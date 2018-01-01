Искупление. Часть вторая

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 13:31

Капитан-командор Просмотров: 21 Комментарии: 0 0 Сегодня, 13:31 by

Ключник с многоголосым лязгом подобрался к Вратам Мрака. Осталось отпереть эти - и он свободен. Существо поправило ключ в замочной скважине, что располагалась на месте сердца и устало принялось перебирать свои пальцы-ключи. Те что открывали Врата Сенобитов и Врата Края уже подернулись ржавчиной, остальные тускло блестели черной сталью. Наконец Ключник подобрал нужный ключ и со скрипом вставил его в скважину, почти незаметную на огромной, простиравшейся насколько хватало глаз, решетке. Эти Врата отделяли Вселенную от Мрака, в сущности, разница была не велика, ведь в любом, даже самом светлом уголке Вселенной, есть крупица темноты.Но Мрак был темнотой гораздо более древней, чем любая другая. Здесь таились сотни чудовищ, большинство из которых не имело даже имен. Ключник, сам чудовище, видел их тусклые глаза, которые выжидающе смотрели на него из тьмы. Вот притаился за камнем Ацелегон - адский змей, пожирающий миры. Вот Дьяволы Арды - Моргот и Саурон. Вот, гремя кандалами, бродит у решетки Врат страж Мунгалдар.Наконец ключ поворачивается в замке... Секунда, другая, и Врата Мрака, сыпля позолотой, падают в бездну. Орды монстров рвутся вперёд, обретая свободу, и лишь один не спешит никуда, он знает, зачем и куда идти, ему известно нужное время... Имя ему - Кундугур. Отвратной свитой следуют за ним верные слуги, безымянные, безликие, сонмом кошмаров окружают они своего повелителя и создателя. Уже дрожит сам Ад, чувствуя приближение ужаса, который не в состоянии породить даже Дьявол...***Командор неторопливо приблизился к демону, взглянул на него исподлобья.- Зачем я тебя создал, говоришь? - переспросил он.- Да, именно так. - отчеканил Красный.Ну что ж, - Лоскано откашлялся и начал, - давным-давно у меня был брат, к сожалению, я не могу назвать его имени - оно было стерто и заменено другим, об этом позже, - командор тяжело опустился на бетон. - Назовем его Р. Мы вместе познавали тайны Вселенной, изучая древние руны, отыскивая скрытые во прахе времен заклинания. Мы были свободны от обязательств и клятв, кроме одной - клятвы братской верности.Но однажды брат явился ко мне со старинным манускриптом, где говорилось о темной материи Мрака и том, что сокрыто там. Среди этих зловещих рун было и имя древнейшего из демонов - Кундугура, - Лоскано перевел дух и взглянул на бригадира - тот слушал, напряженно вглядываясь в темноту.- С тех пор брат стал сам не свой - он всюду изыскивал упоминания об этой твари, он призывал древних чудовищ, надеясь получить ответ у них.И вот один из демонов Хаоса указал Р на Книгу Серого Пепла. Разумеется, не без его помощи, эта книга очутилась у брата. Тогда я открыто выступил против его увлечения, между нами произошла ссора и Р бежал неизвестно куда.Почти десять лет я искал его по всем мирам Великой Спирали и, наконец, поиски мои увенчались успехом. Увы - слишком поздно.К тому времени брату удалось собрать все, необходимое для вызова Кундугура. Когда я пришёл, демон уже явился, чтобы забрать дар и принять "служение верного".Тогда я впервые вступил с ним в бой и в ужасной битве отнял у Кундугура душу брата. Остальное мне вернуть не удалось. Демон скрылся, израненный, но обретший нового слугу. А я начал изучать колдовскую алхимию и после двух лет экспериментов я нашёл единственно верный и правильный, как оказалось, способ. И вот, уже не веря в успех, в бессильной тоске я создал из души своего брата тебя, огненный демон Иероним Красный.***Пока его несли через аппаратную, столовую и спальни - Железнорукий угрюмо молчал и лишь болезненно поводил воспаленными глазами из стороны в сторону. Но едва санитары поневоле - Бледный и Полулицый - кряхтя втащили его в подобие кабинета, верховный жнец глухо простонал:- Механика ко мне!Из-за выступа каменистого свода мнгновенно явилась задрапированная в старый брезент фигура. В темноте древней пещеры, которую рассеивал лишь дурманящий свет хрустального шара, она сливалась с зеленовато-дымчатой поверхностью стен. Железнорукий с трудом поднял обожженную, без бровей и ресниц, голову и хрипло спросил:- Ты можешь починить это? - с этими словами он взглядом указал на оплавленные остатки рук и ног.Со скрежетом приблизившись к жнецу, Механик ощупал протезы и буднично изрек:- Починке, восстановлению и вообще, чему бы то ни было не подлежит... Но! - существо многозначительно подняло когтистый указательный палец, - я могу поставить вам новые, даже чуть лучше, если вы пообещаете мне одну вещь...- Что именно? - устало просипел Железнорукий.- Свободу, друг мой, свободу!- Идет.Механик сделал остальным жнецам знак и те, повинуясь смутному велению уже отсутствующих сердец, скрылись, впрочем, не далее массивной замочной скважины.