Ты такая же, как все

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Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 21:12

Причина: Стилистика автора сохранена.

Astoriya Rose Просмотров: 50 Комментарии: 2 +3 Вчера, 21:12 by

На дворе стоял тёплый солнечный июнь. В свой выходной Соня, наконец, выбралась погулять с подругами. Решили встретиться в городском парке, рядом с которым находится детский сад. Тихий маленький городок, где редко что-то происходит, обычный выходной, такой же, как всегда, поют птицы, по парку гуляют люди, хорошее настроение... Не хочется думать ни о чём.Девушки присели отдохнуть на лавочку и разговорились о своём. Соня сначала слушала их, но потом появилось странное чувство... она не знала, как объяснить это, чувство какой-то нереальности происходящего. Словно бы она находилась во сне, когда слышишь разговор и не понимаешь о чём он, а затем и сам разговор начал утихать. Всё это время её так и тянуло оглянуться назад, будто там было что-то очень важное. Соня обернулась. Недалеко от места, где сидели девушки протекал небольшой ручеёк, через него была перекинута доска, чтобы люди могли проходить там. Возле этого импровизированного мостика стояла девочка лет 4-5, одетая в белое платьице с оборками, у неё были светлые волосы чуть ниже плеч. Всё казалось бы абсолютно обычно, только вот взгляд... совсем не детский, она словно смотрела прямо в душу. Соня не могла отвести взгляда, она понимала: что-то в этом не так. И тут девочка произнесла: "Скажи моему папе, чтобы он не переходил на ту сторону" - она указывала на другую сторону ручейка. - "Я знаю, кто меня убил...".- Соня. Соня! - Девушка словно вернулась в реальность. Подруги с обеспокоенным видом звали её.- Что? В чём дело? - спросила она.- Ты уже минут 15 сидишь замерев и смотришь куда-то.- Там была девочка, она...- Какая девочка? Не было там никого.По непонимающему взгляду подруг было ясно, что никто, кроме Сони её не видел.- Должно быть... я задремала, и мне это приснилось. - неуверенно сказала она. И всё таки не было это похоже на сон.Девушки продолжили беседу. Прошло совсем немного времени и снова... то же самое чувство, то же желание обернуться. Соня посмотрела в то место, где видела девочку, надеясь, что никого там не будет. Но она ошиблась. Всё тот же пронзительный взгляд был направлен на неё."Я знаю, кто убил меня... Я видела их. Это было в 2014 году. Меня зовут Лера. Лера Синицкая. Они убили меня и моего папу. Помоги мне увидеться с ним".-Соня! - голоса подруг вновь вернули её к реальности. - Да что с тобой такое сегодня?Девушка посмотрела на них.- Я снова видела её.- Кого? Девочку?- Да. Она рассказала, что её убили в 2014 году. Её зовут Лера Синицкая.- Сонь, успокойся, тебе наверно просто приснилось. Ты сидела так неподвижно, даже не моргала, как будто вообще не в этом мире находишься!- Нет, не приснилось. Это был не сон, я уверена. Тем более, я не могла дважды увидеть одно и то же.Девушки явно относились к этому скептически, и Соня не стала им ничего доказывать.Весь день Соня думала о произошедшем. Слишком реально это было, чтобы быть сном. Вечером, уже сидя дома за чашкой чая, она размышляла: "А вдруг действительно была некая Лера Синицкая, которую убили в 2014 году. Там рядом детский сад... Вероятно, отец забрал дочь из сада, и они пошли домой через парк. Когда проходили через ручей... возможно... их там и убили. Но почему явилась только она? Или так... отца убили сразу, а девочку куда-то уволокли... Может быть, её отца похоронили, а её... не нашли? И теперь эта неупокоенная душа пытается рассказать об этом людям?...". Мысли прервал звон колокольчиков, которые весели над дверью в комнате. Обычно они звенели когда кто-то там проходил и зацеплял их, либо когда был сквозняк. Но дома Соня была одна, да и сквозняка быть не могло, все окна были закрыты.Соня подняла глаза и замерла от удивления и ужаса. В дверном проёме стояла та самая Лера. Глаза сверкнули обидой и злобой."Ты такая же, как все!" - ледяным тоном произнесла она. И засмеялась. Но смех этот был вовсе не добрый и весёлый. Он звучал злобно, истерически, от него пробирало холодом.От ужаса Соня зажмурила глаза, а когда открыла, девочки уже не было.Всю ночь ей снились кошмары. Несколько раз она просыпалась, и ей казалось, если она посмотрит на дверь. то снова увидит там Леру. Но она не появлялась.Утром она решила позвонить своему знакомому Косте, у того друг работал в полиции и наверняка мог знать о подобных событиях. Так она и сделала. Костя, к счастью, поверил ей и пообещал поговорить с другом. После этого она немного успокоилась. Дело не в том, что ей хотелось просто от этого избавиться. Да, ей было страшно, впервые в жизни она столкнулась с таким явлением, даже не верила до конца, что всё это с ней происходит. Но вместе с этим ей хотелось помочь. Быть может, несчастная девочка отчаянно ищет помощи, но никто не откликается. Скорее всего, люди списывают это на сон, галлюцинации и что-то подобное, и никто не пытается понять, хотя бы попробовать разобраться.