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Творческие истории

Фанатка

– Ой, ты прямо, как Эдвард! Уи-и-и!
– Кто такой Эдвард?
– Ты чё, «Сумерки» не смотрел? Ну ты деревня!
Они сидели на старой скамейке, изувеченной неприличными словами. Густые липы в сквере, окутанном тайной и вечерним сумраком, склонились низко, с любопытством заглядывая в лица. Редкие фонари сеяли скудный ядовито-жёлтый свет, даже зеленоватая тень луны мерцала ярче. Аллеи хранили необычную тишину, лишь ветер шептал что-то листьям. Изредка по тротуару призраками проносились пустые целлофановые пакеты.
Симпатичная девушка подскакивала от восторга и трясла «лапками» в браслетах. Худой чернявый парень рядом то и дело стискивал зубы: от визга блондинки даже у него закладывало уши.
– Ну, скажи! Скажи давай что-нибудь ещё вампирское!
Парень подумал, почесал за ухом.
– Знаешь, почему вампиры предпочитают девушек?
– Нет, не знаю! Скажи-скажи-скажи! Потому что мы умнее, да?
– Девушки моются чаще. Кожа чистая. Ты же не ешь грязные яблоки?
Блондинка на мгновение замерла, пытаясь осмыслить сравнение, затем отмерла и снова взвизгнула, встряхнув ламинированными кудрями.
– А как... как вы так делаете, что один вампир, а другой просто... умирает?
Парень улыбнулся первому интересному вопросу за вечер.
– Если выпить немного, человек выживет, но станет вампиром. Если выпить всё, сама понимаешь...
– Ой, прямо как в «Сумерках», прямо, как в «Сумерках»! Уи-и-и!
Улыбка собеседника увяла, обратившись в пепел.
– А меня, меня бы ты мог превратить в вампира? – изображая пониженным тоном роковую красавицу, протянула девушка.
– Можно...
– Тогда давай! Я буду жить вечно, да?
– Ну, да, но есть определённые нюансы...
– Кру-у-у-у-уто! Я буду, как Белла! Нет, круче Беллы! Всё, давай...
– Да будет так.

Девушка трепыхалась и стонала от боли, но парень держал крепко. С такой тонкой кожей добраться до артерии оказалось просто. Тёплая сладковатая кровь струйкой хлынула на язык, вздрогнувший от удовольствия. А когда полилась по горлу, вампир с трудом смог остановиться и оттолкнуть жертву. Девушка безвольно откинулась на спинку скамейки. Она крупно дрожала, протягивая руки к ране и не решаясь закрыть её. В глазах стояли слёзы.
– Ой... Эдвард... как же больно…
Она обвела взглядом липы, пустую аллею и сухо всхлипнула.
– Что это... Эдвард... Всё чёрно-белое... И кто... кто там под землёй...
– Я не Эдвард.
Забыв вдруг о ране, девушка замерла и прислушалась.
– Там кто-то есть! Под землёй! И мне... так хочется есть... слона бы съела... Эдвард... Мне так не нравится. Верни всё обратно!
Зрачки парня запульсировали красным.
– Я НЕ ЭДВАРД.
– Мне... Не нравится так... Мне страшно... Эд... Я даже не знаю, как тебя зовут... Кто ты такой?
– Вампир. Ты писала в чате, что хочешь встретиться с вампиром.
– Ты же ненастоящий, я знаю... Вампиров не бывает, а Эдвард...
– Здесь нет никакого Эдварда.
– Зачем... ты это со мной сделал?
– Ты сама просила.
– Я... думала, всё не по-настоящему! Как в кино! Кто это... кто шепчет? Пусть оно замолчит! Я так не могу!
Она сжала наманикюренными пальчиками голову и стиснула уже вытянувшиеся зубы. Клык поранил губу, по подбородку потекла кровь.
– О... мм... какая она... вкусная... я и не знала...
Парень отёр испачканный рот.
– Прощай. Я голоден.
– Стой! Не оставляй меня здесь... Не смей!.. Упырь!
Но среди лип был только ветер. Он шептал о чём-то сонным листьям.

