Работа

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 12:51

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Телефон зазвонил. Задерганный работой Женя отвлекся, хмурясь на незнакомый номер. Банк? Очередное мега-выгодное предложение от какой-нибудь компании «Маркет-КупиЛох»? Или что-то новенькое?Женский голос, приятный, но строгий, сообщил:- Поздравляю, вы прошли собеседование и приняты.- Куда? – не понял Женя.- Вы откликнулись на объявление о вакансии. Вчера прошли собеседование. Руководство рассмотрело результаты и выбрало вашу кандидатуру. Сегодня для подписания документов и выдачи инструкций к вам явится наставник.- Подождите! – закричал в трубку Женя, с трудом припоминая, как вчера вечером выпив лишнего и психанув на шефа (ну или в обратной последовательности), решил искать новую работу, а потом увидел на столбе какое-то объявление. Что же там было написано? «Срочно требуется… лучший…» Кто там требовался, Женя так и не вспомнил, а может, и не понял из текста объявления, но вчера ему было фиолетово. Пьяный мозг, решивший все изменить навсегда и коренным образом, тут же направил Женю на собеседование, несмотря на то, что на часах было половина одиннадцатого вечера, или около того. Каким-то чудом Женя на собеседование все-таки попал и, похоже, его прошел… О чем его спрашивали? Перед глазами всплывали смутные картины: мужчина в белом костюме сидит напротив и, сверля Женю пронзительным взглядом, задает вопросы:- Вам приходилось кого-нибудь раньше защищать?- Конечно! – орет Женя. – Я Ляпика, мопсика своего, от соседского кота защитил! А знаете, какой этот кот зверюга – монстр просто! Дьявольское отродье! Я его ботинком! Так он мне потом три года мстил – дверь метил, с-с-су… сумасшедший был кот. Может, даже бешеный!- Вы любите животных?- Обожаю! Животные рулят! Мопсы воще красавцы! Животные – это наше будущее! – сейчас, вспоминая свои слова, хотелось провалиться под землю от стыда.- Вас устраивает ваш образ жизни?- Не устраивает! Людей много. Животных воще мало. Особенно собак. Шеф – скотина! Но не животное, иначе я бы его любил… просто скотина… работаю, работаю...Дальше воспоминания обрываются и снова начинаются с того момента, как Женя просыпается утром удивительно бодрый и свежий, без всяких признаков ожидаемого похмелья.- Погодите, девушка! Я вчера был того… немного пьян. Я на ваше собеседование случайно попал. Простите, тут ошибочка вышла. У меня уже есть работа и…- Решение об утверждении вашей кандидатуры уже принято.- Что значит принято? Я вообще-то согласия не давал!- Сегодня с документами и инструкциями к вам явится наставник, - строго повторила девушка и закончила разговор, - до свидания, Евгений.Попытки повторно набрать номер ни к чему не привели. Абонент был все зоны доступа. Рабочая суета заставила напрочь забыть о произошедшем, но ровно в полдень к Жениному столу подошел высокий подтянутый тип в белоснежном костюме с чемоданчиком, как из шпионских фильмов.- Евгений? – спросил он.- Ну…- Пройдемте со мной.- Куда и зачем? – Женя оглянулся на коллег Славу и Катю – ближайших соседей по кабинету, но те словно и не замечали странного посетителя: Славик увлеченно клацал мышкой, а Катя болтала по телефону.- Вас предупредили о моем приходе? Я наставник.- Я уже все объяснил девушке. Эта работа меня не интересует! – Женя начал злиться.- Данный вопрос не в моей компетенции. Я просто должен передать вам документы и инструкции. Пройдемте.- Я никуда не пойду! – Женя демонстративно откинулся на спинку стула и вытянул ноги. – У меня полно дел. Так что... катитесь на все четыре стороны и без меня.- Нет, слушай, Слав, ты такой бред видел? – он толкнул Славика в бок, тот рассеянно обернулся, буркнув:- Что надо? Не видишь, занят я.