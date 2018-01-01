Станция-призрак: Пролог

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 00:52

Lex__Blunt Просмотров: 23 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 00:52 by

Девочка забилась в щель, куда, казалось, не смогла бы поместиться даже кошка. Она слышала снаружи шумные вздохи, потом толстая лапа почти коснулась ее плеча. В темноте, наугад, девочка ткнула кулачком — не попала.— Уходи! Все равно не достанешь.Опять послышалось шумное сопение. И вдруг стихло. А вдали раздавались другие звуки — чьи-то шаги, голоса. И будто бы даже свет блеснул.— Видишь, это люди! Теперь я попаду к маме. Уходи, прошу тебя. Они могут тебя убить.Она в последний раз услышала звук, похожий на вздох. Потом тяжелая туша стала удаляться почти бесшумно. Девочка, подождав немного, выползла из щели.Шаги становились все громче, приближаясь…На девчонку упал луч фонарика.— Ничего себе, — удивился один из подошедших. — Ты откуда здесь?— Я хочу к маме, — сказала девочка.— Ну, это понятно, — сказал другой.И, посветив вокруг фонариком, тихо присвистнул. Тонкий луч выхватил из темноты рельсы, шпалы и какой-то странный небольшой предмет. Рассмотрели поближе… Оказалось — скрюченная кисть руки, судя по всему, женской.— От мамы-то, походу, не так уж много осталось, — пробормотал себе под нос первый, стараясь, чтобы девочка не услышала.Второй в это время достал что-то из рюкзака, протянул девочке:— На-ка вот, поешь. Голодная, небось?Девочка с аппетитом впилась зубами в кусок вареной свинины. Угостивший ее довольно улыбнулся.— Значит, ты шла с мамой, — осторожно спросил он, — а потом что случилось?— Не с мамой, — невнятно пробормотала девочка, — с дядей Федором и теткой Люсей. Моя мама осталась на Беговой. Она будет ждать меня. Ты отведешь меня к ней?— Не повезло тетке Люсе, — тихонько заметил первый. — А поискать, так и дядька Федор где-нибудь поблизости найдется. Скорее всего, то, что от него осталось, свободно поместится в карман. Как же детеныш-то уцелел?— Пошли отсюда, — сказал второй.И взял девочку за руку.Девочка, доверчиво улыбаясь, засеменила рядом с ним. Это были добрые люди. Они улыбались ей и дали вкусной еды. Если все как следует им объяснить, они и к маме ее отведут.Если бы она знала об этих людях побольше, то кинулась бы обратно в туннель, туда, где скрылось недавно неведомое животное. Но она еще не понимала, что даже нападение диких зверей предпочтительнее встречи с некоторыми двуногими.И спокойно позволила себя увести.

Ключевые слова: Станция девочка незнакомцы убитые

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