Призрачная электричка 2

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 18:25

nemoff Просмотров: 92 Комментарии: 7 +7 Вчера, 18:25 by

Все началось, как в стишке Корнея Чуковского. У меня зазвонил телефон. Звонил информатор по кличке Слон. И сообщил он мне, что видел, как Паша Череп вошел в продуктовый магазин, недалеко от платформы 604 километр.Павел Черепанов, по кличке Паша Череп, находится в разработке нашего оперативного отдела, и я давно хотел с ним пообщаться по делу ограбления дома на Набережной 17. Но Паша уже более месяца усердно от меня скрывается.Через 10 минут мы с Костей парковались около этого самого магазинчика на самом краю города, рядом с дачным поселком «Рассвет». Холодный зимний вечер переставал быть томным.- Костя, ты оставайся на улице, а я зайду в магазин, - скомандовал я и шагнул в направлении входа.В этот момент из дверей магазина вышел Череп. Я понадеялся, что в темноте он меня не узнает, и молча пошел к нему навстречу. Костя стоял у машины, чтобы не спугнуть его. Череп остановился в дверях, бросил на меня взгляд и рванул в сторону лесополосы.- Стой, Череп! Поговорить надо! - кричал я, стараясь не отставать.Череп нырнул в заросли, я за ним. Там была узенькая тропинка.- Стой, стрелять буду! - решил я взять на испуг.Череп резко дал влево и побежал к платформе. Бежать было трудно, зима, скользко, да и темно. Но я умудрялся сокращать разрыв. Где-то за спиной слышалась тяжелая поступь Кости.У безлюдной платформы стояла электричка, темная какая-то, с распахнутыми дверями. Тусклый фонарь вырывал из темноты пару вагонов. Череп изо всех сил бежал к ней. Между нами было метра три, не больше, когда он нырнул в темный проем двери и побежал по вагонам в сторону хвоста.Я запрыгнул в тамбур и стал удерживать двери, глядя назад вдоль состава, на случай если он решит в последний момент выпрыгнуть из другого вагона.Костя безнадежно отстал. Двери с шипением закрылись. Череп остался внутри, и я отпустил свою дверь, которая тут же захлопнулась.Через стекла дверей я разглядел, как Костик побежал к машине. Он был опытным опером... и сейчас будет поднимать патрульных на следующей станции, чтобы они встретили нас там.Все, что мне оставалось, это методично прочесать несколько последних вагонов и надеть браслеты на Пашу. Ведь ему некуда деваться.Электричка тронулась. Попытка позвонить Косте не увенчалась успехом. В телефоне разом отрубилась вся связь. Ругнувшись, я шагнул в полутемный вагон.Внутри ни души. В следующем та же картина.Дохожу до середины и слышу хриплый крик, вперемежку с руганью. Двери тамбура распахиваются, и прямо ко мне бежит Паша. Орет благим матом, глаза выпучил. Ну, думаю, на пушку берет. Какой-то финт придумал.Заваливаю его на пол и надеваю браслеты.- Командир, валим отсюда! Он сюда идет! Сейчас порешит нас! - продолжал орать Череп. Его испуг был настолько правдоподобным, что я схватился за кобуру.- Лежи, не дергайся! - прижал я его к полу коленом.Тут двери тамбура распахнулись, и в вагон стало протискиваться оно. Сначала из темноты показалась огромная, в шрамах, голова с зашитыми веками. Потом медленно, как во сне, в вагон втиснулось все остальное. Мутант был просто огромным, что-то бормоча, он двигался в нашу сторону.Я оцепенел от увиденного. Мурашки размером с кулак пробежали по спине.- Вааалим!!! - что есть мочи зарычал прижатый к полу Череп. Его крик вывел меня из ступора, и я, выхватив пистолет, разрядил обойму в этого гоблина. Тот заорал так, что мы с Черепом чуть не оглохли, потом он вырвал с корнем ближайшее сидение и запустил в нашу сторону. Я кинулся на пол, этот тяжелый снаряд пролетел над нами и вышиб пару окон .Больше меня уговаривать было не нужно. Я помог Черепу встать, и мы, что есть сил, кинулись подальше из этого вагона.Мы пробежали наверное вагонов пять, а сзади по-прежнему были слышны жуткие вопли мутанта. Тут в голове мелькнула мысль сорвать стоп кран. Бросаюсь к рычагу — он сорван. В следующих вагонах такая-же картина. Людей нет, а стоп-краны сорваны.- Все, больше не могу, - прохрипел Паша, падая в изнеможении на одно из сидений очередного вагона. Я тоже выбился из сил и рухнул на соседний диванчик.