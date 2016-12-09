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Творческие истории

Непростая работа

Сотни. Сотни невидимых, но от этого не менее ледяных игл вонзились в мозг, а потом наступила темнота.

Ключ изо всех сил сопротивлялся собственному попаданию в замок. Пришлось плюнуть и закрыть дверь на щеколду. Надеюсь, что в мою квартиру посреди ночи никто не станет ломиться. А станет – ну и флаг ему в руки. Сейчас у меня нет сил на это. Нужно забраться в тёплую ванную, выпить горячего чаю, чтобы изгнать из тела холод, и спать. Спать и стереть этот чертов день из памяти.

Стянуть пальто, которое, кажется, заразилось строптивостью от ключа и отказывалось вешаться на вешалку, плюнуть (мысленно), положить его на тумбочку. Хоть ботинки вели себя прилично и заняли свое место у стены. Развернуться, чтобы дотянуться до выключателя, и заметить, как из ведущего в комнату дверного проема меня разглядывает девочка. Обычная такая девочка, лет восьми-девяти. До зубовного скрежета обычная, если не считать того, что живу я один.

- Сколько тебе было лет, когда ты умер? – внезапно спросил ребенок.

Загоревшийся свет прогнал призрачное видение. «Переработался», - грустно констатировал я и протер лицо ладонью.

Сегодняшний день прошел из рук вон плохо. Вызвали вроде на обычное задание – изгнать демона из куклы, доставшейся в наследство какой-то богатой семейке. Простое задание обернулось сокрушительным фиаско. Не знаю уж, что за демон мог сидеть в этой игрушке, но моих сил едва хватило на то… на то… Нет. Пожалуй, я слишком устал, чтобы сейчас об этом думать.

Некоторое время ушло на то, чтобы сварганить нехитрый ужин из чая и того, что завалялось в холодильнике. Есть не хотелось, но этот нехитрый ритуал помогал привести нервы в более-менее спокойное состояние. А успокоиться и собраться с мыслями, пожалуй, сейчас стояло первым номером в списке того, что мне следовало сделать.

На пути к комнате, где я собирался предаваться лености и моральному разложению, дорогу мне снова перебежал призрак девочки, огласив пустую квартиру звонким смехом.

"Нет. Ну дожили. Чтобы в доме известного медиума и борца с одержимыми предметами поселился призрак какой-то девчонки", - недовольно пробормотал я себе под нос.

Дотащил свою ношу до столика у дивана. Сгрузив ее, выпрямился, скрипя всеми суставами. Да уж, стар я становлюсь для этой работы.

- Так. Воландеморт, кем бы ты ни был, выходи. А то я прямо сейчас начну изгнание из своего дома призрака одной крайне смешливой особы. И отнюдь не мирными методами.

Угроза или возымела действие, или призраку просто стало скучно. Во всяком случае девочка почти сразу же матеарелизовалась на кресле по другую сторону столика.

- Не изгонишь. Так сколько тебе было лет, когда ты умер?
- Ты еще покривляйся тут. Что ты забыла у меня дома? И, для галочки, я, в отличие от некоторых, вполне себе жив. Тебя кто-то прислал?
- Ага. По твою душу, кстати.

Девчонка протянула руку и сцапала один из бутербродов. Следующие пару минут я с удивлением наблюдал за тем, как ест призрак.

- Призраки не едят.

Наверное, эта информация заложена генетически где-то в каждом человеке, и лежит в том же уголке сознания, где у нормальных людей хранится фраза «я в тебя не верю», которую они произносят, когда встречаются с чем-то необъяснимым лицом к лицу.

- Не едят, - призрак согласно кивнул и покосился на мой чай. Пришлось подвинуть к ней кружку. – Но в этом доме все вещи принадлежат тебе. И они не делают разницы между тем, жив ты, или уже мертв. Знаешь, это что-то сродни тому, как люди оставляют угощение домовому. Он не может съесть реальную пищу, но поглощает ее энергетическую копию. Так и мы. Не можем есть что-то физически. Но с энергией весьма неплохо выходит. Попробуй.

- Нет. Спасибо. Так зачем ты здесь?

- Я же сказала – за тобой. Ты, главное, не паникуй. Давай начнем сначала. Попробуй вспомнить. Как ты добирался домой? На машине? Общественным транспортом? Пешком? Какая за окном погода? Как ты попал в свою квартиру? Дверь скрипела или нет?

Странные вопросы. Но я попытался вспомнить. Честно пытался. Наверное, несколько минут. Но все, что приходило в голову, - как я стоял и пытался закрыть дверь на ключ, но почему-то никак не мог попасть в замочную скважину. Напряг мозг еще сильнее, казалось, что еще немного, и из ушей повалит дым. Сдался. Привычно потер лицо ладонями.

- Никак? – участливо поинтересовалась девочка, допивая мой чай. – Ну ничего, ничего. Включи телевизор.

