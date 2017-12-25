Помощник — домовой

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 13:51

Причина: Стилистика автора сохранена. Изменен раздел.

Сделано_в_СССР Просмотров: 50 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 13:51 by

Домовой, домовой — поиграй ты со мной. Исполни все мои желания. Много рассказов о домовых и духах. Я всем верю. Напишу про своего домового и про те приключения, которые у нас с ним были.Все, что написано, все это происходило со мной. О том, что он ходил тяжело, скрипел половицами, открывал двери, стучал в окна, я писать не буду. Это уже не интересно. Конечно, домовой приходил не каждый день, не каждую неделю, но рассказов набирается много.Самый первый раз я познакомилась с ним сразу после рождения дочери. Дочери уже исполнилось недели три, мы были дома и ночью спали с ней одни в комнате. Дочь заплакала, я дернула за цепочку бра – не включается. Еще раз дернула – тот же результат. Встаю, подхожу к двери к выключателю и натыкаюсь на «медведя». Чтобы включить свет мне нужно было его включать через его плечо, мне пришлось встать на цыпочки. Мой рост стандартный – 165 см. Рост «медведя» был, как я потом выяснила, больше двух метров. Сначала, конечно, я не «врубилась» и полезла снова включать свет через его плечо. Это видимо ему не понравилось и он своим «пузом» меня оттолкнул. И я улетела на кровать. Я включила бра. Свет зажегся. Мое состояние можно дальше не описывать. И так ясно.После этого случая он приходил ко мне, приходили другие духи целых семь лет. Я с ними подружилась. Домовые состоят из черной энергии – энергии жизни. Характерна эта энергия тем, что от нее отходят лучи (как у Солнца) и тут же они возвращаются назад. Вот эти лучи создают эффект «медвежьей шерсти». Многие говорят, что домовой их душил. Домовой не может душить. Он подходит к лежащему человеку и его «лучи», действующие вокруг него, просто заслоняют вам воздух. Становится дышать труднее. Ваша душа имеет противоположный знак, чем домовой. Противоположности не совместимы. И у вас возникает чувство сильного страха. Вы впадаете в ступор: все соображаете, а двигаться не можете.Стали прилетать души умерших людей. Прилетали утром часов в пять. Звали по имени бесцветными голосами. Если женщина – называла меня Надькой, если мужчина – Надей. Интонацию голосу придают голосовые связки, а у духов голосовых связок нет, поэтому разговор у них бесцветный, мертвый. Если прилетал дух, я сразу говорила мужу, что умер кто-то из родственников или из очень близких людей.Был у меня один знакомый мужчина. И вот как-то ночью вижу сон: иду по разрушенному дому и вдруг вижу белый лист на полу. Поднимаю, на листе красивым каллиграфическим почерком написано: «Уважаемая (указано мое имя, отчество). Я...» - и далее идет имя и отчество автора записки. В конце записки мне в нос ударил концентрированный запах, по этому запаху я узнала от кого записка. Наши души имеют запах. Конечно, я первым делом стала узнавать, что и как. Оказалось, что этот мужчина в тот день как раз думал обо мне. Дух принес записку в ночное время.Первое время домовой ходил и стучал. Я решила написать письмо в передачу про НЛО. Конечно, с маленьким ребенком писать можно только ночью. И вот пишу часов в двенадцать ночи письмо, чувствую, что моей рукой кто-то водит. Предложения записываются такие, о которых я даже не думала, но все по фактам. В комнате ночью горит только ночная лампа возле меня. А подальше от стола, возле шкафа, стоит высокая черная широкая тень. И последнее предложение в письме было написано буквально им самим, но моей рукой. Когда я его увидела, я онемела. Он написал: «Возле шкафа кто-то стоял в черном». И исчез.Как я первый раз улетела из тела.В то время мы выписывали газеты. И в одной газете была статья о том, что один экстрасенс весь тираж этой газеты зарядил своей энергией и эта газета вылечит болезни. И у меня к вечеру заболел зуб. До этого не болел, после этого не болел, а вечером заболел совершенно здоровый зуб. Легла спать и накрыла лицо этой газетой и улетела. Сначала я поднялась над собой, полетела через стену в комнату детей и еще подумала, что, не дай бог, кто-нибудь из них проснется и меня увидит. Вот страху-то будет. Но пролетела над ними незаметно, сквозь дыру в стене в их комнате. Я потом через эту дыру не один раз летала. Видимо больше нет выходных отверстий из дома. Лечу в полной темноте, хорошо понимаю, что лечу вверх от Земли, хотела посмотреть на Землю из космоса, но не увидела. Прилетаю в комнату, где стоит мебель из белых облаков. Села на облачный диван, сижу. В комнату начинают «вплывать» головы с облачным телом. Хорошо видна голова, ниже головы прозрачная белая облачность без ног. Их было много, примерно «человек» тридцать. Старые, молодые, дети. Радостные, улыбаются. Забыла написать, что это дело происходило летом. А у меня огород, двое маленьких детей, работа, самый маленький ребенок в семье – это муж. Я была очень уставшая от всех этих забот.