Не узнаю себя

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 02:03

Причина: Авторская стилистика сохранена

Сделано_в_СССР Просмотров: 10 Комментарии: 0 0 Сегодня, 02:03 by

Мы с Жанной учились в одной группе в институте. Внешне были очень похожи, только подруга… как бы это сказать, была несколько энергичнее, веселее, ярче, что ли. И я ей завидовала. Всегда. Мы дружили до поры до времени, пока нам обеим не понравился один и тот же парень. Почему-то я считала, что Никита должен выбрать именно меня, но, к сожалению, он предпочел ее.— Отступись от него! — орала я. — Ник — мой парень!— Рита, пусть Никита сам выберет ту, которая ему больше по душе, — примирительно ответила Жанна. — Не будем же мы дуэль на мясорубках устраивать? — она слегка улыбнулась.— Ты мне больше не подруга!— Как знаешь…Всеми силами, да и чего греха таить, не совсем приличными методами, я пыталась отвернуть парня от Жанки, но тщетно. Через полгода они поженились. И тогда я затаила зло. B первый и, увы, не последний, раз.После окончания учебы жизнь нас разбросала в разные стороны, мы не виделись несколько лет. Я занималась бизнесом. Нужно признать, вполне успешно. Моя небольшая фирмочка со временем разрослась, встала на ноги и заняла свою нишу в нашем городе. Как-то я узнала, что у Жанны магазин то ли фурнитуры, то ли пошива штор. Впрочем, тогда для меня это не имело значения. Единственное, что меня не устраивало в моем предпринимательстве, — это месторасположение офиса — на окраине города.— Лена, подыщи новое помещение для офиса, — попросила я как-то секретаршу.— А чем вас это не устраивает, Маргарита Валерьевна?— На окраине, не престижно!— Так зато подъезд хороший, да и большинство наших поставщиков из пригорода, им удобно! — возразила она.— Ты будешь со мной спорить? — я слегка повысила голос.Лена промолчала. А что она могла ответить самонадеянной и несколько деспотичной шефине? Ни-че-го!Ежедневно я интересовалась, как идут дела в плане поиска нового помещения, но новостей никаких не было. И вот однажды узнала, что в самом центре города в старинном особняке, продаются две квартиры на первом этаже. Какая удача! Там можно такой офис забабахать, что все конкуренты от зависти удавятся. Радости моей не было предела, но, оказалось, рано я начала строить наполеоновские планы. Помещение выставили на негласный аукцион, да и цену заломили такую, что, не дай бог. Но отступать не в моих правилах. Каково же было мое удивление, когда на торгах я встретила… Кого бы вы думали? Жанну!— Ну и зачем тебе такое шикарное помещение? — поинтересовалась я. — Занавесочки продавать будешь? Или шпульки-бирюльки?— Зачем ты так? — мягко ответила бывшая подруга.А вскоре меня ждал удар ниже пояса, болезненный до слез: последнюю сумму назвала Жанна. У меня не хватило каких-то двадцати тысяч, и моя мечта о шикарном офисе в старинном особняке рассыпалась в прах. Я проклинала бывшую подругу, а теперь злейшего врага, на чем свет стоит, желала ей всяческих неприятностей и вслух, и про себя. Но, как ни странно, ей это нисколько не мешало. Через несколько месяцев в отремонтированном помещении открылся салон-магазин «ЖА+НИ», что в переводе означало «Жанна плюс Никита». Представляете, как это задело мое самолюбие?И вот тогда я совершила вторую ошибку.— Маша, ты, кажется, когда-то говорила, что у тебя есть знакомая бабка-знахарка? — поинтересовалась я как-то у приятельницы.— А зачем она тебе?— Да… так…, — я не хотела вдаваться в подробности.— Ой, Ритка, она же это… ну… как тебе сказать? Как сама говорит, черной магией увлекается. Стоит ли с ней связываться?— Именно это мне и нужно! — весело ответила я.— Шутки шутками, но ты же знаешь, что православная церковь связываться с потусторонними силами не советует. Это грех, и нужно подумать много-много раз, прежде чем на такое решиться. Лучше не решаться вообще.Мария еще попыталась отговорить меня от, как сейчас понимаю, дурацкой идеи, но я была упряма, как баран.