Электричка, разрезая тьму , летела как огромная стрела, которую выпустил какой-то мифический демон. Справа и слева был лес. Над ним висела огромная Луна. Два человека лежали в полумраке вагона, совершенно не понимая, что происходит.- Я вспомнил, командир! - тяжело дыша, начал вещать Череп, - когда я зону топтал, у нас в отряде балабол один был, любил байки всякие травить. Так вот он рассказывал нам про какую-то призрачную электричку. Дескать, у его дружбана батя однажды попал в такую. Она в параллельный мир людей выхватывает. И в ней кондуктор есть, огромный мутант. Мы конечно ему не поверили тогда. А теперь я прямо не знаю чего и думать.- Сейчас я на кнопку экстренного вызова нажму... - начал я.- Бесполезно, не работают тут ни кнопки, ни стоп-краны, - прервал меня Паша.Я решил проверить и все-таки нажал. Из динамика раздался шум и противный скрежет.- Слушай, мы вагонов десять или пятнадцать с тобой пробежали, таких длинных электричек не бывает, уже должен быть локомотив, а там машинисты, - продолжил я.- Нет в ней локомотива и машинистов, - отрезал Череп.- Как это? - удивился я.- А вот так, безначальная она, хоть тысячу вагонов пройди, начала не найдешь.- Да ладно заливать, так не бывает.- А мы с тобой, командир, этот факт проверять будем, - ведь кондуктор сзади нас подгоняет, поэтому нам теперь постоянно вперед идти нужно.Я понимал, что вокруг происходит что-то совсем странное, но не мог поверить словам Черепа. Мысли путались в голове, и я снова достал телефон. Там по-прежнему нет связи.- Ладно, Череп, не бойся, мы с тобой на следующей станции сойдем, а там нас уже ждут. Тебя примут, и поедем в отдел, во всем сознаваться.- Боюсь, командир, следующая станция тебе не понравится, как впрочем, и все остальные.- Это почему?- Да как ты не поймешь, мы в другой мир попали, тут нет наших станций. Посмотри в окно, тут бесконечный лес, вечная ночь и мороз, - все так, как тот трепло рассказывал, до мелочей.Я глянул в окно. Действительно лес, без конца и края. Связи нет, людей нет и еще этот кондуктор. Тут во что угодно поверишь.- Слушай, командир, я жрать хочу, как волк, а по словам того сидельца тут в некоторых вагонах сумки с едой встречаются. Давай пройдемся, может, чего найдем.- Откуда тут могут быть сумки? - покосился на Пашу я.- Не знаю, но он так рассказывал.Мне пришлось снять с Черепа наручники, и мы не спеша двинулись по вагонам. Череп шел впереди - я за ним. Вагоны были разными: одни почище, другие - старые и вонючие. Но везде был полумрак и ни души.Перед выходом из очередного тамбура Череп вдруг замер, как вкопанный.- Ты чего? - спросил я.- Смотри, - кивнул он вперед.В полутемном вагоне сидел человек. После стольких пустых вагонов эта картина показалась нам просто мистической.Снова мурашки поползли по телу. Я вставил новую обойму в пистолет, и мы потихоньку пошли к темной фигуре сидящего спиной к нам пассажира. Он просто дремал, сидя у окна, рядом стояла сумка. Я кивнул Паше, чтобы он его разбудил. Тот потряс его за плечо. Пассажир вздрогнул и уставился на нас сонными глазами.- Ты кто, родимый? - негромко спросил Череп.- Я Леха, - прозвучало в ответ почти шепотом.- А вы кто?- Паша, - протянул Лехе руку Череп.- Виктор, - представился я.Леха был обросшим и помятым. Возраст его было трудно определить.- И давно ты тут катаешься, Леха? - завязал беседу Череп.- Давно, уже и не помню сколько, - я забыл, когда последний раз людей видел.- Алексей, а когда будет следующая станция? -присаживаясь рядом, спросил я.- Тут невозможно предугадать, когда электричка вздумает остановиться. Вы, видно, недавно сюда попали и мало чего знаете про этот мир.- Ну да, попали недавно, но с кондуктором уже успели познакомиться, да так, что еле ноги унесли, - подтвердил я.- Леха, а у тебя пожрать чего-нибудь есть? -вспомнил про насущное Череп.- Да, да, конечно, - засуетился новый знакомый, доставая свертки с припасами из своей сумки.Луна сквозь окна заполняла призрачным светом пространство полутемного вагона. Странная компания из трех пассажиров неслась в пустой электричке непонятно куда. Все происходящее казалось каким-то не реальным и больше походило на кошмарный сон.