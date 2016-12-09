Покойник приходит ночью

Посвящается Юлии.

Она знает, почему.



Новость отредактировал catberry - Сегодня, 09:55

Причина: Стилистика автора сохранена.

A.Norton Просмотров: 53 Комментарии: 3 +5 Сегодня, 09:55 by

На прошлой неделе я похоронил маму. Женщина она была характерная и властная — настоящая матрона. Сколько себя помню, мама навязывала всем в доме свою волю. С возрастом в ее поведении и привычках ничего не изменилось. Мою жену мама отчитывала за то, что она плохая хозяйка, не следит за садом и огородом (у нас частный дом в пригородном поселке), меня распекала за то, что я никогда не тушил свет в прихожей — мол, неэкономный ты, сынок, деньги транжиришь. Все пыталась меня перевоспитать, но я не следовал маминым наставлениям. Считал, что только так сумею втолковать ей: стесненности в деньгах наша семья не испытывала, и, пока я способен хоть чем-то зарабатывать на жизнь, так оно и останется.Достаток моей семьи — не хвастливая ложь. Человек я успешный, в жизни состоявшийся. Последние двадцать шесть лет занимаюсь разноплановым бизнесом. По молодости начинал с аграрного дела: выращивал пшеницу, ячмень, рис, кукурузу. Как предприятие окрепло, занялся разведением крупной рогатой скотины, свиней, курочек и прочей домашней птицы. Забитых птиц и скот у меня охотно покупали частные мясокомбинаты. Зерно поставлял на хлебопекарни, непроданные остатки реализовывал через продуктовые магазины. Дела шли неплохо, прибыль на счет капала исправно. Но мама не желала понимать, насколько мы далеки от нищенского существования. Она родилась и выросла в бедности, что наложило на нее неизгладимый отпечаток. На старости лет ее стремление беречь деньги превратилось в манию. Умерев, мама не успокоилась.Произошло вот что. После похорон мы с женой вернулись домой. Поужинали, посидели часок на летней террасе, и пошли спать. Свет в прихожей я, как обычно, оставил включенным. Посреди ночи меня разбудили отголоски отдаленной канонады. На бывшем гранитном карьере, расположенном в пятнадцати километрах от городской окраины, размещен действующий артиллерийский полигон. В ночное время, пока город и пригородные поселки благополучно спят, «боги войны» устраивают учебные стрельбы. Тяжелый грохот орудий напрочь отбил у меня желание заснуть. Полежав в постели без сна, я встал и пошел на кухню попить воды. Спустившись на первый этаж, обратил внимание, что лампы в прихожей не горели. Первое, о чем я подумал, — неполадки с техникой. У меня на участке установлена автономная солнечная электростанция, весь дом освещается за счет сгенерированной фотоэлектрическими панелями энергии. Установка электростанции влетела мне в копеечку, и вероятность ее поломки совершенно не обнадеживала. Раздосадованный реальной перспективой новых расходов, я пошел в прихожую проверить исправность ламп. Все работало. Просто кто-то выключил свет. Странное дело, но возможно жена вставала раньше. Размышляя над этим, я направился на кухню. Возвращаясь обратно, увидел, что свет в прихожей снова не горит. Меня разобрал интерес: что за чертовщина происходит в моем доме? Но искать причину фокусов со светом посреди ночи было лень. Я в третий раз включил свет и поднялся в спальню.Утром мы с женой вышли в гостиную вместе. И что вы думаете? Лампы в прихожей опять были потушены. Спросил жену, она сказала, что прошлой ночью не вставала и свет в прихожей не выключала. Позднее в этот же день я созвонился со знакомыми электриками, профессионально занимающимися монтажом солнечных электростанций. Заказал у мужиков полную диагностику оборудования. Они проверили все, что было в доме: бытовую технику, проводку, перебрали солнечную электростанцию «по винтику». Никаких неисправностей не обнаружили. Старшина бригады сказал, что явных причин, чтобы техника вдруг начала «пошаливать», нет. Критические перепады напряжения он исключил по двум причинам: мой дом не подключен к городской энергосети; система генерации и передачи электричества снабжена надежной защитой от скачков напряжения. В случае малейших сбоев срабатывают аварийные предохранители, отключающие электроснабжение дома.Ночью после маминых похорон я стал свидетелем паранормального явления. Моя жена убеждена в обратном. Говорит, электрики попросту проглядели неисправность, и мы не раз еще столкнемся с подобным. Но я-то знаю, каждый из этих людей — мастер своего дела. Не нашли они неполадок - значит, электростанция работала (и работает) исправно. Странностям со светом я нахожу другое объяснение. Когда наступает ночь, мамина душа тайком посещает дом. Переживает за нас. Это сходится с тем, что говорят священники: душа недавно умершего не покинет родного дома, пока не пройдет положенных сорока дней.