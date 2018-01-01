О сломанных людях и зверях, бродящих в темноте. Часть вторая



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Когда все угощения были расставлены на низком столе в гостиной, раздалась трель домофона. Дамиан, успевший сменить рубашку, осторожно постучался в дверь спальни юного господина.- Гость прибыл, - сказал он.- Я не глухой!Дамиан закусил нижнюю губу. Свернуть бы шею сопляку.Позвонили в дверь. Когда Дамиан открыл, он увидел на пороге высокого мужчину, но не такого высокого, как он сам. Молодой человек невольно расплылся в улыбке.- Добрый вечер, - слуга поклонился. Гость махнул рукой.- Оставь это притворство для тех, кто верит твоим ужимкам.Дамиан посторонился, чтобы мужчина смог войти. За ним тянулся тяжелый шлейф мужских духов и мятной жвачки, которую прибывший перекатывал во рту. Слуга помог снять пальто прибывшему, пригласил его пройти в гостиную.Увидев угощения, гость присвистнул, отчего Дамиан едва не расхохотался. Действительно, кому, как не этому человеку говорить о манерах. Костюм-то сидит безупречно, а вот над тем, кто его носит, поработать бы.Гость уселся в кресло, спиной к окну.- Давненько я тут не был, - он осматривал комнату, беспрестанно жуя, - где же наш ненаглядный?Дамиан хотел направиться за Аланом, но тот сам вкатился в гостиную. Его лицо не выражало ничего хорошего.- Можешь идти, - бросил он слуге.- А ты нет, - гость развалился в кресле, будто являлся хозяином. У юного господина на щеке вздулся желвак.- Прошу прощения?- Не обращай внимания, шучу я, - гость усмехнулся, - принеси выпить, как тебя там...- Дамиан,с- слуга поправил перчатки.- Ага, в общем, шевелись давай.Перед тем, как уйти за требуемым, Дамиан посмотрел на Алана. Юный господин выглядел так, будто его окунули в ледяную воду: бледен, вцепился в подлокотники изо всех сил, аж костяшки пальцев побелели, задержал дыхание перед новым погружением.- Ты, наверное, меня не помнишь, - гость достал из кармана спичечный коробок и портсигар.- Прекрасно помню, отчего же, - Алан взглянул в голубые глаза своего кошмара, - вы - Фредерик, вы были очень частым гостем в нашем доме. Настолько частным, что мне казалось, вы у нас живете.- Я скорблю по дорогой Еве, - Фредерик расстегнул пуговицы на пиджаке, достал сигарету, взял ее в рот, чиркнул спичкой.- Здесь не курят, - Дамиан вернулся. Он поставил перед гостем несколько бутылок - на выбор. Слуга не знал предпочтений мужчины, потому решил принести все, что есть.- Еще как курят, - Фредерик зажег сигарету и затянулся. Дамиан подошел к нему и вырвал сигарету, а затем потушил ее о свою же ладонь, испортив перчатку. Фредерик изумленно смотрел на слугу.- Что за фокусы! - внезапно рассмеялся он. Дамиан встал справа от Алана.- Следующую я затушу о ваш лоб, - холодно сказал Дамиан. На смазливом лице Фредерика мелькнул испуг, который он тут же спрятал за наигранно беспечной ухмылкой.- Где ты откопал его? - гость перевел взгляд на Алана, потянувшись за бутылкой с виски.- Что вы хотите? - юный господин наблюдал за каждым его движением. Фредерик плеснул немного напитка в стакан.- Хочу лишь посочувствовать тебе, - он отхлебнул, немного поморщился, - такая беда! Может быть, как-то могу помочь пережить утрату?- Вы здесь не за этим, дурака из меня делать не надо, - Алан сжал губы, - скажите, что вам нужно, и проваливайте.Фредерик лукаво улыбался. Он поправил прическу. Черные волосы тронуты сединой на висках.- Деньги? - юный господин указал Дамиану на бутылку с красным вином. Слуга налил его в бокал, вручил Алану.- Ничего себе, ты уже алкоголем балуешься. В твоем-то возрасте, - хмыкнул Фредерик, залпом допив виски, - не оскорбляй меня так, пожалуйста, какие деньги!Алан сделал глоток. Дамиан поднес ему блюдо с сырами, но юный господин велел поставить обратно.- Какие угодно, лишь бы вы больше не появлялись. Тоже мне, скорбь. Даже ни разу не удосужились справиться о мамином здоровье.Дамиан с интересом взглянул на юного господина. Он как будто стал старше.- Если мне не изменяет память, то в кабинете Евы где-то была запрятана одна любопытная вещица, - Фредерик налил еще виски. Алан как будто резко расслабился. Наконец-то гость заговорил напрямую.- Не отдам, - отчеканил Алан, глотнув еще вина, - из маминых вещей вы ничего не получите.У него бешено билось сердце. Он боялся, что Фредерик это услышит.- Она обещала подарить ее мне, - гость, однако, отказом не удовлетворился.- Тогда могу посоветовать дождаться оглашения завещания, - глаза Алана горели злостью, - если ваше имя там указано, то заберете.Фредерик ослабил галстук.- Я заберу ее в любом случае.Он встал с кресла, поставил стакан на стол, подхватил с одного из блюд кусок красной рыбы, отправил его в рот, а когда проходил мимо Дамиана, вытер пальцы о рубашку слуги. Он сцепил зубы. Снова менять.- Можешь не провожать.Когда хлопнула входная дверь, рука Алана разжалась и бокал с вином полетел на ковер. Юного господина трясло от бешенства.Алан лежал в кровати. Рядом с ним, на тумбочке, стояла пустая чашка, в которой Дамиан принес ему чаю. Для Алана чай имел отвратительный вкус, но он его выпил. На все той же тумбе горел ночник, открыт балкон. Шторы едва колыхались из-за редких и легких порывов ветра. С улицы доносился шум машин.Юный господин натянул одеяло до подбородка.В спальню вошел Дамиан. Он подошел к балкону, закрыл дверь. Стало очень-очень тихо. Слуга вернулся к ночнику, чтобы выключить его, наклонился. Алан потянулся и ухватил Дамиана за рукав.- Оставь, пожалуйста, - пробормотал он. Дамиан кивнул.- Доброй ночи, Алан.Юный господин ощутил, как у него к глазам подступают слезы. Он не отпускал рукав слуги.- Остаться с вами, пока вы не заснете? - спросил Дамиан, мягко отцепляя пальцы Алана. Холодные. Подросток кивнул.Дамиан сел на край постели, не сводя глаз с Алана. Тот пытался сдерживаться - только бы не разрыдаться. Но плохо получилось, потому спустя несколько мгновений юный господин вытирал лицо рукавом пижамы.- Могу я узнать кое-что? - деликатно начал Дамиан, делая вид, что не замечает слез подростка. Алан закрыл глаза руками, начиная всхлипывать. Помотал головой, закусив нижнюю губу.Дамиан нагнулся к нему, обнял. Алан сначала опешил, а потом обхватил слугу руками так крепко, как только мог, всхлипывая и давясь плачем. Он уткнулся носом в плечо Дамиана, ощущая, что становится легче. Немного, но все же. Слуга не совсем понимал, каким образом объятия могли помочь подростку, да и как они вообще помогают людям, однако терпеливо слушал прерывистое дыхание Алана и молчал. Затем лег рядом с ним, прижал к себе, погладил по голове.- С-сними перчатки, - заикаясь, велел Алан. Дамиан послушался, положил их рядом с ночником.Плач Алана сходил на нет, но до конца не прекращался. В его голове беспрестанно крутилась картина того, как он летит с лестницы, как лежит у ее подножия, пытается встать и ничего не выходит. Он смотрит наверх, где еще стоит высокая мужская фигура, но которая тут же начинает удаляться.