Пленница зазеркалья

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 17:56

Сделано_в_СССР Просмотров: 5 Комментарии: 0 0 Сегодня, 17:56 by

Отправиться в эту поездку меня уговорила старшая сестра. Наталья с мужем уже полмира обходили, объездили, облетели. Натка вообще большая любительница путешествий, в отличие от меня, домоседки. Причём гламурные курорты её не привлекают. Ей бы в кратер вулкана или верхом на торнадо. Поэтому, когда Натуля сообщила, что я просто обязана съездить на своё 30-летие в Пловдив и она мне дарит эту поездку вместо традиционного застолья с родственниками, я удивилась. У меня было устоявшееся мнение: Болгария — это никак не романтика. Курорты для бабушек и внуков. И скучные одинаковые города, несущие на себе печать советского застоя.Ната за Болгарию оскорбилась. Заявила, что там полно древностей, а в Пловдиве они с Мишей познакомились с настоящим привидением. И мне советует. Только надо бы прихватить друга с собой для безопасности. В случае чего, чтобы выдернул меня из зазеркалья, как муж её саму, Натку то есть, выдернул. Её рассуждения навели меня на мысль, что лето жаркое было, и она в тот раз перегрелась на солнце. Какие ещё призраки из зазеркалья в 21 веке, в центре современного города? Да и с другом у меня как-то не сложилось. На что сестра заявила, что подруга тоже сойдёт. В общем, через месяц авто с акающим парнишкой-туроператором, который встретил нас с Юлей в аэропорту, уже весело подпрыгивало на далёких от идеала дорогах Болгарии. Паренёк неутомимо вещал:— А вот налево у нас… а направо посмотрите… А полезете вон на ту гору — увидите Алёшу, «который Болгарии русский солдат». Я только хмыкала, а Юлька заваливала его вопросами…Но вся ирония исчезла без следа, когда мы въехали в Старый Пловдив. Колесо времени будто закрутилось в другую сторону, унося нас в прошлое на сто, двести или даже тысячу лет…Мы подъехали к старому, даже правильнее, старинному отелю. По высеченным из гранита ступеням поднялись на площадку, толкнули высоченную резную дверь, которая со скрипом, говорящим о её возрасте, медленно отворилась. Полумрак, каменные ступени, резные деревянные перила...За стойкой ресепшена нам улыбалась девушка, за спиной у неё висела табличка, написанная от руки: «Юлiя и Свiтлана, вiтаэмо!»Это было потрясающее место! Не просто дом с историей. Сама история! Потолки с лепниной, стены, отделанные деревянными панелями, высокие кровати. Высота потолков метров пять, не меньше. Печка вся в изразцах. Да-да, никакого центрального отопления! Даже воздух в отеле казался особенным, убаюкивал, навевал философское настроение… Но больше всего меня потрясло зеркало. Оно стояло на полу у стены и было в высоту около трёх метров. В тяжёлой бронзовой раме, поверхность слегка мутноватая, словно в комнате лёгкий туман. Точно такое же зеркало, только маленькое, висело на противоположной стене, создавая иллюзию уходящего вдаль пространства. Мы с Юлькой застыли, открыв рты.— Ущипни меня, — пробормотала подруга. — Мы случайно не в девятнадцатый век провалились?Девушка на ресепшене предупредила нас, что ванная комната на этаже одна. Но в номере всегда есть кувшин со свежей водой и миска. Так умывались их предки, жившие в этом доме двести лет назад.Мы разложили вещи в комоде. Теперь надо умыться и пойти где-то пообедать. Юлька первая помчалась в ванную. Я же устало присела в большое кожаное кресло и задумалась. Интересно, кто были эти люди, построившие такой чудесный дом? О чём они мечтали? Во что верили? Кого любили?Внезапно меня охватило странное чувство, что в комнате кто-то есть. Он наблюдал за мной в тишине. Чужое присутствие не было неприятным, но всё равно было тревожно. Ведь номер, хоть и немаленький, но отлично просматривался, и я была в нём одна! И тут мне показалось, что в зеркале (стоявшем наискосок от кресла) я вижу чьё-то отражение. Противные мурашки побежали по телу.«Стоп, Светка! Ты же не веришь в привидения! Тем более, что они не гуляют по дому в три часа дня. Как минимум ждут до полуночи». Я встала и отважно протопала к зеркалу. Тупо уставилась на свою всклокоченную и помятую после долгой дороги физиономию. Подумала, что древность древностью, но хозяева отеля могли бы заменить стекло или обновить амальгаму. Как тут макияж наносить? Наклонилась ближе к зеркалу, заприметив на сносу прыщик, и… через собственное плечо в отражении увидела девушку в длинном платье, которая смотрела на меня из глубины комнаты.