Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Творческие истории

По долгу службы

"Проклятье! Мне не уйти!".

В голосе моем вы не услышите страха, но разочарование и даже какое-то спокойствие. Я давно был готов, что во время одной из миссий это случится. Но я не собираюсь просто взять и сдаться. Моя цель была этажом выше. Казалось бы, чего сложного? Просто подняться по лестнице, открыть дверь, что, как и все остальные, открыта для таких как я, и войти в квартиру. Но нет. В окна подъезда уже пробивались лучи света, окружающего все вокруг этого дома. Свет не как тот, что исходит от солнца. Свет опасный. Их свет. Свет, что сжигает плоть до самых костей, а после испепеляет и их. Я уже чувствую боль. Один из Них еще не здесь, но скоро будет. И тогда мне конец. Но я не доставлю Им удовольствия, что принесет мое поражение.

Я иду вверх. Он все приближается. И чем ближе, тем тяжелее мне идти. Я прошел полпути. Здесь, на площадке между этажами мне и хочется остаться. И спрятаться в тени. Я считаюсь одним из лучших, но я не способен противостоять Им. Не мой профиль. Надо идти, иначе не успею. Кажется, что каждая чертова ступенька выше предыдущей. Как же горячо. Перед глазами все плывет. Я уже не иду, ползу на четвереньках. Наконец-то, дверь. Заперта, но как я уже говорил, это не помеха. Все-таки хорошо, что в коридорах нет окон. Тень так прекрасна. Но нельзя расслабляться. В окно гостиной просачивается свет. Достаточно яркий, чтобы ослепить, но, увы, я этим не отделаюсь. Иду по коридору, стараясь оставаться в тени. Вот он. На кухне. Сидит за столом. Не движется. Как и все сейчас.

Как только я и мой сияющий враг пришли в этот мир, все здесь застыло. Все, от пыли на ветру до самых больших небесных светил, а краски померкли, словно я нахожусь в черно-белом фильме. Слезы его застыли на щеках. Во рту дуло пистолета. Не решился еще до конца. Я должен убедить его сделать правильный выбор. Все тело горит от жара. Не буквально. Пока что. Кладу ладонь на плечо человека. Приближаюсь к уху, чтобы шепнуть то, что должен. Стены и потолок словно растворяются в воздухе. Явился Он. В белом балахоне с капюшоном, скрывающим верхнюю половину лица. Испепеляющий свет исходит от его белоснежных пернатых крыльев. Это не какой-то там ангел-хранитель. Кое-кто посерьезней.

- Ты, исчадье Ада, как ты смеешь совращать невинные души! – эхом отдалось в голове.

- Невинные? Чем вам там, на Небесах, мозги промывают?

- Что?! Как ты смеешь!

- Не, ну серьезно, простая же истина. Я думал, хоть высшие вроде тебя это понимают. Чистилище здесь, на Земле. Кто-то был праведником и заслужил Рай. Кто-то при жизни был настолько мерзок, что даже Ад брезгливо принимает его. Но есть заблудшие, те, судьба которых зависит от того, кто повлиял на них в последние мгновенья жизни. Вы или мы. И этот получит тьму и пламя! – прыгаю в сторону человека, касаюсь его левого плеча. – Стреляй!

Время пошло своим ходом. Серый мир наполнился красками, самой яркой из которых было алое пятно на стене, и такого же цвета лужа, вытекающая из затылка бездыханного тела.

-Ты!

Горячо. Я уже дымлюсь. Это конец, но я выполнил задачу. Этот свет выжигает глаза. Яркая вспышка света с его крыльев. Мое тело испепеляется, рассыпаясь прахом.

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 16:24
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 16:24 by FroПросмотров: 50Комментарии: 1
+2

Ключевые слова: Ангел демон человек самоубийца творческая история авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Estellan
Сегодня, 18:11
0
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (1200|0)
Публикаций: 136
Комментариев: 1 485
Чет я развязку не до конца понял.
Зарегистрирован: 23.07.2015
        
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.