Когда Алан заснул, Дамиан осторожно отнял от себя его руки и уложил юного господина на подушку. Перед тем, как уйти из спальни, слуга аккуратно подоткнул одеяло Алана, погладил юного господина еще раз. В углу комнаты стояла женщина, чье лицо наполовину скрыто тенью. Видно было лишь, что по ее подбородку стекает кровь.- Уходите, - сказал Дамиан, даже не повернувшись к пришедшей, - оставьте его в покое.Женщина не двигалась. У нее тряслись плечи, как будто она беззвучно плакала. Ее платье было изгваздано в кладбищенской земле.- Не надо так на меня смотреть, - Дамиан убрал со лба Алана пряди волос, - вы сами этого захотели.Женщина зашипела. Дамиан наклонился к юному господину и сухо поцеловал в лоб. Этой ночью дурные сны не потревожат.Дамиан направился в кабинет Евы, женщина поплелась за ним, все пытаясь стереть кровь с подбородка.- Надо же, - слуга усмехнулся, пряча перчатки в карман, - за мной решили сходить?Ее глаза практически ничего не видели из-за полопавшихся капилляров. Одеждой ей служил темный балахон, позади которого тянулся шлейф черного дыма.Дамиан открыл дверь кабинета, включил настольную лампу.Но помимо Евы, Дамиан ощущал еще чье-то присутствие. Помимо Евы, которая запряталась в угол за дверью, но свет лампы выхватывал из темноты ее босые ступни. Для кого-то другого увидеть женщину было бы вообще невозможно. Он задумчиво потер подбородок.- Не думал, что у вас есть такое, - он принялся открывать поочередно каждый ящик стола. Ручки, ежедневники, карандаши, визитки, старые фотографии. С одной из них, порванной пополам, улыбается Алан. Он стоит на своих двоих, обнимает мать за талию, прижимаясь к ней всем телом. Ева робко выглянула из своего укрытия. Кровь с ее подбородка капнула на ковер, но пятно тут же исчезло.Последний ящик заставил Дамиана насторожиться. Внутри он был не такой вместительный как другие, хотя снаружи размеры всех ящиков совпадали.- Двойное дно, - пробормотал слуга, ощупывая ящик изнутри. Пальцем он нашарил какой-то выступ, нажал на него сильнее и дно ящика приподнялось с легким щелчком. Внутри лежала зажигалка с изображением девушки в стиле пин-ап. На ней каска пожарного, красные сапожки.- Ну и ну, - Дамиан достал зажигалку и положил ее на стол, - Фредерик приходил за этим?Он поднял глаза, чтобы взглянуть на Еву, но она исчезла. Дамиан повертел вещицу в руках."Fire Belle" гласила едва заметная надпись на дне.- Неужели сама "Огненная красавица"? - слуга усмехнулся. Он откинул крышку зажигалки, чиркнул колесиком кремня. Рубиновый огонь осветил его лицо. Зажигалка пульсировала в руках, словно трепещущее сердце. "Красавицей" как будто не пользовались долгое время, а теперь она ожила. Дамиан знал, что Ева очень любила участвовать в аукционах, но слуга даже не думал, что она приобретала такие редкие и опасные вещицы. Пару раз женщина говорила о том, что за все время только дважды ей улыбалась удача и получилось урвать нечто поистине ценное. Интересно, какой вещью был лот номер два?Дамиан положил зажигалку в карман, задвинул ящик с двойным дном. Нужно прибраться в гостиной.Пока слуга пытался оттереть пятно от красного вина, он думал о том, что лежит у него в кармане. Дамиан слышал об этой зажигалке, но увидеть ее воочию не представлялось возможности. Ходили слухи, что "Огненная красавица" раньше принадлежала одному известному певцу из Америки с итальянской фамилией, он славился своим бархатным голосом, любовью к выпивке, неиссякаемым вниманием женщин, многие из которых были сверкающими звездами телеэкрана и кинематографа. Собственно, из-за "Красавицы" интерес прекрасного пола к этому певцу не угасал до самой его смерти. И из-за нее же любимец прелестниц очень много пил. Что-то вроде побочного эффекта.Наверняка, Ева купила "Красавицу" на одном из закрытых аукционов, а Фредерик прознал про зажигалку, захотел ее заполучить, вот только Ева наотрез отказалась расставаться с вещицей. И теперь он решил попробовать забрать вещицу после смерти любовницы. Правда, одно лишь желание владеть такой вещью не делало человека подонком, а Ева, кроме этого слова, не употребляла никаких других, говоря о Фредерике.Дамиан швырнул тканевую салфетку, едва не плюнул на ковер со злости. Пятно не хотело никуда деваться.Алан проснулся на рассвете от странного ощущения пристального взгляда, блуждающего по нему. Когда он открыл глаза, то показалось, что возле окна стояла мать.Комната, объятая полумраком, постепенно светлела. Алан сел на постели, неотрывно глядя на занимающееся зарево рассвета. Коллекционные фигурки глазели на него, стоя на полках. Взъерошенный, как нахохлившийся воробей. Непослушные кудри торчали во все стороны, шнурок с турмалином перекрутился.В дверь постучались.- Войди, - проворчал он, зевая. Дамиан внес поднос, на котором стояла тарелка с омлетом, чай с молоком и аккуратно нарезанный чесночный багет.- Доброе утро, господин,- слуга поставил поднос на тумбу. Алан принюхался. Пахло очень даже вкусно. Желудок предательски заурчал.- Я забыл задернуть шторы на ночь,- Дамиан подтащил кресло Алана к его постели, достал из шкафа свежевыстиранную толстовку, спортивные брюки, носки. Он положил одежду у изножья кровати, затем поставил поднос с завтраком на одеяло, чтобы Алану не пришлось тянуться.Алан взял нож в правую руку, вилку - в левую, надрезал омлет, который казался ему подозрительно пышным. Из сердцевины медленно вытек расплавленный сыр вместе с кусочками обжаренного сладкого перца и зеленого лука. Алан удивленно посмотрел на слугу, потом подцепил вилкой кусочек омлета, обмакнул его в сыр, отправил в рот, заев хрустящим багетом. Юный господин изумленно вытаращился на Дамиана.- Ты сам это приготовил?Дамиан гордо вздернул подбородок.- Да.Алан отрезал еще, медленно прожевал. Изумительно. Так даже Джайлс не готовил.- Почему ты раньше мне тогда какое-то дерьмо подавал?Слуга сцепил зубы, но улыбнулся.- Вероятно, в прошлые разы вам не нравилось из-за дурного настроения. К тому же, сегодня вы определенно выспались.- Чушь, - Алан набил рот омлетом и потому его слова звучали не очень четко, - ты просто сегодня приготовил по рецепту.Дамиан отвел глаза, посмотрел на город, из серо-синего становящийся розово-золотым, как и солнце, восходящее над ним. Алан уплетал омлет с таким аппетитом, что слуге стало даже приятно в какой-то степени. Но по сути, юный господин ел нормально впервые за несколько дней.Когда Алан сделал глоток чая, то чуть не застонал от удовольствия.- Вот это сюрприз с утра, - он отпил еще немного, - тебя подменили, что ли?Слуга сел возле него на постель, попробовал пригладить волосы Алана. Тот был увлечен завтраком и не обратил внимания на то, что Дамиан дотронулся до него, будучи в перчатках.- Не желаете подышать свежим воздухом?- предложил Дамиан, наблюдая как тарелка и чашка пустеют. Алан пожал плечами.