Непростая работа

Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 23:22

Причина: Стилистика автора сохранена.

Estellan Просмотров: 93 Комментарии: 6 +5 Вчера, 23:22 by

Сотни. Сотни невидимых, но от этого не менее ледяных игл вонзились в мозг, а потом наступила темнота.Ключ изо всех сил сопротивлялся собственному попаданию в замок. Пришлось плюнуть и закрыть дверь на щеколду. Надеюсь, что в мою квартиру посреди ночи никто не станет ломиться. А станет – ну и флаг ему в руки. Сейчас у меня нет сил на это. Нужно забраться в тёплую ванную, выпить горячего чаю, чтобы изгнать из тела холод, и спать. Спать и стереть этот чертов день из памяти.Стянуть пальто, которое, кажется, заразилось строптивостью от ключа и отказывалось вешаться на вешалку, плюнуть (мысленно), положить его на тумбочку. Хоть ботинки вели себя прилично и заняли свое место у стены. Развернуться, чтобы дотянуться до выключателя, и заметить, как из ведущего в комнату дверного проема меня разглядывает девочка. Обычная такая девочка, лет восьми-девяти. До зубовного скрежета обычная, если не считать того, что живу я один.- Сколько тебе было лет, когда ты умер? – внезапно спросил ребенок.Загоревшийся свет прогнал призрачное видение. «Переработался», - грустно констатировал я и протер лицо ладонью.Сегодняшний день прошел из рук вон плохо. Вызвали вроде на обычное задание – изгнать демона из куклы, доставшейся в наследство какой-то богатой семейке. Простое задание обернулось сокрушительным фиаско. Не знаю уж, что за демон мог сидеть в этой игрушке, но моих сил едва хватило на то… на то… Нет. Пожалуй, я слишком устал, чтобы сейчас об этом думать.Некоторое время ушло на то, чтобы сварганить нехитрый ужин из чая и того, что завалялось в холодильнике. Есть не хотелось, но этот нехитрый ритуал помогал привести нервы в более-менее спокойное состояние. А успокоиться и собраться с мыслями, пожалуй, сейчас стояло первым номером в списке того, что мне следовало сделать.На пути к комнате, где я собирался предаваться лености и моральному разложению, дорогу мне снова перебежал призрак девочки, огласив пустую квартиру звонким смехом."Нет. Ну дожили. Чтобы в доме известного медиума и борца с одержимыми предметами поселился призрак какой-то девчонки", - недовольно пробормотал я себе под нос.Дотащил свою ношу до столика у дивана. Сгрузив ее, выпрямился, скрипя всеми суставами. Да уж, стар я становлюсь для этой работы.- Так. Воландеморт, кем бы ты ни был, выходи. А то я прямо сейчас начну изгнание из своего дома призрака одной крайне смешливой особы. И отнюдь не мирными методами.Угроза или возымела действие, или призраку просто стало скучно. Во всяком случае девочка почти сразу же матеарелизовалась на кресле по другую сторону столика.- Не изгонишь. Так сколько тебе было лет, когда ты умер?- Ты еще покривляйся тут. Что ты забыла у меня дома? И, для галочки, я, в отличие от некоторых, вполне себе жив. Тебя кто-то прислал?- Ага. По твою душу, кстати.Девчонка протянула руку и сцапала один из бутербродов. Следующие пару минут я с удивлением наблюдал за тем, как ест призрак.- Призраки не едят.Наверное, эта информация заложена генетически где-то в каждом человеке, и лежит в том же уголке сознания, где у нормальных людей хранится фраза «я в тебя не верю», которую они произносят, когда встречаются с чем-то необъяснимым лицом к лицу.- Не едят, - призрак согласно кивнул и покосился на мой чай. Пришлось подвинуть к ней кружку. – Но в этом доме все вещи принадлежат тебе. И они не делают разницы между тем, жив ты, или уже мертв. Знаешь, это что-то сродни тому, как люди оставляют угощение домовому. Он не может съесть реальную пищу, но поглощает ее энергетическую копию. Так и мы. Не можем есть что-то физически. Но с энергией весьма неплохо выходит. Попробуй.