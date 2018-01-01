Дар — спасать людей

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 03:32

Причина: Авторская стилистика сохранена

Сделано_в_СССР Просмотров: 11 Комментарии: 0 0 Сегодня, 02:57 by

Ну вот, снова эта боль… Я схватился за голову. Затылок ломило, в глазах потемнело. Знакомое ощущение, только давно уже этого не случалось. Я было обрадовался, и вот — опять…В мыслях возникла картинка — словно кадр из фильма: человек бежит по коридору вагона, прижимая к себе сумочку, за ним несется с криками девушка.«Восемь, восемь…» — бормотал я, как в бреду, повторяя цифру, мелькающую перед глазами. Потом взял себя в руки и попытался проанализировать видение.«Я нахожусь в поезде. Вагон. Значит, это произойдет сейчас. Восемь… Восьмой вагон! Я в десятом. Надо спешить!»Я вскочил и побежал, расталкивая пассажиров. Кто-то возмущался вслед, а кто-то испуганно прижимался к стенке, пропуская меня. Наконец, рванул двери тамбура в нужный вагон и прямо на меня налетел парень, который мне привиделся. За ним бежала та же девушка. Времени на раздумья не было. Я толкнул его, и он упал.Выпустил сумку из рук, но попытался снова ее схватить. Я наступил на его руку, заставляя разжать пальцы. Девушка не растерялась и потянула сумку к себе.— Ах ты ворюга! — выкрикнула она и пнула парня ногой.— Не стоит, лежачего не бьют. Все закончилось, — остановил я ее.— Держите его, ладно? Сейчас проводник подойдет, он вызвал начальника поезда и полицию. Они с ним разберутся!Услышав про полицию, парень заерзал и ударил меня под колено. Я не ожидал такой подлянки и рухнул как подкошенный, вдобавок получив удар тяжелым ботинком в лицо. Девушка завизжала.— Ловите, ловите, преступника! — кричала она, но его уже скрутили двое мужчин в коридоре.Спустя пару часов я сидел в своем купе. Щека опухла, с зубом пришлось распрощаться. Ничего. Главное — помог, успел. А остальное — поправимо. Девушка, заливаясь слезами, вытирала мне кровь.— Простите, пожалуйста, это из-за меня, — причитала она.— Перестаньте, — едва шевеля разбитыми губами, сказал я. — Вы ведь не виноваты, что преступник позарился на вашу сумочку…— Ой, вы меня еще успокаиваете, — она всхлипнула и выдала новую порцию слез. — Какой же вы…Спасибо вам огромное!— Все-все, хватит рыдать. Так вы все вокруг затопите. Мы ведь в поезде едем, а не на корабле плывем, — я попытался улыбнуться, но скривился от боли.— Меня зовут Лида, — тихо представилась девушка.— Приятно, Лида. А меня — Олег.— Мне тоже очень приятно, — улыбнулась она и засмущалась. — Знаете, Олег, я слушала, как вы давали показания полиции… У меня тоже вопрос к вам. Можно?— Конечно, задавайте.— Вы сказали, что услышали мои крики и прибежали на помощь. Но вы ведь находились в десятом вагоне, а я в восьмом! Поезда ездят достаточно шумно, как же вы услышали? — удивилась она.— Слух хороший, — ответил я.— Опять шутите… А я серьезно. Странно все это, — Лида нахмурила лоб, задумавшись.— Хорошо, что таких вопросов не возникло у правоохранительных органов, — заметил я.— Значит, все-таки у вас есть какое-то объяснение?— Есть, — вздохнул я, — только, боюсь, вы не поверите мне.— Почему? Вы же не переодетый агент разведки или шпион?Я снова улыбнулся. Девушка мне нравилась все больше и больше…Милое личико с огромными глазами. Казалось, они заглядывают прямо в душу. Разве можно такой не доверять? Я решил признаться.— Лида, вы верите в интуицию?— Конечно! — живо отозвалась она. — Я всегда прислушиваюсь к своему внутреннему голосу. Хотите сказать… Вы экстрасенс?!— Боже упаси, — я махнул рукой. — Хотя… Не знаю, может, это и так называется. Я ведь никогда не развивал свои способности, поэтому просто называю это интуицией.— Нет, это не просто, — уверяла меня Лида. — Вы заранее знали, что произойдет! Правильно, да?— Как-то так, — расплывчато ответил я. — Честно говоря, я до сих пор не научился четко определять: это мысли или предчувствие.— Но… есть же какие-то знаки?— Обычно все начинается с дикой головной боли, — рассказывал я. — Такое ощущение, что затылок буквально отваливается. Потом темнеет в глазах, и возникают картинки. Вот такое кино…— Здорово! — прошептала Лида, восторженно глядя на меня.— Не сказал бы, боль такая сильная, что в детстве я терял сознание. Еще будучи мальчиком, я узнал, что могу видеть будущее…— Так у вас это с детства? Эта… способность?— Да, к сожалению.— Почему это? Ведь вы, получается, чувствуете, что приближается беда. Так?Лучшего объяснения я бы не смог найти, поэтому просто кивнул.— А почему тогда вы недовольны? Ведь вам дан такой дар — помогать людям! — воскликнула она.— Когда мне было шесть лет, со мной это произошло впервые. Мама пошла гулять с собакой, а я остался дома и вдруг увидел, как нашу Дуньку сбивает машина… Я не смог предупредить. И Дуня…Лида догадалась и вскрикнула.— Потом еще были случаи, и я уже говорил маме о них, но она испугалась и начала таскать меня по врачам. Я стал скрывать. У меня давно не было видений, и вот…— Может, так должно было случиться? — улыбнулась Лида.… С тех пор я не скрываю свой дар или способности. Неважно, как это называется, главное — я могу помогать людям. Лида, которая стала моей женой, посоветовала предложить свою помощь полиции. И мне удалось предотвратить несколько преступлений…Автор - Олег.

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