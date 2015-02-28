Не пытайся обмануть Дьявола

Глава 1

Глава 2

Глава 3

Глава 4

Глава 5

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 08:42

Daria Antonova Просмотров: 82 Комментарии: 4 +6 Сегодня, 08:41 by

Лена с детства мечтала стать актрисой. Ещё не умея толком говорить, она мечтала попасть в телевизор, позже познакомилась с театром, в первом классе писала о своей мечте в сочинениях, а её мама записала её в драматический кружок. Мама Лены вообще старалась поддерживать увлечения дочери, с грустью вспоминая свою юность и нереализованные мечты. Возможно, если бы она стала художницей, как хотела, они бы сейчас не жили в этом маленьком захолустном городке, затерявшемся среди лесов и озёр, не родила бы она дочь в восемнадцать лет, не получала бы копеечную зарплату медсестры и не постарела бы раньше времени. Дочь для Марии Сергеевны была лучиком надежды, и только для неё она теперь хотела жить, и уж точно её маленькая Леночка станет, кем захочет.Девочка не теряла времени зря. Зная, что маме трудно, она усердно училась, изучала историю театра и литературу в библиотеке, смотрела видеоуроки, старалась участвовать во всех театральных конкурсах и выступала на всех возможных мероприятиях. Вскоре её заметил один из актёров местного театра и предложил давать юному дарованию бесплатные уроки театрального мастерства.Так, вдали от цивилизации, от крупных столичных театров и масштабных фестивалей, довольствуясь школьным кружком и занятиями с местной звездой, выросла Елена. К концу школы она уже знала, что поступит в местное театральное училище, а после — в институт. Невзирая на протесты бабушки, девушка поступила на актёрский факультет.Прошло 4 года.— Ленка, привет, хочешь отдохнуть?— Привет, Юль. Да, нет, спасибо, — Лена уже предчувствовала долгие уговоры. — Мне к экзаменам надо готовиться.— Сидя за книжками, ты не узнаешь, как общаются живые люди, а тебе ведь их предстоит изображать. Давай, хватит киснуть, экзамены ты и так сдашь, ты же у нас самая умная, а вот молодость и подруги ждать не станут.— Ладно, рассказывай, что за вечеринка там у тебя.— Нуу... Это секрет. Там будет кое-кто необычный. Собираемся у меня сегодня в восемь.— Опять ты со своими загадками. Уговорила, приду, только ненадолго, а то экзамены сами себя не сдадут.— Может быть, и сдадут, — Юлька, наверное, сейчас подмигнула подруге. — Всё, договорились, жду тебя вечером.У Лены и правда было маловато друзей для столь юной особы. Всё её время отнимала учёба, а во время каникул она подрабатывала, чтобы хоть как-то помочь маме. Сегодня она решила, наконец, уделить время своей единственной подруге, она ведь терпит её столько лет.Примеряя платье, девушка услышала из соседней комнаты тихий плач мамы. Марии снова отказали в выдаче кредита. Женщина не знала, как сказать дочери о том, что её образование под угрозой, — ведь средств на то, чтобы учить дочь в большом городе, у неё просто не было. Лена, конечно, всё понимала, но старалась отгонять от себя плохие мыли: можно совмещать учёбу с работой, сниматься в массовке и в рекламе, продать всякие ненужные вещи, в конце концов. Она не собиралась сдаваться, пройдя такой путь.В квартирке Юли было уже много народу, пахло табаком, играла музыка, не смолкали разговоры — веселье в самом разгаре. Пили дешёвое вино (люди искусства же не могут пить пиво, они не шпана из подворотни), закусывая нарезанным сыром. Юлия была в своём репертуаре — рыжие кудри поддерживала черная повязка в сеточку, на руках были надеты длинные перчатки, а её стройную фигурку обтягивало длинное платье — тоже чёрное, разумеется. Покуривая сигаретку через длинный мундштук, она с театральной интонацией представила подругу гостям: "Знакомьтесь, Елена Михайлова — будущая звезда Голливуда, у вас есть уникальный шанс пообщаться с легендой!" Лена засмущалась, впрочем, вычурно одетые молодые люди про неё быстро забыли — здесь собрались будущие артисты, поэты и музыканты, очень известные в будущем, конечно. Так она и сидела весь вечер, попивая вино маленькими глоточками и уже собиралась придумать повод, чтобы уйти, как вдруг хозяйка квартиры сделала музыку тише и торжественно произнесла:— Мы сегодня собрались здесь не просто так. Позвольте представить вам моего друга Лег... Алекса!