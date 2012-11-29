"Молодой человек, подвезите пожалуйста!"

Кураж Просмотров: 20 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 02:24 by

Я выехал из пригорода в районе трех часов и направился в сторону дома. На улице было пасмурно, недавно прошел дождь, стоял легкий туман, из-за чего я ехал медленнее обычного. Как правило, во время езды я развлекал себя радиопередачами или музыкой, но сейчас настроения на подобное не было. Я стал перебирать в памяти людей, которым можно было бы позвонить, дабы немного скоротать путь за беседой. Выбор пал на старого приятеля из школы, с которым я не виделся уже год.Дорога была мне хорошо знакома, и одну руку я положил на руль, а второй достал из кармана телефон. Набрав номер приятеля, немного послушал гудки, потом из трубки донесся радостный голос:— Алло, Ваня, ты, что ли?— Да, Сань, привет! Времени все не было позвонить, мотаюсь от дома до дачи. Как дела у тебя, как учеба?Друг начал болтовню про то, что, мол, недавно закончил политех, а потом стал вещать о своих планах на будущее. Я слушал с интересом, следя за дорогой, отвлекаясь от разговора только лишь на поворотах — все-таки стоит туман, надо быть бдительнее. Спустя полчаса я слушал уже не так увлеченно, меня клонило в сон. Дорога все не кончалась, я мечтал уже поскорее въехать в город.Саня как раз рассказывал что-то про то, как прошли его экзамены, когда передо мной показался крутой поворот. Немного сбавив скорость, я крутанул руль, и вдруг услышал неопределенный звук, похожий на оклик. Я повернул голову и заметил какую-то фигуру, стоящую на обочине. Заинтересовавшись, я притормозил. Метрах в десяти от машины из тумана вышла девушка. Увидев, что я остановился, она подбежала к моей машине.— Подожди секунду, — сказал я другу, отложив телефон и опустив оконное стекло.В машину проник холод. Я наклонился ближе к окну и вопросительно уставился на девушку.— Молодой человек, подвезите, пожалуйста, я на работу опаздываю, — пробормотала она.Я окинул ее быстрым взглядом. Вроде бы обычная дамочка — голубой сарафан, сумочка, светлые волосы до плеч — сейчас все так ходят. Я уже собирался открыть дверь, как вдруг в голове мелькнула одна неприятная мысль — одиннадцать ночи же, как она может на работу опаздывать? Тут же мне стало не по себе.Девушка продолжала сверлить меня умоляющим взглядом, и какой-то необъяснимый, беспокойный страх вперемешку с сомнением стал нарастать в груди. Еще секунд десять мы с ней смотрели друг на друга, а потом в голове что-то переклинило, я резко надавил педаль газа и рванул с места, оставляя девушку в толще тумана позади.Я сам не мог сказать, почему так поступил. Я вполне мог помочь ей, но что-то глубоко внутри мне подсказало — не стоит этого делать. Спустя несколько сотен метров меня окутало какое-то радостное облегчение, которое бывает у ребенка, успевшего поймать падающее мороженое.Постаравшись выкинуть из головы девушку, я взял телефон и снял звонок с удержания.— Алло, Сань, ты еще там? Извини, отвлекся, ты дальше рассказывай, я слушаю..Я уже давно миновал нужный мне поворот, но таблички с названием моего города все еще не было. Наверное, не заметил в тумане. Я продолжал слушать друга, изредка поддакивая его рассказам, на деле же мои мысли все еще возвращались к той странной девушке, которую я упорно пытался выкинуть из головы.Через десять минут мой взгляд выхватил еще одну фигуру человека в тумане, только уже более крупную, человек сигналил мне, призывая остановиться. У меня еще остался осадок от прошлой "остановки", но интерес взял верх, и я затормозил. Опять извинившись перед Саней и поставив звонок на удержание, я махнул человеку рукой, подзывая ближе. К моей машине направился парень в костюме и в очках. В руке он держал небольшую папку с документами.