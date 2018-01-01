Происшествие одной ненастной ночью

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 22:55

Причина: Изменен раздел.

Сделано_в_СССР Просмотров: 9 Комментарии: 0 0 Сегодня, 22:55 by

Эта история реальна, и было это со мной в 2007 году, в Кемеровской области. Постараюсь вкратце изложить. Работал я тогда в такси на собственном авто (на обычной шестёрке). Эти дни были просто пустыми, заказов мало, денег едва на дневной план наскребал и на бензин, погода мешала — ливень был настолько сильный, что на машине опасно было ездить, видимость нулевая. Поливало весь день, по проспектам реки, ужас полный, редко кому надо куда.Всё же за день мне удалось заработать, но так как мы с моим товарищем ещё несколько дней назад договаривались пива попить, то пришлось выйти в ночь, да и такси почти не было в городе. В общем, предвкушение заработка было выше, чем желание истратить последнее, а потом опять зарабатывать. Юра, мой друг, в ту ночь поехал со мной, я его часто на ночь брал с собой, отморозков много в нашем городе — наркоманы и просто дебилы.Сидим в машине, пьём кофе, анекдоты травим, уже собирались ехать домой, как вдруг с противоположной стороны проспекта идёт человек. Видно было очень плохо, но заметно, что явно нетрезвый и босиком направляется к нам. Я ничего не ожидал от него, обычно такие без денег просят подвезти, но когда этот человек подошёл к машине, я немного опешил. Это была женщина лет шестидесяти, хорошо выпившая, с распущенными чёрными волосами и в чёрной одежде, шедшая босиком по холодным и грязным лужам.В общем, попросила довезти до одной деревни за 800 рублей. Я, конечно, офигел от такой суммы: до той деревни вдвое дешевле. Но она сказала что-то типа: «Погода плохая, а ты устал». Я ей в шутку: «Ладно, поехали!».Ехали минут 30-40, дорогу я только примерно знал, не приходилось бывать в тех краях. А там грязь такая, что и дорогой-то это не назвать, размыло всё, дождь лил ещё и ещё сильней. Кусты, деревья и обрывы мелькали перед капотом, я вёл, едва успевая уворачивать машину от столкновения с этим безобразием. Дорога как змея со множеством каких-то ответвлений и перекрёстков. Доехали мы, с горем пополам, до этой деревеньки, бабка расплатилась и сказала, чтобы возвращались по той же дороге, и скрылась в ночи, шлёпая босыми ногами по грязи. Мы ещё с Юрком посмеялись.Дождь немного меньше стал, и Юрок попросился за руль. Я иногда ему позволял прокатиться в деревнях или на дальних поездках, так и в этот раз пересели и двинулись домой. Я, откинув спинку пассажирского кресла, закурил сигарету, думая, где лучше купить пива. Играла громко музыка, что прибавляло адреналина.Через минут десять Юрка вдруг остановил машину и говорит, что дорога закончилась. Я приподнялся и вижу: перед фарами трава. Ничего понять не могу! Ливень опять за своё, всё сильней, да ещё и окна запотели, ничего не видно. Я приоткрыл дверь, чтобы хоть сориентироваться, где бы развернуться. И тут молния как свернёт, яркая, долгая.Честно, я немного пригнулся, а за дверцей я увидел могильные кресты, памятники и оградки. Я был в шоке, как вообще нас сюда занесло. Немного я на Юрка поругался, он явно был обижен, но пришлось извиниться, так как дорогу действительно не видно почти. Надо было самому ехать назад, но что теперь сделаешь. Пересели мы, в общем, и я, пытаясь сдать назад, почувствовал, как машину стягивает с колеи в ямку, и она упирается задним крылом в чью-то оградку. Не хватало ещё машину поцарапать! Вот так вот взад-вперёд с раскачки пытался выровнять её минут 20, может, чуть меньше и всё без успеха.Как вдруг Юра тихо так говорит: "Лёха, включи дальний свет, пожалуйста".А мне его плохо слышно, так так моя дверь была приоткрыта, и я выглядывал назад, пытаясь выехать, да ещё шум дождя. Я уже весь мокрый, а рядом с машиной проплывали декоративные цветы, оторванные порывами ветра от венков. От такого вообще не по себе становится, прямо как неглубокая грязная речка под машиной, почти до дверей вода была!Захлопнув дверь, я включил дальний свет, и просто тело моё как ватное стало от увиденного. Сидим вдвоём и смотрим, как метрах в двадцати к нам приближаются два объекта в виде людей, полностью чёрные, а движутся они над травой, не касаясь её совсем. Дождь как раз немного приутих, и я в деталях смог разглядеть это. Хоть я и взрослый парень, но страх такой испытал, что думал, помрём мы здесь прямо сейчас. То ли слёзы накатывались на глазах, причём у обоих сразу, то ли от дождя с мокрой головы попадало в глаза и щипало, как в детстве после обиды. В общем, я собрался и, включив задний ход, сильно надавил на педаль газа, нисколько не задумываясь о последствиях.Процарапав машину по всей длине, мы мчались задним ходом достаточно быстро. Так как я во вспышках молнии пытался хоть что-нибудь увидеть в зеркале, цепляя взглядом какие-то очертания убитой дороги, я не успел заметить, как они были уже у капота машины. Фары с включенным дальним светом не пробивали сквозь них, они как бы поглощали яркий свет, фары светили внутрь их.Через пару секунд колёса машины зацепили насыпную дорогу и нас резко развернуло задом к этим существам. Они отстали довольно быстро, мы очень быстро поехали в сторону города, не боясь огромных луж, что машина может просто заглохнуть от попадания воды в электрику. Я смотрел в зеркало, а Юра повернулся к заднему окну, и при вспышках молнии мы видели, как те двое стояли зависшими в воздухе в метре над землёй между берёзами. Всё дальше отдаляясь от них, мы скрылись за поворотом, сердце билось так, что готово было выпрыгнуть в любую секунду.Вернувшись, мы естественно, купили много пива и сидели до утра, обсуждая произошедшее. Даже моя супруга просила больше в такси не работать, как в итоге я и сделал. Но та ночь была просто несравнима ни с каким самым страшным и психологически тяжёлым фильмом! До сих пор вспоминая её, ноги немеют, как тогда, и мурашки по спине бегут, особенно когда осознаёшь, что они-то нас тоже видели. Ни в одном слове не приукрасил да и смысла нет, соревноваться я тут ни с кем не собираюсь, много чего не дописал, просто жутко вспоминать эти подробности. Да и вам они ни к чему, читать бывает тоже лень. Ладно, берегите себя!Автор - Алексей Амарант.

Ключевые слова: Такси женщина деревня кладбище сущности преследование творческая история

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