Едва свидетели удалились, существо скинуло капюшон, открывая взгляду свою карикатурно человеческую голову. Левый глаз его, огромный, багрового цвета, загорелся пульсирующим светом. Из глазницы вырвался огненный луч, который мгновенно... заставил скважину оплавиться, таким образом лишая Бледного и Полулицего всякой возможности наблюдения.Однако примерно через час из кабинета вышел Железнорукий с новыми протезами. Следом, укутанный в брезент, по коридору скользнул Механик. Верховный жнец хранил молчание, лишь снова отдал указания о сборе эскадрона. От него веяло чем то зловещим, даже тени, обычно шнырявшие по проходам без всяких церемоний, сторонились Железнорукого, аккуратно обтекая его по стенке.Впрочем, скоро, несмотря на некоторые странности, эскадрон смерти на призрачных конях выехал из костяных ворот Тартара.***Кахурдук крепко спал, почти крепко: что-то упорно выдергивало его из анабиоза. Оно, конечно, понятно - Красный человек никогда не спал полноценно, глаза его всегда были открыты, слух ловил каждый шорох. Наконец монстр поднялся со своей ржавой кровати и направился к источнику шума. Под ногами Кахурдука неслышно шелестела багровая железная трава, полы его сюртука задевали свекольного цвета еловые лапы со швейными иголками вместо хвои. Озаряемый светом своей Красной луны, он напоминал призрака, вышедшего из склепа времен. Но вот, последние шаги: шарк, шарк...Перед Красным человеком одиноко рыжеет старая шлюзовая дверь, дверь из ниоткуда в никуда. В эту дверь кто-то настойчиво стучит, возможно, даже не зная, кто подошел к ней с той стороны. В свете алой ночи раздается тихий смех - скоро Красная луна станет светить ещё ярче, пропитанная свежей кровью... Дверь распахивается на мгновение и тут же наглухо закрывается, не оставляя вошедшему шанса вернуться, ведь на ней нет ручки изнутри. Взмах кинжала... Раздается пронзительный лязг. На багровой траве стоит, перехватив лезвие, Механик.Этим существам не нужно слов, достаточно простого кивка, и Кахурдук уже взбирается по ржавой лестнице, почти бесконечной, лестнице до неба. Следом за ним карабкается Механик, лестница раскачивается под тяжестью железного монстра, но она не упадет, пока светит Красная луна.Вот, наконец, небо. Из листового железа, с облупившейся красной краской. И в этом небе проделан люк, тяжёлый, чугунный, но слишком непрочный, чтобы удержать Красного человека. Взмах дымящегося лезвия и массивная крышка летит вниз. Чудовищный самопровозглашенный жнец вышел на охоту...***Бригадир прервал наступившую тишину вопросом:- А что стало со... мной?Командор взглянул на демона и, поправив повязку на глазу, проговорил:- Если ты об Р, то он стал духом, бесплотным по своей сути, но заключенным в колдовской доспех. Этот доспех и дал ему новое имя - Клюв, имя второго слуги Кундугура. Кстати, - Лоскано, будто что-то вспомнив, повернулся к трупу Исполнителя, - где Ожерелье?Красный также посмотрел на поверженного врага - Ожерелье Пяти Когтей исчезло с груди Тьера, между тем... его тело как бы осознавало нанесенные ему повреждения. Вот на деформированном бронекостюме проступила печать смертельного заклятия "Шорох"овцев, кости превращались в прах, перемолотые сотнями пуль, раны от огненных когтей вспыхивали снова и снова... Вскоре уродливый труп превратился в кучку пепла на бетоне. Зал задрожал, с потолка посыпалась известь. Командор удрученно посмотрел на часы и пробормотал:- Спираль дестабилизирована, значит и миры разрушаться начнут.В этот момент кусок потолка обвалился, открывая вид на далекое, явно неземное небо. Красный непонимающе посмотрел на Лоскано. Тот, что-то подкручивая в часах, пояснил:- Мир деструктурируется, трескается по швам, - он взглянул на пролом в потолке и встревоженно проговорил, - уже и Межпространственный вакуум видно...Затем командор поднялся и принялся вычерчивать круг портала.- Надеюсь, ты не остаешься? - поинтересовался он у бригадира, - если ты беспокоишься о теле господина Тойца, который погиб, проявив чрезвычайную доблесть, то напрасно, минута, и все будет сделано, как полагается!Наконец портал засветился слепящей белизной, и Лоскано повернулся к телу экс-главы.Голос его зазвучал как-то отрешенно и гулко:- Да будет упокоен офицер гвардии Лагран Тойц, долгие годы исправно несший свою тяжелую службу. Он был настоящим другом и хорошим товарищем...- Хорошим товарищем, - эхом отозвался демон.- И погиб от руки темной сущности, спасая других. Пусть же дорога к свету будет для него лёгкой, - командор взмахнул рукой, и тело Тойца вспыхнуло сотней ярких огней, исчезая в бутонах пламени. Потолок, окончательно изнечтоженный, рухнул целиком, и Красный, на ходу раскрывая крылья, подхватив командора, нырнул в портал.Пред взором демона явилась бескрайняя туманная пелена, оканчивающаяся где-то вдалеке грязно-белым и каким-то кислым небом.- Где мы? - бригадир обводил взглядом мертвенную пустыню.- В мире под номером "1", - тихо ответил Лоскано.

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