Встреча с ведьмой оставила неизгладимое впечатление. Антураж салона в духе оккультизма: иконы, хрустальные шары, темная, едва освещенная комната, мерцание свечей, странный сладковато-пряный запах… Пожилая женщина одета в длинные свободные одежды, кругом множество различных талисманов, оберегов, какие-то магические посохи, старинные книги.— Можешь не рассказывать, с чем пришла. И так знаю: хочешь соперницу извести… Вижу и деньги здесь замешаны, и любовь.— Да,— только и смогла ответить.— Ну что ж, тогда слушай и запоминай. Скажешь вот эти слова. Проведешь ритуал. Купи сопернице подарок, но такой, чтобы она лично им пользовалась, а потом пойдешь ночью в полнолуние на кладбище…, — cтаруха помолчала и добавила: — Только смотри — назад дороги не будет! Не нашелся еще колдун, который бы порчу, наведенную мною, снять смог!Я же сделала все, как велела колдунья. Купила чашку, явилась к подруге в день рождения и сказала:— Жанка, кто старое помянет, тому глаз вон! Поздравляю тебя с праздником!Подруга обрадовалась моему приходу и презент приняла. А через три месяца позвонил Никита:— Рита, — сухо начал он, — ты, кажется, хотела купить наш офис? Так вот. Он продается! — и назвал цену гораздо ниже первоначальной. — Жанна болеет, врачи не могут найти причину. А она сохнет на глазах. Стала рассеянной, забывчивой, голова кружится, сознание теряет, утратила всякий интерес к жизни, а иногда в нее словно бес вселяется: становится раздражительной, злобной… Тут уж не до бизнеса — спасать нужно. Мы решили переехать к моим родителям в Новосибирск.Я была на седьмом небе от счастья. Сбылась мечта идиота!На подписании договора увидела бывшую подругу. Господи, как она изменилась: постарела, исхудала вся, лицо бледное с нездоровой желтизной, под глазами залегли темные круги, волосы стали блеклыми, торчат в разные стороны как пакля. Мне в какой-то момент стало ее даже жалко! Я не удосужилась сделать свежий ремонт в помещении — сразу же туда переехала. Обнаружила, что Жанна забыла кое-какие вещи, кофеварку, посуду. «Ну и чудненько! Хоть на этом сэкономлю!»А вскоре со мной начало происходить нечто странное. Первым звоночком стало то, что я забыла о предстоящей встрече с партнерами, фирма потерпела убытки, и немалые. Естественно, я обвинила во всем секретаршу, дескать, не напомнила. Ни в чем не повинную Лену я с треском уволила. Дальше — больше: пропал аппетит, стала часто кружиться голова, несколько раз на улице теряла сознание. Затем дела меня вовсе перестали интересовать. Но, несмотря на это, каждый день приходила в офис. Он буквально тянул к себе, словно гипнотизировал. Мне не хотелось идти домой, ведь там никто не ждёт. Могла засиживаться с чашкой чая в руке до ночи, тупо глядя в пустоту и не думая ни о чем. Стала раздражительной, срывалась на родных и близких, орала, что никто меня не понимает, всех ненавижу… В такие минуты сама себя не узнавала, но остановиться не могла.Как-то засиделась допоздна. В полумраке комнаты светилась лишь настольная лампа. Взгляд упал на отражение в зеркале. И я себя не узнала. Оттуда, из глубины зеркальной глади, на меня смотрела… Жанна. Но не та, которую я знала в институте, а другая — изможденная и постаревшая женщина с бледным лицом и темными кругами под глазами. По телу пробежали мурашки: я медленно, но уверенно превращаюсь в Жанну. Точнее, в то, во что я ее превратила, благодаря помощи ведьмы. Машинально потянулась за чашкой, чтобы заварить кофе. Вдруг словно током ударило: ведь это чашка, которую я подарила подруге, сделав на нее заговор порчи, чтобы устранить соперницу, но, оказывается, не только ее… Ночь я не спала.Утром кинулась к той бабке, чтобы она попыталась все остановить, вернуть меня прежнюю, да и Жанну тоже. Та долго отказывалась, но потом все-таки согласилась. Работала она со мной и с Жанной, которую пришлось разыскать и вызвать, долго…Кажется, все получилось: мы начали выздоравливать, страшный офис я продала, нашла себе другой, чашку по совету старухи мы разбили и закопали на перекрестке у церкви.Автор - Маргарита.

Ключевые слова: Институт подруга бизнес бабка-знахарка колдунья соперница порча перекрёсток

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