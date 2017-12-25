Званый ужин. Часть первая

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 12:07

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- Китечка, китечка, подь сюды, - щуплый мальчишка в потасканном пальтишке подбирался к кошке, которая мирно умывалась, сидя у подъездной двери, - чаво дам тебе! Смотри-ка, чо у меня есть.Он достал из внутреннего кармана надорванный синий пакетик с кусочками мяса в желе, потряс им в воздухе.- Какая вкуснота, - мальчишка чуть пригнулся. Кошка наблюдала за ним с полным безразличием, мол, нашел чем удивить.- А ну, зараза, стой! - тучный мужчина с густой бородой ухватил мальчишку за шиворот и оттащил назад. Кошка решила, что доумывается в другом месте и побежала куда-то в темноту двора. Мальчишка зашелся в вопле.- Всех кошек поглодал уже, скотина такая, - мужчина тряхнул мальчишку, приподнял над землей, - и не жалко тебе несчастных?- Пусти, пусти! - мальчишка сучил ногами в воздухе, стараясь вырваться и ринуться вслед за кошкой.- Лупоглазая гадина, - мужчина сплюнул на землю, поставил мальчишку, но хватку не ослабил: как бросится сейчас за трехцветкой, любимицей всего подъезда, где еще такую славную кошку взять?- Я не жрал неделю! Где кормиться прикажешь? В соседний двор тащиться? Тама меня заклюют! - мальчишка тщетно пытался освободиться, - тебе-то какое дело? Сидишь под лестницей своей треклятой и сиди, другим не мешай!- Ты мне не дерзи! - грозно прогудел мужчина и мальчишка сразу как-то поутих, - чем приманить хотел, то и ешь!- Господа, что за шум? - на балконе пятого этажа возникла высокая фигура. Послышался щелчок, появился красный огонек, потянуло сигаретным дымом.- У-у-у, графье проснулось, - лупоглазый скривился, - да пусти ужо!Тучный мужчина разжал пальцы, и мальчишка нервно одернул пальто. Грязно-розового цвета, наверняка женское, совсем не по размеру. Уже третье за эту неделю. Он не дурак, чтобы в одной и той же одежке ходить, регулярно обновляет гардероб. Копошится на мусорках, снует по заброшенным домишкам, все ищет, ищет что-то новое, интересное.- Не подниметесь ли на чашечку кофе или чего покрепче? - спросил тот, кто курил на балконе. Мужчина разгладил бороду, нахмурился.- Дак вам на охоту надо, наверное, зачем мы вас задерживать будем.- Об этом не переживайте, - голос усмехнулся, - так что? Зайдете?- А пожевать есть чаво?- мальчишка вытер рукавом нос, с любопытством уставился на красный огонек.- Всенепременно, - огонек потух и хлопнула балконная дверь. Лупоглазый получил подзатыльник.- Нельзя так с ним разговаривать, бестолочь, - наставительно произнес мужчина, - он не только людей употребляет. Если задержаться подольше тут хочешь, то будь вежлив.- Подём ужо, - буркнул мальчишка, направляясь к двери подъезда, - это он нас бояться должен.Мужчина гоготнул.- Тебя особенно, угу. Ух, какой грозный!В подъезде темно, хоть глаза за порогом оставляй - все равно не пригодятся. Пахло кислятиной и чем-то тухлым, впрочем, как пахнет в большинстве подъездов подобных домов. Лампочки выкручивают все, кому не лень: бабульки, которые складывают их в кладовках на чёрный день, хулиганы, которым не нужно, чтобы их кто-то видел. Мальчишка бы и на них поохотился, только кошки хватает раза на два и мясо остается относительно свежим, а кого-то из шпаны загрызть - сам рад не будешь. Ну пожуешь такого несколько дней, курткой разживешься или кроссовками, но свежатинки же хочется, да и в подвале потом смердит неимоверно. Вопреки всем своим принципам и даже их отсутствию, подвал мальчишка держал в чистоте. Ну, старался, по крайней мере. И на вкус они очень не очень. Сказывается не слишком хороший образ жизни, депрессивная обстановка в городе и пачка сигарет в день.Пока они поднимались по лестнице, мальчишка то и дело крутил головой по сторонам - вдруг крысу заприметит. Хоть чем-то перебиться.На пятом этаже одна из дверей уже была открыта и на лестничную площадку лился тусклый свет.- Веди себя прилично, - велел мужчина, прошел в прихожую первым.Мальчишка насупился. Что же он, невоспитанный совсем?- Проходите, проходите, - к ним вышел хозяин квартиры, высокий поджарый молодой человек. На его зализанных назад волосах - сеточка, а сам он совершенно не стеснялся принимать гостей в атласном халате, предназначенным больше для времяпрепровождения наедине с самим собой.