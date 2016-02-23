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Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 12:46

Причина: Авторская стилистика сохранена

Штурман Жорж Просмотров: 78 Комментарии: 11 +7 Сегодня, 12:46 by

– Ой, ты прямо, как Эдвард! Уи-и-и!– Кто такой Эдвард?– Ты чё, «Сумерки» не смотрел? Ну ты деревня!Они сидели на старой скамейке, изувеченной неприличными словами. Густые липы в сквере, окутанном тайной и вечерним сумраком, склонились низко, с любопытством заглядывая в лица. Редкие фонари сеяли скудный ядовито-жёлтый свет, даже зеленоватая тень луны мерцала ярче. Аллеи хранили необычную тишину, лишь ветер шептал что-то листьям. Изредка по тротуару призраками проносились пустые целлофановые пакеты.Симпатичная девушка подскакивала от восторга и трясла «лапками» в браслетах. Худой чернявый парень рядом то и дело стискивал зубы: от визга блондинки даже у него закладывало уши.– Ну, скажи! Скажи давай что-нибудь ещё вампирское!Парень подумал, почесал за ухом.– Знаешь, почему вампиры предпочитают девушек?– Нет, не знаю! Скажи-скажи-скажи! Потому что мы умнее, да?– Девушки моются чаще. Кожа чистая. Ты же не ешь грязные яблоки?Блондинка на мгновение замерла, пытаясь осмыслить сравнение, затем отмерла и снова взвизгнула, встряхнув ламинированными кудрями.– А как... как вы так делаете, что один вампир, а другой просто... умирает?Парень улыбнулся первому интересному вопросу за вечер.– Если выпить немного, человек выживет, но станет вампиром. Если выпить всё, сама понимаешь...– Ой, прямо как в «Сумерках», прямо, как в «Сумерках»! Уи-и-и!Улыбка собеседника увяла, обратившись в пепел.– А меня, меня бы ты мог превратить в вампира? – изображая пониженным тоном роковую красавицу, протянула девушка.– Можно...– Тогда давай! Я буду жить вечно, да?– Ну, да, но есть определённые нюансы...– Кру-у-у-у-уто! Я буду, как Белла! Нет, круче Беллы! Всё, давай...– Да будет так.Девушка трепыхалась и стонала от боли, но парень держал крепко. С такой тонкой кожей добраться до артерии оказалось просто. Тёплая сладковатая кровь струйкой хлынула на язык, вздрогнувший от удовольствия. А когда полилась по горлу, вампир с трудом смог остановиться и оттолкнуть жертву. Девушка безвольно откинулась на спинку скамейки. Она крупно дрожала, протягивая руки к ране и не решаясь закрыть её. В глазах стояли слёзы.– Ой... Эдвард... как же больно…Она обвела взглядом липы, пустую аллею и сухо всхлипнула.– Что это... Эдвард... Всё чёрно-белое... И кто... кто там под землёй...– Я не Эдвард.Забыв вдруг о ране, девушка замерла и прислушалась.– Там кто-то есть! Под землёй! И мне... так хочется есть... слона бы съела... Эдвард... Мне так не нравится. Верни всё обратно!Зрачки парня запульсировали красным.– Я НЕ ЭДВАРД.– Мне... Не нравится так... Мне страшно... Эд... Я даже не знаю, как тебя зовут... Кто ты такой?– Вампир. Ты писала в чате, что хочешь встретиться с вампиром.– Ты же ненастоящий, я знаю... Вампиров не бывает, а Эдвард...– Здесь нет никакого Эдварда.– Зачем... ты это со мной сделал?– Ты сама просила.– Я... думала, всё не по-настоящему! Как в кино! Кто это... кто шепчет? Пусть оно замолчит! Я так не могу!Она сжала наманикюренными пальчиками голову и стиснула уже вытянувшиеся зубы. Клык поранил губу, по подбородку потекла кровь.– О... мм... какая она... вкусная... я и не знала...Парень отёр испачканный рот.– Прощай. Я голоден.– Стой! Не оставляй меня здесь... Не смей!.. Упырь!Но среди лип был только ветер. Он шептал о чём-то сонным листьям.Осень 2010 ©

Ключевые слова: Вампиры черный юмор сумерки творческая история миниатюра авторская история

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