Пока мы с Черепом утоляли голод, Алексей рассказал нам, куда мы попали, о законах, которые царят в этом темном мире. О мутантах, которые тут обитают. И о том, как они с Серегой искали портал, а потом он бросил эту затею. Но когда стал рассказывать про дядю Жору, то Череп встрепенулся.- Знаю эту историю! Ему выйти удалось! - пробубнил он с набитым ртом.- Как удалось?! - возбудился Леха, - я думал, что его кондуктор сожрал.- Нет, он с корешем билеты местные достать умудрился, и кондуктор их на свободу выпустил, - продолжал Череп на полублатном жаргоне.- А что нам мешает выйти на станции и купить билеты? - предложил я.- Э, нет, командир, тут наши денежки не котируются, те двое удостоверение железнодорожника у местного гоблина стырили, по нему билетики и взяли в кассе, - вспоминал байку из зоны Череп.- Теперь понятно... почему тут снег однажды пошел, - задумчиво произнес Алексей.- Снег? - переспросил я.- Дело в том, что тут никогда не идет снег, хотя на улице вечная зима, - стал пояснять Алексей, - но однажды вдруг пошел такой снег, что все окна залепило, видимо, когда из электрички кому-то удается выйти, то в этом мире, происходит какой-то сбой, вот и вам как-то удалось войти в нее вдвоем, хотя раньше электричка впускала строго одного пассажира.Вдруг все заметили торможение.- Похоже, будет станция, - сообщил Алексей.Скорость стала падать, и состав медленно подъехал к ночной платформе. Стена густого и темного леса отгораживала ночную станцию, как огромный забор.Мы глазели в окно. Луна освещала одноэтажное здание вокзала с выбитыми окнами. Проемы окон, как бойницы, зияли темнотой. Атмосфера заброшенности ощущалась буквально кожей. Двери вагонов с шипением распахнулись, и над этим миром воцарилась гробовая тишина.Вид из окна буквально завораживал. И тут мы увидели, как с хвоста состава, вдоль платформы , медленно шел один из местных обитателей, в грязном и изорванном оранжевом жилете. В неимоверно длинных руках он буквально волок за собой какие-то металлические инструменты. И от звука скользящего по бетону металла волосы на голове становились дыбом.- Это местный механик, - шепотом произнес Леха.В голове у Паши мгновенно созрел план.- Командир, сейчас этот гоблин поравняется с нашим окном, завали его из ствола, а я выскочу на платформу и карманы ему выверну.Паша тоже говорил шепотом, и я кивнул ему в ответ. Щелкнув предохранителем, я приготовился. Звон металлических инструментов медленно приближался к нам. Наконец, голова мутанта показалась в нашем окне. Я прямо через стекло всадил в нее обойму.Дальше начался такой кошмар, что мы оцепенели.Механик взвыл с такой силой, что у нас ноги стали ватными. Потом он, не переставая дико рычать, стал выбивать стекло, через которое я стрелял. Под ударами его молотка стекло осыпало нас осколками. Мы не знали, куда нам деваться. Высадив окно, он полез в наш вагон. Его дикий вопль и вид окровавленной головы совершенно нас парализовали.В следующее мгновение я увидел, как из-за спины механика показался еще один гоблин, он был в грязно-белом халате, на голове такого же цвета шапочка с красным крестом. Этот медик всадил огромный шприц прямо в спину механику и одним махом влил ему какой то раствор.Механик обмяк и отключился. Медик взял его за ногу и медленно поволок в здание вокзала. Кровавый след тянулся за этой жуткой процессией, а мы стояли и, оторопев, смотрели на эту сцену.- Нихрена себе, скорая помощь! - с ужасом в глазах произнес Череп.В динамиках что-то неразборчиво прохрюкало, двери вагонов с лязгом захлопнулись, и электричка стала набирать скорость.- Пошли отсюда, а то сейчас тут холодно будет без окна, - пришел в себя Алексей.Мы поспешили покинуть разбитый вагон.- Целая обойма в голову, а ему хоть бы что, -сокрушался Паша.- Командир, у тебя патроны еще остались?- Последняя обойма, - процедил я.Преодолев несколько вагонов, мы обнаружили сумку с продуктами и решили сделать привал.- Откуда берутся эти сумки? - обратился я к Алексею.- Неизвестно, может, забытые в электричках вещи как-то перемещаются в этот мир, тут вообще много непонятного происходит.- А что будет если выйти на станции и зайти в вагон за кондуктором? - отхлебывая минералку, спросил я.