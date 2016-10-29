Берегиня рода — Калина

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 11:27

Сделано_в_СССР Просмотров: 87 Комментарии: 1 +6 Сегодня, 11:27 by

Бабушка Мария рассказала мне удивительную историю девушки по имени Калина.Я до сих пор не знаю, что из рассказанного бабой Марией — правда, а что — вымысел. Впрочем, в том, что девушка Калина существует, пусть и в другом измерении, я убедилась сама. На территории нашего двора стоит два дома. Один — из белого кирпича, с высокими потолками и паровым отоплением, светлый и просторный. А ближе к лесу находится беленькая старая избушка бабы Марии. Старушка никак не хотела перебираться в лучшие условия.— В своем доме и дышать вольнее, — уверяла она.Я обожала ночевать у нее: аромат трав, развешенных под потолком, на полках в кухне какие-то настойки и лечебные отвары, запах свежего, только из печи, хлеба. И удивительный вид из окна: сразу за ее домиком был небольшой луг, заросший травами, дальше, у ручья — калиновый рай как называла его бабуля. Она сама ухаживала за кустами, рассаживала их, удобряла. Ягоды вырастали крупные, сочные, сладкие, с легкой горчинкой. По осени старушка бесплатно раздавала пучки калины всем соседям и знакомым, а за черенками к ней приезжали даже из других мест.— Берите так, — говорила она. — Помолитесь только за душу безвинно убиенной Калины!И на луг, и в калиновый рай нам, детям, ходить категорически запрещалось, якобы там водились змеи. Да и огорожен он был покосившимся забором. Меня всегда удивляло отношение бабушки к земле: ни один клочок земли не оставался пустым, не засаженным. Свободные места она засеивала яркими бархатцами: астрами, мальвами.— Земля — кормилица наша! Ее нужно уважать! — учила она нас.Когда я оканчивала институт, бабушка решила сделать подарок - шутка ли, первая и единственна в роду с высшим образованием! Сколько времени она копила деньги, не знаю, но отправила моего отца «аж в самую Москву» купить красивые дорогие сережки. Как же мне все завидовали! Серьги были шикарными: массивные, витые, с неповторимым плетением и большим камнем. Но мое счастье от обладания ими продлилось недолго…Однажды я помогала полоть бабушкин огород, как раз у забора, где начинался луг. Откуда ни возьмись — пчела. Кружит и кружит! Отогнать невозможно! Я взмахнула рукой раз, второй, третий и вдруг поняла, что одна сережка слетела! Начала искать — никаких результатов.— Возможно, она перелетела через изгородь и упала где-то недалеко на лугу. Можно я пойду поищу? Жалко ведь! — попросила я разрешения у бабушки.— Хочешь сказать, что серьга имеет крылья и пролетела десять метров? Нет смысла. Все равно не найдешь! Долг платежом красен! Ты его заплатила…— И кому ж это я заплатила? — раздраженно бросила.— Калине… Спасительнице всего нашего рода. Ну и, конечно, земле-матушке!В какой-то момент мне показалось, что старушка бредит.— Долг оплачен, можно и рассказать… Слушай… Отец мой погиб после гражданской войны, на руках матери осталось четверо детей. Самая старшая — я, и три сестренки. У нас наступил голод, потом умерла мама…Похоронили мы ее, а я не знала, что делать, как жить дальше. Как мне, семнадцатилетней, прокормить всю ребятню? Кто поможет? Весна на дворе, пахать надо, но что же сажать? Дальний родственник отца дал мне немного картошки, семян кое-каких. «Но помочь тебе не смогу, сама знаешь, еле ноги передвигаю!» — грустно сказал дед Матвей. И я впряглась в плуг… Выхода нет! Надо до осени как-то дотянуть… Урожая в тот год не было. Совсем. Копала я как-то под вечер место, где картошку сажала, да плакала. Надеялась: может, хоть что-то уродило, хоть с горошину…Вдруг что-то блеснуло в земле. Наклонилась и обомлела: серьга — старинная, тяжелая, золотая! Откуда она здесь взялась, понять не могла. Подняла ее и уже хотела к дому идти, как передо мной возникло видение: бледная молодая девушка, одетая как-то странно, а на голове венок из калиновых листьев.— Это моя сережка! Давно искала… Я могла бы ее отобрать, сжить тебя со свету, но раз матушка-земля тебе ее отдала, значит, так тому и быть! Видать, тебе она нужнее…— Кто ты? — мне стало не по себе, потому что незнакомка словно бы просвечивалась насквозь.