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Творческие истории

Черный феникс

Ночь вступала в свои права удивительно неторопливо для города, окруженного песками. Вытягивала свои руки-тени, заливала чернотой пространство между зданиями, пугала подступающим холодом жителей, но давала им время, до тех пор, пока солнце не скрылось за горизонтом окончательно.
Я отделился от одной из теней и вынырнул за спиной Предсказателя как раз вовремя, чтобы увидеть, как тот прощается с последним посетителем.
- Долгая и счастливая жизнь, как очаровательно.
Предсказатель вздрогнул, и охранное заклинание красной лентой взвилось в воздух, чтобы уже через мгновение опутать меня по ногам и рукам.
- А ты думаешь, он обрадовался бы, скажи я ему правду?
Мужчина обернулся и щелкнул пальцами. Освободив меня, лента змеей скользнула на пол и свилась кольцами, словно задремавшая змея.
- Птичка на хвосте принесла, что ты искал меня.
Несколько шагов, чтобы обойти круглый стол в центре шатра, увенчанный хрустальным шаром. Как давно я мечтал его заполучить? Столько, наверное, не живут. Заметив мой неподдельный интерес к своей собственности, Предсказатель быстро накрыл его куском тяжелой ткани. Только после этого поднял взгляд и осмотрел мою скромную персону. Так было в первый раз, так будет и всегда.
- Ты слишком давно скрываешься под покровом ночи, чтобы с тобой можно было связаться как-то иначе.
- Немало людей хотели бы знать, где я скрываюсь. И большая их часть отнюдь не с благими намерениями. Не без твоей, кстати, помощи они ко мне так относятся. Зачем ты искал меня?
- Есть дело, – мужчина поставил локти на стол, сложил пальцы домиком и уже поверх них устремил взгляд то ли в пустоту, то ли куда-то внутрь себя. – Дело непростое. Но если все получится, я смогу смело уйти на пенсию.
- Хитро. А я? – восхитился я предприимчивостью своего «связного».
- Вряд ли ты решишь оставить ремесло. Неуловимый вор, с одинаковой легкостью вскрывающий и простые, и магические замки, умудряющийся оставить с носом охрану и охранные заклинания, и не оставляющий следов, – Предсказатель качнул головой, выражая то ли восхищение, то ли осуждение. Я никогда не умел понимать эмоции местных несмотря на то, что уже приличное количество времени провел в городе. – Ты никогда не останешься без работы.
Я его оптимизма не разделял, так как в любом случае планировал вскоре покинуть город. Я как раз почти успел скопить сумму, необходимую для того, чтобы переехать и обосноваться где-нибудь подальше.
- Так что за работа?
- Сегодня ночью через город будет проезжать поезд. Не простой поезд. В нем перевозят вещицы из музея. Не знаю куда, вроде как в конклав. Вроде ничего особо ценного, но заказчик крайне заинтересован одной вещицей. Выглядит, как то ли книга, то ли блокнот, размером с ладонь, обложка украшена золотом и активными сапфирами. Вряд ли там будет много таких. Добудь его, и гонорара хватит нам с тобой до старости.
- Добуду. Передай своему заказчику.
Несколько шагов обратно, захватить со стола небольшой лист пергамента с дополнительной информацией прежде, чем снова слиться с тенями, скользя вместе с ними на улицу и вдоль домов. Что же, у меня есть немного времени, чтобы подготовиться.
***
Не люблю поезда, с ними вечно какие-то проблемы. Затаившись в одной из вокзальных теней, я осматривал поезд, расположившийся на запасных путях. То ли он здесь всю ночь простоит, то ли нет – непонятно. Охрана есть, но всего несколько человек, и те вяло прохаживаются вдоль вагонов, так что при желании шансов забраться внутрь у меня масса. Вот только желание куда-то улетучилось, и тому было несколько причин. Хорошо, если я просто в нем застряну и уеду до следующего ближайшего места стоянки. А если среди охраны анклавовцы? Наверняка кто-нибудь да захочет получить награду за мою голову. Лично моя проблема в том, что к голове обязательно должно прилагаться все остальное.