- Занят он! Тут твоего коллегу средь бела дня куда-то хотят увести. Может, этот чувак – маньячила, специализирующийся на офисных клерках. Вот порежет меня на маленькие аккуратненькие кубики и вернется за тобой.- Кто порежет? – изумленно спросил Славик.- Да вот он! – Женя указал на типа в белом костюме.Славик посмотрел в указанном направлении, затем снова на Женю:- Знаешь что? В отпуск тебе надо. Срочно притом. Там никого нет.- Издеваешься?! – Женя вскочил.Катя подняла на него испуганные глаза.- Жень? Ты чего?- Крыша едет… - проворчал Слава, снова возвращаясь к работе в компьютере. – Перегрелся. Бывает.- Женечка? Может, водички принести? – испуганный вид Кати произвел на Женю нехорошее впечатление.- Вы меня разыграть решили?Тип в белом, до сих пор молча наблюдавший за этой сценой, флегматично произнес:- Они меня не видят.Женя судорожно сглотнул, посмотрел в глаза Кате, затем Славе, оглядел спокойно работающих за компьютерами остальных коллег в комнате. Одно из двух – либо десять человек в кабине действительно не видят мужика в белом костюме, а это значит, что Женя поехал крышей, или все эти обитатели офисного террариума решили над ним подшутить. Что ж, пранк, так пранк, Женя и подыграть может. Он встал и, больше ни слова не говоря, вышел в коридор, отмечая, что странный мужик следует за ним. Едва дверь кабинета закрылась, Женя обернулся:- Итак?- Пройдемте туда, где нам никто не помешает, - тип, повернув налево, взялся за ручку двери офисной кухни.- Ага, не помешает, - усмехнулся Женя. В это время суток на кухне вовсю гоняют чаи барышни из бухгалтерии, а эти вряд ли в курсе розыгрыша, так что тут оно все и откроется.Мужчина отворил дверь, приглашая Женю пройти первым, что тот и проделал, но увидев внутри совершенно незнакомый кабинет с массивной лакированной мебелью и зелеными полосатыми обоями, каких отродясь в их конторке не наблюдалось, попятился назад. Хмурясь, он посмотрел на мужика в костюме, потом вырвал у того дверь и заглянул за нее, чтобы убедиться – там есть табличка с надписью: «Комната приема пищи» и изображение маленькой парующей чашечки.Немного ошалевший Женя снова вошел в кабинет, думая, что вряд ли розыгрыш рядового специалиста из отдела продаж стоит таких затрат – ишь ты, кухню переделали… полностью… Ремонт, мебель новая, даже планировка.Наставник (или кто он там) занял место начальника за столом, Женя уселся в кресло посетителя.- Я понимаю, что вы обескуражены и удивлены. Мы сейчас не находимся в здании вашей фирмы, так что не стоит спрашивать себя, что случилось с комнатой приема пищи. Поговорим о вашей новой должности.- Как вы не понимаете! Я не могу. У меня уже есть работа, которая меня полностью устраивает, а времени нет совсем!- На собеседовании вы сказали нашему руководству, что нынешняя работа вас НЕ устраивает. Проведенная проверка подтвердила, что вы говорили правду. А время - это не проблема. Создадим временное окно.- Что это значит?- Между вашим отбытием и возвращением в этом измерении всегда будет проходить менее одной миллисекунды, несмотря на то, сколько времени вам потребуется в другом измерении.- Какие к черту измерения? Хватит уже чушь нести!Наставник вздохнул:- Я вижу, вы не из тех, кто верит на слово. Вам нужно не рассказывать, а показывать. Что ж, перейдем сразу к визуальным инструкциям.Жене показалось, что его подхватил сильный порыв ветра, странный кабинет исчез, а перед изумленным Жениным взором открылся вид сверху на город, архитектура которого была столь причудливой, что можно было сказать с уверенностью – раньше ничего похожего ему видеть не доводилось, ни в телевизоре, ни на многообразных просторах Интернете, ни, тем более, в реальности.