- За кондуктором вагоны сразу пропадают, поэтому он всегда находится в последнем вагоне, а на станциях он стоит в крайнем тамбуре и ждет, когда состав тронется.- Я смотрю тут все продумано, - опечалился я.- Мне рассказывали, что тут можно наряд вызвать, - вклинился в разговор Череп.- Да, можно, если нажать кнопку экстренной связи и прокричать фразу: «У нас чп в вагоне». - Но лучше этого не делать, -заволновался Леха.- Потому как из переднего тамбура выбегут два таких гоблина, что обделаешься, схватят первого попавшегося, и больше ты его не увидишь, - продолжил он.- Мы должны как-то сломать эту черную логику, нужно выкинуть какой-то фортель, иначе мы отсюда не выберемся, - рассуждал я.Сидя в вагоне, мы пытались составить план действий, который помог бы нам добыть билеты для кондуктора и вырваться из этого кошмарного мира.Алексей подробно рассказал нам, какие монстры тут водятся и по какому принципу они действуют. От него мы узнали, что если попытаться устроить пожар, то со стороны хвоста состава выскочит пожарный, это огромный мутант в шлеме и с багром. Он сначала сбивает пламя огнетушителем, а затем преследует поджигателей, и если догонит, то разорвет на части.Череп предложил стравить пожарного и патрульных. Дескать, после такого замеса наверняка у кого-нибудь документ выпадет, чем мы потом и воспользуемся. Сложность в том, что пожарный и патруль появляются с разных сторон вагона, и если кто то из нас попадет между ними - то ему сто процентов хана. Поэтому операцию «Пожар» решили делать на станции, когда мы сможем выскочить на платформу и не попасть под раздачу.По нашему плану, как только мы приедем на станцию, то поджигаем вагон и выбегаем на платформу, Череп вызывает патруль и тоже пулей выскакивает на улицу. А чтобы это сборище гоблинов не стеснялось проявлять эмоции, я должен немного пострелять в них с улицы, через окно, дабы спровоцировать в их компании хорошую драку.Утвердив план, мы стали срывать с сидений обивку и складывать в кучу все, что может гореть. У Лехи оказалась небольшая бутылка ацетона, которую он когда-то нашел в одной из сумок. После того, как все было готово, мы решили отдохнуть в ожидании станции.Череп задремал, а меня охватило какое-то волнение. Леха с ацетоном и зажигалкой сидел на скамейке рядом с кучей тряпья.Через какое-то время электричка стала сбавлять ход. Я разбудил Черепа. И вот, наконец, станция. Мы внимательно осмотрели ночную платформу. На ней не было никаких строений. Только пара скамеек и один тусклый фонарь. За ней темный и морозный лес.- Поджигай, - кивнул я Алексею и вышел на улицу.Леха вылил ацетон на кучу и поднес зажигалку. Куча вспыхнула, и он выбежал ко мне на мороз.Дело было за черепом. Теперь он должен вызвать наряд и выскочить к нам. Я уже приготовил пистолет, но все пошло не по плану.С улицы мы услышали, как череп орет: «У нас ЧП в вагоне!!!». А потом он замешкал. Патруль из двух мутантов моментально ворвался в вагон. Один здоровенный, второй пониже. Все в шрамах.Череп рванул от них в сторону второго тамбура, в надежде выскочить через него. Эти двое с ревом кинулись за ним. И, когда он уже подбегал к другому концу вагона, навстречу ему выскочил пожарный.Алексею раньше приходилось видеть этих монстров, а я увидел впервые. В вагоне пылал пожар, освещая все происходящее внутри. Череп перепрыгнул через горящую кучу и сразу же угодил в лапы пожарного. Мутант моментально откусил ему голову и бросил тело на пол.Струей из огромного огнетушителя он сбил пламя и попал на патруль. Вот тут и началась заварушка. Мне даже не пришлось стрелять. Эти двое с диким ревом набросились на пожарного.Мы с Лехой, оцепенев от страха, стояли на платформе. А прямо перед нами прыгал вагон, в котором три монстра рвали друг друга на части. Тишину этого темного мира взрывал дикий рев и вопли. Стекла вышибало на улицу, как из пушек. От происходящего у нас волосы встали дыбом.Когда я совершенно оглох от шума, Леха схватил меня за руку и потащил в следующий вагон. Он сделал это очень вовремя. Как только мы вскочили внутрь, двери захлопнулись, и электричка начала движение. Если бы мы не успели то остались бы на платформе, а это верная смерть.Пробежав пару вагонов, Алексей остановился. К тому времени, бойня позади нас затихла.