— Что вам? — крикнул я. Этот парень почему-то вызывал у меня больше доверия, чем та особа.Он прокашлялся в кулак и, приятным голосом, в официальной манере, вежливо сказал:— Молодой человек, подвезите, пожалуйста, я на работу опаздываю, — и задрав подбородок, выжидающе взглянул на меня из-под очков.Я впал в легкое недоумение, потом настал секундный ступор. Что? Это какая-то шутка у них такая? Парень внимательно наблюдал за мной, ожидая решения.Я перевел взгляд на свою руку, сжимающую руль, потом обратно на паренька и почувствовал, как потеют ладони. Нахмурившись пробормотал: "Простите, нет!", — поднял стекло и поехал дальше.Теперь чувство неясного страха сменилось уже совершенно ясным недоумением. Две идентичные просьбы, озвученные полностью одинаково, от двух разных людей на безлюдной трассе — нечто, если не жуткое, то уж точно необычное. Перед другом я отшутился, мол "пристают всякие чудики", и ехал дальше, пытаясь весело поддерживать разговор, хотя уже чувствовал нарастающую тревогу.Длинная дорога уже начинала пугать, и я невольно задумывался, не свернул ли куда-то не туда, мысленно вспоминая, что же я мог напутать.Я стал приглядываться, в надежде разглядеть сквозь далекую пелену тумана очертания городских зданий, но — безуспешно.— И вот он мне говорит, — рассказывал какую-то историю друг.— Саш, — прервал я его, —- кажется, я тут заблудился немного.— Эм.. Ты от деревни своей едешь? — спросил он.— Да.— Э-э-э..., — задумчиво протянул друг. — Так где ты там заблудиться можешь, там же все на виду, мы ездили всего раз туда с тобой, а даже я до сих пор помню, что да как!— Да тут туман, еще и поздно ведь, — принялся объяснять я.Я остановил машину, и мы с Саней стали громко рассуждать о том, куда же я мог неправильно проехать. Следуя совету друга, я вышел из машины. Меня окружал туман, похожий на легкий белый занавес. "Кажется, его стало больше..", — подумалось мне. Я немного отошел вперед, не выпуская машину из виду.— Даже примерно не понятно, где я, — сообщил я в трубку.Тут я вспомнил, что с собой имеется очень старый навигатор, который работал из рук вон плохо, в связи с чем, полгода назад был отправлен в багажник.Пообещав Сане перезвонить позже, отключился и полез за навигатором в машину. Включив устройство, обнаружил, что на нем катастрофически мало заряда, решил действовать быстрее: с горем пополам настроил, указав маршрут от дачи до дома. На дисплее светилось, что я находился на середине маршрута, примерно в том месте, где я по идее и должен был ехать сейчас. Облегченно выдохнув, и обрадовавшись, что не заблудился, я уже собрался вернуться в машину, но тут из тумана донеслось слабое кряхтение. Я подпрыгнул от неожиданности, и попятился к машине.Откуда-то из глубины тумана навстречу мне вышла, шатаясь, сгорбившаяся фигура. Я сперва оторопел, но, приглядевшись, понял, что это просто какая-то старушка. Бабка была одета в пеструю накидку, голова криво обвязана платком. Откуда она тут взялась?Пока я находился в легком ступоре, эта бабка внезапно зашлась в кашле. Она противно кряхтела и дергалась, брызгая вокруг слюной. Я осторожно приблизился и положил ей руку на плечо.— Бабушка, вам плохо?— Молодой человек..кх-кх.., — она снова зашлась в приступе кашля, на этот раз более громком.— Да-да? Что? Вам нужна помощь? — забеспокоился я.Старушка продолжала оглушительно кашлять, теперь ее всю очень сильно трясло, как будто она задыхалась.— М-мо-молодой человек... кх-кх... пожалуйста...