Дома, похожие на пасхальные куличи, вперемешку с чудаковатыми нагромождениями кубов и треугольников Всюду деревья и лужайки, между которыми тянутся узенькие тропинки, а вот нормальных асфальтированных дорог (или хотя бы таких как у нас – ненормально рельефных, но все равно некогда асфальтированных) не видно.Наблюдая эти странности, Женя не сразу осознал, что буквально висит в воздухе над городом, не имея под ногами никакой опоры. Он запаниковал, обеими руками вцепился в предплечье наставника, который почему-то тоже висел между небом и землей.- Это место вашей работы, - абсолютно спокойно, даже не пошевелившись, сказал тот. – Не переживайте, здесь для выполнения ваших функции вам будут предоставлены дополнительные возможности: телепортация, левитация, телекинез, телепатия, невидимость и еще ряд инструментов, с которыми вы сможете ознакомиться позже.- Суперспособности? – нервно хихикнул Женя, еще крепче хватаясь за мужчину в белом.- Можно и так сказать, - ответил тот, неожиданно исчез, выскользнув из цепких рук наставляемого, и появился на расстоянии пары шагов. Он широким жестом показал на Женю, - ваша спецодежда.Женя наклонил голову, понимая, что его брюки и рубашка сменились таким же, как и у наставника, строгим белым костюмом.- Простите… - пробормотал Женя, доведенный почти до шокового состояния, - а чем я должен буду… заниматься?- Разве вы не читали в объявлении о вакансии?- Читал… я… пьяный был…- Ясно. – Наставник покачал головой, вздохнул и едва слышно проворчал, - что за времена, берут всех подряд, несмотря на пороки, – а затем добавил громко, уже для Жени, - вы будете защитником. В земной культуре эта профессия, кажется, называется ангел-хранитель.- Ангел-хранитель? Вы с ума посходили? Я?Наставник пожал плечами, мол, он тут не при чем, и сказал:- Сейчас я представлю вашего подопечного.Все вокруг моргнуло, превратившись на мгновение в световые линии, и вот Женя с наставником уже не парили над городом, а находились непосредственно в городе, над какой-то клумбой. Туда-сюда вокруг шныряли небольшие полусферы, напомнившие Жене земные автомобили, но, в отличие от последних, полусферы не касались земли. Так вот почему им дороги не нужны.Пешеходов было мало. Время от времени к соседним зданиям подъезжали (или подлетали?) эти странные транспортные средства, высаживая пассажиров, но отсюда было видно только их фигуры – ни лиц, ни одежды не разглядеть.Неожиданно совсем рядом с Женей разверзлась земля… Вернее, открылся какой-то люк, доселе не видимый под травой на лужайке, и оттуда вылетела зелененькая округлая машинка. В здании напротив, напоминающем сплошной черный квадрат без каких-либо проемов или даже щелей, в сторону отъехала часть стены и наружу вышли двое: высокий взрослый мужчина и маленький мальчик, оба одеты в шерстяные клетчатые костюмы и оба… с головами мопсов!- А-а-а! – завопил Женя, - Что это?!- Тот, который меньше, и есть ваш подопечный.- Погодите? Это что? Я это должен защищать? Они ведь даже не люди!- Почему вы решили, что другое измерение обязательно должны населять люди?- Ну а кто?.. Мопсо…головы?- Мопсопотамы. Этот парень, его, кстати, зовут мистер Гавр Младший (а более детальную информацию о нем вы скоро получите непосредственно в собственную память), сыграет весьма значимую роль для истории этого мира. Именно поэтому ему назначен личный хранитель.- А почему не такой же мопсопотам?- Ваших соотечественников-землян тоже ведь не люди охраняют. Требующиеся для этой работы навыки и способности доступны только в чужом измерении и не могут быть использованы в родном.- Но… Я… могу не справиться... Моя физическая подготовка…В это мгновение откуда-то сверху раздался жуткий крик, и огромная тень накрыла всю лужайку. Папа-мопсопотам, схватив сына за руку, бросился назад к зданию, но двери уже были закрыты. Он судорожно жал на какую-то невидимую кнопку, а Женя откуда-то знал, что он не успеет. С неба спикировала здоровенная тварь, больше всего напоминающая Жене птеродактиля. Чудовище раскрыло огромную пасть, намереваясь схватить Гавра Младшего.