Оставался ещё один вопрос. Почему только она видела Леру, и никто другой. Подруги все, как одна заявили, что никого там не было. Соня решила рассказать обо всём своей маме. Ольгу всегда интересовали подобные явления, эта тема интересовала её, как ничто другое, и она многое знала в этой области. Соня даже подумала, как это она сразу не догадалась ей позвонить.Созвонившись, они договорились встретиться, всё-таки это был не телефонный разговор. После обеда Соня заехала к матери. Раньше Ольга никогда не разговаривала с ней на эту тему, ведь дочь была скептиком, и очень удивилась, когда она начала рассказывать свою историю. Внимательно выслушав рассказ, она сказала:- Знаешь, я тоже придерживаюсь твоей версии событий. Сейчас это неупокоенный дух, она ищет помощи, и всё это не прекратится, пока не найдут её.- Так теперь она не оставит меня в покое?!- Ну, после этих слов "Ты такая же как все" можно предположить, что оставит. Но если нет, то придётся разбираться.- Но как, мам? Я должна прийти в полицию и сказать, что общалась с мёртвой девочкой, и она просила найти её? Меня сочтут за сумасшедшую!- Та у Кости же там друг вроде работает. Скажи ему.- Уже сказала. Он обещал узнать, хотя бы то, был ли такой случай.- Ну вот видишь, всё не так плохо. Вместе в этом и разберёмся.Соня немного успокоилась.- Хорошо. Вот только я одного не пойму, мам. Почему я одна её видела. Никто из девчонок не видел, только я. Они сказали, никого там нет. Почему я?- Это и неудивительно. - без малейшей заминки сказала Ольга.- В каком смысле?- Я тебе не всё рассказывала, ты всё равно ни во что это не веришь. Помнишь мою тётушку Машу? Царствие ей небесное...- Ну, немного помню. Я была ещё маленькой, когда она умерла.- Да, ты тогда ещё не могла понимать, какой она была. Так вот, у неё дар был.- Дар? - Соня подумала, не ослышалась ли она.- Да, именно. Стоило ей только взглянуть на человека, она знала все его проблемы, будущее его знала. Она и мне всё сказала. И не ошиблась ни в чём.Ещё она гадала, к ней специально за этим люди ходили. И ведь не ошиблась ни разу. Мы тогда в маленьком городке жили, так её все там знали, Ещё и сближних сёл люди съезжались. И с душами общалась. Говорила незнакомым людям про умерших такие вещи, которые никто кроме них самих знать не мог.Соня слушала внимательно. Раньше она назвала бы всё это сказками, но теперь верила каждому слову матери.- А теперь о том, почему именно ты видела ту девочку. Дар этот передаваться может. У твоих подруг скорее всего не было в роду никого с такими способностями, только у тебя. И, видимо, дар тебе всё же передался.- А тебе это тоже передалось?- Ну... разве что немного. Иногда бывают видения будущего, но только если они непосредственно касаются нашей семьи, и если кому-то из нас грозит опасность.- И ты даже не говорила мне об этом! - сказала Соня с укором.- Так ты же не верила. - оправдывалась с улыбкой Ольга. - Помнишь, ты хотела поехать в другой город на концерт, а я не отпустила тебя. Как ты обижалась на меня тогда. А причина в том, что я видела, как твой автобус попадёт в аварию. Не знаю, смотрела ли ты в новостях, но он разбился в десятке километров от города.Соня не верила своим ушам. Она вспомнила, что действительно видела тогда сюжет о страшной аварии на трассе, в которой остались в живых всего четыре человека, и те попали в больницу с сильнейшими травмами. И ведь среди них могла быть и она. Но тогда она даже не обратила внимание на то, что это был тот самый автобус, на котором она собиралась ехать. И мама спасла ей жизнь. Теперь девушка жалела о том, что не принимала всерьёз слова матери.- Теперь ты убедилась, что это не какой-то сон, а реальность. И, даже если эта девочка... Лера, да?... больше не появится, мне кажется, мы должны помочь ей. Потому что неизвестно, отнесётся ли кто-нибудь ещё к этому так же серьёзно.- Да, понимаю. Я и сама хочу разобраться с этим.После разговора с матерью, девушка успокоилась, ей больше не было страшно. Теперь осталось только сочувствие и желание помочь.На следующий день позвонил Костя и сообщил, что такое дело действительно было. Соня оказалась совершенно права. Тогда в 2014 году отец Леры последний раз забрал её из того самого детского сада. Домой им приходилось идти через парк. В таком тихом городке казалось, что это абсолютно безопасно... А на следующий день отца девочки нашли мёртвым. Лера пропала без вести. Долгое время её искали, но всё без толку. А теперь тем более, никто и не надеется найти её.