И все же… все решает азарт. Проклятый азарт. Улучив момент, я прошмыгнул мимо охраны и забрался в третий с конца вагон. Привычно замер, прислушиваясь и принюхиваясь. Вроде никого. Но в воздухе отчетливо висит ощущение, что кто-то тут уже прошел. Может, конечно, след кого-то из охранников.
Если верить инструкции, то нужная мне штуковина находится то ли в предпоследнем, то ли в последнем вагоне. Сидеть на месте нет смысла, наверняка поезд кто-то патрулирует и изнутри, и чем меньше я тут проведу времени, тем лучше.
В предпоследний вагон удалось пробраться не привлекая излишнего внимания. Уже предвкушая, как долго и вдумчиво буду шарить по добротно закрытым ящикам, я порядком удивился, обнаружив, что ящиками тут и не пахнет. Вдоль стен вагона стояли столики-витрины, намертво прикрученные к полу. «Выездной музей? Да кто в своем уме пойдет в музей в поезде?» Хотя, может быть, для музея или конклава нормально так перевозить свои артефакты, кто их поймет?
Обшарить витрины не заняло много времени, так как даже в самом большом вагоне поезда их помещается не так уж и много. Увы, нужной мне книжки ни в одной из витрин не оказалось. Правда, одна из них была почему-то открыта, и стеклянная крышка стояла рядом на полу, как выяснилось, когда она вдруг решила на меня упасть. Но я утешил себя тем, что то, что мне нужно обязательно найдется в последнем вагоне, поставил крышку обратно, сделал ей внушение, и, постаравшись запомнить, что именно мне из артефактов приглянулось в личную коллекцию, чтобы потом долго не искать, пошел дальше.
Дверь закрылась за спиной с тихим щелчком. Блин. Надеюсь, никто этого не услышал. Ночь в пустыне тиха и темна, свет полумесяца еще слишком слаб, чтобы выдать меня, тем более в вагоне поезда, окна которого почему-то есть, но забраны мелкими решетками. И все же, этого света достаточно, чтобы понять, что примерно треть дальнего конца вагона перегорожена и за перегородкой угадываются силуэты ящиков. Явно то, что доктор прописал. Если та книжица в самом деле стоит столько, сколько за нее обещают, ее наверняка везут в одном из этих ящиков. Осталось ее добыть, и можно сматывать удочки.
Я почти успел добраться до перегородки, пробираясь мимо каких-то сломанных ящиков, обломков одной из витрин и неизвестно каким образом попавшего в поезд кресла без одной из ножек, когда по ногами пробежало что-то мелкое, черное и удивительно неприятное. Выругавшись сквозь зубы, я замер в неудобной позе и прислушался. Чертовы крысы. Стоп. А на поездах бывают крысы? Поезд ощутимо дернулся. Неужели отправляется? Только этого мне сейчас не хватало. Надо торопиться. Едва я утвердился на двух ногах, как за спиной с уже знакомым щелчком закрылась дверь.
- Здравствуй, Марк.
Ядрены пассатижи! Развернувшись рывком, я при неверном лунном свете увидел того, звуки чьего голоса продирали по хребту морозом. «Здрасте, дядя». В городе я вижу его впервые. Да и не только в городе. В жизни. Но он выглядит так, словно меня знает. Более того, он знает мое имя, а его тут не знает никто вообще. Так что же это за зверь?
Деталей при таком освещении не рассмотреть, но одет он во что-то светлое: то ли бежевое, то ли что-то схожее, да и цвет волос и усов сливается с одеждой. Стоит у двери спокойно, заложив руки за спину. Но только мои инстинкты вопят о том, что сейчас самое время сваливать, так как успокоиться я смогу только после того, как меня с ним будет разделять половина земного шара. Но вот только куда сваливать? У двери стоит он, других дверей в вагоне предусмотрительно не сделали, сквозь прутья решеток в окнах не проберется и жирная кошка. А я уж явно покрупней жирной кошки. Пробивать стену лбом? Или попытаться отвлечь его от двери. Да и вообще, как он сумел пробраться в город незамеченным?
Однако размышлять на эту, без сомнения, интересную тему, у меня сейчас не было времени. Переступив несколько шагов в сторону, удалось дождаться, когда он сделает столько же шагов ко мне. Метнуться вперед, впечатывая противника в стену, вынырнувший из рукава кинжал угрожающе ткнулся под его ухо.
