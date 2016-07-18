Милая старушка

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 11:40

Причина: Авторская стилистика сохранена

Гадюка Демона Просмотров: 88 Комментарии: 5 +7 Сегодня, 11:40 by

Лена недавно закончила школу и поступила в институт. В небольшом городке, где она родилась и прожила всю свою недолгую жизнь, не было медицинского университета. Ей пришлось ехать в крупный город, расположенный, впрочем, не очень далеко.Она была симпатичной девушкой, длинные черные волосы обрамляли светлое личико, делая кожу еще белее. Большие темные глаза лучились озорной улыбкой. Она почти никогда не унывала, вот и в этот раз не сильно расстроилась, когда, не желая жить в студенческом общежитии, искала квартиру, но найти подходящий вариант не удавалось.Она не спеша брела по небольшой тенистой улочке, разглядывая подъезды в поисках нужного объявления. Возле одного дома она увидела старушку, сидящую на лавочке, и так бы и прошла мимо, если бы она не окликнула ее:- Ты чего ищешь, милая? Не жилье, случаем?- Да, жилье. А как вы догадались?- Так вас, молодых, в это время много квартиры снимать приезжают, - улыбнулась старушка. - Институты-то почти все в нашем городе на всю область. А я как раз одна живу, скучно мне, да и по хозяйству тяжело. Приходи ко мне жить, денег не возьму, но с условием: парней не водить, поздно не приходить и по хозяйству управляться - прибрать, постирать, в магазин сбегать.Лена была в восторге - так и денег сэкономит и в шумной общаге жить не придется. А так как был уже конец лета, она решила на следующий день и переехать.Ранним утром, только сойдя с электрички, девушка сразу поехала к этой старушке, переживая, что откажет. Нет - она приняла ее ласково, показала комнату.Разложив вещи, она пошла к старушке узнать, чем нужно ей помочь. Сходила в магазин, прибрала в комнатах.Вечером, когда сели чай пить, старушка сказала ей:- Я по молодости парикмахером работала, массаж делать умею, чтобы волосы росли быстро, красивые да густые, и голова чтобы не болела. Ты - девушка неперечливая, работа у тебя спорится, я тоже тебе помочь хочу. Давай я тебе по вечерам тебе этот массаж делать буду.Лена не нашла причин отказать, да и старушка ей эта нравилась - добрая улыбка, ласковый взгляд, аккуратный белый платочек на голове...Так и повелось - утром и днем девушка по своим делам бегает, гуляет по городу или просто сидит у себя в комнате, читает что-то, а к вечеру она приготовит, приберет, с хозяйкой чаю попьют, и старушка постоялице массаж делает, волосы расчесывает и не то шепчет, не то напевает что-то вполголоса.Прошло несколько дней. Лена с удивлением нашла у себя седой волос. Да не один, а целую прядь! Голова начала кружиться, девушке пришлось прилечь на кровать. Почувствовав себя лучше через какое-то время, она встала, но голова продолжала болеть весь день, пока вечером старушка ее чаем не напоила и массаж головы не сделала. Лена уснула спокойно, а на утро почувствовала опять головную боль, появилась странная боль в коленях, да и седых волос прибавилось. Она, не откладывая, пошла в поликлинику, где ей назначили полный осмотр, взяли анализы, но ничего - даже легкой простуды - не выявили. Развели руками, списав все на генотип. А девушке тем временем становилось все хуже. Ей уже тяжело было ходить прямо, болела спина, не так давно черная шевелюра ее стала почти вся седой; болели колени, кружилась голова. В зеркале она сама себя не могла узнать - это уже не оптимистичная молоденькая студентка, а самая настоящая старушка была. Лучше она начинала себя чувствовать только после старушкиного массажа и чая.Тем временем, старушка словно молодела - морщины почти распрямились, пышные светлые волосы не могла скрыть косынка, да и походка ее стала более упругой и бодрой.Однажды Лена проснулась ночью - воды попить, и, проходя мимо комнаты хозяйки, случайно услышала, как она с котом своим разговаривает:- Вот, Черныш, немного осталось, еще неделя - и я снова стану молодой и красивой. Лет на двадцать хватит...Лене стало страшно. Так вот в чем дело! Это старуха ее молодость себе забирает! Всю ночь она проворочалась не в силах уснуть, а рано утром уйти решила, пока хозяйка не проснулась. Собрала вещи, вышла потихоньку на улицу, а уйти не может - ноги подкашиваются, не держат. Помощи просить? Но кто поверит ей? Ее теперь и мама с папой не узнают, за две недели так изменилась! Села она на скамейку, и возвращаться страшно - и уйти не в силах. Сидит, а по щекам слезы бегут. Мимо девушка проходила, подошла к ней:- Случилось что-то у вас? Помочь, может?- А чем ты мне поможешь? Ты и не поверишь, если расскажу.Разговорила ее девушка, и Лена мало-помалу рассказала ей все - и как поступила, и как квартиру подешевле искала, и как старушку встретила. Девушка - ее Наташа звали - ни слова не говоря, такси вызвала. Попросила таксиста помочь в машину Лену посадить, сказав, что у ее бабушки ноги не ходят. Так и увезла ее за город, к знахарке. Та головой только покачала, сказав, что и в позапрошлом году такую девушку ей привозили, а прошлый год не было таких случаев, извела, видимо, девчонку ведьма, а своего не добилась. Лечила она ее месяц, травами, молитвами разными. Запретила туда приходить, сказав, что ведьма злая теперь ходит, как бы беду не навела. Наташа на третьем курсе училась в этом же институте, куда и Лена поступила, тоже квартиру снимала. Рассказала она, как встретила старушку эту, да только раньше Лены поняла, что к чему и сама убежать сумела. Нашла знахарку эту, та ее быстро на ноги поставила. Теперь в конце лета ходит она возле старухиного дома и ищет девчонок, у которых ведьма молодость забирает.В прошлом году не успела - увидела только, как женщина старушку какую-то хоронила, наверное, бабкиных рук дело.Наташа предложила Лене с ней жить, на двоих снимать - и недорого, и безопасно. А Лена с тех пор старушкам не доверяет, какими бы милыми они не казались, и к волосам своим не подпускает даже парикмахеров в салонах.

Ключевые слова: Старушка студентка ведьма колдовство знахарка авторская история

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