Откуда-то из коридора появился парень. Выглядел он весьма странно даже для этой творческой компании — мало того, что он был чернокожим (в провинции это большая редкость), на нём был цилиндр с серебряными черепами, рваный и потрёпанный, но когда-то дорогой пиджак, в руках у него была трость с головой змеи, а во рту дымилась сигара. Он медленно прошёл в середину комнаты, сел в невесть откуда взявшееся кресло и с любопытством уставился на молодёжь. Юля продолжала:— Алекс не простой человек, он самый настоящий волшебник, — из глубины комнаты послышался смех, — сегодня, перед началом сессии, он милостиво согласился исполнить наши желания.Все молчали. Юля вообще была довольно экстравагантной девушкой — необычные платья, всякие амулеты на шее, увлечение мистикой — все уже привыкли к её странностям. На каждой из её вечеринок были подобные вещи: то вызывали духов, то гадали, а однажды она вытащила всех на озеро в ночь Ивана Купалы, устроив почти настоящий шабаш. Впрочем, с ней было нескучно, поэтому желающих прийти на её посиделки всегда было много. И где она только откопала этого парня и такой реквизит?Самые смелые гости начали собираться вокруг Алекса и шёпотом рассказывать свои желания. Тот загадочно улыбался и кивал им головой. Даже серьёзной и скромной Лене стало интересно, что будет дальше. Юлька подкралась к ней сзади:— Ну что ты сидишь, Лена! Иди к нему, это твой шанс!— Ах, Юля-Юля... Никакое твоё волшебство мне не поможет, только упорный труд, — вздохнула девушка.— А вдруг? Подойди к нему, он не кусается. Хоть будет, что внукам рассказать — реальный волшебник из Африки в нашем захолустье.Поддавшись чарам подруги, Юля робко подошла к парню. Она не знала, с чего начать. И тут он неожиданно заговорил на чистом русском языке без какого-либо акцента:— А вот ты очень интересная. Я знаю, чего ты хочешь, но могу дать тебе гораздо больше, только скажи.— Н-ну, я хочу стать знаменитой актрисой.— И всё? — в глазах Алекса блеснул лукавый огонёк.— А что Вы хотите взамен? Вы же не просто так приехали сюда.— Твою душу, — шепнул он ей на ухо.— Когда?— Когда придёт твоё время.В Лене проснулся азарт, это ведь всё равно очередная игра, придуманная подругой для развлечения гостей, почему бы не подшутить над этим "покупателем душ"?— Хорошо. Тогда я хочу ещё вечную молодость и бессмертие.— Уверена?— Абсолютно.— Сделка заключена. Следующий.Лена шла домой в приподнятом настроении. Ей как будто стало легче дышать. Тёплая летняя ночь располагала к прогулке, свежий ветерок развевал её волосы, пахло весенними цветами и скошенной травой. Она почему-то уже совершенно не беспокоилась о финансовых проблемах своей семьи и о своём будущем. Всё-таки иногда нужно развеяться.Придя домой, она уснула, как младенец, а утром отправилась на занятия.Через пару недель будущая актриса успешно сдала все экзамены и защитила диплом. Вот только мама была печальна. Она, наконец, решилась на этот разговор.— Дочка, я очень хочу, чтобы твоя мечта исполнилась. Я честно пыталась...— Что?— Мне не дали кредит, а бабушка твоя... Она сказала, что если бы ты пошла осваивать серьёзную профессию, она бы помогла, а теперь и слышать не хочет о твоём поступлении в ВУЗ. В общем, у нас совсем нет денег на твою учёбу. Я накопила немного, этого хватит только на дорогу и на оплату съёмной квартиры, да и то за пару месяцев. Может быть, ты подумаешь? В нашем театре тоже неплохо. Зарплата, конечно, небольшая, но ты сможешь играть в театре, как и хотела.