Почему-то я повиновался, дотянулся до пульта, щелкнул кнопкой. На первом же включившемся канале шел какой-то местный новостной репортаж о пожаре. Надо же, сгорел дом, где я сегодня работал. Пожарные все еще тушат. Количество погибших и пострадавших уточняется. Ничего не понимаю.

- Странно. И что?
- Думаешь, это странно? Посмотри туда, - девчонка указала на потолок.

Подняв глаза, я несколько удивился. По потолку, от углов к центру комнаты стекалось нечто отдаленно похожее то ли на черную смолу, то ли на нефть. В центре комнаты оно собиралось в большую каплю. Прямо у меня на глазах от нее стали вытягиваться длинные гибкие щупальца самой тьмы, расходящиеся во все стороны.

- Что это?
- Темные. Кажется, ты нескольким из них успел здорово насолить, и теперь они пришли с тобой расквитаться. Наверняка в мире, где они коротают вечность, весьма неуютно.
- Расквитаться?

Мало мне малолетнего призрака, подъедающего мои скромные запасы провизии, так теперь еще и это. Не дом, а проходной двор какой-то. Сделав пару шагов в сторону шкафа, успев на ходу увернуться от парочки особо резвых щупалец, «выстреливших» в мою сторону, я распахнул дверцы шкафа и схватил первое, что попалось под руку. Посеребреный нож, с рукоятью из особого дерева. Правда, удержать его я не смог. Руку словно опалило пламенем, рукоять вывернулась из пальцев как живая. Нож со звоном упал на пол. Чернильные щупальца под потолком стали расти активней, явно пытаясь дотянуться до меня.

- Обычные призраки не могут покинуть свой дом, - призрак девочки направился ко мне и остановился в паре шагов. Ее щупальца словно опасались и дотянуться не пытались. - Но я могу помочь тебе. Для этого ты должен вспомнить. Сколько тебе было лет, когда ты умер?

Вспомнить? Вспомнить. Сотни. Сотни невидимых, но от этого не менее ледяных игл вонзились в мозг, а потом наступила темнота. Это была простая работа. Изгнать демона из куклы, в которую тот вселился, чтобы терроризировать всю семью. На редкость неприятная зверюга, да к тому же и сильная. Освобожденный от физической оболочки, он стал более уязвимым, но и более сильным в нашем мире. Остальным я приказал покинуть помещение, когда он вырвался из защитного круга, играючи разметав выставленную мной защиту. Оставалось только пламя. Белое пламя во флаконе – единственное, что у меня оставалось. Я успел швырнуть флакон в то же мгновение, когда он схватил меня. А потом ледяная боль и темнота.

- Мне было… мне был тридцать один год, когда я умер, - ничего более странного я в жизни своей не говорил.
- Вот и молодец, - улыбнулась девочка.

Она взяла меня за руку, и ее фигурку, а следом и меня, окутали нити светящейся белой силы, от которой отпрянули чернильные щупальца, а потом и вовсе рассыпались в прах, когда сила захлестнула всю комнату. Темноты больше не было, меня окутал свет.

Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 23:22
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 23:22 by EstellanПросмотров: 93Комментарии: 6
+5

Ключевые слова: В квартире призрак девочки изгнание демона смерть пожар авторская история

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Сегодня, 00:09
+3
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Публикаций: 2
Комментариев: 2 893
И охотников находит смерть( рано или поздно +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
      
#2 написал: Estellan
Сегодня, 00:19
+3
Группа: Активные Пользователи
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Публикаций: 130
Комментариев: 1 381
Tigger power
Всегда находит. А порой еще и незаметно для пострадавшего.
Спасибо, Тигра))
Зарегистрирован: 23.07.2015
        
#3 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 05:48
+1
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Репутация: (1107|0)
Публикаций: 61
Комментариев: 3 123
История шикарная. Но лучше пусть будет сразу ничего, чем так не понимать…
++++++
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#4 написал: Серебряная пуля
Сегодня, 07:46
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2291|-1)
Публикаций: 82
Комментариев: 5 572
Цитата: зелёное яблочко
История шикарная. Но лучше пусть будет сразу ничего, чем так не понимать…
++++++

Потому и зеркала завешивают, говорят, что умерших шокирует, не увидеть своё отражение. Хорошая история, есть в ней и современность и отголоски мифологии, человек шагнувший за грань и предел его возможностей.
Плюс давно поставила.
Зарегистрирован: 10.08.2013
              
#5 написал: t.eir
Сегодня, 09:47
0
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Группа: Посетители
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А-а-а, вообще.Н-е-е.
Зарегистрирован: 18.05.2018
#6 написал: ms Molly
Сегодня, 10:12
0
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Тим , просто слов нет все от начала идо конца понравилось. +++
Зарегистрирован: 28.05.2018
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