На улице было ни души. Утренняя прохлада заставила Алана поежиться, пусть Дамиан и одел его достаточно тепло. Слуга неторопливо толкал кресло юного господина по направлению к небольшому парку, который находился очень близко к дому.Дамиану нравился мир людей без людей. Без большинства людей. Он мог бы часами любоваться закатом или рассветом, или лазурным небесами, часто похожими на океан весной. Мог бы, однако не делал этого - непозволительная роскошь для существа с его количеством обязанностей, впрочем, весомую часть из которых он водрузил на себя сам, чтобы не помереть со скуки и безделья. Однако, когда Ева вручила Дамиану его личный смартфон и планшет, несколько ночей подряд он просматривал видео с чудесными природными явлениями.Глядя на все эти потрясающие вещи, Дамиан понимал, почему мир людей до сих пор не стерт богами в пыль. Они просто не могут позволить себе уничтожить такое изумительное место.Дамиан и Алан несколько раз обошли парк по кругу. Мимо них проносились редкие бегуны, неспешно прогуливались собачники.Алан думал о предстоящем лете и перед глазами снова картинка их старого дома с выходом к побережью, усыпанному абрикосами.- Ты бывал на море? - спросил Алан, задрав лицо к Дамиану.- Нет, - Дамиан покачал головой.- А хочешь поехать?Дамиан удивленно приподнял брови. Его впервые спрашивали о чем-то, чего хочет он сам. И уж никак он не ожидал услышать такого вопроса от капризного сопляка, которому слуга ежедневно мечтает размозжить голову.- Можно было бы снять дом на берегу, - Алан смотрел на небо, - пожить в нем несколько месяцев.Он вздохнул, прикрыв глаза. Там непременно будут абрикосовые деревья. Лучше всего, конечно, поехать во время их цветения. Легкие, воздушные цветы. Полупрозрачные, перламутровые. Алан любил сидеть под абрикосами по вечерам, когда воздух кажется таким густым, что его можно зачерпнуть ладонью. В том умиротворяющем мраке казалось, будто эти цветы сияют. Ветер срывал их лепестки и нес к шепчущей воде, оставляя на сине-серебристой глади дорожку будто из капель розового молока.По пути домой, они заглянули в небольшое кафе, откуда мама приносила Алану самые вкусные чизкейки в мире. Он мог поклясться, что такие даже Джайлс не умел готовить, а он был мастером на все руки. Пока Дамиан расплачивался за кофе и сладости, Алан сидел у окна, украдкой наблюдая за прохожими и стаскивая с головы шапку, расстегивая куртку. Мимо окна, возле которого он находился, проплыла стайка девушек в школьной форме. Они что-то оживленно обсуждали, беспрестанно смеясь. Одна из них, с короткими рыжими волосами, взглянула на Алана и он, покраснев, мигом отвернулся от окна. В тот же момент Дамиан поставил перед ним чашку капучино. Молодой человек тоже заметил симпатичную девушку, которая немного отстала от своих подруг, вперившись взглядом в затылок Алана.- Все в порядке? - поинтересовался слуга, снимая пальто и шляпу. Он забрал куртку Алана и повесил ее на стилизованный крючок на стене, сел в мягкое кресло у столика.- В полном, - буркнул Алан, чувствуя, как у него горят щеки.- Она смотрела не на ваше кресло, а на ваше лицо, -Дамиан усмехнулся. К столу подошла официантка с подносом, поставила перед ними кусок чизкейка и лимонного пирога с меренгой. Дамиан ласково поблагодарил ее, отчего девушка окинула слугу оценивающим взглядом, улыбнулась.- Если ты взял этот пирог для меня, то зря, - Алан отломил кусочек чизкейка, отправил его в рот, сделал глоток капучино, - сам ешь.- Боюсь, что вынужден отказаться, - Дамиан сидел, сложив руки на лакированной поверхности. Он разглядывал обстановку кафе, с любопытством поглядывал на миловидную официантку, которая теперь принимала заказ у седовласого мужчины за соседним столиком. Этот посетитель бесстыдно рассматривал ее фигуру, чему девушка совершенно не противилась. Она кокетничала с посетителем, смеялась в ответ на какие-то сальные шутки.- Кажется, опции отказаться я тебе не предоставлял, - Алан придвинул блюдо с пирогом с меренгой к Дамиану, - давай, бери вилку. А ты себе ничего попить не взял?- Вы удивитесь, но я не нуждаюсь в здешней пище и напитках.- Не удивлюсь, - усмехнулся Алан, - я, в общем-то, понимаю кто ты такой.Дамиан с интересом воззрился на юного господина, покорно взял вилку в правую руку.- Почему вот только мама, о которой я всегда думал, как о женщине весьма умной, с тобой связалась?Слуга отломил кусочек пирога. Алан подозвал официантку, когда он проходила мимо их столика. Дамиан увидел, что на ее бейдже написано "Джейн".- Еще один капучино, - сказал Алан. Официантка кивнула, украдкой поглядев на лицо Дамиана. Тот улыбнулся ей. В его кармане лежала зажигалка, которую страстно хотел заполучить Фредерик. Молодой человек медленно прожевал кусок пирога. Нечто приятное по текстуре, но практически абсолютно безвкусное. Чувствовалось что-то кислое и сладкое одновременно, только вот досада: эти оттенки настолько слабы, что Дамиану получить от этого удовольствие невозможно.- Связь со мной не делает вашу мать глупой, - Дамиан разделил пирог на несколько частей, чтобы быстрее с ним разделаться.- Откуда ты пришел?Дамиан поводил вилкой по блюду, со скучающим видом рассматривая мятную веточку сбоку.- Это неинтересно, - вздохнул он. Алан непонимающе посмотрел на него.- Давайте лучше так, - Дамиан подпер рукой подбородок, - вопрос за вопрос. Я отвечаю на ваш, а затем вы отвечаете на мой.Алан молча отпил еще капучино. Его глаза азартно блеснули.- Идет. Только есть одно условие.- Слушаю.Алан расплылся в хитрой улыбке.- Если будет вопрос, на который ты не сможешь ответить, ты играешь со мной в приставку. Весь вечер. И не заходишь в мою комнату неделю.- А если у вас не выйдет ответить?Подросток задумался.- Вы месяц будете называть меня господином, - Дамиан отправил в рот новый кусок пирога. Алан скривился.- Ну вот еще!Слуга пожал плечами.- Ну значит и отвечать на ваши вопросы я не стану.Видимо желание узнать то, что интересовало подростка, перебороло.- Согласен! - выпалил он. Официантка принесла еще одну чашку с капучино, поставила ее перед Дамианом, наклонившись так, чтобы он хорошенько вгляделся в декольте.- Соответственно, ваш первый вопрос про то, откуда я явился?- Дамиан попробовал и капучино. Просто горячая жидкость. Немного сладкая. Почти никакого вкуса.- Верно.- Я пришел из другого мира.Алан переменился в лице.- Это нечестно!- Вы не уточняли что именно хотите узнать про мою обитель, - слуга едва сдерживался, чтобы не расхохотаться, глядя на звереющего подростка, - мой черед.Алан сделал большой глоток и обжег язык. Он чертыхнулся, отодвинул от себя чашку.- Как так вышло, что вы оказались в инвалидном кресле?Юный господин сцепил зубы.- Упал.Дамиан все же не стерпел и рассмеялся.- Здесь люди! Прикрывай рот, а то клыки видно, - скомандовал Алан. Дамиан кивнул, все еще улыбаясь.- Мы так до следующего утра играть можем.- Ты первый начал, - огрызнулся Алан, прикончив чизкейк, - ты убивал людей?- Да, - слуга потер подбородок, - вам рассказать как и сколько?