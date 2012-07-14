Ведьма

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 13:29

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Было дело. Нас с братом моим Мишей на лето отправляли из города в маленькую деревеньку к бабушке Зине, отдохнуть, набраться сил, напиться молока, накупаться в речке, а заодно и помогать бабушке с огородом, курами и козой Машкой с тремя ее веселыми козлятами. Было мне 14 лет.Деревенька и тогда была небольшая, домов на 20, постоянно жили там в основном люди преклонного возраста, а другая часть деревни была дачным поселком, где жизнь кипела в основном летом. Сама деревня располагалась на одном берегу небольшой речки, на другом берегу было большое село и колхоз.Бабушка моя работала продавцом в малюсеньком деревенском магазине, назывался он «Сельпо», и было это в те времена, когда люди жили в социализме. На работу бабушка уходила рано, а мы с братом до обеда управлялись с живностью, поливали и пололи огород, и еще успевали искупаться.В обед я шла к бабушке в магазин, потому что в мою обязанность входило забирать сумку с теплым, только что привезенным с пекарни хлебом, и разносить его по пяти дворам, где жили совсем старенькие бабушки и дедушки, им трудно было ходить в гору до «Сельпо». По договоренности с моей бабушкой я и относила им хлеб, ну иногда и еще кое-какие продукты.Дом, где жили дед Саша и баба Нюра Шитиковы, стоял в самом конце деревни, идти было далеко, можно по большой дороге мимо остальных дворов, а можно покороче, тропкой. Тропка спускалась по склону большого холма, проходила около небольшого пруда и шла до конца деревни. А прямо на спуске с холма в стороне от деревни одиноко стоял дом, а за ним было старое военное кладбище, уже закрытое для захоронений.Я, конечно, уже давно вызнала у бабушки, кто же живет в этом доме, а старушки, которым я носила хлеб, добавили и некоторые подробности о хозяйке дома. А жила там баба Дуся, и в деревне считалась она ведьмой, говорили, что и мать ее, и бабка и прабабка были ведьмами.Баба Дуся, приходя иногда в «Сельпо», была строга и высока, делала покупки и уходила домой, разговоров ни с кем не вела. Однако была вежлива, всегда здоровалась со встречными односельчанами и незнакомыми дачниками.Однажды июльским днем я забирала хлеб у бабушки, чтобы разнести по дворам, и услышала, как бабушка говорит соседке тете Вале, что Дуся давно не приходила за покупками, уж не заболела ли. На что тетка Валя ответила, плюнув через плечо:- Да что ей, ведьме, сделается!А я взяла у бабушки еще одну буханку и батон и решила, что зайду проведать бабушку Дусю. Была я тогда молода и беспечна, во всякую чертовщину не верила и была уверена, что всё это суеверия.День был жаркий, я шла по тропке и думала, что вот отнесу хлеб всем, и мы пойдем с Мишкой на речку купаться. Спустилась я по тропке с холма и подошла к дому бабушки Дуси.Остановилась я перед воротами и как-то оробела, но ручку калитки повернула и вошла во двор. Двор был аккуратно выметен, под окном росла смородина. Я поднялась на крыльцо, дверь была приоткрыта, и я подняла руку, чтобы постучать. И вдруг из дома раздался голос бабы Дуси:- Заходи, Танюша, не бойся.Я покрепче взялась за ручку своей сумки с хлебом и вошла. Прошла в избу и увидела бабу Дусю, она сидела на стареньком плетеном кресле, на коленях у нее стояла корзинка с какой-то травой, с которой она ощипывала листочки и складывала в стоящее на комоде блюдо.- Здравствуйте, баба Дуся! Бабушка сказала, Вы давно не приходили в магазин, я подумала, может, Вы приболели, принесла хлеб и батон. И может, Вам еще что нужно, Вы скажите, я через день Шитиковым ношу хлеб, могу и к Вам заглядывать.- Спасибо, деточка, я и правда ногу поранила, в лес ходила за травой. Но ты не беспокойся, я хлеб сама пеку, мука есть пока. А заглядывать ты ко мне и так можешь. Садись-ка, чайку попьем.Баба Дуся встала, отряхнула передник, и слегка прихрамывая пошла к печи.Ах, что это была за печка! Печка-царица! Стояла она почти посередине избы, была побелена будто вчера, а на ней были нарисованы очень красивые узоры - синие, голубые васильки и колокольчики, красные маки, желтые мелкие цветочки....Я достала из сумки хлеб и батон, баба Дуся разлила в большие чашки пахнущий лесными травами чай и пригласила меня за круглый, накрытый льняной скатертью стол.Я пила горячий и очень вкусный чай с вареньем и глазела по сторонам: в углу блестел пузатый самовар, на киоте вышитыми рушниками были украшены иконы. Я подумала: "Разве могут быть иконы в доме ведьмы! Брешет тетка Валя".Я украдкой взглянула на сидящую напротив бабу Дусю. Она смотрела на меня, глаза ее были добрыми, проницательными, цвета летнего неба.Допив чай, я засобиралась - меня ждали Шитиковы и Мишка дома, наверное, уже собрался на речку, ждет меня.Баба Дуся вышла проводить меня на крыльцо. Я поблагодарила ее за чай, обещала зайти послезавтра проведать ее. А она улыбнулась и ответила мне:- Приходи, Танюша, я буду рада. А тетку Валю ты не слушай, всё она врет.Я так и застыла на миг с сумкой в руке, как же так, я ж ни слова про тетку Валю не говорила... Шла я дальше до дома Шитиковых, мысли метались в голове.Но молодость и есть молодость, голову ломать над загадкой мне было некогда. И жизнь побежала своим чередом.Стала я заходить к бабе Дусе, как и обещала. Иногда я шла длинной дорогой до Шитиковых, а возвращалась по тропке, чтобы подольше побыть у бабы Дуси, очень меня интересовал ее огород - там кроме всякой овощной снеди росли разные травы, баба Дуся рассказывала мне о каждой - что лечит, когда собирать, как хранить и готовить. А некоторые растения были ядовитыми, но тоже ими лечили разные болезни. Она рассказывала мне разные интересные вещи о травах, кореньях, а иногда о своих сыновьях и муже, которые не вернулись с войны... В один из дней баба Дуся подарила мне красивую такую подвеску на шелковой плетеной ниточке. Очень мне подарок понравился, и стала я его носить, не снимая.Июль заканчивался, однажды вечером меня позвала погулять моя местная подружка Света, тети Валина дочка. Сперва мы со Светой встретили со стада коз, а потом я пошла к Светкиному дому - собирались мы прогуляться до реки. Пришла я, жду Светку, выходит тетка Валя, какой-то разговор мы завели, и тут вдруг тетка Валя взяла меня за руку и говорит:- А пальчики то у тебя какие тонкие, изящные, да кожа гладкая.И мне руку будто укололо чем-то. Отдернула я руку, а тут и Светка пришла.На следующее утро я проснулась часа в 4 утра от дикой боли в руке - пальцы опухли, кожа стала какая-то синюшная.Бабушка проснулась и пришла в ужас от вида моей руки, побежала в магазин – там был телефон, звонить в город, чтобы приехал папа и отвез меня в больницу.Папа приехал за мной уже после обеда, у меня к тому времени рука уже не болела и вообще я мало что соображала - температура поднялась под 40, бил озноб так, что зубы стучали.Плохо помню, как меня в больницу увезли, что-то кололи в вену и давали пить.Помню только, что то ли во сне, то ли в бреду, видела я тогда тетку Валю, глаза ее были какие-то большие и черные, волосы растрепаны и смеялась она жутким смехом, и шипела, указывая на меня пальцем:- Сдохххнешшшшшь, сдоххххнешшшшшь!Проснулась я, когда уже вечер был, мама у кровати сидит, слезы вытирает. А я, почему не знаю, вспомнила, что накануне в бане сняла я бабы Дусин подарок, подвеску на шелковой ниточке, я попросила маму привезти мне подвеску и уснула.И снова, то ли сон, то ли бред, а вижу, будто сидит баба Дуся у кровати моей, траву какую-то в веничек маленький складывает и ниточкой шелковой перевязывает. Гладит меня по голове, шепчет мне:- Ничего, Танюша, ничего, ты это выплюнь, выплюнь!Дня через два мне стало лучше, опухоль с руки спала, врачи не знали, что это такое было, сказали - на что-то аллергическая реакция была. Я начала есть, а через день и гулять по коридору. Подвеску мою мама мне на шею одела, бабушка передала.Когда меня выписали, к бабушке я попала уже только в конце августа. Что-то изменилось во мне за время болезни, стала я внимательнее вглядываться в лица людей, иногда мне казалось, что в глазах собеседников я вижу будто всполохи - негативные черные или позитивные голубые.Пошла я к бабе Дусе, застала ее в огороде у грядок с травами. Увидев меня, она поднялась и обняла меня, а я, сама не знаю почему, заплакала. Баба Дуся гладила меня по волосам и шептала такие знакомые слова:- Ничего, Танюша, ничего...Я помогла ей собрать корешки, и мы пошли в дом, за чаем я спросила:- Баба Дуся, а вы ко мне в больницу приезжали, или это приснилось мне?Баба Дуся улыбнулась и ответила:- Когда тебе будет не хорошо, я всегда с тобой буду, ты только ладанку мою не снимай.В тот день баба Дуся пошла проводить меня до дома, и о чем-то долго говорила с моей бабушкой на кухне.Вечером бабушка гулять нас с Михой не пустила, заперла все двери, на порог и подоконники насыпала какой- то пепел, задернула занавески.Когда уже стемнело, я сидела с книгой и уже думала пойти спать на печку, где тарахтел бабушкин кот Нафаня, в миру Нафик (притащен Мишкой с улицы, он же и имя коту выбрал). Но тут я услышала стук в дверь. Хотела пойти открыть, но бабушка запретила, велела сидеть и не пикать даже. Потом стали стучать в окно, раздался тетки Валин голос:- Соседи, откройте! Зина, открой!Бабушка только отвечала:- Иди, иди отсюда Валя, Бог простит!Теткин голос звучал всё истеричнее, то грубее, будто по-мужски даже, то срываясь на визг. Бабушка всё теми же словами отвечала: "Бог простит!". Потом вдруг стихло всё, а потом стукнуло в окно так, что я подпрыгнула, думала, стекло разобьётся. Больше не стучало ничего, кроме наших с Мишкой зубов от страха.На другой день бабушка вернулась с работы и сказала, что тетку Валю в больницу увезли. Долго она потом болела.Потом мы уехали домой, началась школа. В деревню мы приехали только перед новым годом, и я узнала, что умерла тетки Валина мать, а Светку не пускают из дому и возят по врачам, потому что у нее что-то с головой стало.Через несколько лет не стало бабы Дуси, умерла она во сне, просто не проснулась утром.С той поры многое прожито и пережито. Мне сейчас уже много лет, я ношу бабы Дусину ладанку, правда уже на другой ниточке, старая давно истерлась.И уже несколько лет я живу в доме на склоне холма, позади дома очень старое военное кладбище. И в моем огороде, помимо разной овощной снеди, есть грядки с разными травами, а под окном растет смородина.

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