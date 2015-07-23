По долгу службы

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 16:24

Причина: Стилистика автора сохранена.

Fro Просмотров: 50 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 16:24 by

"Проклятье! Мне не уйти!".В голосе моем вы не услышите страха, но разочарование и даже какое-то спокойствие. Я давно был готов, что во время одной из миссий это случится. Но я не собираюсь просто взять и сдаться. Моя цель была этажом выше. Казалось бы, чего сложного? Просто подняться по лестнице, открыть дверь, что, как и все остальные, открыта для таких как я, и войти в квартиру. Но нет. В окна подъезда уже пробивались лучи света, окружающего все вокруг этого дома. Свет не как тот, что исходит от солнца. Свет опасный. Их свет. Свет, что сжигает плоть до самых костей, а после испепеляет и их. Я уже чувствую боль. Один из Них еще не здесь, но скоро будет. И тогда мне конец. Но я не доставлю Им удовольствия, что принесет мое поражение.Я иду вверх. Он все приближается. И чем ближе, тем тяжелее мне идти. Я прошел полпути. Здесь, на площадке между этажами мне и хочется остаться. И спрятаться в тени. Я считаюсь одним из лучших, но я не способен противостоять Им. Не мой профиль. Надо идти, иначе не успею. Кажется, что каждая чертова ступенька выше предыдущей. Как же горячо. Перед глазами все плывет. Я уже не иду, ползу на четвереньках. Наконец-то, дверь. Заперта, но как я уже говорил, это не помеха. Все-таки хорошо, что в коридорах нет окон. Тень так прекрасна. Но нельзя расслабляться. В окно гостиной просачивается свет. Достаточно яркий, чтобы ослепить, но, увы, я этим не отделаюсь. Иду по коридору, стараясь оставаться в тени. Вот он. На кухне. Сидит за столом. Не движется. Как и все сейчас.Как только я и мой сияющий враг пришли в этот мир, все здесь застыло. Все, от пыли на ветру до самых больших небесных светил, а краски померкли, словно я нахожусь в черно-белом фильме. Слезы его застыли на щеках. Во рту дуло пистолета. Не решился еще до конца. Я должен убедить его сделать правильный выбор. Все тело горит от жара. Не буквально. Пока что. Кладу ладонь на плечо человека. Приближаюсь к уху, чтобы шепнуть то, что должен. Стены и потолок словно растворяются в воздухе. Явился Он. В белом балахоне с капюшоном, скрывающим верхнюю половину лица. Испепеляющий свет исходит от его белоснежных пернатых крыльев. Это не какой-то там ангел-хранитель. Кое-кто посерьезней.- Ты, исчадье Ада, как ты смеешь совращать невинные души! – эхом отдалось в голове.- Невинные? Чем вам там, на Небесах, мозги промывают?- Что?! Как ты смеешь!- Не, ну серьезно, простая же истина. Я думал, хоть высшие вроде тебя это понимают. Чистилище здесь, на Земле. Кто-то был праведником и заслужил Рай. Кто-то при жизни был настолько мерзок, что даже Ад брезгливо принимает его. Но есть заблудшие, те, судьба которых зависит от того, кто повлиял на них в последние мгновенья жизни. Вы или мы. И этот получит тьму и пламя! – прыгаю в сторону человека, касаюсь его левого плеча. – Стреляй!Время пошло своим ходом. Серый мир наполнился красками, самой яркой из которых было алое пятно на стене, и такого же цвета лужа, вытекающая из затылка бездыханного тела.-Ты!Горячо. Я уже дымлюсь. Это конец, но я выполнил задачу. Этот свет выжигает глаза. Яркая вспышка света с его крыльев. Мое тело испепеляется, рассыпаясь прахом.

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