— Что? В больницу отвезти? Вам плохо?! — я немного запаниковал. Не хватало еще, чтобы эту бабку прям тут приступ схватил.— Молодой человек.. пожалуйста.. кххкх!.. пожалуйста.., — она схватилась за мою руку.Я нервно замер.Бабка вдруг резко успокоилась, продолжая держать меня за рукав, медленно подняла голову, посмотрела мне в глаза и совершенно спокойным голосом закончила:— Подвезите, пожалуйста, я на работу опаздываю.Меня прошиб холодный пот, я оттолкнул бабку и побежал к машине. Запрыгнув внутрь, дал по газам. Было действительно страшно. Я ехал с большой скоростью, пытаясь мысленно найти логическое объяснение происходящему.— Через двести метров поверните налево, — отвлек меня женский механический голос из навигатора. Я вздрогнул и на секунду отвлекся от дороги, чтобы посмотреть в экран устройства. Вроде двигаюсь по маршруту. Двести метров, поворот. Тумана как будто стало больше.В этот момент на дорогу передо мной, метрах в двадцати от машины, выбежал кто-то небольшого роста. Я резко нажал на тормоз, машину качнуло, она остановилась, не доехав буквально два метра до человека. Сейчас я разглядел, что это был ребенок — мальчик лет пяти, кудрявый, в кепке. Я облегченно выдохнул, вцепившись в руль — хорошо, что не сбил.Что тут вообще творится? Наученный опытом с бабкой, не стал выходить из машины, наблюдая за мальчиком. Он не спешил уходить, стоя в паре метров от машины. Я махнул рукой, показывая, чтобы он отошел и освободил проезд. Мальчик лишь наклонил голову и продолжал смотреть на меня, внимательно, как будто изучая. Прекрасно понимая, что это не совсем нормально (впрочем, как и все, что сейчас происходило на этой трассе), я просто сидел. Мальчик наконец-то открыл рот, и медленно заговорил. За лобовым стеклом я не мог расслышать его слов, но четко прочитал по губам:— Молодой человек, подвезите..Нервы сдали. Меня затошнило. Я зажмурился и ударил по педали газа со всей силы, на которую только был способен. Ожидал столкновения, звук удара, крик. Но этого не произошло. Я не открывал глаза. Виски пульсировали, до меня дошло, что я только что сбил человека. Я понимал, что творится что-то ненормальное, но тут же пришел страх, что это я просто сошел с ума, свихнулся и убил маленького ребенка.Я ехал около полминуты с закрытыми глазами, опасаясь вида крови на лобовухе, потом медленно приоткрыл один глаз. Ничего. Одновременное облегчение и ужас. Куда за долю секунды успел деться мальчик, стоявший всего в метре от машины? Я же ехал прямо на него...Голова кружилась. Стрелка на спидометре показывала около ста километров в час, меня это не смущало, хотелось поскорее добраться до города, и забыть все, как страшный сон. Я посмотрел на навигатор, чтобы выяснить, сколько еще осталось ехать. Навигатор мигнул и отключился. Очень вовремя, ничего не скажешь. Я продолжал ехать. В тумане я заметил очертания человека, но не стал останавливаться. Я уже знал, что именно могу услышать, и больше всего боялся, что мои опасения подтвердятся. Потом еще человек. И еще. Все по краям дороги, как будто "спрятанные" в туманной дымке.У меня начиналась паника. Через каждые сто или двести метров в тумане мелькал человек. Иногда по двое. Кто-то махал руками. Я не останавливался. Пару раз они попытались выбежать на дорогу. Я объезжал их.Меня трясло. Я не понимал, что происходит, но молил, чтобы это скорее закончилось. Дорога занимала около часа или двух, но сколько уже ехал я? Я не стал смотреть время, побоявшись отвлечься от дороги. Вокруг стояла плотная тьма. И туман. Я не заметил того момента, когда все пространство вокруг машины заволокло белой пеленой. Краев дороги не было видно. Из тумана на меня периодически выглядывали люди.