— Ой! Ты кто? — я резко оглянулась.Никого. В комнате за спиной никого не было. Повернулась к зеркалу. И похолодела. Девушка не исчезла. Всё так же стояла у меньшего зеркала и с грустью смотрела на меня. Тут со скрипом отворилась дверь, и в комнату ввалилась чистенькая и свеженькая подруга.— Лепота! — завопила Юлька. — Твоя очередь. И пошли обедать!— Юль… Глянь сюда, — я кивнула на зеркало.— И что? — Юля нарисовалась рядом. — Покрытие стекла старое. Для настроения и антуража. У тебя, кстати, прыщ на носу.— Постой-ка. А больше ты ничего не видишь?— Нет. Прыщик один. Светка, если тебе и без душа нормально, то пошли в город. Я есть хочу. Мне Глеб сказал, что у них тут лепёшки с начинкой прямо на улице продают, ужасно вкусные. И недорогие.Гуляли по Пловдиву допоздна. Вернулись совершенно очарованные. Когда подходили к отелю, я взглянула на наши окна. И замерла. В одном из них ясно увидела девушку из зеркала. Что делать?.. Юльке ничего не сказала. Засмеёт…Мы перекусили вином с сыром и свежим хлебом, сидя на балконе, любуясь ночным небом и сияющими огнями ночного города на холмах. Но я не могла забыть видение в зеркале и силуэт в окне, всё время поглядывала в ту сторону. И тут Юльке приспичило примерить обновки, которые мы купили днём. Надо сказать, что верхнего света в комнате не было, только несколько бра на стенах. Но даже включенные, они не давали достаточно яркого освещения. Романтика, чёрт бы её побрал!— Класс! — подружка надела новое платье. Длинное до пола, с пышными рукавами и вышивкой на груди. В этом наряде Юлия напоминала барышню-дворянку. — Только из-за этого освещения плохо видно, что…Я невольно глянула в зеркало. И вскрикнула от ужаса. Она находилась там, неизвестная девушка. Сидела в кресле и тоже смотрела на Юльку.— Ты чего? — удивилась подруга.Но я уже вскочила и помчалась вниз на ресепшен. Вместо утренней сотрудницы за стойкой сидел немолодой полный дядька. Это ведь семейный отель, наверно, хозяин или родственник — вот он-то мне и нужен. Оказалось, мужик не говорит ни по-русски, ни по-английски. Да и на болгарском я его бормотания не поняла. Тогда просто схватила за руку и потащила за собой в номер. Поставила перед зеркалом и ткнула пальцем:— Вот! Girl! Ghost! Кто это?Дядька засмеялся и чётко сказал:— Хорошо! Гуд!— Какой нафиг гуд! — заорала я. — Нам надо другой номер! Тут привидение! Ghost! Мне страшно!Юля взяла меня за руку:— Светик, успокойся. Там никого нет. Тебе просто показалось.Я оглянулась. Девушка в зеркале грустно покачала головой, встала с кресла и пропала. Юлька уложила меня в постель. Дядька ушёл. Подруга сходила вниз, принесла чаю. Дала успокоительную таблетку. Сидела возле меня, держала за руку и рассказывала какие-то байки, пока я не уснула…Утром за стойкой снова улыбалась девчушка, которая отлично говорила и по-русски и по-английски.— У нас в номере зеркало… Красивое. Старинное, наверно? — спросила я.— Да, — кивнула девушка. — Мой дед купил его на распродаже в одном немецком замке. Хозяина замка тогда обвинили в убийстве жены. Между ними была огромная разница, почти сорок лет. Он был ужасно ревнив, никуда её не выпускал. Дошло до того, что он запер её в своих покоях, и слуги подавали ей еду через окошко в двери. И вот однажды граф вернулся, а жены в покоях нет. Слуги ничего не видели, ключ только у него был, и, следовательно, в комнаты попасть никто не мог, кроме него. Решили, что граф убил супругу, а труп где-то спрятал. В тюрьме он и умер. Наследников у него не было, замок и имущество пошли с молотка.— Но я видела в зеркале…— Это она, Хелена, — перебила меня девушка. — Жена графа. Говорят, что она бежала от мужа в зазеркалье, но выйти оттуда не может. Так и живёт там… Вы верите в параллельные миры? Я верю, и я тоже видела Хелену в зеркале…Когда мы уже вышли на улицу, Юлька фыркнула:— Скажет тоже! Может, эта Хелена ещё и на НЛО села и на Марс улетела. Бред! Думаю, твоя девушка — это просто игра теней. Там же света мало и зеркало мутное…Я оглянулась. Хелена снова стояла у окна. Увидела, что я смотрю на неё, и помахала мне ладошкой…Автор - Светлана.

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