- Мы должны вернуться в тот вагон, - со страхом произнес он.Я нехотя кивнул, вынул пистолет, и мы медленно пошли осматривать поле битвы.Леха, как бывалый, шел впереди, он осторожно открыл двери из тамбура в проход между вагонами. Там прерывался кровавый след, который вел в вагон, где мы устроили пожар.- Патруль со своей жертвой всегда пропадает в межвагонном пространстве, - прошептал мне Леха.Когда мы вошли в вагон, увиденное пробрало нас до дрожи. Почти все стекла были выбиты, тлеющее тряпье было разбросано повсюду. Стены и потолок были забрызганы кровью. В полутьме вагона на полу лежало обезглавленное тело Черепа. Рядом катался шлем пожарного вместе с его оторванной головой. Под ногами хрустели осколки стекла. Я медленно подошел к останкам Черепа. Около головы пожарного валялись бумажные деньги.Электричка стала набирать скорость, и купюры, шелестя, пытались улететь от меня. Я собрал, сколько успел. В этот момент в вагон стал протискиваться кондуктор, и мы с Лехой побежали прочь.Пробежав несколько вагонов, я достал купюры. Они были местные. Какие-то карикатурные, но совершенно точно это были деньги. Видимо, вывалились из кармана пожарного.- Похоже, мы сможем купить билеты, - произнес я, глядя на Леху.- Давай отойдем подальше от кондуктора и отдохнем, а то у меня от всего этого аж сердце давит, - прохрипел Леха.Пройдя вагонов пять или шесть, мы нашли очередную сумку с провизией и присели отдохнуть. Полторашка воды, колбаса и вареные яйца очень подкрепили нас в тот момент. Леху сморила усталость, я тоже клевал носом в ожидании следующей станции.Не знаю, сколько прошло времени, электричку резко дернуло, и мы с Лехой проснулись. Ход замедлялся. Подъезжали к вокзалу.Обшарпанное здание с выбитыми стеклами, скамейка и пара тусклых фонарей. Все, как и должно быть в этом безлюдном мире.Электричка замерла и распахнула двери. Я оглядел пустую платформу и шагнул в морозную тьму. Подойдя к единственному застекленному окошку кассы, я кинул все купюры в лоток и задвинул его в недра бетонного сооружения.- Два билета, - произнес я, показав в мутное окошко два пальца.В помещении кассы была гробовая тишина, время текло медленно, как никогда. Я постучал пальцем по стеклу. Никакой реакции.Алексей наблюдал из тамбура и переживал что я не успею запрыгнуть в вагон, когда электричка тронется. Он уже стал махать мне рукой, чтобы я возвращался. Как вдруг лоток резко вышибло наружу. Я подскочил от неожиданности. В лотке были два картонных билета и пара купюр сдачи.Схватив все, я побежал к вагону.Когда Алексей взял билеты в руки, его охватило какое-то волнение.- Неужели мы сможем выбраться отсюда? - произнес он.- Череп говорил, что надо просто предъявить эти билеты кондуктору, и мы попадем в наше измерение, - подтвердил я.Динамик выдал громкое, но непонятное сообщение, и электричка, закрыв двери, продолжила свой путь по просторам параллельного мира.Прошло какое-то время, и кондуктор добрался до нашего вагона. Протиснувшись через двери тамбура, он стал методично ощупывать пространство перед собой. Поскольку он был слеп, то двигался медленно. Его огромные руки шарили по всем закоулкам вагона, и горе было тому, кого он выловит без билета.Бессвязное бормотание мутанта наполняло пространство какой-то напряженностью, хотелось бежать куда подальше. Огромного усилия воли стоило нам подпустить к себе этого монстра и вручить ему картонные билетики. Проверив их подлинность каким-то таинственным прибором, он вернул нам пробитые билеты и продолжил свой бесконечный путь, оставив нас позади в пустом вагоне.- Что дальше? - прошептал Леха, когда кондуктор покинул наш вагон.- Надо просто перейти в другой вагон, - тихо ответил я, вспоминая рассказ Черепа.Когда в следующем вагоне мы увидели людей, то Леха схватился за сердце, его волнение передалось мне.- Я уже не надеялся, что когда-нибудь смогу выбраться, - дрожащим голосом сказал он.В этот момент из динамиков раздалось: «Платформа шестьсот шестьдесят шестой километр, следующая станция Лиски.»Никогда еще мы так не радовались объявлениям в электричках.Автор - Георгий Немов.

Ключевые слова: Электричка кондуктор гоблины авторская история

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