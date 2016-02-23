Фанатка– Ой, ты прямо, как Эдвард! Уи-и-и!
– Кто такой Эдвард?
– Ты чё, «Сумерки» не смотрел? Ну ты деревня!
Они сидели на старой скамейке, изувеченной неприличными словами. Густые липы в сквере, окутанном тайной и вечерним сумраком, склонились низко, с любопытством заглядывая в лица. Редкие фонари сеяли скудный ядовито-жёлтый свет, даже зеленоватая тень луны мерцала ярче. Аллеи хранили необычную тишину, лишь ветер шептал что-то листьям. Изредка по тротуару призраками проносились пустые целлофановые пакеты.
Симпатичная девушка подскакивала от восторга и трясла «лапками» в браслетах. Худой чернявый парень рядом то и дело стискивал зубы: от визга блондинки даже у него закладывало уши.
– Ну, скажи! Скажи давай что-нибудь ещё вампирское!
Парень подумал, почесал за ухом.
– Знаешь, почему вампиры предпочитают девушек?
– Нет, не знаю! Скажи-скажи-скажи! Потому что мы умнее, да?
– Девушки моются чаще. Кожа чистая. Ты же не ешь грязные яблоки?
Блондинка на мгновение замерла, пытаясь осмыслить сравнение, затем отмерла и снова взвизгнула, встряхнув ламинированными кудрями.
– А как... как вы так делаете, что один вампир, а другой просто... умирает?
Парень улыбнулся первому интересному вопросу за вечер.
– Если выпить немного, человек выживет, но станет вампиром. Если выпить всё, сама понимаешь...
– Ой, прямо как в «Сумерках», прямо, как в «Сумерках»! Уи-и-и!
Улыбка собеседника увяла, обратившись в пепел.
– А меня, меня бы ты мог превратить в вампира? – изображая пониженным тоном роковую красавицу, протянула девушка.
– Можно...
– Тогда давай! Я буду жить вечно, да?
– Ну, да, но есть определённые нюансы...
– Кру-у-у-у-уто! Я буду, как Белла! Нет, круче Беллы! Всё, давай...
– Да будет так.
Девушка трепыхалась и стонала от боли, но парень держал крепко. С такой тонкой кожей добраться до артерии оказалось просто. Тёплая сладковатая кровь струйкой хлынула на язык, вздрогнувший от удовольствия. А когда полилась по горлу, вампир с трудом смог остановиться и оттолкнуть жертву. Девушка безвольно откинулась на спинку скамейки. Она крупно дрожала, протягивая руки к ране и не решаясь закрыть её. В глазах стояли слёзы.
– Ой... Эдвард... как же больно…
Она обвела взглядом липы, пустую аллею и сухо всхлипнула.
– Что это... Эдвард... Всё чёрно-белое... И кто... кто там под землёй...
– Я не Эдвард.
Забыв вдруг о ране, девушка замерла и прислушалась.
– Там кто-то есть! Под землёй! И мне... так хочется есть... слона бы съела... Эдвард... Мне так не нравится. Верни всё обратно!
Зрачки парня запульсировали красным.
– Я НЕ ЭДВАРД.
– Мне... Не нравится так... Мне страшно... Эд... Я даже не знаю, как тебя зовут... Кто ты такой?
– Вампир. Ты писала в чате, что хочешь встретиться с вампиром.
– Ты же ненастоящий, я знаю... Вампиров не бывает, а Эдвард...
– Здесь нет никакого Эдварда.
– Зачем... ты это со мной сделал?
– Ты сама просила.
– Я... думала, всё не по-настоящему! Как в кино! Кто это... кто шепчет? Пусть оно замолчит! Я так не могу!
Она сжала наманикюренными пальчиками голову и стиснула уже вытянувшиеся зубы. Клык поранил губу, по подбородку потекла кровь.
– О... мм... какая она... вкусная... я и не знала...
Парень отёр испачканный рот.
– Прощай. Я голоден.
– Стой! Не оставляй меня здесь... Не смей!.. Упырь!
Но среди лип был только ветер. Он шептал о чём-то сонным листьям.
Осень 2010 ©
Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 12:46
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 12:46 by Штурман ЖоржПросмотров: 78Комментарии: 11
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