- Не советую звать на помощь.
Всего пара движений, пока он не оклемался, шаг в сторону, выскользнуть за дверь, и ищи ветра в поле, даже со всей охраной. Только вот даже шаг я сделать не успел. Противник пошевелился, порезавшись о мой кинжал, и тут уже под мою нижнюю челюсть слева ткнулось что-то острое. Факир был пьян, и фокус не удался. В памяти всплывает воспоминание, которого у меня и быть не должно. Я знаю, какое у него оружие. Небольшой треугольный нож, едва ли с половину ладони размером, но острый, как бритва. Дернусь – располосует на ленточки для британского флага, даже пикнуть не успею. Пришлось замереть, постараться глубоко не дышать, а на всякий случай, и не слишком часто моргать. Оформилось бывшее прежде смутным беспокойство о том, как бы у него ненароком не дрогнула рука.
Перехватив мою руку с кинжалом, он отвел ее в сторону. Из пореза у него под ухом показалось то, что заменяло кровь у этого человека. Человека ли? Почти прозрачная, золотистая, больше похожая на смолу, нежели на то, что течет в жилах человека.
- Брось.
Усмехнувшись он крепче сжал мое запястье, пальцы сами разжались, выпуская кинжал из хватки. Конечность словно онемела, до самого локтя. Из окружающей нас темноты материализовались две фигуры. В памяти вновь всплывает воспоминание, о наличии которых я у себя до тех пор и не знал. «Мог бы и не тормозить, он управляет тенями». Но вот кто он? И откуда я это могу знать?
Тени быстро стянули мои руки за спиной чем-то смахивающим на веревку. По крайней мере, по ощущениям, так как телепатию, равно как и взгляд затылком я еще не освоил. Лишь после этого «бежевый» опускает оружие. Я начинаю догадываться, кто получает главный приз в гонке за моей головой. Но пока голова все еще взаимосвязана с тушкой, так быстро сдаваться не тороплюсь. Тени оттаскивают меня на пару шагов назад, давая противнику возможность отойти от стены, отряхнуться, окинуть натюрморт «я и тени» подозрительным взглядом.
- Марк. Неужели ты думал, что я забуду своего лучшего ученика?
Чего? Ученика? Какого черта? Однако вслух озвучить свои вопросы я не успел. Вагон снова дернулся, и внутри зажглось освещение. Тени за спиной истаяли, но руки все еще были связаны.
- А я не с пустыми руками.
Схватив за плечи, он легко развернул меня к перегородке лицом. Теперь я в деталях мог рассмотреть ящики, что там стояли. Большая часть была ничем не примечательна, кроме, пожалуй, одного, он выделялся и цветом, и размерами, и металлической эмблемой, неведомым мне образом вплавленной в дерево, – ворон пожирающий птицу феникс.
Острое, как бритва, лезвие вонзилось под лопатку, вызвав мгновенную вспышку боли. Потом на меня бросился пол, и прежде, чем стало абсолютно темно, по телу волной прокатился жар.
***
Лежал я на чем-то до ужаса неудобном. Неудобном и твердом. Попытался перевернуться. Не получилось. Пришлось открыть глаза. Взгляду моему предстала картина полнейшего разрушения в отдельно взятом вагоне поезда. Крыша обвалилась внутрь, едва не придавив меня, стен, по большей части, не существовало. Каким образом сохранился кусок пола, на котором я до сих пор лежал, осталось загадкой.
С трудом заставив себя, я сел и осмотрелся. Помимо практически уничтоженного огнем вагона поезда компанию мне составляли клочок бежевой, прилично обгоревшей ткани и один из коротких треугольных ножей.
Остального состава в поле зрения не наблюдалось. То ли вагон отцепили и бросили догорать, то ли решили ехать дальше без него. Оно и понятно: вода в пустыне слишком дорогой ресурс, чтобы разбазаривать его на тушение пожаров.
Придется сказать Предсказателю, что нужную ему книжку я не заполучил. Лучше так, чем он узнает, что я ее случайно сжег.
Выбравшись из обгоревших руин, я направился в сторону города. Надо заскочить домой, собрать вещи и линять отсюда. Надоел мне этот городок. Климат ну совсем неподходящий.