Алан буравил его глазами. Лицо, будто высеченное из мрамора, способно передавать различные эмоции. Юный господин вообще не думал, что у слуги имеются хоть какие-то эмоции, хоть как-то похожие на человеческие, помимо гнева и злости.Такое странное ощущение. Сидеть в обычном кафе за чашкой кофе с существом, что может оказаться древнее всего мира, к которому привык Алан.- Нет.- Вы сами упали с лестницы? - Дамиан отложил вилку, приблизил блюдо с лимонным пирогом к юному господину.- Меня столкнули.Слуга даже не удивился. С таким характером изумительным оставалось лишь то, что сопляк вообще еще жив. Правда, Дамиан думал, что ответом на его вопрос будет просто слово "нет".- Ты умеешь любить? - спросил Алан. Он жестом подозвал официантку, чтобы девушка принесла меню. Он думал, что они пробудут в кафе недолго, однако уходить и прерывать игру не хотелось, пусть и вопросы Дамиана могут быть неприятными, даже болезненными. Нужно заказать еще что-нибудь, одними сладостями не наесться.- Разумеется. Только не так, как это делаете вы, люди.Дамиан откинулся на спинку кресла.- Вы, наверное, считаете, что я какое-нибудь создание, знающее только примитивные инстинкты, желающее убивать и губить все, до чего могу дотянуться. Спешу вас заверить, что тягу к убийствам во мне разжигаете пока только вы.Алан закатил глаза.- Очень смешно. Твоя очередь.- Ваша мать знала, кто вас столкнул?Подросток-господин побагровел.- Что у тебя все вопросы вертятся вокруг моего падения?!- Отказываетесь отвечать? - Дамиан вновь одарил улыбкой официантку, которая подошла к ним с меню в руках. Алан вспыхнул.- Думаю, что знала, - сказал он, понизив голос и дождавшись, когда девушка отойдет от столика.- Любил ли ты людей? - буркнул он, открыв меню.- Вас так занимают размеры моего эмоционального диапазона? - слуга снисходительно посмотрел на подростка, а следом задумался: неужели этому злобному зверьку так не хватало того, о чем люди говорят как о любви, что он ищет ее присутствие даже в таком создании, как Дамиан?У Алана не нашлось слов, потому просто молча ожидал ответа слуги.- Нет, не любил, - Дамиан сделал новый глоток остывающего напитка в надежде разобрать иные оттенки вкуса, - у вас была подружка?Алан страшно выпучил глаза. У слуги мелькнула мысль, что он сейчас завопит на него. Подросток кусал нижнюю губу. Мотнул головой.- Как ты вообще себе это представляешь? - прошипел он, чувствуя, что к горлу подступает комок. Дамиан вздернул правую бровь.- Очень хорошо представляю, с воображением у меня все в порядке. Проблема только в том, что представлять это немного неэтично в вашем присутствии.- Я сижу в инвалидном кресле, а ты спрашиваешь была ли у меня подружка, - руки Алана затряслись. Фотографии блюд в меню слились в мутное пятно.- Как одно мешает другому? Или не работают не только ноги?Алану захотелось провалиться под землю.- Хватит!- Да, действительно, ваша же очередь.- Ты спал с моей матерью? - Алан старался не смотреть на слугу, тот же наоборот с большим интересом вперился в лицо Алана взглядом. Если проблема только в кресле, то Алан просто идиот. Собственно, отсюда вытекают и все остальное, что его гложет.- Нет. Зачем мне было бы истощать и без того слабое тело?Алан потер лоб. Он не знал куда деться от пристального взгляда Дамиана. Холодные, безразличные глаза.- Вас столкнул Фредерик?Алан отложил меню. Желание что-либо заказывать отпало напрочь.- Никто другой и не смог бы так поступить, наверное.- Отчего же? Вас мог столкнуть кто-нибудь из прислуги.- Нет, эти люди всегда хорошо ко мне относились! - воскликнул юный господин. Дамиан приподнял правый уголок рта.- Что им мешало относиться к вам хорошо и потом столкнуть вас?Алан исподлобья смотрел на Дамиана.- Не надо больше вопросов. Домой хочу.Слуга как будто хотел сказать что-то еще, но смолчал, покорно кивнул. Он взял со столика меню, отправился к кассе, дабы расплатиться за свою порцию капучино. Официантка, обслуживающая их, поправила волосы, едва завидев, что Дамиан направляется к ней.- Надеюсь, вам у нас понравилось, - сказала она, игриво улыбаясь. Слуга вновь взглянул на бэйдж.- О, Джейн, безусловно! - он полез в карман за бумажником. Пальцы коснулись зажигалки. Он вернул девушке меню. Когда Джейн протянула руку, Дамиан как бы невзначай дотронулся до нее. - И не только из-за чудесных десертов.Бумажник лежал в другом кармане. Джейн облизнула губы.- Мы закрываемся в девять, - произнесла она немного нараспев, - завтра у меня выходной.Дамиана так и подмывало спросить, мол, ну и что с того, что выходной. Выспишься как следует, лицо-то хорошенькое, мешки под глазами только его не красят.- А вы не против, если я вас встречу и провожу до дома? Не слишком безопасно такой очаровательной девушке разгуливать по вечерам в одиночестве, - произнес Дамиан бархатным голосом. Достаточно тихо, чтобы Алан, вперившийся взглядом в его спину, ничего не услышал.Бледно-голубые глаза Джейн заблестели.- Совсем не против.Дверь квартиры оказалась приоткрыта, хотя Дамиан очень хорошо помнил, что запирал ее. Он нахмурился, подошел поближе, толкнул дверь. В прихожей был такой бардак, какой даже Алан не смог бы устроить, а это уж очень сильно надо постараться, чтобы его переплюнуть.- Дамиан, - только и получилось выдавить из себя у Алана, кое-как шевеля губами. Слуга повернулся к нему.- Подождите меня здесь, хорошо?Алан кивнул. Его лицо было белее мела.Дамиан прошелся по всем комнатам, чтобы убедиться в том, что никого из воров не осталось. Везде царил жуткий беспорядок, отчего у Дамиана просто скулы свело.В кабинет Евы заглядывать вообще не хотелось, но слуга все же вошел. Стол разломали на две части, ящики лежали на полу. Ящик с тайником раздроблен в щепки. С одной стороны Дамиан страшно зол, поскольку стол Евы не из дешевых, а с другой стороны он почувствовал какое-то удовлетворение. Раз так постарались разнести стол, значит, ничего не нашли.Фредерик.Он знал, что вещица находится где-то в кабинете Евы, только не знал где именно, но до тайника все же добрался.Дамиан зашел в гостиную и разозлился еще больше. Ковер, с которого он с таким трудом вывел пятно от красного вина, был весь в следах от грязной обуви. Уже за одно только это можно убить.- Ты где? - послышался дрожащий голос Алана из прихожей.- Тут, - Дамиан вышел на зов, - ничего не украли, только сотворили из всей квартиры вашу спальню.- Это наверняка Фредерик устроил, - пробормотал Алан, испуганно глядя на слугу, - а почему ничего не взяли?- Знаете, что мне в нем понравилось? - Дамиан усмехнулся, - Фредерик не соврал. Деньги, всевозможные украшения для него не представляют никакого интереса. Полицию вызывать?Дамиана больше занимало то, что воры (или вор, если человек, пробравшийся в жилище Алана, был всего один) точно знали о том, что квартира пустует. Это недвусмысленно намекало либо на слежку, либо на помощь кого-то из соседей. Первое вероятней.- Зачем нам эти проблемы, - мотнул головой юный господин, - ничего же не украдено. А та вещь…Он исподлобья посмотрел на слугу.- Ты знаешь что это?Дамиан кивнул.