Страх достиг своего апогея, когда вдруг в кармане завибрировал телефон. На дисплее высветился номер Сани. Точно, я же обещал перезвонить. Дрожащими руками, я нажал на кнопку звонка. Прислонив трубку к уху, я услышал молчание вперемешку со странными помехами.— Саня? — вопросительно позвал я. Мой голос слегка дрожал.Тут из динамика донесся до боли знакомый голос моего друга, с эхом, как будто звук шел по трубе.— Молодой человек, подвезите, пожалуйста, я на работу опаздываю.Голос был точно Сашин.— Эй, придурок, что за глупая шутка?! — заорал я.В ответ услышал лишь помехи.Повинуясь секундному порыву, резко затормозил, открыл окно, и с размаху выбросил телефон куда-то в туман. Прислушался, ожидая звук падения. Не услышал. Снова затошнило. Поехал дальше, черт с этим телефоном. Силуэты людей все еще мелькали, с каждым разом ближе и ближе к машине. Меня трясло от страха. И вдруг я разглядел метрах в ста впереди фигуру мужчины, стоящего прямо посередине дороги. Приближаясь все ближе, я узнавал знакомые черты.Это был Саня. Такой, каким я его помнил с нашей последней встречи — желтая футболка, серые штаны, кеды. Я затормозил. Саня стоял посередине дороги и улыбался мне. И в руках он держал телефон. Мой телефон. Тот, который я выбросил в туман.Я потряс головой, зажмурившись, очень надеясь, что сейчас все пропадет, и фигура школьного приятеля просто растворится. Но Саня по прежнему стоял там, улыбаясь.Навигатор внезапно включился, осветив салон машины мерцанием экрана, и возникшую тишину разбавил механический женский голос:— Молодой человек, подвезите своего друга. Он на работу опаздывает.Меня скрутило от ужаса. Я смотрел на хорошо знакомого мне человека, стоявшего на трассе передо мной, и понимал, что все происходящее — это какое-то сумасшествие.Раздался звонок моего телефона. Незатейливая, узнаваемая мной везде, мелодия играла снаружи, а мобильник тихонько гудел в руках Сани.Я наблюдал, как мой друг, а точнее то, что им было, аккуратно, Сашиными руками, открывает крышку телефона и нажимает кнопку ответа одним длинным пальцем, продолжая при этом смотреть, не моргая, мне в глаза, выжидающе склонив голову.Из трубки послышался голос Саши. Того, настоящего Саши, который сейчас находился в городе.— Алло, Вань! Ты как, доехал? Почему не перезвонил? Вань, Алло, ты там?Я застыл в немом ужасе. Существо улыбалось. Улыбалось мне Сашиным ртом, пока голос моего друга звучал из трубки.И в этот момент, я заметил какое-то свечение впереди, очерчивающее фигуру стоящего перед капотом "Сани".Я не успел среагировать, когда из тумана, навстречу мне, выехал грузовик.***— Алло, Вань! Ты там? — звал в трубку Саша.Саня окинул взглядом небольшой парк, в котором сейчас прогуливался. Да уж, на улице сегодня стоял туман, не удивительно, что друг заблудился на темной дороге, только вот почему не отвечает?— Со связью проблемы может быть? — думал Саня.Из трубки сквозь звенящую тишину раздался скрежет тормозов и звук столкновения. Парень от неожиданности выронил телефон.— Что произошло?! Авария какая-то? — с испугом подумал он, наклоняясь за мобильником, который укатился куда-то в кусты.Свернув с дорожки парка, Саня наклонился над зарослями, высматривая свой телефон. Не найдя его, парень поднялся на ноги и увидел, что парк медленно погружается в белую пелену.— И правда, туманно сегодня, — думал он, продолжая поиски телефона, и не замечая, как сзади него из тумана показалась неясная фигура.— Молодой человек, что-то ищете? Чем могу помочь? — раздался женский голос сзади.

Ключевые слова: Туман призраки сущности дорога ночь темнота авторская история

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