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 16:06
Причина: Исправил краткое описание.
Сегодня, 11:26 by EstellanПросмотров: 111Комментарии: 11
+6

Ключевые слова: Предсказатель тени вор авторская история

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 12:00
+1
Группа: Журналисты
Репутация: (1889|0)
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Комментариев: 7 526
Приключение удалось, вагон сгорел, книжечка наверно тоже, а может и не было её....+
Зарегистрирован: 19.08.2017
                        
#2 написал: Космонасть
Сегодня, 12:54
+1
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Репутация: (513|0)
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Комментариев: 1 015
Как-будто начало и конец где-то были,но опоздали к моменту публикации))) кто этот вор,какой анклав,кто был тот повелитель теней в бежевом и каким образом гг спасся?
Плюс,но надо бы объясниться, Тиль)
Зарегистрирован: 2.11.2017
  
#3 написал: Tigger power
Сегодня, 14:04
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Репутация: (1645|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 2 873
Здорово получилось! Это ГГ феникс да?) +++++
Зарегистрирован: 9.12.2016
      
#4 написал: Estellan
Сегодня, 14:06
+1
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Публикаций: 129
Комментариев: 1 364
Совсем забыл, сие творение увидело свет исключительно благодаря Летяге!

Космонасть
Анклав - видимо очепятка. Подразумевался конклав. Вроде проверял, но похоже что где-то все же пропустил.
Вор - черный феникс.
повелитель теней - его бывший учитель. Он же - Белый Ворон.
спасся - помер, загорелся, спалил все что смог и возродился из пепла.

Tigger power
Именно)))
Зарегистрирован: 23.07.2015
        
#5 написал: Космонасть
Сегодня, 15:57
+1
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Репутация: (513|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 1 015
Цитата: Estellan
Совсем забыл, сие творение увидело свет исключительно благодаря Летяге!

Космонасть
Анклав - видимо очепятка. Подразумевался конклав. Вроде проверял, но похоже что где-то все же пропустил.
Вор - черный феникс.
повелитель теней - его бывший учитель. Он же - Белый Ворон.
спасся - помер, загорелся, спалил все что смог и возродился из пепла.

Tigger power
Именно)))

О,спасибо) я догнал))
Зарегистрирован: 2.11.2017
  
#6 написал: ms Molly
Сегодня, 18:46
+2
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Публикаций: 3
Комментариев: 9
Мне понравилось ,Тим) Но, как и у Космонасти слоилось мнение, что я потеряла журнал с первой частью. Потом долго искала конец, и в конце всяческих концов решила прочесть середину)) Не сердись))

Цитата: ms Molly
Мне понравилось ,Тим) Но, как и у Космонасти слоилось мнение, что я потеряла журнал с первой частью. Потом долго искала конец, и в конце всяческих концов решила прочесть середину)) Не сердись))

Увидела опечатку)) Рассмеялась))) Конечно мнение не расслаивается.
Зарегистрирован: 28.05.2018
#7 написал: Estellan
Сегодня, 19:13
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Репутация: (1096|0)
Публикаций: 129
Комментариев: 1 364
ms Molly
Порой описывать все досконально, это или растягивать историю на 48 глав по 65 частей в каждой. Или делать одну, но ОЧЕНЬ длинную потому что в какой-то из глав так или иначе все равно будет отсутствовать мистика.

Не знаю как у других читателей, а мне почему-то нравятся истории, где обходятся без рассусоливания, описания своей родословной до 5 колена, всех болячек всех родственников, и любимого хомячка четырехюдерной тети со стороны шурина сестры второго мужа прабабки.