- Оно в надежном месте?- Более чем.Алан медленно покатил в свою комнату, растерянно глядя на верхнюю одежду и обувь, которую вытащили из стенного шкафа в прихожей, намеренно разбросали по полу.- Приберись и приступай к приготовлению обеда, - тихо велел Алан, даже не обернувшись на Дамиана, который все также в ярости думал об испачканном ковре.- И это все, что вы желаете мне приказать? - спросил Дамиан, сверля взглядом затылок Алана. Турмалин на кожаном шнурке начал нагреваться, отчего Алан вытащил его из-за пазухи, чтобы ненароком не обжечься. На заданный вопрос он ничего не ответил.Когда хлопнула дверь его спальни, Дамиан возвел глаза к потолку.Алан скинул с кровати наваленные на не книжки и фигурки, кое-как перебрался на постель из кресла и лёг, не раздеваясь. Он не хотел, но вспоминал, как два года отношений его матери с Фредериком обернулись для него персональным кошмаром, маленьким филиалом ада на земле, которым руководил этот смазливый ублюдок. Нет, Алан не был против отношений матери с мужчинами, его только заботило качество этих отношений и то, как они влияют на него самого. Хоть ему было стыдно признаться, но Алану нравилось, когда у Евы случались кратковременные романы, которые придавали ей сил и энергии, а его в эти периоды никто не трогал.Фредерик же пытался заполнить собой каждую сторону жизни Евы. Он не жил с ними, однако так часто появлялся в их доме, что у Алана сложилось впечатление, будто это он приходящий гость в собственном доме. Тем не менее, он просто молчал, уйдя с головой в видеоигры, свое увлечение рисованием, иностранными языками, попросил поставить больше дополнительных занятий после школы. И все равно видел этого ублюдка, от одной улыбки которого у Алана все тело покрывалось мурашками. Фредерик сначала пытался сблизиться, причем делал это с нездоровым энтузиазмом. Алан честно старался ответить на его попытки взаимностью, чтобы не обижать маму, которая выглядела очень счастливой, ровно до того момента, пока не услышал, вернее, подслушал, что в планах у Фредерика отослать сына женщины в другую страну на учебу. И желательно, без возможности возвращения, поскольку Ева постоянно отвечала отказом на его предложения выйти за него замуж.Фредерик ни в коем случае не желая выпускать из сетей эту женщину, полагал, что дело в сыне. Лично для него он служил живым напоминанием почившего супруга Евы.Мать не хотела куда-либо отправлять Алана и любовники сильно поссорились. После примирения, отношение к Алану со стороны Фредерика стало быстро ухудшаться, он мог позволить себе нелестно выразиться о его умственных способностях прямо в присутствии мальчика или же о внешности. Мужчина делал это с кривой усмешкой, что еще хуже.А потом Фредерику пришла в голову “прекрасная” идея как сделать так, чтобы Ева нуждалась в нем, заодно убрать потенциальную помеху при получении наследства в будущем и потока “карманных денег” в настоящем, плюс у Евы хранились различные редкие вещицы, о которых он был в курсе. По-другому у Алана никак не получалось объяснить то, что Фредерик столкнул его с лестницы.Алана каждый раз приводило в ужас воспоминание о том, как он летел вниз и то, как на него смотрел мужчина, оставшийся стоять у самой верхней ступеньки. На лице Фредерика сияла улыбка победителя. Алан попытался встать, но ноги отказывались двигаться. От животного страха, вмиг парализовавшего все тело, Алан отключился, а очнулся уже в машине “неотложки”. Рядом сидела заплаканная мать, которая разговаривала по телефону с Фредериком. Она всхлипывала и заикалась, он, видимо, ее успокаивал.И любовники расстались. Ева как будто все прочувствовала и не захотела больше видеть Фредерика, личные вещи, которые он якобы ненароком оставил в ее квартире, ему отвез Роберт, водитель матери. Любовник все порывался приехать, но Ева пригрозила, что если он посмеет заявиться к ней на порог, то она спустит его с лестницы. Фредерик исчез и теперь появился только после похорон.Дамиан аккуратно открыл дверь в комнату юного господина. Тот спал, обняв подушку. На его щеках еще не высохли мокрые дорожки от слез. Слуга обвел взглядом комнату, валявшиеся на полу вещи, поджал губы. Он не до конца понимал почему, но беспорядок приводил его в ярость. Возможно, спустя какое-то время Дамиан и сможет относиться к этому спокойнее, однако сейчас просто зверел.Слуга подошел к кровати Алана, накрыл подростка покрывалом, которое лежало наполовину на кровати, наполовину свисало с нее. Юный господин даже не проснулся. Не проснулся он и тогда, когда Дамиан осторожно отвязал турмалин с кожаного шнурка.Дамиан взял коробку конфет, которая без дела лежала в кухонном шкафчике, и направился к соседской квартире. Роуз, выглянувшая на деликатный стук, выглядела очень удивленной, увидев улыбающегося Дамиана. От женщины пахло алкоголем.В нагрудном кармане слуги лежала и новенькая хрустящая купюра, которой он вооружился на всякий случай.- Доброго дня, - нежным голосом сказал Дамиан. За спиной соседки с задорным визгом промелькнули несколько пакостников. На миг они задержались, чтобы рассмотреть гостя, но увидев Дамиана, бросились врассыпную.- Ох, здравствуй, здравствуй! - Роуз пригладила волосы на голове, выбившиеся из прически, - что-то случилось?Дамиан картинно вздохнул.- Мне крайне неудобно просить о помощи, но боюсь, что без вас не справлюсь.- В чем дело, дорогуша? - соседка завороженно смотрела на лицо Дамиана, которое казалось ей в тот момент настолько прекрасным, что она бы не колеблясь выполнила любую его просьбу. Не повезло же родиться намного раньше него.- У нас в гостиной просто ужасно капризный ковер, у меня никак не получается его отчистить. Вот я и подумал, что вдруг вы знаете какой-то секрет. Женщины всегда мудрее, когда дело доходит до уборки.Он вложил в ее тонкие руки конфеты. Роуз прочитала их название, и глаза соседки заблестели. Таких дорогих она уже давно не могла себе позволить.- Милый, конечно же я вам помогу, что за вопрос! - ее голос стал выше от плохо скрываемого восторга. Дамиан сделал вид, что несказанно обрадовался.- И даже раскроете свой секрет борьбы с упрямыми пятнами?- А вот на это не надейтесь, юноша! - игриво произнесла Роуз. Дамиан извлек из кармана купюру. При виде ее номинала Роуз едва не подпрыгнула на месте.- Тогда у меня будет еще одна просьба, - Дамиан наклонился к соседке, которая резко покраснела. От него настолько приятно пахло, что ей захотелось притянуть молодого человека поближе.- Какая? - спросила Роуз, а сама подумала, что возможно возраст - всего лишь цифра, и Дамиан может не обратить на это внимания.- Мне нужно отлучиться по делам, а приготовить из еды ничего не успеваю. Алан пока спит, но когда проснется будет страшно голоден, - Дамиану ужасно хотелось привести волосы Роуз в порядок, ведь еще немного и глаза начнут кровоточить, глядя на эту дохлую лису на голове, - впрочем, я тоже.Слуга произнес последние слова с придыханием, понизив голос.