Мальчишка протиснулся в квартиру, замялся возле вешалки с одеждой, стянул с себя пальто, оставшись в клетчатых шортах до колена и растянутой футболке ядовито-зеленого цвета. Почти снял стоптанные сапоги, но вспомнил, что носков на ногах не имеется, а пугать графье когтями на пальцах не хотелось. Почему-то желал произвести хорошее впечатление. Потому и прошаркал в гостиную прямо в обуви.Тучный мужчина сбросил дутую куртку, залихватски подкрутил усы, пригладил перед зеркалом волосы. В зеркале отразилась тень с белесой мутью вместо глаз.На столике на колесах, который хозяин выкатил в центр комнаты, стояло позолоченное блюдо с головой. У головы отсутствовала верхняя часть черепа, потому гости смогли как следует разглядеть мозг. Голова, видимо, еще недавно принадлежала совсем молодому парню. Однако, теперь-то какая разница. Возле блюда хозяин разложил столовые приборы, расставил чашки и внес хрустальный графин с темно-красной жидкостью.- Решил начать как раз-таки с того, что покрепче. Отменный напиток, - заметил он, разливая кровь по чашкам, - ну-с, соседи!Закончив, молодой человек сел в кресло с красной обивкой, закинул ногу на ногу.- Кофий-то будет? - спросил мальчишка.- Вы, стало быть, Подвальник, - хозяин квартиры расплылся в улыбке, продемонстрировав острые клыки, - наслышан и страшно рад познакомиться с вами лично. Так неудобно, право слово, уже неделю как сюда переехал, а соседям званого ужина не дал.Подвальник во все глаза таращился на хозяина, неосознанно пытаясь пригладить спутанные волосы.- Сумрак, что живет под лестницей, - молодой человек устремил взгляд на тучного мужчину и тот кивнул. Он был явно доволен тем, что новый сосед потрудился заранее разузнать о них.- Как вам тут, нравится? - густым басом спросил Сумрак, откидываясь на спинку дивана. Ему очень нравилось в гостях у нового соседа. Конечно, с красной обивкой на мягкой мебели перебор, но в целом достойно обустроился. Впрочем, ему ли, живущему под лестницей, жаловаться на обстановку?- Весьма, весьма, - хозяин квартиры охотно закивал, - ох, где мои манеры? Басараб, приятно познакомиться.Он протянул руку сначала Подвальнику и тот вяло пожал ее, затем Басараб перегнулся через стол, пожал руку Сумраку.- Чёй-та занесло вас в глушь такую? - поинтересовался Подвальник, ерзая на месте. Ему не терпелось добраться до чашки, но не все так просто, сначала, видимо, светская беседа.- Утомительно жить в больших городах, знаете ли, - Басараб вздохнул. У него глаза - как два уголька. Черные-пречерные, но нет-нет и вспыхивают красным.- Кстати, - Сумрак пригладил бороду, - еще один сосед имеется, да только его сейчас редко встретишь.- О, видел, видел, - Басараб положил руки на подлокотники кресла, - как-то все не получалось с ним беседу завести. Но обязательно приглашу в следующий раз. Вообще, вообще подумываю сделать такие вечера традицией. Нам нужно держаться вместе, как мне кажется.Подвальник не выдержал больше, схватил чашку и осушил ее почти сразу же, одним глотком.- А как тут обстоят дела с охотниками? - полюбопытствовал Басараб. Он взял в руку нож и вилку, чуть привстал и склонился над головой.- Дак лесов нету, - Подвальник облизался, - это вам за город ехать, тута охотников не имеется.Басараб легко засмеялся, снисходительно посмотрел на мальчишку.- Я про охотников на таких, как мы, друг мой, - он положил на блюдечко небольшую порцию мозга, снова сел в кресло, - в больших городах это дело на конвейер поставлено, оттого не слишком просто разыскать коллег по цеху, так сказать.- Не, - мотнул головой Сумрак, - нас бы уже тоже отловили.- Прекрасно, прекрасно, - Басараб отломил вилкой кусочек мозга, отправил в рот, зажмурился от удовольствия, - потрясающе. Знаете, что самое замечательное в ваших краях?Подвальник и Сумрак уставились на него. Басараб выдержал паузу и с достоинством произнес:- Совершенно неиспорченные люди, наивные даже. Вот взять, к примеру, наше сегодняшнее угощение. Какой чистый, незамутненный разум!Басараб посмотрел на грязные ногти Подвальника, криво улыбнулся. Кажется, погорячился, когда решил подружиться с соседями.- Единственный минус в нательных украшениях, - продолжил он, смакуя мозг, - пару раз уже обжегся о распятия. Что же вы, любезный, ничего не кушаете?Басараб воззрился на Сумрака.- Дак я за компанию просто, - крякнул тот, - нет в сегодняшнем меню привычной пищи.И он зашелся громким смехом, довольный своей же шуткой.- Чем же попотчевать вас, уважаемый? - Басараб буравил его глазами-угольками.- Да я за день наелся, - Сумрак отмахнулся, - бабка с первого этажа ругалась с электриком, мне этого дня на два точно хватит.