— Мам, ты не бойся, я поступлю на бюджет, буду подрабатывать. Глядишь, верну тебе деньги с процентами.Юля только сейчас заметила, как мама похудела за этот год, ей стоило огромных усилий накопить даже эту небольшую сумму. Требовать у измученной женщины оплаты её учёбы она просто не могла. Может, и правда в местном театре не так уж плохо?— Леночка, я постараюсь, я ещё попробую попросить, но ты подумай. Работу с учёбой совмещать тяжело.Лена бесцельно бродила по городу, мысль о том, что её мечта не исполнится и она сгниёт в этом ужасном городке, как мама, не давала ей покоя. Она и не заметила, как оказалась во дворе какого-то дома. Вдруг прямо на лавочке она обнаружила коробку из-под обуви, рядом никого не было. Обычно рассудительная девушка не трогала подобные вещи, а сейчас руки будто сами потянулись. Она открыла коробку и чуть не упала в обморок. Там лежали деньги. Толстые пачки пятитысячных купюр. Полная коробка денег. Не веря своему счастью, Лена осмотрелась вокруг. Двор был пуст, даже из окон никто не выглядывал. Схватив заветную коробку, она побежала домой. Мама отнеслась к находке настороженно, но видя счастливые глаза дочки, решила её оставить - будь, что будет. Так актриса Елена Михайлова начала свой путь в мир большого кино.Павел недавно нашёл эту работу. Ничего сложного для для человека с медицинским образованием — "Присматривать за женщиной, впавшей в летаргический сон" — так было написано в объявлении. Ворота большого дома открылись автоматически, дверь открыла пожилая женщина.— Здравствуйте. Вы, наверное, Павел? Поднимайтесь на второй этаж, я Вам всё покажу.— А кто моя подопечная?— Моя двоюродная сестра. Она была очень знаменитой актрисой, так что о деньгах не беспокойтесь.Они поднялись по красивой лестнице, отделанной настоящим мрамором.— Это её дом?— Да, она была очень богата — снималась в Голливуде, работала не покладая рук, словно чувствовала...В комнате стояла кровать, капельница, приборы. На кровати лежала молодая девушка. Тёмные волосы обрамляли её бледное, словно фарфоровое лицо, она выглядела, будто просто прилегла отдохнуть и вот-вот проснётся.— Вы говорите, что она Ваша сестра? — Павел был очень удивлен, женщине было на вид больше восьмидесяти лет, — как это возможно.— Феномен. Её многие врачи и учёные осматривали, консилиумы собирали — она в таком состоянии уже тридцать лет, а когда это случилось, ей было уже семьдесят с лишним лет. Мы тогда, конечно, думали, что это всё пластические операции, хорошие стилисты и фотошоп, в конце концов (она жила в Америке, я её в живую не видела совсем). А врачи говорят, не было никаких следов операций. Чудо. Самое настоящее чудо.— Поверить не могу, — Павел где-то читал об этой актрисе, но думал, что это очередная выдумка журналистов.Папа Легба щурился на солнце, покуривая сигару.— Какие вы все глупые.— Так нечестно, — плакала Лена, — ты обещал вечную жизнь!— Твоё тело живо, — усмехнулся Легба, — и душа — тоже, я выполнил свою часть сделки.— Но я не этого хотела!— Да-да-да, ты хотела меня обмануть, чтобы я никогда не забрал тебя сюда. Но, знаешь, я своё всегда возьму. Формально сделка состоялась, твоё тело там, за ним, кстати, хорошо ухаживают: маникюр, массаж, солярий, все дела, никаких пролежней, я постарался.Лена молчала. В принципе, она прожила хорошую жизнь, такую, о какой мечтала. И маму увезла из России, показала ей мир, подарила домик у моря. Она даже картины снова начала писать.— А знаешь, что самое обидное? Ты ведь сама бы всего этого добилась, ну кроме молодости, разумеется.Они стояли и смотрели на закат — странный парень в цилиндре и темноволосая девушка. Скоро пора будет возвращаться в ад, расплачиваться за семьдесят лет красивой жизни.

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