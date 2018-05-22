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Творческие истории

Легенда Дикой Охоты

Дикая Охота


Далеко за морями лежит удивительная страна, полная невозможных чудес. В тамошних лесах издавна обитают волшебные создания — феи и эльфы, просторечно называемые маленьким народцем; в глубоких пещерах, на грудах золота и драгоценных камней дремлют драконы; в реках и озерах обитают игривые духи вод. Феи и эльфы добры к людям и часто помогают им, находя лучшие пастбища и приглядывая за скотом, драконов и духов вод разумно остерегаться. Драконы рождены в огне — неуправляемой, жестокой стихии. Потехи ради они сжигают деревни, похищают незамужних дев и разоряют богатые города, умножая свои сокровища. Духи вод учиняют не меньшие бедствия, насылая на человеческие города и селения разрушительные наводнения.

Страной той правит мудрый король с сердцем льва. В сражениях он не ведает страха, не знает меры в пирах и увеселениях, но подданные почитают его за доброту и справедливость. При дворе короля всем обездоленным и угнетенным обещана защита, крыша над головой и свобода выбирать судьбу. Под началом короля служат самые отважные рыцари страны, могущественный колдун направляет их мечи на врагов, сеющих раздор и смуту. Горе тому, кто придет в королевство с войной, на защиту его станет непобедимое воинство, ведь сражается оно за дело правое.

В дни мира король охотится в лесах близ замка. Его главный егерь — Герне — человек большой удачи. Он знает, какими тропами ходят лесные звери, где прячутся птицы, и понимает язык маленького народца. Боги одарили его этим умением и потому молодого Герне одинаково почитали в королевстве людей и стране эльфов. Но удача непростой попутчик. Доверившись ей, даже самый осмотрительный человек забывает об осторожности и может угодить в беду. Что и случилось с Герне.

Как-то во время охоты Герне напал на след оленя. Пущенные в погоню собаки загнали зверя в ущелье, но когда охотники поспели следом, то увидели, что все гончие мертвы — олень поднял их на рога и затоптал копытами. Храбрость изменила охотников и король вместе с Герне въехали в ущелье добить непокорного зверя. Не ведали они, что ждет их там яростная схватка.

Первым олень напал на королевского коня: распорол ему брюхо рогами и ударами копыт размозжил голову. Придавленный лошадью король не мог вытащить меч и защититься от разъяренного зверя. Холодная тень смерти пала на короля, он мысленно простился с любимой женою и сыном, но тут храбрый Герне кинулся на оленя и ударил его в шею кинжалом. Взбрыкнувшись, зверь сбросил бесстрашного егеря на землю и бил его копытами, покуда не ослабел от потери крови и не издох.

Король вытащил умирающего слугу из-под оленьей туши и стал молить о спасении его жизни. В ответ на мольбы из окружающего ущелье леса вышел незнакомец с луком за спиной, одетый в черное. Он оторвал оленю голову и на глазах потрясенного короля с нее кусками слезла плоть, обнажая белые кости. Тогда он понял, кто перед ним.

— Поди прочь, колдун! — выкрикнул король, схватившись за меч. — Нам не нужны твои злые чары!

— Магия не бывает доброй или злой, — спокойно ответил колдун. — Добрыми и злыми бывают намерения людей. Сотворите ли ты добро, доблестный воин, позволив твоему другу умереть, и совершу ли я зло, излечив его тело?

Король вгляделся в залитое кровью лицо Герне. Он не желал бросать верного егеря в страшном несчастье и принял предложение лесного колдуна, не задумавшись о последствиях колдовства. Могущество отводить смерть от человека дается редким избранным и цена обладания этой силой с лихвой перевешивает все благие дела, какие может совершить колдун.

Приняв умирающего егеря из рук короля, колдун надел олений череп на голову Герне, пошептал какое-то заклятие и велел королю поскорее покинуть лес. Мчась на быстром коне сквозь спутанные заросли, король слышал, как позади него трещат ломающиеся деревья, рычат и воют дикие звери. В шуме ветра разбирал он торжествующий хохот злых духов леса и стегал коня плетью, страшась, что те настигнут его. Когда король доскакал до стен города, то увидел, что колдун из ущелья стоит в толпе горожан и прожигает его недобрым, насмешливым взглядом. Спрыгнул он с лошади, бросился в толпу, но колдуна и след простыл. Не к нему он пришел. Тайно наведался колдун к другим егерям. Прознал, что втайне завидуют они славе Герне, и посулил егерям отнять у того удачу.

«Вы получите, чего пожелали, — сказал колдун на прощание. — Но заклятия не даются даром. Однажды вы вернете мне долг».

Колдун исцелил Гейне и, как было обещано, лишил его удачи. По повелению колдуна олений череп навсегда прирос к голове егеря. Гейне начали сторониться, называть проклятым и призывать короля казнить его на костре. Выносить смертный приговор верному слуге король отказался, но и оставить его при дворе не мог. Нелегко далось ему решение изгнать Герне из города. Потерявший должность и все привилегии егерь ушел в лес. Месяцами он жил в убогой землянке, питаясь ягодами и съедобными кореньями, которые ему приносили добрые эльфы. Иногда его видели на реке с самодельной острогой, бьющим рыбу.