Но раз такое дело. То напишу и начало:
Однажды жил был черный феникс. Феникс был парнем озорным, и совершенно не желал соответствовать требованиям ордена, в котором состоял, ибо был единственным черным фениксом, да и фениксом вообще, в радиусе доступа этого самого ордена. Орденом правила мудрейшая из птиц - Филин. Филин не обладал каким-либо боевым талантом, его уделом было знание.
Как и у любого ордена на его попечении так же находились и исполнители, самым лучшим из которых был Белый Ворон. Ворон обучал своих подопечных быть незаметными, независимыми и послушными. Как можно догадаться, служителя ордена из феникса не получилось. Ему не по нраву было то, чем орден занимался. Не нравилось, что отступников уничтожали. Не нравилось, что люди попадали под чары которыми были пропитаны все земли ордена. Но больше всего ему не нравилось, что каждый год в самую короткую ночь в году его публично приносили в жертву, чтобы возрождаясь на рассвете он символизировал власть ордена над самим Солнцем.
Поняв в конце концов, что Солнце все равно поднимется над горизонтом, он решился сбежать. И сбежал. Порой ему везло ,порой нет. Несколько раз убивали. Каждый раз по воскрешении он терял частичку памяти, пока вовсе не забыл о своем прошлом и принадлежности к ордену. Остались только навыки, которые вдолбили на уровне инстинктов.
Так, кочуя из города в город, феникс в каких-то задерживался дольше ,в каких-то меньше, везде обзаводился недругами, и ехал дальше. Все же, он каким-то инстинктивным чутьем понимал, что слишком долго задерживаться на одном месте нельзя. Вряд ли орден так просто расстанется с "чудом" которое ежегодно демонстрировал людям ,в обмен на их денежки.
Орден тем временем не то чтобы скучал по фениксу, но понял, что утратил приличную часть доходов. В связи с чем было решено блудного сына вернуть, дабы он снова отрабатывал свое содержание. Так как остальные исполнители скорей всего не справятся с ним, орден отправил за фениксом его учителя - Ворона. По легенде, только Ворон мог окончательно убить Феникса. Если же черного феникса не получится взять живьем, того было приказано убить, и доставить необходимые для ритуала вызова нового феникса - запчасти.
Несколько лет ворон шел по следу феникса, отслеживал его из города в город, но не успевал поймать. Тогда Ворон решил пойти на хитрость, и заманить феникса в ловушку. Что мы и видим в этом рассказе.

Варианты концовки:
1) После смерти Ворона орден переключился на проблемы поиска нового исполнителя. А феникс бегал влипая в новые неприятности, пока не наткнулся на другого Ворона, который совершенно случайно его убил окончательно.
2) Орден нашел наемников, те вернули феникса в лоно ордена и того до скончания веков приносили в жертву раз в год.

Серия окончена.
Зарегистрирован: 23.07.2015
        
#8 написал: Tigger power
Сегодня, 20:53
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Публикаций: 2
Комментариев: 2 873
Ну вот, взял и рассусолил))
Зарегистрирован: 9.12.2016
      
#9 написал: Estellan
Сегодня, 21:03
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Комментариев: 1 364
Tigger power
Я никогда не мог устоять, когда народ просит.
Теперь мне намного меньше писать))) Можно вволю подумать над другими историями)
Зарегистрирован: 23.07.2015
        
#10 написал: ms Molly
Сегодня, 21:46
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Комментариев: 9
Estellan Вот я дурында((( Прости Тим . Я же не знала, что есть начало и конец((
Зарегистрирован: 28.05.2018
#11 написал: Estellan
Сегодня, 21:52
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Комментариев: 1 364
ms Molly
Не наговаривай на себя.
Просто мой стиль - обходиться без лишней информации. Соглашусь, порой это делает истории непонятными, так как описывается какое-то одно происшествие, без предыстории.
Порой это происходит из за того, что приходится ужиматься в рамки одной публикации. Или писать все со всеми вводными данными, но тогда создавать серию, что создает гораздо больше проблем, когда между историями одной серии слишком большой промежуток времени(плюс, не во всех частях может присутствовать мистика, а истории без мистики у нас по понятным причинам не публикуют).
Зарегистрирован: 23.07.2015
        
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