Лысик

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 18:51

Сделано_в_СССР Просмотров: 32 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 18:51 by

Маленькая Тая сидела в комнате на кровати и горько плакала. В соседней комнате ругались мама с папой. Их крики долетали даже сквозь закрытую дверь.- Это все твоя дрянная кровь! - кричал папа. - У меня в семье никогда не рождались уроды! А может, это и не моя дочь?Раздался звук пощечины, потом мама сердито воскликнула:- Убирайся вон! Видеть тебя не хочу!Хлопнула входная дверь. Когда Тая осторожно выглянула из комнаты, папы дома не было. Мама сидела на кухне и вытирала слезы. Девочка подбежала к ней и крепко обняла.Мама усадила дочку к себе на колени. Тая обхватила ее ручонками за шею:- Мамочка, прости! Папа из-за меня ушел, да?Мама помедлила, потом прижала к себе дочку и зашептала ей на ухо:- Нет-нет, моя сладкая! Папа обязательно вернется. А потом мы найдем хорошего доктора и вылечим тебе личико! И будешь ты у меня красавица - лучше всех!Мама все шептала и шептала, и плечико Таи становилось мокрым от ее слез. Девочка хотела сказать, что слышала папины слова, но промолчала. В груди что-то больно жгло, глаза щипало. Тая не знала, кого ей жаль больше - себя или маму.Папа так и не вернулся домой. Тая очень скучала, но ничего не говорила маме, чтобы не огорчать ее.Время шло. Тая росла, а хороший доктор все не находился. Врачи при виде отвратительных коричневых пятен на ее лице только разводили руками и выписывали кучи бесполезных лекарств.Постепенно Тая поверила, что на всю жизнь останется уродиной. Она даже смирилась с этой мыслью. В школе девочку часто дразнили, но Тая быстро научилась давать обидчикам сдачи. Со временем даже некоторые мальчишки стали бояться крепких кулачков и острого языка "страшилки".Однажды Тая возвращалась из школы, натянув на лицо капюшон куртки. Возле самого дома она увидела толпу ребятишек. Они собрались в кружок и с хохотом швыряли во что-то камнями. Девушка подошла ближе. На земле съежился облезлый, грязный кот.- Ах вы паразиты! Придумали тоже - над бедным животным издеваться! А если бы вас самих так?!Тая подзатыльниками разогнала малолетних пакостников и присела на корточки перед несчастным котом. Только теперь она разглядела, какой тот страшный! Тощий, почти лысый, с торчащими кое-где клочьями черной шерсти и рваными ушами. Еще и одноглазый в придачу.- Ну ты и красавец! - вздохнула Тая. - Иди сюда!Она протянула руку. Кот выгнул спину и зарычал.- Не рычи, - строго сказала девушка. - Ты кот или собака?Стащив с себя куртку, она закутала в нее недовольно воющее страшилище и понесла домой.Мама только всплеснула руками:- Кого это ты принесла, дочка? Зачем нам кот, еще и страшный такой?- Его зовут Лысик! Ничего, отмоем его и будем считать, что это такая особенная порода! - засмеялась Тая и понесла кота в ванную.Лысик остался жить у Таи с мамой. Первые дни кот никак не мог привыкнуть к новой жизни. Он отчаянно выл под дверью, в клочья изодрал все обои в квартире и не давал себя даже погладить - сразу пускал в ход острые когти.- Может, выбросим его, Таюшка? - взмолилась однажды мама, глядя, как Лысик с упоением грызет ножку стула - аж щепки во все стороны летели! - это же не кот, а настоящее чудовище!- Ну что ты - как же его можно выбросить? Он ведь такой милый! - Тая сгребла кота в охапку и чмокнула в нос.Тот сердито фыркнул ей в лицо.- Видишь? Он даже уже почти не дерется! Он скоро привыкнет, да, мой сладкий?Сладкий котик полоснул ее когтями по руке и, вывернувшись, соскочил на пол. Глядя, как он величественно удаляется, задрав похожий на облезлую палку хвост, мама только вздохнула.Тая в слезах сидела у себя в комнате. Последняя надежда излечиться рухнула. Сегодня, на приеме у очередного специалиста по кожным заболеваниям, девушка услышала заключение: помочь ей не смогут. Сколько раз за всю жизнь ей приходилось слышать это от врачей?"Уродина, - всплыло у девушки в голове ее школьное прозвище. - И всю жизнь буду уродиной, никому не нужным чудовищем! Из-за меня папа ушел из дома! Я всем только мешаю... если бы я умерла, мама смогла бы снова выйти замуж!".Девушка вскочила и бросилась на кухню. Там она вытащила из шкафа аптечку и принялась рыться в ней в поисках нужного лекарства. Где же оно? Вот...Тая сжала в ладони заветный пузырек. Вдруг что-то задело ее ногу. Опустив глаза, девушка увидела Лысика. Кот гневно шипел, глядя на таблетки в ее руке.- Не мешайся! - Тая попыталась отодвинуть кота ногой, но тот неожиданно подпрыгнул и лапой выбил пузырек у нее из ладони.