Так прошло лето. Осенью Гейне сразила душевная хандра. Он тосковал по родному городу, по оставшимся там друзьям, по славной охоте рядом с королем. От отчаяния ушел он в чащу леса и повесился на самом крепком дереве. Тело висельника нашел живущий в том же лесу отшельник и поспешил в город за священником — по верованиям тех лет непогребенный по обычаю покойник превращался в нежить. Однако, когда он вернулся на то место, где нашел тело, оно куда-то исчезло. Ночью над лесом разразилась гроза и в дерево, на котором повесился Гейне, трижды ударила молния. Вскоре обнаружилось, что всех егерей короля постигла печальная судьба Гейне – они утратили чутье и удачу.

Суеверный король увидел в случившемся месть мертвеца. Поразмыслив, как упокоить разгневанную душу Герне в загробном царстве, послал он егерей разыскать колдуна. Они объехали все окрестности, обыскали горы и долины, опрашивали перехожих и странников. Никто не ведал, где живет колдун. Возвращались егеря в замок понурые, ведь везли они дурные вести. Проезжая по глухой деревенской тропе, встретили егеря горбатого старика с клюкой.

— Не подадут ли благородные господа немного денег бедному страннику? — прошамкал старик морщинистым беззубым ртом. — Помогите доброму человеку на чашу похлебки да кров на ночь, кто сколько может.

— А ну пошел прочь, грязный попрошайка! — один из егерей замахнулся было на него плетью, но конь его испуганно всхрапнул, и увидел он, что вместо старика в лохмотьях на дороге стоит колдун в черных одеждах, а клюка его стала кривым посохом, на куриную лапу похожим.

— Негоже благородным господам бросаться бранными словами, — с недобрым укором сказал колдун, уперев посох в землю. — Вы получите мое прощение, коль честно ответите, зачем искали меня.

— Сними с нас свое черное заклятие! — в один голос потребовали егеря. — Не то не сносить тебе головы!

Колдун пристально посмотрел на всадников и хоть не видели они его лица, скрытого складками капюшона, все похолодели от страха.

— Заклятие наложено не на вас, — услышали егеря в ответ. — И не мной. Душа, вами преданная, ушла в мир иной неотмщенной и в отместку карает вас из-за смертной черты.

Егеря переглянулись и спросили колдуна:

— Как нам разрушить заклятие?

— Будьте в полночь у Дуба Гейне, возьмите с собой собак и оружие. Ничего не бойтесь, а в нужный час последуйте за тем, кого первым у дерева увидите и исполняйте все, что он прикажет. Сделаете все, как велено — проклятие сгинет на рассвете.

Тут колдун обернулся большим черным волком и стремглав бросился в лес. Егеря поскакали в замок, рассказали все королю, и как стемнело — явились на место, указанное колдуном. Глухая тишина леса навевала чувство тревоги, гончие вели себя беспокойно — сбившись в стаю, громко лаяли на обгоревший дуб. Егеря разбили привал, разожгли костер, и коротали время за разговорами, отгоняя липкое чувство страха.

Ровно в полночь лес застонал от ветра. Зашумели деревья, зашептали разными голосами травы. Под зловещий скрип мертвого дума и жалобный вой собак егерям явился всадник на черном коне, и догадались они, что перед ними Герне — по мрачному взгляду, черепу оленя на голове и ветвистым рогам, блестевшим в лунном свете.

«Я приветствую моих смертных братьев, — проговорил Герне неузнаваемым голосом. — Не бойтесь меня, ибо ваше предательство искупит чужая кровь. Кровь сынов и дочерей человеческих, возложенных на заклание».

Вот что он сказал, и с последним его словом в души егерей овладела та же могучая темная сила, что покорялась колдуну и вызволила неспокойный дух Герне из царства мертвых. И возжаждали они проливать кровь и помчались во весь опор за рогатым охотником в окружении стаи адовых псов, извергающих пламя. Целую ночь носились они по землям королевства, вырезая деревню за деревней, не щадя больных и здоровых, старых и молодых.

Утром, только-только в небе забрезжило солнце, неистовое желание проливать кровь покинуло егерей и стали они молить о пощаде, ужаснувшись тому злу, что сотворили. Но Герне напомнил им, что они задолжали колдуну за нечестную сделку и оставил егерей Воинами Дикой Охоты навсегда.

Такие дела, тыковки. Мораль Легенды о Дикой Охоты бесхитростно проста. Неосторожные заигрывания с магией и колдовством всегда оборачиваются против нас. Любой Дикий Охотник скажет вам это. Темнейшими ночами Йоля они приходят из мира духов, ведомые несбыточной надеждой уплатить древний должок. Только встречи с ними никому из смертных не пережить.

Бойтесь Диких Охотников и не выходите из дома в темные осенние ночи, когда призрачные всадники во главе с Герне собирают кровавую жатву среди людей.
Сегодня, 13:46 by A.NortonПросмотров: 21Комментарии: 0
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Ключевые слова: Дикая охота колдун заклятие предательство смерть проклятие возмездие фэнтези мистика средневековье

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