Осень 2010 ©

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 12:46
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 12:46 by Штурман ЖоржПросмотров: 78Комментарии: 11
+7

Ключевые слова: Вампиры черный юмор сумерки творческая история миниатюра авторская история

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Сегодня, 12:47
+1
Онлайн
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: (3743|0)
Публикаций: 482
Комментариев: 2 175
Это потрясающе! Я беру в закладки)
Зарегистрирован: 23.02.2016
                 
#2 написал: Pmariam
Сегодня, 13:03
+3
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (1001|0)
Публикаций: 18
Комментариев: 2 042
:)
красиво описана природа!
девочки без мозгов - жертвы по жизни.
Хотя многим безмозглым почему-то часто везет в браках. У них наверное свой покровитель. Брачный покровитель безмозглых :)
+
Зарегистрирован: 22.07.2013
     
#3 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 13:06
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (1273|0)
Публикаций: 65
Комментариев: 3 473
Только одно на ум пришло: так и надо!
На месте псевдоЭдварда я бы её не просто покусала, а шею свернула)))
Очень завлекательное краткое описание. Да! Сумерки надоели!
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#4 написал: Минди
Сегодня, 13:24
+2
Группа: Посетители
Репутация: (106|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 864
Вот девка дурында! Этот "Эдвард" еще терпеливый оказался. Другой после первого же "уиии!" на клочки разодрал.+++
Зарегистрирован: 24.09.2015
  
#5 написал: Tigger power
Сегодня, 13:48
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (1846|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 3 174
Забавно) от меня +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#6 написал: Asheera
Сегодня, 15:39
0
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Группа: Посетители
Репутация: (192|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 616
Цитата: Pmariam
Брачный покровитель безмозглых

laughing
Будь я вампиром, я бы ее пристукнула на месте. Зачем, зачем он дал ей вторую жизнь??? Где же вампирье чутье прекрасного?
Меня тоже на сайте знакомств приглашал вампир на свидание, требовал справку от кожника smile

Видела я эти "Сумерки". Как же его герои меня раздражают, словами передать не могу)
Там только один был симпатичный персонаж, вампиресса с короткими черными волосами, на француженку похожая. Она спасла меня от желудочных спазмов во время просмотра шедевра)

Плюс за историю, повеселилась)
Зарегистрирован: 29.10.2016
  
#7 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 15:55
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (1273|0)
Публикаций: 65
Комментариев: 3 473
Цитата: Asheera
желудочных спазмов во время просмотра шедевра)

А я и не смотрела. ГГ — эти голубки всех времён и народов у меня кроме тошноты ничего не вызывали.
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#8 написал: Asheera
Сегодня, 15:58
0
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Репутация: (192|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 616
Цитата: зелёное яблочко
Цитата: Asheera
желудочных спазмов во время просмотра шедевра)

А я и не смотрела. ГГ — эти голубки всех времён и народов у меня кроме тошноты ничего не вызывали.

А классика, Унесенные ветром?
Зарегистрирован: 29.10.2016
  
#9 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 16:10
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Репутация: (1273|0)
Публикаций: 65
Комментариев: 3 473
Цитата: Asheera
Унесенные ветром?

Про Скарлетт что ли? После книги не то…
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#10 написал: Космонасть
Сегодня, 16:16
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Комментариев: 1 386
А чего? Я люблю блонд,особенно чёрные корни,потом желтое переходящее в белое))) таким нужна вечная жизнь, авось найдут хорошего парикмахера))
Зарегистрирован: 2.11.2017
     
#11 написал: Asheera
Сегодня, 16:18
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Публикаций: 4
Комментариев: 616
Цитата: зелёное яблочко
Цитата: Asheera
Унесенные ветром?

Про Скарлетт что ли? После книги не то…

А я с детства обожала Ретта Батлера из фильма, как он смеялся над наивной влюбленностью Скарлетт к Эшли, как искренне любил несмотря на все недостатки, это заслуживает уважения.
Не буду больше флудить))
Зарегистрирован: 29.10.2016
  
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