- Ах ты, негодяй хвостатый! - Тая схватила пузырек с пола, потом бросилась в комнату и захлопнула дверь прямо перед носом кота.Тот сразу начал скоблиться и вопить.- Посиди там пока, - велела Тая. - Вот придет мама и выпустит тебя.При мысли о маме на глаза навернулись слезы. Быстро, пока не передумала, Тая бросилась к столу и наспех нацарапала записку:"Мамочка, прости меня! Я просто хотела, чтобы ты могла стать счастливой! И, пожалуйста, не выбрасывай Лысика, вдвоем вам с ним будет легче".Всхлипнув, девушка схватила с подоконника бутылку минеральной воды и сунула в рот горсть таблеток. Лысик за дверью отчаянно мяукал. Таблетки нестерпимо горчили и застревали в горле. Но Тая запила их минералкой.Через какое-то время в ушах зашумело. Все поплыло перед глазами. Уже падая на пол, девушка услышала, как распахнулась дверь комнаты.Тая открыла глаза. Голова сильно болела, и почему-то трудно было даже пошевелиться.- Ох и дура же ты, Тайка, - произнес незнакомый голос откуда-то сбоку.С трудом повернув голову, Тая увидела Лысика. Кот сидел возле нее, смотрел единственным глазом и укоризненно качал головой.- Лысик... - прошептала девушка, еле шевеля губами. - Лысенька!- А я-то думал - наконец-то, нашел себе дом, где смогу спокойно жить. Вот скажи - обо мне ты подумала? А о маме своей? Противная девчонка!Кот отвернулся. Кончик облезлого хвоста едва заметно подрагивал.- Знаешь - а у меня раньше другая хозяйка была. Красивая, не то, что ты! Она меня совсем малышом на улице подобрала. Я ведь был такой хорошенький и пушистый! Я думал тогда - лучше моей хозяйки нет на целом свете. А потом она заболела. У нее волосы выпали, и один глаз перестал видеть - она не хотела жить, только плакала. Тогда я забрал себе ее болезнь. Хозяюшка поправилась и стала краше прежнего, а у меня начала выпадать шерсть, и один глаз ослеп...Тая молча смотрела на облезлую спину кота, пытаясь представить пушистого красавца, беззаветно любившего свою хозяйку. Настолько, что согласился взять на себя ее страшную болезнь.- А потом моя хозяйка встретила мальчика и полюбила его. И когда он сказал, что не хочет видеть рядом с ней такое чудовище, меня выбросили за дверь!Тая всхлипнула. Она хотела протянуть руку и погладить любимца, но тело ее не слушалось.- Ты спасла меня, хотя я был страшный и злой! Теперь я тебе помогу...Кот повернулся и, протянув лапу, сделал странное движение, словно подгребал что-то к себе. Потом еще раз и еще. Неожиданно Тая почувствовала, как страшная тяжесть в груди и головная боль потихоньку отступают."Да он же забирает себе мою болезнь, - испуганно подумала девушка. - Но это ведь очень опасно!".Тут Тая увидела, что к лапке кота тянутся черные струйки дыма, похожие на змей. Они зловеще шипели и извивались, покидая тело девушки.- Не надо, - взмолилась Тая. - Лысенька, ты же умрешь!Но сил у нее осталось слишком мало. А зловещие змеи подползали все ближе к коту. "Ну уж нет, я вам его не отдам! - Тая напряглась. - А ну-ка, живо обратно ко мне! Это я тут больная, а не он!". Змеи замерли, потом с шипением поползли обратно к Тае.- Ты что творишь?! - прошипел кот и снова начал яростно грести лапой.Тени потянулись обратно. Тая разозлилась:- Куда?! Это я тут пыталась отравиться! А ну, ко мне!- Нет, ко мне!Бедные тени метались из стороны в сторону. Ни девушка, ни кот даже не заметили, что постепенно черные змеи становятся все светлее и тоньше. Потом они лопнули с тихим хлопком. Порывом ветра из окна подхватило невесомую серую пыль и унесло прочь.Двое ошеломленно смотрели друг на друга в полной тишине. Хорошенькая девушка с чистым, розовым личиком и пушистый, белоснежный кот.- А ты пушистый, - удивилась Тая.- А ты красивая, - откликнулся кот.Девушка бросилась к зеркалу и принялась разглядывать себя. Уродливые пятна на лице исчезли без следа. Да она и правда красавица! Больше ее никто не посмеет дразнить "страшилой"!Лысик неторопливо умывался, приводя в порядок роскошную белую шубу.Тая улыбнулась:- А ведь ты теперь совсем не Лысик! Надо придумать тебе другое имя - Пушок, например!Кот посмотрел на нее лукавым взглядом:- Я уже к своему имени привык! А ты лучше подумай, что мы скажем маме?- А мы встретим ее у двери и крикнем: "Сюрпри-и-из"!Девушка представила мамино лицо в этот момент и рассмеялась. Еще никогда она не была так счастлива!Автор - Эфа.

Ключевые слова: Уродина несчастный кот чудовище змеи красавица

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