- Конечно, конечно, - закивала Роуз, чувствуя как у нее пылает лицо, - только возьму все необходимое, у вас-то, двух холостяков, наверное, и нужных средств нету.- Увы, некому за нами приглядывать, - Дамиан поправил воротник ее домашнего халата, нарочно едва коснувшись морщинистой шеи, - но зато все необходимые продукты я закупил. Выручите меня?Пока Роуз оттирала ковер, Дамиан с улыбкой наблюдал, как дохлая лиса на ее макушке трясется. Все бы это было очень забавно, но на самом деле оказалось весьма печально. Одинокая женщина в годах, проводящая свои будни в компании алкогольных напитков и ностальгирующая по былым временам. Возможно, Дамиану ее даже немного жаль.Слуга извинился, что оставляет Роуз наедине с ковром, направился в кабинет. Среди груды всевозможного хлама, что хранился в столе, а теперь лежал на полу, Дамиан нашел старую записную книжку Евы. К сожалению, телефон, находящийся в кабинете, был выбран из-за внешних характеристик, не из-за функциональных. Потому найти номер Фредерика, который бы наверняка определился на более современном устройстве, пришлось искать вручную, перебирая записи Евы.Слушая гудки в трубке, Дамиан думал о том, что успеет расправиться с двумя за вечер и вернуться как раз к ужину. Алан будет негодовать, что он уехал, ну ладно.- Слушаю, - лениво произнес Фредерик, ответив на звонок.- Добрый день, - поздоровался Дамиан. Собеседник как-то выдохнул, и слуга понял, что он его узнал.- Что нужно?- спросил Фредерик после короткой паузы.- Юный господин желает принести извинения за неудавшийся вечер и передать вам ту вещь, которую вы хотели получить.- Да неужели?Дамиан усмехнулся.- Да. Не согласитесь ли вы встретиться сегодня?Слуга решил не говорить про погром при телефонном разговоре.- Даже не знаю, - протянул Фредерик, очевидно, подумав, что ситуация становится для него весьма выигрышной, и он ей полностью владеет.- Пожалуйста, соглашайтесь, - Дамиан добавил нотку отчаяния, - даже у меня из головы не идет то, как все прошло. Что уж говорить про господина! Он просто не в себе, прибавьте сюда еще шок от смерти матери…- Хорошо, хорошо, - от возбуждения и предвкушения желаемого, да еще так просто, голос Фредерика начал дрожать, - записывай адрес.- Мне так неловко об этом говорить, что мы, к сожалению, не сможем приехать к вам, - Дамиан удрученно вздохнул, - вечер расписан по минутам. А вы не смогли бы пересечься с нами в месте, которое по пути к другим пунктам назначения?Фредерик заскрипел зубами. Впрочем, желание заполучить вещицу перевесило, и он согласился, выразив при этом недовольство. Дамиан достал свой смартфон, открыл карту города, быстро пробежался по ней глазами, назвал место встречи и время. Фредерик снова ответил утвердительно и повесил трубку. Дамиан лишь тихо рассмеялся.Официантка Джейн, которая обслуживала Алана и Дамиана утром, вышла через черный ход кафе, чтобы покурить.- Не смог дождаться вечера, - Дамиан, стоявший прислонившись к стене, подошел к девушке поближе. Джейн явно не ожидала увидеть его там, отчего даже не нашлась, что ему ответить, только расплылась в странной улыбке, в которой молодой человек прочитал радость и удивление.- Давно ждете? - спросила она, роясь в карманах плаща в поисках зажигалки. Дамиан приблизился к ней вплотную, достал “Огненную красавицу”. Ему не терпелось проверить, окажутся ли слухи, ходившие об этой вещице, правдой.- Я бы ждал весь день, если понадобилось, - сказал Дамиан, откинул крышку зажигалки, чиркнул колесиком. Красное пламя, вырвавшееся на свободу, подожгло подставленную Джейн сигарету.- Какая интересная штуковина, - Джейн затянулась, посмотрев на зажигалку и перчатки Дамиана, - вам холодно?Ее глаза вспыхнули, голова закружилась.- Немного. Начало осени не радует солнечными днями, - молодой человек рассматривал лицо девушки, - но думаю, что теперь станет теплее.Выпустив дым изо рта, Джейн почувствовала, как в животе разливается приятное тепло. Она глядела на Дамиана снизу вверх и с каждой секундой он казался ей все более привлекательным. Джейн хотелось поцеловать его сию же минуту, что она и сделала, бросив сигарету на асфальт и притянув Дамиана к себе за лацкан пальто.Ее поцелуй был горьким из-за дыма, но Дамиан ответил, укусив Джейн за нижнюю губу. Рука девушки расстегнула пуговицы пальто, забралась под него, дотронулась до груди молодого человека.Дамиан поцеловал Джейн в шею, от чего она невольно тяжело задышала. Надо же, даже стараться особо не приходится.Он прижал ее к стене, оглянувшись по сторонам на предмет любопытных личностей, которые могли бы помешать. Джейн что-то шептала ему на ухо о том, что обычно так не делает, но в этот раз не силах противиться.Дамиан подумал, что в общем-то можно и развлечься немного. Он задрал юбку девушки, развернул ее к себе спиной.- Сними перчатки, - прошептала Джейн, у которой уже ноги подкашивались. По правде сказать, такое с ней действительно происходило впервые, хоть она и частенько кокетничала с посетителями. Девушка чувствовала себя так, словно ей дали сильный наркотик, который вызвал вожделение и многократно его усилил.- Тебе это не понравится, - Дамиан спустил ее полупрозрачные колготки резким рывком, как и нижнее белье. От каждого прикосновения, даже в перчатках, Джейн готова была стонать. Ей стало все равно, что в любой момент на улицу выйдет кто-то еще из персонала и застанет их врасплох.- Понравится, - выдохнула она. Дамиан зажал ей рот. Девушка услышала звук расстегиваемой молнии.- Молчи.У Джейн плохо получалось выполнять приказ, за что Дамиан довольно больно ударил ее по ягодице. Она непроизвольно укусила его за палец, чем только разожгла еще больший интерес.Дамиан брал ее грубо, как будто был очень зол.Рука, которой слуга ударил ее, заползла под блузку девушки, дернула вниз бюстгальтер, наполовину высвободив небольшую грудь, провел пальцами по затвердевшим соскам.Когда они закончили, Джейн, пытаясь унять дрожь во всем теле, повернулась к Дамиану, поправляя прическу, натягивая белье и колготки обратно. Ее лицо было красным, по щекам градом катились слезы. Дамиан же выглядел так, будто ничего и не произошло. Он поцеловал ее в губы, улыбнулся и пообещал, что почаще станет заходить за кофе и чизкейком. А до Джейн дошло, что она так и не узнала его имени. На смену наслаждению пришел стыд и раскаяние.На место встречи с Фредериком Дамиан приехал заранее. Заброшенная стройка какого-то многоэтажного дома. По пути молодой человек все смотрел на «Огненную красавицу», вертел ее в руках, успевая глядеть еще и на дорогу. Если пользоваться ею регулярно, то вполне возможно, что женщина под влиянием этой вещицы будет вожделеть своего любовника постоянно, а голова при этом работать станет плохо. Единственное, зачем Фредерик хочет получить зажигалку, так это затем, чтобы без труда и особых усилий окружать себя богатенькими дамами, обеспечивая безбедное существование. Вероятно, по этой же причине Ева и не хотела отдавать при жизни «Красавицу».