Жена не сразу поверила, что в нашем доме завелось настоящее привидение. Она насмотрелась немало невозможных странностей, прежде чем признала, что одними техническими неисправностями всего происходящего не объяснить. В вечерние часы мы оба слышали шаркающие старческие шаги, покашливание и хриплое кряхтение в пустующей маминой комнате. Когда поднимались туда, то не могли открыть дверь — замок не поддавался. Причем только с восьми до десяти вечера. Придем в любое другое время, дверь открывалась без проблем. Жена настояла пригласить мастера по ремонту дверных замков. Он разобрал замок, смазал каждую деталь, поставил его на место и заверил нас, что механизм исправен, прослужит много лет. Признаков, что дверь разбухла от сырости или перекосило петли, мастер не нашел. После его ухода мы не могли попасть в мамину комнату ровно два дня. На исходе первого дня я предложил установить за комнатой постоянное наблюдение. Дежурили по очереди: полдня – я, полдня – жена. Прислушиваясь к раздающимся в комнате звукам, мы сошлись во мнении, что издаваемые призраком шумы состоят из неясного бормотания, ворчания и поскрипывания продавленных пружин кровати. Такое случалось и раньше: когда мама была жива, она подолгу ворочалась на кровати, скрип пружин мешал нам спать. Больные суставы донимали старушку. Отчаявшись перебороть ломоту в костях, она начинала читать исцеляющие молитвы, а потом тихо ругаться, что мы не даем ей умереть спокойно.Думаете, это и все происшествия? Держите карман шире! Чем дальше, тем чуднее становилась наша жизнь. Нам не давали покоя разные звуки, повторяющиеся ежедневно, в вечерние часы: стук в стены, непонятное шуршание на чердаке (крыс, мышей и птичьих гнезд там нет, мы искали), резкий скрип полов, скребущие шорохи в каминной трубе. На кухне в это время пахло яблочным пирогом с корицей — любимым маминым блюдом. Однажды жена пошла в ванную и увидела в зеркале темный силуэт. Он парил у нее за спиной и копировал все ее движения с пугающей точностью. Обернулась, а никого-то и нет. Ближе к полуночи температура в доме падала, как я ни бился с климат-контролем, сколько бы ни выставлял все более и более высокий уровень обогрева, холод никуда не девался. Жена называла это явление «холодными точками» — вроде как, появляясь, призрак выкачивал энергию из окружающей среды. Не утверждаю, что она права на сто процентов, однако холод порядочно нас помучил. Во всех комнатах свистели беспричинные сквозняки, возникающие даже в безветренную погоду и при закрытых окнах. Нам приходилось надевать теплые вещи, разжигать дровяной камин и согреваться у огня. На втором этаже топали грузные шаги, светильники в гостиной мигали и гасли. Откуда-то тянуло сладким запахом озона, насыщающем воздух после летних гроз.Признав, что наше привидение настоящее, жена ударилась в эзотерику. Начала с чтения статей в интернете на тему борьбы с призраками, нашла какой-то мистический форум и получила кучу ценных советов. «как отвадить зловредного призрака от дома». Жгла сильно пахучие травы, окуривала комнаты благовониями, читала молитвы. Повторяла она свои обряды ежедневно по строгому графику. Истратила на это дело не одну банку святой воды, до хрипоты сорвала голос и думала, что изгнала непрошеного потустороннего жильца навсегда. Наш уютный дом превратился в поле решительной битвы со сверхъестественным. Везде горели церковные свечи. В каждой комнате стояло по две-три иконы с ликами святых и ангелов. Стойкий запах шалфея и ладана намертво въелся в стены дома, а наш призрак никуда не ушел. Он передвигал мебель, прятал наши вещи в разных местах, бил посуду и останавливал часы. Разозлился, что жена пыталась его прогнать. Один раз, пока мы трудились в огороде, подготавливая землю к весенней посевной, призрак мамы закрыл все двери дома. Именно закрыл. На ключ. Как он этот трюк провернул, учитывая, что ключи мы держим запертыми в ящике комода, который не был взломан — загадка. Лишились мы тогда одной двери: пришлось нанять крепких деревенских парней выломать ее. Иначе в дом было не попасть. Когда мы туда вошли, а снести дверь у парней вышло как раз к вечеру, разгневанный призрак захлопал межкомнатными дверьми, неистово заколотил по стенам и «освежил» нас волной холодного воздуха. Напуганные парни смылись, не дождавшись обещанных денег. По поселку пошли слухи, что наш дом одержим нечистой силой.До сорокового дня остается немногим больше месяца. Мы держимся из последних сил. Жена оставила попытки совладать с призраком. Сейчас она сидит на успокоительных и антидепрессантах, вздрагивает и шарахается от каждого шороха. У меня тоже сдают нервы. По ночам, стоит нам лечь в постель, призрак появляется у изножья кровати — стоит там и смотрит на нас. От него веет сырым холодом могилы, тленом и смертью. Он ничего не делает, не пытается заговорить с нами или как-то навредить, но страху нагоняет порядочного. Я перестал оставлять включенным свет в прихожей, надеялся материн призрак примет мое поражение и оставит нас в покое. Нет. Он остался. Нас тревожат опасения и сомнения: вдруг священники не правы и после сорока дней терроризирующий нашу семью призрак не уйдет в мир иной? Если наши с женой предчувствия сбудутся, я не знаю, что мы сделаем. Скорей всего снесем наш дом к чертовой матери, сожжем руины и купим квартиру в городе.Призрак не может жить в доме, если самого дома нет.

Ключевые слова: Призрак звуки запахи мама авторская история

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