- Нет. Спасибо. Так зачем ты здесь?- Я же сказала – за тобой. Ты, главное, не паникуй. Давай начнем сначала. Попробуй вспомнить. Как ты добирался домой? На машине? Общественным транспортом? Пешком? Какая за окном погода? Как ты попал в свою квартиру? Дверь скрипела или нет?Странные вопросы. Но я попытался вспомнить. Честно пытался. Наверное, несколько минут. Но все, что приходило в голову, - как я стоял и пытался закрыть дверь на ключ, но почему-то никак не мог попасть в замочную скважину. Напряг мозг еще сильнее, казалось, что еще немного, и из ушей повалит дым. Сдался. Привычно потер лицо ладонями.- Никак? – участливо поинтересовалась девочка, допивая мой чай. – Ну ничего, ничего. Включи телевизор.Почему-то я повиновался, дотянулся до пульта, щелкнул кнопкой. На первом же включившемся канале шел какой-то местный новостной репортаж о пожаре. Надо же, сгорел дом, где я сегодня работал. Пожарные все еще тушат. Количество погибших и пострадавших уточняется. Ничего не понимаю.- Странно. И что?- Думаешь, это странно? Посмотри туда, - девчонка указала на потолок.Подняв глаза, я несколько удивился. По потолку, от углов к центру комнаты стекалось нечто отдаленно похожее то ли на черную смолу, то ли на нефть. В центре комнаты оно собиралось в большую каплю. Прямо у меня на глазах от нее стали вытягиваться длинные гибкие щупальца самой тьмы, расходящиеся во все стороны.- Что это?- Темные. Кажется, ты нескольким из них успел здорово насолить, и теперь они пришли с тобой расквитаться. Наверняка в мире, где они коротают вечность, весьма неуютно.- Расквитаться?Мало мне малолетнего призрака, подъедающего мои скромные запасы провизии, так теперь еще и это. Не дом, а проходной двор какой-то. Сделав пару шагов в сторону шкафа, успев на ходу увернуться от парочки особо резвых щупалец, «выстреливших» в мою сторону, я распахнул дверцы шкафа и схватил первое, что попалось под руку. Посеребреный нож, с рукоятью из особого дерева. Правда, удержать его я не смог. Руку словно опалило пламенем, рукоять вывернулась из пальцев как живая. Нож со звоном упал на пол. Чернильные щупальца под потолком стали расти активней, явно пытаясь дотянуться до меня.- Обычные призраки не могут покинуть свой дом, - призрак девочки направился ко мне и остановился в паре шагов. Ее щупальца словно опасались и дотянуться не пытались. - Но я могу помочь тебе. Для этого ты должен вспомнить. Сколько тебе было лет, когда ты умер?Вспомнить? Вспомнить. Сотни. Сотни невидимых, но от этого не менее ледяных игл вонзились в мозг, а потом наступила темнота. Это была простая работа. Изгнать демона из куклы, в которую тот вселился, чтобы терроризировать всю семью. На редкость неприятная зверюга, да к тому же и сильная. Освобожденный от физической оболочки, он стал более уязвимым, но и более сильным в нашем мире. Остальным я приказал покинуть помещение, когда он вырвался из защитного круга, играючи разметав выставленную мной защиту. Оставалось только пламя. Белое пламя во флаконе – единственное, что у меня оставалось. Я успел швырнуть флакон в то же мгновение, когда он схватил меня. А потом ледяная боль и темнота.- Мне было… мне был тридцать один год, когда я умер, - ничего более странного я в жизни своей не говорил.- Вот и молодец, - улыбнулась девочка.Она взяла меня за руку, и ее фигурку, а следом и меня, окутали нити светящейся белой силы, от которой отпрянули чернильные щупальца, а потом и вовсе рассыпались в прах, когда сила захлестнула всю комнату. Темноты больше не было, меня окутал свет.

Ключевые слова: В квартире призрак девочки изгнание демона смерть пожар авторская история

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