Перед глазами то и дело возникало лицо Джейн. Дамиан, конечно же, спал с человеческими женщинами, из-за своего любопытства или потому что так желали его хозяйки, однако этот раз определенно запомнится. Для него не составляло особого труда затащить кого-то в постель, но эффект от вещицы был потрясал. Обычному человеку без «Огненной красавицы» такой ответной реакции от женщины придется ждать довольно долго, если вообще получится дождаться.Смартфон завибрировал. На дисплее высветилось имя Алана и его фотография, на которой он спит и пускает слюни на подушку. Дамиан не стал отвечать на звонок, положил телефон в бардачок.А вот и Фредерик. Приехал один, надо же. Дамиан вытащил ключ зажигания, вышел из автомобиля, как и мужчина.- Фантазии не хватило встретиться в приличном месте? - Фредерик перекатывал во рту жвачку, глядя по сторонам.- А где этот сопляк? - недовольно протянул Фредерик, быстро посмотрев на машину Дамиана, в которой больше никого не оказалось, - я надеялся, что он тут будет ползать передо мной.- У юного господина появились крайне неотложные дела и чтобы уместить их сегодняшний график, он отравил меня на встречу, - Дамиан улыбнулся, - вы, как я погляжу, тоже без свиты.- Ладно, давай, извиняйся, отдавай ту штуку и разъедемся, у меня дел полно, - Фредерик хотел спрятать ключи от машины в карман, но Дамиан ловко выхватил их, убрал в свой карман. Фредерик опешил от подобной наглости.- Охренел совсем? - расхохотался мужчина, но по его глазам было видно, что он боится.- Прежде, чем я отдам вам то, что обещал, мне хочется кое-что услышать.Турмалин во внутреннем кармане пальто начал нагреваться. Фредерик с вытягивающимся лицом смотрел, как слуга становится выше ростом и шире в плечах.- Что за ерунда?- нервно усмехнулся он, отступая к своей машине. Кожа слуги превратилась в черненое серебро, а глаза загорелись красным. Стало стремительно темнеть, будто сумерки начали опускаться гораздо раньше.- Ты кто? - Фредерик с ужасом смотрел, как волосы Дамиана становятся очень длинными и никак не мог оторвать взгляда. Слуга снял перчатки и Фредерик увидел черные кисти рук, будто бы обуглившиеся от огня.- Какая разница кто я, - Дамиан улыбался и в его улыбке виднелись клыки, - главное – кем являетесь вы.- Пожалуйста, просто отдай зажигалку. Я исчезну, пропаду пропадом и никогда больше не приближусь к Алану! - просипел Фредерик, внезапно осознав, что при всех его стараниях он не мог прекратить смотреть на Дамиана. Самое прекрасное существо, увиденное за всю его жизнь и одновременно самое пугающее.- Вы столкнули Алана? - спросил Дамиан, достав из кармана “Огненную красавицу”. Фредерик стоял как громом пораженный.- Просто «Да» или «Нет», и вы получите ее, - слуга вертел зажигалкой перед носом мужчины, - я вас отпущу, правда.- Врешь ведь, - нервно засмеялся Фредерик. Дамиан пожал плечами. На землю опустилась кромешная тьма.- Мне незачем лгать, это привилегия человека.С минуту Фредерик колебался, судорожно сглатывая слюну.- Да! - выпалил он, разрыдался. Дамиан с любопытством смотрел на него, на то, как напыщенный, самоуверенный ублюдок превращался в жалкого слизняка, пусть даже в отличном костюме. Фредерик осел на землю, продолжая рыдать, зарывшись пальцами в волосы. От безупречной укладки не осталось и следа.Дамиан сел на корточки возле него, заставил мужчину снова посмотреть в его лицо.- Браво. Чего вы этим хотели добиться? - слуга вздернул правую бровь, вытерев слезы Фредерика. Из-за него Дамиану приходилось возиться с несносным засранцем. Фредерик ошарашено отпрянул. Ему показалось, что рука Дамиана была нестерпимо горячей, будто не рука это вовсе, а раскаленный металл.- Думал, что сосунок сдохнет, а его мамаша будет нуждаться в утешении, которое я ей дам, - всхлипнул Фредерик и тут же приложил руку ко рту. Слова сорвались с языка сами по себе.- Надеялись, что она согласиться выйти за вас, и всеми ее деньгами распоряжаться сможете, - вздохнул Дамиан, распрямляясь. Он снял пальто, положил его на капот машины Фредерика, закатал рукава рубашки. - И не только деньгами, верно? Ева имела страсть к аукционам, владела небольшой коллекцией редких вещиц, вроде этой зажигалки. Хотели еще и их прибрать к рукам?Фредерик просто молча плакал.- Чудовище, - прошипел он, давясь слезами.- Да, - Дамиан снова присел возле него, - правда, в отличие от вас, этого не скрываю.Он схватил Фредерика, повалил его на землю.- Ты обещал, что отпустишь меня! - заорал Фредерик, попытавшись оттолкнуть от себя Дамиана. Бранился, брызгал слюной.- О, я действительно вас отпущу.Он крепко держал Фредерика, который корчился от боли: руки Дамиана на самом деле обжигали. Дамиан сел на живот мужчины, спиной к его лицу. Фредерику показалось, что на него опустили наковальню. Он все пытался вырваться, однако Дамиан даже не шелохнулся.- Только не обещал, что отпущу вас в том виде, в котором вы сюда прибыли.Дамиан ухватил его за правую ногу в области голени.- Еще и без охраны приехали. Не очень-то умно.Раздался громкий хруст, треск ткани. Фредерик заорал от ослепляющей боли, выругался. Отвратительно-яркая белая кость пропорола плоть и брюки. Дамиан отпустил ногу.- Мой вам совет, - Дамиан вытер кровь, попавшую ему на руки, о брюки Фредерика, - не покупайте вы столь неудобные ботинки, ходить же в таких невозможно.Он взялся за левую ногу. Снова хруст, крики Фредерика. Теперь мужчина не просто орал, он выл, Дамиан даже удивился, что он вообще еще способен издавать какие-то звуки.- Минутку, что же я говорю! - Дамиан рассмеялся, - ходить вы больше не сможете.Он встал со скулящего Фредерика, подошел к его ступням, снял с них ботинки. Дамиану было очень весело. Каждый день бы так развлекался, да удовольствия куда больше, чем от уборки.- Они даже снимаются с трудом, могу представить, как вы мучились, - слуга сочувственно покачал головой. В следующий миг правая ступня вывернулась под неестественным углом.- Хорошо, что юного господина здесь нет, - Дамиан поцокал языком, берясь за левую ступню, - наслушался бы еще всяких гадостей. Подростков ведь потом очень сложно отучить от сквернословия.Левая ступня вывернулась подобно правой.- Какой же я глупый, - Дамиан рассмеялся, - надо же было начинать с пальцев!Он выпрямился.- Теперь уж извините, но носки с вас снимать что-то не хочется.Дамиан с довольным лицом оглядывал плоды своих трудов.- Стоп! Есть же еще руки.Фредерик заскулил, приподнялся на локтях, попробовал отползти. Не вышло.- Шучу, - Дамиан вытер остатки крови об рубашку Фредерика, - вы же тогда домой не доедите.Он взял пальто с капота, надел перчатки, вытащил ключи от машины Фредерика, бросил их прямо на его грудь. Следом достал зажигалку, смял ее как бумажку. Кроваво-красный бензин пролился на землю.- Вот то, что вы хотели.Зажигалка тоже приземлилась на грудь мужчины, у которого уже не оставалось сил плакать. Дамиан нагнулся к его лицу. Седина на висках Фредерика теперь перебралась и на другие части головы. Он всхлипывал, глядя куда-то вверх.