- А, темные энергии, стало быть, - понимающе произнес Басараб. Подвальник все ждал, когда чашки наполнятся по второму кругу. Хотя, можно обойтись и чашкой Сумрака. Потому цепкие пальцы потянулись к ней, резко схватили. Подвальник снова вылакал содержимое почти до самого дна. Басараб с интересом наблюдал за мальчишкой. Немного взгрустнул о том, что все те, с кем он привык проводить время, остались далеко. Впрочем, обещали навещать, если охотники не доберутся до них прежде, чем те соизволят с визитом явиться. Времена-то не самые хорошие настали.- Он вот у нас кошек жрет, - Сумрак указал на Подвальника, и тот чуть не подавился.- Кошек? - Басараб с жалостью посмотрел на мальчишку, - что же не крыс?Подвальник снова заерзал на диване, мелкими глотками продолжая пить кровь.- Отчего людьми пренебрегаете? Это же прекрасный источник сил, полезных веществ и, что немаловажно, вдохновения на следующие свершения. К тому же, вкус плоти и крови куда приятнее.- Ему свежатинку подавай, - Сумрак хлопнул Подвальника по плечу и мальчишка дернулся - столько силы вложил, - в подвале-то подгнивает, там даже овощи теперь не хранят.Глаза Басараба вспыхнули. Он поставил блюдце на стол, отложил приборы.- Дражайший, мой холодильник всегда к вашим услугам! Ну а если пожелаете, то могу сопровождать вас на охоте. Действительно, действительно, давайте объединяться!Подвальник сидел с кислой миной. Его выставили каким-то неумехой. Он, между прочим, однажды сожрал главаря местной банды. А это, на минуточку, больше ста килограмм живого веса, серебряные браслеты, которые жгутся, печатки на пальцах-сардельках и татуировка церкви на спине! Чтобы с таким справиться, много хитрости нужно и сноровки.Когда с угощением было покончено, Басараб решил устроить экскурсию по квартире. Надо сказать, что все стены в ней увешаны картинами и вообще там имелось множество прочих предметов искусства. В спальне, где стоял гроб, у стены - несколько холстов, не оформленных в рамы.- Поглядите-ка, - Басараб с гордостью указал на синие и красные пятна на одном из холстов, - закат над Сеной.Подвальник и Сумрак переглянулись.- Сена, господа! - сказать, что Басараб оскорбился, значит, не сказать ничего, - Париж, город любви, искусства и великих писателей.Подвальник склонил голову набок, силясь разглядеть в пятнах что-то отдаленно напоминающее закат.- Писал в прошлом году, все никак руки не дойдут оформить как следует, - Басараб мечтательно вздохнул, смахнул с холста несуществующую пылинку, - намереваюсь выставляться в Берлине, но ближе к зиме, сначала нужно закончить серию этюдов.Сумрак задумчиво потер лоб, пожал плечами.- Ну, в Берлине, значит, в Берлине.Что за Берлин такой, объяснил бы только кто. Наверное, нечто чудесное, раз Басараб так заливается.- Тут у меня дама в красном, - Басараб подвел их к следующему холсту. Красное пятно на сером фоне. Молодой человек с восхищением смотрел на свое творение, даже не находя восторженного отклика у своих гостей.- Женщины, женщины просто неиссякаемый поток идей, - Басараб провел пальцем по пятну. Гости кивали, разглядывая один холст за другим. И везде размытые пятна, кляксы, снова пятна. Басараб гордо именовал подобное абстракционизмом, вкратце даже поведал что это за зверь такой. Оказалось, не зверь вовсе, а направление в искусстве, воспевающее отказ от изображения реальных предметов. Подвальник думал про трехцветную кошку, Сумрак просто чесал затылок, делал вид, что все понимает. Но едва оказавшись за пределами квартиры нового соседа, только лишь на небе занялся рассвет, гости с облегчением вздохнули.- Слово-то какое, - Сумрак покачал головой, - абстра, абстра-чего-то-там.- Угум, - согласился Подвальник, - страшное слово. Пострашнее егошнего имени будет. Басара-а-аб!И они вдвоем покатились со смеху. Сумрак остался под лестницей, отдыхать от насыщенного вечера и переваривать новую информацию, Подвальник же вышел на улицу, постоял недолго на крыльце, глядя на небо.- Художник, тьфу! От слова “худо жить”!Мальчишка подошел к двери подвала, остановился перед семью ступенями, ведущими в сырой мрак.- Р-р-раз - ступаю как князь! - одна ступенька позади. Возможно, абстракционизм был для мальчишки чем-то непостижимым, но вот про князей он слыхал.- Два-а-а - за-кру-жи-лась го-ло-ва!Еще один прыжок. Подвальник разулыбался.- Три-и-и - жо-пу подотри!- он гыгыкнул. Более высокой рифмы не нашлось за все время существования считалочки, но кому какое дело, если ему очень весело?- Четыре - сожру тебя в квартире! Пять!Снова прыжок.- Уже иду искать! Шесть! Опять хочу есть!Осталась последняя, седьмая ступенька.- Семь - уже дома я совсем!Мальчишка прыгнул в темноту, а дверь за ним захлопнулась сама по себе.Автор - LostSummoner.

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