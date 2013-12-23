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Творческие истории

Снегирек, Снегиречек...

Снегирек, Снегиречек...


С моей сестренкой мы были неразлучны. Всегда все делали вместе, ни на шаг друг от друга. Мама всегда радовалась и гордилась нами, что, мол, вот какая крепкая семья, какая поддержка и опора друг другу.

Наташку я любила так, как никого на свете, а когда я выходила замуж, она так радовалась за меня, словно сама была невеста. Потом, уже года спустя, на юбилей моей дочки - ей тогда исполнялось пять лет - подарила красивую серебряную заколку с миниатюрной и искусно выполненной красногрудой птичкой - снегирем.
Наташка любила этих маленьких птичек, за что я прозвала ее Снегиречком, да и сама она была пухленькая, розовощекая, с синими яркими глазами - ну, чисто снегирёнок!

С моей дочкой она постоянно нянчилась, так как своих пока детей у нее не было, да и жениха подходящего тоже - все как-то не клеилось, да она и не переживала - весь недостаток любви она восполняла в своей племяннице - задаривала ее подарками, разными куклами, плюшевыми медведями, а еще рисовала ей снегирей. Выходило это у нее очень даже здорово, ведь она любила и умела рисовать.

- Снегирь - моя птичка-талисман, - как-то сказала она. - Вот когда мне туго будет, талисман тебе мой знак даст.
- Как это? - засмеялась я тогда. - Как в сказках, что ли? "Как яблонька моя вянуть начнет, так подмогу мне высылай"?.
Наташка почему-то грустно улыбнулась и тихо сказала:
- Ну... как-то так...

Мы помолчали тогда, а потом я позвала ее пить чай, пытаясь расспросить о том, уж не обиделась ли она от моих слов, но Наташа только отмахнулась. Говорила, что какая-то тоска у нее последнее время, и не знает она, почему так. Я ласково потеребила по ее плечу и заверила, что все это от недостатка любви, и что хоть она и уверяет меня, что все хорошо, но я обязательно выступлю в роли сводницы, и мы еще ох как погуляем на ее свадьбе.
- Не расстраивайся, Снегирек мой. Пей чай, бери тортик. Сейчас чайку попьем, да и настроение поднимется!

В тот день мы долго просидели на кухне, и мне почему-то так не хотелось ее от пускать, задержать хоть на еще часок, словно она уезжает, и мы долго не увидимся.
А потом она поцеловала мою дочку, меня и, собрав сумку, отправилась к себе домой.
В тот самый день я видела ее последний раз...

***

Когда Наташка пропала, мы обзвонили всех ее знакомых, всех ее коллег, но никто не был в курсе, куда она пропала из квартиры, на работу Наташа не выходила. Получается, она пропала в тот день, когда покидала мою квартиру. Мое сердце замерло.

А потом, когда я была дома, и мы с дочкой сидели в гостиной, я услышала короткий и глухой удар об оконное стекло. Я выглянула, но ничего не смогла разглядеть, так как мы жили на втором этаже, а потом я вышла на улицу.
Под окнами, раскинув крылья, на спинке лежал мертвый снегирь... Красные перышки на грудке трепыхались от ветра, а маленькие снежинки падали на бездыханное тельце.
Я перестала дышать, просто остолбенела, в ушах зазвенело, и я вспомнила Наташкины слова: "Талисман тебе мой знак даст...".

На дрожащих и негнущихся ногах я забежала обратно в квартиру, а тут уже дочка у порога, тянет мне мой мобильник, я хватаю его и несусь на кухню, попутно принимая вызов.

А потом... перед моими глазами все поплыло. Звонил сотрудник полиции - сообщить, что нашли Наташкино тело... Нашли в цехе заброшенного завода. Больше голоса в мобильнике я не слышала - выронила телефон, слушая, как он с громким стуком падает на пол, и от удара отлетает задняя крышка...