И тут что-то словно подтолкнуло Женю, он бросился вперед, через мгновение оказавшись между мопсоговыми и птеродактилем. Совершенно не задумываясь о том, что тварюка запросто может его перекусить, Женя ухватился руками за верхнюю и нижнюю части зубастого клюва и, упершись ногами в землю, развернул разогнавшегося монстра, неслабо приложив того об стену. Что-то чавкнуло, птеродактиль издал какой-то нечленораздельный звук и, неуклюже развернувшись, кривыми зигзагами улетел прочь.Мопсопотамы стояли, удивленно глядя ему вслед.- Не рассчитал траекторию… - с облегчением выдохнул папа. – Слава богу, мы спасены.Женю, так отважно и непостижимо даже для себя самого только что геройствовавшего, они не замечали. Это почему-то его расстроило:- Не видят меня? – грустно спросил он у остававшегося в полнейшем спокойствии все это время наставника.- Конечно, нет, - ухмыльнулся тот. – Итак, первая проверка пройдена.Только сейчас Жене дошло, что он смог навалять здоровенному птеродактилю, а при этом был уверен, что, только увидев нечто подобное, наложит кирпичей на целый новый мегаполис.Чувствовал он себя просто отлично, даже не устал, только немного побаливала ладонь. Женя увидел на ней порез, сильно кровоточивший, он отвел руку подальше, чтобы не испачкать новый костюм, который, надо сказать, ему отчего-то нравился.- Перемотать чем-нибудь есть?Наставник молча открыл свой чемоданчик, достал оттуда какой-то рулон. Женя ждал, думая, что тот готовит бинт. Но наставник развернул рулон, молниеносным движением подставил его под капающую кровь, убрал, подул на растекающееся по поверхности каплю и снова свернул. Затем только обратился к Жене:- Не переживайте, сейчас затянется.Женя снова посмотрел на руку, с удивлением понимая, что порез затягивается прямо на глазах. Ошарашенный новой способностью к регенерации, он позабыл расспросить, что же только что проделал наставник.- Можно возвращаться, - сказал тот, и они тут же снова оказались в кабинете с зелеными обоями.- А если эта тварь опять?.. – тревожно спросил Женя.- Эмпатическая связь установлена, - голосом профессора, делающего заметки о течении эксперимента на диктофон, заключил наставник. – Если вашему подопечному будет грозить опасность, сработает система оповещения. – И он указал на появившиеся неоткуда часы на руке Жени. – Поздравляю. Ваш первый рабочий день прошел отлично, можете вернуться в родной мир.Наставник встал, выпроваживая немного заторможенного от шока Женю.- А документы?.. Я вроде должен был подписывать какие-то документы?- Спасибо, но вашу кровь я уже взял, - усмехнулся наставник, - все подписано.Массивная дверь открылась. Закрылась. И Женя теперь стоял в знакомом офисном коридоре. Словно сомнамбула, он побрел к своему кабинету, зашел и занял рабочее место.- Ну что, полегчало? – спросила Катя.- Долго меня не было?- Трое суток, - оскалился Славик.- Что?! Обещали же…- Ты идиот? – улыбка сползла с лица коллеги. – Жека, ты просто вышел и тут же зашел обратно. Сколько времени ты мог отсутствовать?Говорю же, в отпуск тебе надо. А то пашешь, пашешь…Тут его взгляд упал на прибор оповещения на руке Жени, замаскированный под часы.- Ну ни фига себе! Вот это ты прикупил часики! Не зря, получается, пашешь!Женя почти не осознавал, что тот говорит, если бы не эти часы, он был бы уверен, что все только что произошедшее – галлюцинация. Но отныне он обладающий суперспособностями ангел-хранитель маленького мопсика на какой-то чужой планете…Автор - Владислав Скрипач.

Ключевые слова: Работа собеседование отвага мопс

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