- Чуть не забыл. Даю слово, что каждый раз переломы будут срастаться неправильно, и дабы ходьба не доставляла вам неудобств, рекомендую пользоваться инвалидным креслом, так вы сможете передвигаться практически безболезненно. Навряд ли операции как-то помогут, однако вы вольны попробовать все исправить. Если ваше материальное положение это позволяет, конечно.Дамиан улыбнулся. Его глаза снова стали серого цвета, а тьма вокруг рассеялась.- Хорошего вечера.Дамиан сел в машину, завел мотор, слыша, как снаружи Фредерик принялся выть с новыми силами. Молодой человек достал телефон из бардачка. Больше тридцати пропущенных вызовов.Едва слуга перешагнул порог квартиры, как нос к носу встретился с абсолютно разъяренным Аланом.- Где тебя носило, мудак? - процедил юный господин сквозь зубы, наблюдая, как Дамиан вешает пальто в шкаф и разувается.- А вы что же, все это время здесь сидели? - Дамиан протянул ему турмалин. Алан выхватил камень.- Отлично, еще и без спроса взял его!В квартире пахло чем-то съедобным. Из кухни выглянула соседка, замотавшая волосы платком, повязавшая фартук поверх домашнего платья, в которое она, видимо, переоделась, пока Дамиана не было. На ногах смешные махровые носки.- Дорогуша, ты что же, поранился? - всплеснула она руками, заметив пятна крови на рубашке молодого человека, случайно перейдя на «ты».- Не я, - Дамиан вновь закатал рукава. Роуз непонимающе смотрела на него.- Все в порядке, не берите в голову. Вы что-то готовите?- Алан такой затейник, - разулыбалась соседка, - попросил пиццу домашнюю, сказал, что у тебя получается отвратная, а пиццу по доставке всегда привозят холодной.Роуз ласково посмотрела на Алана.- Он мне помогал.- Неужели? - Дамиан потрепал подростка по волосам, за что тот испепелил его взглядом, - когда это у нас руки успели вырасти из нужного места?Соседка рассмеялась, сняла фартук.- Там еще салат в холодильнике, - она передала фартук Дамиану, - ковер чистый, только не заходите в гостиную до утра, пусть подсохнет как следует, немного влажный еще.Дамиан кивнул.- Огромное вам спасибо за то, что присмотрели за моим братцем.Роуз махнула рукой, засмущавшись.- Да брось. Пойду я.Она сняла с головы платок, тоже отдала его Дамиану, направилась к двери, где стояли ее стоптанные домашние туфли. Когда соседка ушла, слуга снял перчатки, прошел на кухню, выбросил платок с головы Роуз в мусорное ведро, фартук отправил в корзину к остальным грязным вещам.- Еще раз так сделаешь в присутствии посторонних, я тебе руку оторву, понял? - Алан заехал в ванную комнату, где Дамиан мыл руки. Намылил, смыл. Снова намылил.- Вы про что? - спросил слуга.- Про мои волосы. Где ты был?Дамиан вновь намылил руки, смыл пену.- Виделся с Фредериком.Алан изменился в лице, его затрясло от гнева.- Отдал ему то, что он так желал заполучить.- Совсем из ума выжил?! - закричал Алан, подъехал вплотную к Дамиану, изо всех сил ударил его в спину.- Нет, а вы?- Как ты посмел ему отдать то, что принадлежало маме и еще без моего ведома?!Дамиан выключил воду, вытер руки о полотенце.- Он все равно не сможет этим воспользоваться, - вздохнул Дамиан и вкратце рассказал про произошедшее, опустив встречу с Джейн. Под конец его рассказа, Алан смотрел на него с отвращением, однако внутри юный господин чувствовал ликование. Он открыл было рот, чтобы снова начать ругаться на слугу, но передумал. Дамиан взял камень и вернулся обратно, отдав турмалин Алану, хотя мог просто исчезнуть в пучине времени, бесчисленных мирах.- Спасибо, - пробормотал юный господин, густо покраснев. Он смутился, отвернулся от Дамиана, чтобы тот не увидел, как к глазам подступают слезы. - Только зачем ты сделал это?Дамиан не ответил, он присел на корточки возле Алана, пригладил его торчащие во все стороны волосы.- Вы, наверное, голодны.Он встал позади Алана, выкатил кресло из ванной, направил его в сторону кухни, где достал из духового шкафа пиццу, переложил ее на большое плоское блюдо.- Правда помогали Роуз? - спросил Дамиан, поставив блюдо на обеденный стол, доставая тарелку поменьше, столовые приборы. Алан кивнул.- Сыр натер.Дамиан разрезал пиццу на восемь треугольных кусков, один из которых положил на тарелку перед Аланом.- Попробуй тоже, - сказал юный господин, кивая на пиццу. Дамиан не стал спорить, достал еще одну тарелку, сел на стул, положил кусок и для себя. Вкуса он особо не почувствовал, но Дамиану понравился, как тянулся сыр, пришлось по вкусу, что хрустели во рту корнишоны, которые Роуз добавила для пикантности.В окно стучался дождь. Темнеющее небо заволокло угрюмыми тучами.- Сыграем в приставку? - неуверенно спросил Алан, глядя на то, как Дамиан разрезает свой кусок на кусочки поменьше.- Вынужден отказаться, - медленно жуя, ответил Дамиан, - во-первых, у меня запланирована уборка, во-вторых, игру в кафе вы не выиграли.- Сможешь хотя бы один вечер пожить в свинарнике? - закатил глаза Алан, отложив приборы и взявшись за пиццу руками. Он с таким аппетитом ел, что Дамиан на минуту даже пожалел, что не ощущает вкуса. Слуга усмехнулся.- Смогу.К тому моменту, как они разделались с пиццей, большую часть которой прикончил Алан, дождь уже лил как из ведра. Слуга с трудом смирился с тем, что уборку придется перенести на следующим день, однако затем подумал, мол, почему бы и нет.Игрок из него был так себе, и у Алана поднялось настроение, когда он раунд за раундом выбивал дух из персонажей, за которых играл Дамиан. Потому слуга просто лениво нажимал на кнопки на геймпаде, отрешенно глядя на вырванные позвоночники и прочие приемы.Алану же, при всей его неприязни к Дамиану, даже нравилось проводить с ним время. Было в этом нечто успокаивающее, если думать о Дамиане как об обычном человеке.- Слушай, - Алан обратился к Дамиану, не поворачивая к нему головы, - а так девчонка правда смотрела на лицо, а не на кресло?Они сидели на кровати в комнате юного господина. Алан велел Дамиану переодеться в чистую футболку и домашние штаны, которые остались в шкафу, где свои вещи хранила предыдущая прислуга. Наверное, вещи Роберта, потому что одежда Джайлса висела бы на Дамиане мешком. Когда Алан приказал молодому человеку сменить наряд, тот брезгливо скривился, но теперь он почти привык к новому образу.- Правда, - отозвался Дамиан, нажимая на все кнопки подряд. И тут его персонаж выкрутил голову герою Алана!Подросток вытаращил глаза.- Как ты это сделал?- Не знаю, - Дамиану понравилось, потому далее он втянулся в игру. Наносить увечья даже таким способом ему пришлось по вкусу.Они играли до поздней ночи, болтая ни о чем, периодически делая перерыв на чай, который Дамиан приносил Алану, на походы в туалет, где Дамиан помогал Алану перелезть в кресло и обратно.Когда Алан уже лежал под одеялом, удобно устроившись на подушке, он прислушивался к удаляющимся шагам Дамиана. Наверное, в ту ночь, они в первый и последний раз не вызывали у него беспокойства.Автор - LostSummoner.

Ключевые слова: Призрак слуга монстр подросток наследство творческая история

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