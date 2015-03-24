Марионетка. Эпилог

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 09:21

Mr. D Просмотров: 14 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 09:21 by

Я брел по темным улицам и подворотням. Городское освещение выключили полчаса назад, но меня это не волновало. Я не боялся темноты, не боялся людей, которых могу встретить. Не боялся ничего. Точнее, почти ничего…Кажется, будто после того что случилось с нами в доме Старика, я совершенно разучился бояться. Или же, вернее будет сказать, что я понял, чего бояться следует на самом деле. Я был на волосок от смерти: сперва меня чуть не убили странные твари, созданные одним сумасшедшим человеком (с помощью одного сумасшедшего существа), затем я почти задохнулся в катакомбах; я видел смерть моего друга… Понимаю, что виноват в этом не я, но иногда от чувства вины бывает очень нелегко отделаться.Я шел один. Вадика я не видел уже несколько дней. После того как незнакомец в восьмиклинке привез нас домой и рассказал детали нашего «похищения», родители запретили нам выходить из дома. Честно говоря, я был даже рад этому, но у меня оставалось одно незаконченное дело. Очень важное дело.Одной из причин нашего так сказать заключения была шумиха вокруг дела, которое журналисты окрестили просто «Убийство, пожар, похищение». Броский заголовок и шокирующее содержание статьи обеспечили этой истории очень долгую жизнь. Для нашего городка, где обычно главным событием является день города или пьяная драка, загадочная история с обгоревшими трупами и похищением детей оказалась слишком лакомым куском, в который горожане вцепились, как голодные псы.На удивление незнакомец со своей работой справился отлично. Очень быстро нашлись люди, признавшие свою вину. По их словам, они долгие годы похищали детей и прятали в старом доме вдалеке от города. В этот раз что-то пошло не по плану и они решили сжечь дом со всеми уликами. Картина сложилась, как надо. Есть преступление – появились виновные. Горожане спокойны, дело закрыто.С каждым шагом я все сильнее чувствовал облегчение. Груз в рюкзаке, тянущий вниз, казался все невесомее.Скоро все закончится.Я пытался убедить себя в этом, но не удавалось. Голос, глубокий, тихий, еле уловимый и властный отвечал: «Нет».Чтобы отвлечься я начал считать фонарные столбы. Удалось насчитать 35, прежде чем они кончились. Старая часть города снова распахнула мне свои объятия.Вдалеке был темный лес, за которым стоял дом Старика. Точнее, развалины дома Старика. Темнота, конечно, не позволяла мне это увидеть, но я просто знал, чувствовал.Перед уходом человек в восьмиклинке (хотя на тот момент он был в милицейской фуражке) подозвал меня к себе.– Ничего не забыли? – спросил он с хитрым прищуром. Во всей этой суматохе я мог забыть много чего, так что вопроса я не понял. – Адрес! Вы же совсем не знаете, куда идти.Да, я получил задание и знал, что нужно сделать, но не знал, где это сделать. Так что незнакомец объяснил мне, куда идти и как ориентироваться руинах старой части города.Подойдя к безголовому памятнику какого-то ученого прошлого, я повернул налево и пошел по заросшей дороге, отсчитывая дома. И спустя десять минут я наконец пришел к месту назначения.Дом под номером 23 представлял собой одноэтажное облупившееся здание, которое было единственным в округе, сохранившим крышу и более-менее сносный вид. Окна были побиты, но стальные решетки и крепкая дверь защищали здание от проникновения желающих поживиться вещами предыдущих хозяев.Я снял рюкзак и достал фонарик, стараясь не касаться книги, которую час назад я достал из-под кровати и положил внутрь.Фонарик высветил покрывшуюся мхом стену здания и густо заросшую травой лестницу, ведущую к двери, над которой висела выцветшая вывеска «Скоро открытие!».Пошарив в кармане, я нашел ключ, который мне передал Старик. Глядя на этот ржавый кусок металла, я побоялся, что дверь не откроется и тогда мне придется придумывать другой способ попасть внутрь. Однако ключ почти беспрепятственно вошел в замочную скважину и со скрипом провернулся. Дверь открылась.Внутри меня сразу встретил затхлый запах, но к нему я быстро привык. А вот к запаху гнили – нет. Наверное, где-то поблизости лежал труп какого-нибудь животного.У стен справа и слева стояли стеллажи, которые были частично заполнены различными деревянными игрушками. Рядом стоял стол, очень похожий на тот, что я видел в доме Старика. Был в этом месте свой таинственный, завлекающий антураж, я даже захотел осмотреться, но мой взгляд за что-то зацепился. У дальней стены располагался прилавок, а на нем лежала деревянная болванка.Подойдя ближе, я разглядел ее. Это было деревянное детское тело, почти такое же, какое было у Димы-из-другого-мира. Я отчетливо представил, как Старик, полный нетерпения и страха, впопыхах выбирает тело для своего сына. Он сравнивает, мучается выбором и в итоге бросает болванку, что сейчас лежала передо мной, на прилавок и уходит навсегда. Интересно, почему он взял другую?Обойдя прилавок слева, я вошел в приоткрытую дверь, которая вела в мастерскую, что была по совместительству складом. В небольшом помещении располагались станки и инструменты, с помощью которых Старик создавал свои куклы. Пол был засыпан древесной стружкой и я сделал глубокий вдох, чтобы насладиться ее ароматом, хотя, конечно, года его давно унесли прочь.В дальнем углу стояла небольшая тумба из красного дерева. К ней я и направился. Остановился, снял рюкзак, достал книгу. От прикосновения к ней меня передернуло, казалось, будто я испачкался, но в каком-то ментальном плане.Открыв дверцу тумбы, я быстро кинул внутрь Тенебрис, и хотел уже уйти, как вдруг заметил на верхней полке какие-то бумаги. Это оказались недостающие листы из дневника Старика. На верхнем я увидел надпись, которую он сделал, видимо, уже в бреду. Она шла по диагонали и была обведена множество раз. Я сдул толстый слой пыли, чтобы лучше ее разглядеть. И если у меня и было желание узнать недостающую часть истории Старика, то после прочтения этих строк, оно мигом испарилось.«ТЫ ОШИБСЯ, ИДИОТ,ТЕПЕРЬ ТЕБЕ КОНЕЦ»И в этот момент по моей коже пронеслись мурашки. Я понимал, что Старик писал это, уже будучи умалишенным, говоря о себе как о другом человеке, но в мое сердце закралось сомнение. Что если он знал, как все произойдет? Вдруг он знал, что много лет спустя я принесу книгу сюда, и это приведет к чему-то плохому? Может, и человек в восьмиклинке вовсе не такой обходительный добряк? Я ведь даже не знал, на чьей он стороне.– Зачем тогда он мне ее дал и попросил это сделать? – прошептал я дрожащим голосом.– Потому что это мог быть не ОН, – пришел ответ изнутри, от чего у меня замерло сердце.Я резко захлопнул дверцу тумбы и вытряс из головы все эти мысли, от которых она грозила лопнуть.Нет, я все сделал правильно, я это знаю. Книга может вселять в меня сомнения и неуверенность. Теперь она там, где и должна быть. Где не принесет никому бед.И я пошел, не оглядываясь.Надеюсь, хоть теперь кошмары прекратятся.

Ключевые слова: Старик книга дом авторская история

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