Дальше все дни пролетели как в тумане: похороны, кладбище, слезы, расследование... Я корила себя и осуждала за то, что так и не оставила Наташку в тот день у себя дома. Мне было так больно, так щемило сердце, но я ничего не могла изменить. Мой Снегирек...
Если бы этот самый знак был раньше... Хоть на день, хоть на два!

***

Теперь вот я часто езжу к ней на могилку, разговариваю с ней и пытаюсь заполнить ту дыру в сердце, которая появилась после Наташкиной смерти... Убийцу так и не нашли, но что теперь-то? От этого мой Снегирек не восстанет из мертвых, не придет с подарками к своей племяннице, как приходила всегда...

И сегодня я привезла ей ее талисман - красногрудую птичку, которую я связала ей на днях. Уберегла ли она ее, как считала Наташа? А ведь уберечь ее должна была я... Наташа предчувствовала, предчувствовала и я. Но почему получилось все так?.. Одному Богу известно...

С кладбища я уходила под вечер, вытирая слезу на щеке и закрываясь широким воротником пальто. Стоя на узенькой протоптанной тропинке, я напоследок оглянулась: на памятнике сидела маленькая черная птичка с алым пухом на грудке.
Склонив головку на бок, она блеснула синими бусинками глаз и вспорхнула в небо...
Сегодня, 18:45 by LynxПросмотров: 51Комментарии: 5
+6

Ключевые слова: Снегирь сестра пропажа талисман знак предчувствия авторская история

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 19:18
+2
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Репутация: (934|0)
Публикаций: 61
Комментариев: 2 779
Предчувствия не обманывают. А снегирек не уберег…
Зарегистрирован: 23.12.2013
        
#2 написал: A.Norton
Сегодня, 20:12
+2
Группа: Посетители
Репутация: (67|0)
Публикаций: 17
Комментариев: 107
Очень красиво и грустно. Понимаю чувства автора. У меня тоже есть младшая сестра, двоюродная, но мы росли вместе и я всегда считал её родной. В возрасте восьми лет сестра тяжело заболела и попала в больницу. Её положили на операцию, но слишком поздно - началось заражение крови. Врачи сказали, шансы на выживание мизерны. Единственное, что могло ей помочь - химическая очистка крови. Родители сестры нашли где-то аппарат для гемодиализа и спасли дочери жизнь. Хотя она была на грани.

Автор написал очень атмосферно, эмоционально и трогательно. Читается приятно, глаз не цепляется за огрехи в тексте, а послевкусием остаётся чувство грусти и жалости к главной героине и её сестре. Неправильно, когда смерть приходит за молодыми. Ненормально. Но мир давно вывернут наизнанку. Каждый день мы теряем сотни здоровых молодых людей. Каждый день обрываются жизни, которые могли состояться.

Искренная похвала Вам, Автор. За стиль. За сюжет. За предельную эмоциональность. Я закончил.
Зарегистрирован: 25.12.2017
#3 написал: Lynx
Сегодня, 20:21
+3
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: (3462|0)
Публикаций: 398
Комментариев: 2 055
A.Norton, спасибо, но историю я читала когда-то давно, и там была просто птичка - конкретно какая - не сказано, и почему умерла сестра. Очень давно читала, уж и не помню источника и подробностей, потому написала в творческие, переместившись, так сказать, в чувства и эмоции ГГ.
Еще раз спасибо!
Зарегистрирован: 23.02.2016
               
#4 написал: Tigger power
Сегодня, 20:27
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (1531|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 2 704
Очень трогательный и добрый рассказ +++++++
Зарегистрирован: 9.12.2016
      
#5 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 22:00
0
Онлайн
Группа: Журналисты
Репутация: (1701|0)
Публикаций: 726
Комментариев: 6 927
Жаль, что нельзя время повернуть вспять, назад, хоть на немного, хоть на мгновение. Как часто случается то, что невозможно вернуть уже никогда....время, безжалостное время и чудовищный хронометраж непоправимых событий. +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                     
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