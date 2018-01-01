Аня хочет поиграть

Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 20:25

Сделано_в_СССР Просмотров: 75 Комментарии: 0 +6 Вчера, 20:25 by

Дом мы купили за смешные деньги и были поначалу очень счастливы, но потом стали происходить странные вещи…Порою мечты сбываются абсолютно не так, как нам того хотелось бы. Даже если это самые светлые и безобидные мечты о собственном доме.— Витя, меня немного смущает, что этот дом отдают практически даром.— Что значит даром? За очень даже приличную сумму.— Так-то оно так, только мы уже больше полугода ищем хороший дом в этом районе, и до сих пор денег нам хватало только на что-то совсем небольшое. А тут такая площадь, с ремонтом, и за такие небольшие деньги.— Может, люди переезжают и пытаются быстро продать недвижимость. Надо ехать смотреть, пока никто не увел.Как бы там ни было, дом идеально подходил — выгодное расположение два магазина рядом, аптека и даже детский сад. Нас, семью с пятилетним ребенком, это безумно радовало.— Как думаешь, Кире тут понравится? — спрашивала я.Если все получится, у нее, наконец, будет собственная комната, о которой она так мечтает.Все прошло как по маслу — спустя несколько дней после просмотра, риелтор связался с супругом и сообщил радостную новость, а спустя еще пару недель мы переступили порог нового дома на правах законных владельцев.— Мамочка! — Кира с интересом осматривалась по сторонам. — Здесь столько места!— Ей нравится, — Витя засмеялся и обнял меня. — Думаю, что мы все будем здесь очень счастливы.И он не ошибся.В новом доме у нашего семейства началась совершенно новая жизнь — муж занялся обустройством двора. Дочка заводила новых друзей в садике. И только мне было неспокойно.Странное чувство тревоги возникало внутри, стоило оказаться в доме одной.— Витя, мне кажется, на чердаке завелись мыши.— С чего ты это взяла? Я забрасывал вчера старый хлам, никакой живности там нет.— Может еще раз проверишь? Я слышу как они скребутся по ночам — уверенности в том, что причиной моего беспокойства стали именно грызуны, не было, но и признаваться в том, что превращаюсь в параноика, ужасно не хотелось.— Я ничего такого не слышал, но ладно, завтра вечером гляну.Как и ожидалось, мышей на чердаке не оказалось. Более того, в подвальчике никаких «поселенцев» не обнаружилось тоже.— Может быть, это ветер? Или тебе просто тяжело освоиться на новом месте?— Может, — я кивнула, прекрасно понимая, что никакой ветер не смог бы меня так испугать.— Мамочка, тут точно нет мышек, — вмешалась в разговор Кира, увлеченно рисовавшая до этого в альбоме и, казалось, совсем не обращающая на нас внимание.— Откуда ты знаешь, Кирочка?— Мне Аня сказала, — сказала она, старательно выводя что-то фломастерами на альбомном листе.— Аня? Это твоя новая подруга из детского сада? — удивился Витя.— Ну нет же, пап, Анечка не ходит в детский садик. Она бы хотела, но никак не может.— Почему? — супруг подхватил Киру на руки. — Покажи папе, что тут у тебя?— Это Аня, — малышка ткнула пальчиком в небольшую черную фигурку на листе, — она живет в моей комнате. И ей не с кем играть, когда я ухожу в садик.Мы с Виктором переглянулись. Конечно, вымышленные друзья бывают в таком возрасте у многих детей, но до переезда в новый дом ничего такого за Кирой мы не замечали.— А во что вы с Анечкой играете? - не удержалась я.— Ане не нравятся мои куклы. Она говорит, что в куклы играют только совсем маленькие детки.— А во что играют большие детки? — осторожно спросил Витя, сажая дочку обратно на диван.— Не знаю, Аня хочет гулять, но боится выходить из дома одна.— Милая, мне кажется, вам с подружкой пора уже ложиться. Давай соберем твои фломастеры.В ту ночь я долго не могла уснуть. С каждой минутой чувство тревоги становилось все больше.— Витя, проснись, — аккуратно потрясла плечо мужа.— А? Что случилось? — он сел, протирая сонные глаза.— Давай заберем сегодня Киру к себе.— Ты чего? Мы же только отучили ее спать с нами.— Не знаю, все эти ее рассказы. Мне неспокойно. Ну пожалуйста!— Ты зря паникуешь, воображаемые друзья в таком возрасте - нормально. Давай сходим и посмотрим, все ли с ней в порядке.Я остановилась у детской комнаты и тихонько чтобы не разбудить ребенка, приоткрыла дверь. Виктор топтался за спиной.— Вить… ее нет в постели.В детской Киры не было. Окликнув дочь несколько раз по имени и не дождавшись ответа, я бросилась к входной двери.— Она не могла выйти на улицу, — муж метался по дому в поисках малышки, — я точно помню, что запирал дверь на ключ.Но все же дверь была открыта.Прихватив с собой фонарик, мы выбежали во двор, не переставая звать Киру.— Мамочка, мы здесь! — послышалось со стороны ворот.Одетая в пижамку Кирюша стояла у калитки, прижимая к груди любимого плюшевого мишку.— Прости, мамочка, я не хотела вас напугать.— Как ты открыла дверь? — я подхватила малышку на руки и крепко обняла.— Это Аня, — Кира посмотрела куда-то в сторону. — Она очень хотела поиграть.А спустя несколько дней Витя, вернувшись домой с работы, рассказал историю нашего дома, которую случайно узнал от коллеги.— До нас тут жила семья — мама с дочкой, чуть старше Киры, и вторым мужем, который ребенку приходился отчимом. Так вот, мужик этот был той еще мразью — пил, жену ревновал страшно. И как-то, когда не получилось справиться с этой самой ревностью, забил до смерти и ее, и ребенка. А когда протрезвел и осознал, какое ужасное преступление совершил, повесился во дворе. Угадай, как звали убитую малышку?— Анечка!?Я тяжело опустилась на диван. Так вот что я чувствовала все это время! Отголоски произошедшей трагедии!Автор - Марина.

Ключевые слова: Дом девочка призрак убийства самоубийство творческая история

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