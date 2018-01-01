Месть

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 09:17

Капитан-командор Просмотров: 40 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 09:17 by

Он боялся. И это было вполне понятно, ведь он, в отличие от всех прочих понимал, что от меня не уйти. По крайней мере, на этот раз.Машина шла скоро, за ней полз джип с охраной - ещё надеется... Я следовал за ними по шоссе, цепляясь за лучи фар и блики дорожных знаков. Водитель джипа, тревожно поглядывая в зеркало заднего вида, о чём-то переговаривался с пассажирами: видимо, мои движения были достаточно заметны. Впрочем, какая разница? Ведь если меня убьют сейчас, в следующую полночь я снова отправлюсь в погоню...Но вот джип тормозит, на песок обочины выскакивает человек в черном пиджаке, рука заведена за спину - дурной знак. Он тревожно осматривается, пытается увидеть меня, но напрасно - я беззвучно брожу в пелене дождя.В измроси проносится очередь - дорога пустынна, охрана не опасается свидетелей. Однако пора действовать! И человек в пиджаке вопит, как шизофреник, загнанный в темный чулан:- Желтоглазый!Но крик его, дохлый и жалкий, обрывают мои когти - не люблю шум. Ещё три шага, и я уже в салоне. Стрекот пистолета-пулемета, но свинец проходит сквозь меня без вреда - молодец стрелок! Товарища порешил... Кожаные сиденья залиты кровью, пассажир с переднего сиденья, хрипя, перезаряжает обойму. К черту его! Прозрачной когтистой лапой перехватываю руль, водитель срывает тормоз, но бестолку - машина быком, что увидел красный платок, несется под откос, на острые обломки древесных стволов.А я, луной в небесах зависая над дорогой, смотрю на багровые цветы взрыва. Но время не ждёт, мне пора, ведь мой враг ещё жив.***Дверь. Крепкая, черт побери. Бегу, привставая на кончиках когтей, мне горько быть здесь, там, где я умер в первый и последний раз. Это было так давно, жутко вспомнить, ведь и я, и мой враг - мы оба не из этой эпохи. И месть моя - нить, что тянется в память о море крови и звоне золотых монет.И я легким взмахом руки прорываю многослойный металл. Охранник у входа, разорванный, как старая тряпка, отлетает в сторону - напрасно ты в это ввязался, смертный. Ступаю по пушистой ковровой дорожке - роскошно, право слово...Заглядываю с улыбкой в обьектив камеры в углу и слышу, как где-то у монитора тихо вскрикнул человек. Мне навстречу высыпаются трое... Обхожу их по потолку и лишь мимолетно наношу удар - это моя месть, господа, и всякий, кто встанет на моем пути, погибнет.И снова - коридор, пули, крики, но даже через весь этот шум я слышу, как колотится сердце моего врага.Ну что ж... Я у твоего порога, предатель. Я говорю тебе: "Добрая ночь!" - и срываю с петель тяжелую дверь. Мне не нужно разрешения, чтобы войти - это глупые выдумки людей, ведь я не пью кровь... По крайней мере человеческую.По комнате плывёт тягучий морок, и люди, что набились туда, как мухи, вяло падают на пол, все, кроме одного.Ты забился в угол, мой враг. Ты постарел, хотя по сравнению с твоим истинным возрастом - это пустяки.Я задам тебе всего один вопрос, тебе, кто настолько любил жизнь, что стал паразитом, пьющим кровь, так вот, наконец, я спрошу тебя:- Почему ты предал меня?И ты вновь ответишь, как и раньше - ты предал меня из-за звона золотых монет, что отсыпали тебе в казначействе герцога. Ты предал меня, и из-за этого погиб и я, и много ещё кто, погиб целый город... А всё это потому, что ты отпер коннице ворота, ты - хранитель ключей Северной Цитадели.Тогда мы ещё были молодцы и равно исполняли свой долг. Тогда мы ещё были людьми. Но ты продал всё за мешок золота, продал бездумно и бессмысленно... Ты продал даже саму свою человечность.Однако кончено время воспоминаний. Я достаю из ножен свою шпагу - черт побери, уже триста лет ждёт она своего часа... Прости, что я не следую правилам чести, но ты им тоже не следовал.И тонкое лезвие пронзает твоё дряблое сердце, ты хрипишь, бессильно шаря по воздуху, а я ухожу в темный угол... Жду.Терять хорошего врага чертовски больно, почти как друга. Но месть моя завершена, и мне пора уйти - я и так слишком уж задержался в этом мире. Прощай!И утро холодным рассветом серебрило пустынный особняк где-то в предместье. И на пушистой ковровой дорожке лишь остался угольный след точеной когтистой лапы...

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