Неужели призрак?— Меня называли Калина! — ответила девушка.— А что это у тебя на шее? — спросила у нее, потому что не могла оторвать глаз от жуткой раны через все горло.— А это… Это меня убили лихие люди. И закопали на лугу под холмиком, чтобы никто не нашел… Забирай серьгу, ничего не бойся, матушка-земля шепнула, чтобы я была рядом с тобой… Но помни: долг платежом красен! Рано или поздно его придется отдать…— Кому?— Мне и земле. Да ты и сама все поймешь… Потом…Бабушка Мария помолчала и продолжила:— Не знаю, видела ли я Калину на самом деле или причудилось она мне? Ночью проснулись сестрички, а меня нет в доме. Нашли в конце огорода, без сознания, облили водой, привели в чувство. А в руке у меня была зажата старинная серьга! Утром пошла к деду Матвею посоветоваться. Он подсказал нужного человека в городе, который обменяет старинное украшение на продукты:— Только никому не рассказывай! Сама знаешь, в какое страшное время живем!Да, видать, кто-то подслушал наш разговор.Ночью я пешком отправилась в город, но на лесной тропе меня уже ждали какие-то люди. И вдруг откуда ни возьмись, словно из-под земли, возник женский силуэт. Фигура светилась в предрассветных сумерках, я не видела ее лица, но, судя по всему, оно было жутким! Мои обидчики попадали без чувств. С тех пор та дорожка через лес называется тропой призрака. Никто там не ходит, кроме меня.Я узнала ее, то была Калина:«Не бойся, я тебе помогу…» — сказала она.Скупщик, которому я продала серьгу, оказался порядочным человеком.Следующей ночью я получила от него продукты. Мало того, мужик, который их привез на подводе, посоветовал:— Дочка, закопай это все в погребе, чтобы никто не знал, а то придут и отнимут. А ты будешь понемногу доставать для деток.Я так и сделала. А по весне посадила на могилке спасительницы первый куст калины, в память о ней и в знак благодарности. Ведь долг платежом красен.Так украшение Калины спасло жизнь всему нашему роду. Сегодня ты оплатила долг матушке-земле. Значит, после моей смерти именно тебе за Калиновым раем ухаживать. И за землей! Помни, ни один клочок земли не должен пустовать!— А почему это место ты назвала раем?— Как ешё его назвать? Ангел наш — Калина — достойна быть в раю! Но душа ее неупокоенная, не отпетая, вот она и не находит себе места… Пусть у нее будет свой собственный рай, калиновый!…Бабушки нет уже много лет, я делаю все, как она велела. Совсем недавно случайно разговорилась с одним ученым из Москвы, собиравшим фольклор в нашей местности. Оказалось, пару сотен лет назад за лесом был хутор. Основатель назвал его Калиновкой — в честь своей дочери Калины. Раньше принято было давать детям имена растений или даже животных. Считалось, что они становятся оберегами для тех, с кем носят одно имя.Девушка, как гласит легенда, обладала даром предсказывать будущее, лечить людей. К ней многие обращались. Калина никому не отказывала, но платы никакой не брала. Говорила: «Взявший плату за помощь своей силы лишится». Однако неблагодарные люди посчитали ее ведьмой. А с ведьмой разговор короткий. Когда отец был в отлучке, Калина исчезла. Родитель долго разыскивал свою кровиночку, но нашел только обгоревший поясок и одну искореженную сережку. Старик не пережил горя и сошел с ума. А хутор в ту же ночь выгорел дотла. Считали, что это дело рук обезумевшего отца…Теперь я живу в бабкиной избушке, часто любуюсь Калиновым раем: сначала кусты все в белоснежных облаках пышных цветов, а по осени они обсыпаны сочными алыми ягодами. Собираю их, связываю в пучки и выношу этот целительный дар на дорогу для всех, проезжающих мимо: берите, кому надо!О серьге я никому не рассказывала. Калина пришла ко мне еще однажды, в полнолуние. Подойдя к окну, я увидела светящийся женский силуэт, двигавшийся между кустов калины, будто собирая тяжелые гроздья цвета крови… Девушка обернулась и помахала мне рукой. А может, это на лугу поднимался туман, принимая причудливые очертания?Автор - Оксана.

Ключевые слова: Деревня легенда целительница расправа призрак творческая история

Другие, подобные истории: