницу, сказал: «Ребят, это похоже на какие-то заклинания старинные, что ли, рецепты приворотов, лечений, про духов даже упоминается, может, ну ее, эту книгу? - задумчиво-испуганно посмотрел на друзей он. – Там даже в стихах что-то есть, вот на самой первой странице, например». - «Ну-ка переведи, что там», - заинтересовалась Таня.Артем замолчал. «Вот это сказочка, - хмыкнув, протянул Саня, – да и рифма что-то не клеится. Что это еще за ужастики для первоклашек?» - «Слушай, Тем, а ведь похоже на ту легенду, что ты нам рассказывал, может, все-так есть в этом доля правды?» - сказала Таня. «Может, и похоже, только вы все равно мне не верите, - обиженно ответил Тема. - Паша задерживается что-то, не будем терять время, пойду и я на поиски Насти». Друзья не стали в этот раз его задерживать, и Артем, все еще недовольный, неспешно ретировался, оставив Таню и Саню наедине со странной книгой в кожаном переплете.

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