И вот эта «кавалькада» голов стоит вокруг меня кругом, спрашивают, чем могут помочь? Я, естественно, мысленно им отвечаю. Чувствую, они шепчутся, и тут я проснулась. Усталости и депрессии от трудов как не бывало.Позже, когда я задавала вопросы домовому и спрашивала у него, как объяснить мой ночной полет, он отвечал, что души живут иной жизнью, чем тело, поэтому «вверх» значит «вниз», под землю, все подземные «облака» — это и есть «небо у богов», это и есть их «небеса». А все «головы» — это души умерших от старости.Приходил домовой и ко мне на работу. Тут нужно написать одно правило домовых. Если домовой пришел к человеку, то домовой пришел к его душе. Самому человеку в это время хочется уснуть. Поэтому я присела на диван и отключилась. Чувствую, по дивану кто-то идет, диван под его ногами проваливается. Небольшого роста, примерно один метр. Тоже стало трудно дышать. Но я спросила:— К худу иль к добру?— Надь, да что ты спрашиваешь? — ответил он. Говорил домовой очень странно: картавил, буквы не выговаривал, конец фразы съедал, но я все понимала. Спросила: увижу ли я когда-нибудь своего любовника?— Надь, на этот вопрос я тебе ответить не могу. Этого я не знаю.— Спасибо и на этом.Один раз домовой пришел ко мне и сказал: «Ребенок в феврале». Сказал и пошлепал к стене и ушел сквозь стену. Это он говорил о дате его дня рождения, одиннадцатого февраля. Угощать нужно продуктами, сделанными своими руками. Не магазинными.Но самый удивительный был случай, когда я хотела увидеть своего любимого мужчину. Сидели мы с подругой у меня дома и я ей пожаловалась, что очень скучаю и не вижу его во сне. Буквально на следующий день в 16-55 (время точное) меня потянуло очень сильно в сон. В 17-00 должна была начаться передача, которую я хотела посмотреть, и уж засыпать никак в мои планы не входило. Но я отдала маленькую дочь мужу и сыну и сказала, что очень хочу спать. Ушла в другую комнату и прилегла. Чувствую, меня кто-то тянет с кровати. Я встаю (душа встает, тело остается лежать), пугаюсь, сажусь в кресло, потом в другое, меня кто-то тянет, я снова ложусь на кровать и тут слышу голос: «Надь, ну ты что?». Самое интересное, я не видела того, кто меня тянул. Я просто знала, что это домовой. Сказал он с такой интонацией, что: «Надь, не отпихивайся, ты посмотри что дальше будет». А дальше мы с ним через ту единственную дыру в стене полетели к тому мужчине на работу. Он стоял возле стены, смотрел на меня и улыбался. Я подхожу к нему, он не шевелится. Поцелуи, поцелуи и вот я уже дома. Пока туда летели я видела обрывки серого асфальта, машины на дороге, а там запомнила его одежду.Но самое интересное произошло в то время, когда меня (души) не было в теле. Тело было пустое, только лишь тонкая духовная связь связывала тело с душой. Меня стал будить муж. Как он потом рассказывал, будил довольно долго. От сильного толчка я встала, не могу понять, где я нахожусь. Озиралась, озиралась, наконец поняла. Передо мной стоял мой муж с дочерью на руках и что-то мне говорил. Смысла я не понимала, слова как большие шары с грохотом катились мимо и исчезали. Что он хотел от меня тоже не понимала. Ведь меня там не было, я была совсем в другом месте. Пыталась о чем-нибудь подумать. Голова была пуста, даже зацепиться было не за что.И тут я прилетела и через уши влетела в свое тело, от головы до пят прошла теплая волна и я все сразу поняла: где я была, кого видела, что нужно мужу. А он говорил, что дочери нужно было менять ползунки.Позже я и этот случай проверила. Мужчина был в то время на работе и в этой одежде. А вот почему он не шевелился, объяснил домовой. Домовой оставил возле стены часть духа того мужчины. Миражи в пустыне тоже делаются по этому сценарию. В безветренную погоду часть духа всего города отправляется «в путешествие», потому что качество духа все время меняется – движется.Печально то, что мужчина этот умер. И его душа ко мне прилетела. Прилетела с его запахом. Первый год после смерти он довольно часто ко мне прилетал. Прилетел и на годовщину своей смерти. Прилетел на следующий год и еще на следующий. И так семь лет подряд. Но в последний седьмой год прилетел за три недели до даты своей смерти и сказал, что больше не прилетит. И больше его не было. Вот уже три года его нет.Ко мне приходила моя умершая мама на девятый день. Ночью в комнате темно, она проходит по коридору (слышны шаги), проходит через закрытую дверь комнаты и останавливается возле меня (я в комнате одна). Темного очертания не видно, но вокруг нее идет сине-голубое свечение как раз по очертаниям ее фигуры. Это свечение никакого света не дает. В комнате по-прежнему темно. Она вдруг превращается в ветер и этот ветер с сильным шумом вселяется в меня. Через четыре месяца ее душа улетает из меня с таким шумом, как будто большая птица взмахивает крыльями. Этот шум я слышала.Это была семилетняя духовная практика.Автор - федоровна.

Ключевые слова: Домовой душа страх видения сны внетелесный опыт призраки вселение в тело

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