Костя сказал, что когда друг спросил его, с чего это он вдруг интересуется этим делом, то рассказал ему всё, как есть, про видение, рассказ девочки, всё, что говорила Соня. Друг был очень озадачен этим, но поверил и пообещал помочь, так как лично был знаком с семьёй этих людей. И, хоть с того света их уже не вернёшь, то душу нужно упокоить. Теперь это единственное, что можно сделать.Шли дни, новостей о пропавшей без вести всё не было. Костя только сообщил, что поиски возобновились, но пока ничего. Никто даже не представлял, где искать. Соня безумно хотела помочь, вот только что она могла сделать? Ох, если бы можно было ещё раз поговорить с Лерой, может быть она бы указала, где её искать. Но девочка больше не появлялась. Наверняка из-за бездействия в первый день, она решила, что Соня ей помогать не будет. "Ты такая же, как все!". Фраза вновь и вновь всплывала в памяти.Вечером, сидя на кухне, она задумалась: "Если у бабушки Маши был такой дар, наверняка она общалась с душами не только, когда они сами приходили к ней... может быть, их можно как то вызвать?" Соня не представляла, как это сделать, но и бездействовать не могла."Лера... я не знаю, слышишь ли ты меня,...но если слышишь, отзовись, пожалуйста. - неуверенно обратилась она к девочке - Я хочу помочь тебе..."Никто не отозвался, во всём доме было тихо, слышно только, как тикают настенные часы и по дороге изредка проезжают машины."Она не придёт. - подумала Соня - Должно быть, как глупо я выгляжу, разговаривая здесь с кем-то, когда никого, кроме меня в доме нет." Соня грустно усмехнулась. "А ведь я просто хочу помочь, теперь я знаю, что могу это сделать...".- Ты звала меня? - на пороге кухни стояла Лера. По коже пошли мурашки. Нет, страха не было, только снова то чувство нереальности.- Да, я знаю, как помочь тебе.- Правда? - с надеждой сказала девочка и, кажется, даже слегка улыбнулась. - Я хочу увидеть папу. К маме я прихожу каждый день, но она меня не видит. - В глазах читались грусть и обида, словно она вот-вот расплачется. А умеют ли призраки плакать? - Если вы найдёте меня, похороните рядом с папой, пожалуйста.- Хорошо. Только подскажи мне, где тебя искать?- Недалеко от того парка есть заброшенная стройка. Там они держали меня. А когда убили, то просто замуровали в стене на первом этаже, там где такая огромная надпись красного цвета, вот там. А ты... ты правда, поможешь мне? Просто ты первая, кто согласился на это. Все, к кому я обращалась, убегали от меня в ужасе. Но я ведь не хотела никому зла. Я просто не хотела здесь оставаться. Столько людей вокруг, но я не могу ни с кем разговаривать... ну, или почти ни с кем. - с этими словами она посмотрела на Соню. Странно было и то, что имея внешность и голос ребёнка, говорила она совсем как взрослая.- Мы найдём тебя, обещаю. Я сейчас же позвоню людям, которые ищут, и скажу где ты. - С этими словами она потянулась к телефону.- Спасибо - сказала Лера. А когда девушка обернулась, её уже не было.Соня сообщила Косте всё, что узнала. Для него получать информацию от призраков было в новинку, но Соне он верил, к тому же, это была единственная зацепка, и он сказал, что завтра же они туда поедут.Весь следующий день девушка провела как на иголках, не выпускала из рук телефона, ждала новостей о поисках. И вот долгожданный звонок раздался. Костя сообщил, что девочку нашли.День похорон. На кладбище толпа народу. Рядом с раскопанной ямой могила Синицкого Валерия Николаевича, умершего в 2014 году - отца несчастной девочки. Соня смотрела на закрытый гроб и думала: "Всё закончилось, Лер, всё закончилось. Видишь, я же обещала". Тут голоса людей начали стихать,но теперь она знала, в чём дело. Соня посмотрела на могилу, возле неё стояла Лера и улыбалась, впервые так радостно. Она подошла к Соне.- Спасибо тебе, за всё.- Пожалуйста. Я не могла не помочь тебе. Я же пообещала. Только можно последний вопрос? Что с теми, кто сделал это с тобой? Ведь они должны ответить за это.- Не беспокойся, уже ответили. - сказала Лера - Один умер от тяжёлой болезни, другой - как бы случайно уснул с сигаретой и сгорел в своём доме, а ещё двое разбились в автокатастрофе, тоже как бы случайно.- Как бы случайно... - задумчиво повторила Соня. Лера опустила глаза. - Всё правильно. Такие как они не должны жить.В этот момент гроб начали закапывать.- Мне пора. - сказала Лера - Спасибо тебе... да... и тем, кто нашёл меня. Если бы не вы, не знаю, сколько бы мне ещё пришлось быть здесь, среди людей, но при этом в одиночестве. Спасибо вам... за всё.Лера последний раз улыбнулась, посмотрела на мать и... исчезла. Теперь уже навсегда.

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