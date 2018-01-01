Превращение

Летяга Просмотров: 9 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 19:22 by

"Ну и запах тут," - подумал Рокуэл. От Макгайра несет пивом, от Хартли- усталой, давно не мытой плотью, но хуже всего острый, будто от насекомого,запах, исходящий от Смита, чье обнаженное тело, обтянутое зеленой кожей,застыло на столе. И ко всему еще тянет бензином и смазкой от непонятногомеханизма, поблескивающего в углу тесной комнатушки.Этот Смит - уже труп. Рокуэл с досадой поднялся, спрятал стетоскоп.- Мне надо вернуться в госпиталь. Война, работы по горло. Сампонимаешь, Хартли. Смит мертв уже восемь часов. Если хочешь еще что-товыяснить, вызови прозектора, пускай вскроют...Он не договорил - Хартли поднял руку. Костлявой трясущейся рукойпоказал на тело Смита - на тело, сплошь покрытое жесткой зеленой скорлупой.- Возьми стетоскоп, Рокуэл, и послушай еще раз. Еще только раз.Пожалуйста.Рокуэл хотел было отказаться, но раздумал, снова сел и досталстетоскоп. Собратьям-врачам надо уступать. Прижимаешь стетоскоп к зеленомуокоченелому телу, притворяешься, будто слушаешь...Тесная полутемная комнатушка вокруг него взорвалась. Взорваласьединственным зеленым холодным содроганием. Словно по барабанным перепонкамударили кулаки. Его ударило. И пальцы сами собой отдернулись отраспростертого тела.Он услышал дрожь жизни.В глубине этого темного тела один только раз ударило сердце. Будтоотдалось далекое эхо в морской пучине.Смит мертв, не дышит, закостенел. Но внутри этой мумии сердце живет.Живет, встрепенулось, будто еще не рожденный младенец.Пальцы Рокуэла, искусные пальцы хирурга, старательно ощупывают мумию.Он наклонил голову. В неярком свете волосы кажутся совсем темными, кое-гдепоблескивает седина. Славное лицо, открытое, спокойное. Ему около тридцатипяти. Он слушает опять и опять, на гладко выбритых щеках проступает холодныйпот. Невозможно поверить такой работе сердца.Один удар за тридцать пять секунд.А дыхание Смита - как этому поверить? - один вздох за четыре минуты.Движение грудной клетки неуловимо. Ну а температура?Шестьдесят. (По Фаренгейту, т. е. около 16С. - Ред.)Хартли засмеялся. Не очень-то приятный смех. Больше похожий назаблудшее эхо. Сказал устало:- Он жив. Да, жив. Несколько раз он меня едва не одурачил. Я вводил емуадреналин, пытался ускорить пульс, но это не помогало. Уже три месяца он втаком состоянии. Больше я не в силах это скрывать. Потому я тебе и позвонил,Рокуэл. Он... это что-то противоестественное.Да, это просто невозможно, - и как раз поэтому Рокуэла охватилонепонятное волнение. Он попытался поднять веки Смита. Безуспешно. Ихзатянуло кожей. И губы срослись. И ноздри. Воздуху нет доступа...- И все-таки он дышит...Рокуэл и сам не узнал своего голоса. Выронил стетоскоп, поднял и тутзаметил, как дрожат руки.Хартли встал над столом - высокий, тощий, измученный.- Смит совсем не хотел, чтобы я тебя вызвал. А я не послушался. Смитпредупредил, чтобы я тебя не вызывал. Всего час назад.Темные глаза Рокуэла вспыхнули, округлились от изумления.- Как он мог предупредить? Он же недвижим.Исхудалое лицо Хартли - заострившиеся черты, упрямый подбородок,сощуренные в щелку глаза - болезненно передернулось.- Смит... думает. Я знаю его мысли. Он боится, как бы ты его неразоблачил. Он меня ненавидит. За что? Я хочу его убить, вот за что. Смотри.- Он неуклюже полез в карман своего мятого, покрытого пятнами пиджака,вытащил блеснувший вороненой сталью револьвер.- На, Мэрфи. Возьми. Возьми, пока я не продырявил этот гнусныйполутруп!Макгайр попятился, на круглом красном лице - испуг.- Терпеть не могу оружие. Возьми ты, Рокуэл.Рокуэл приказал резко, голосом беспощадным, как скальпель:- Убери револьвер, Хартли. Ты три месяца проторчал возле этогобольного, вот и дошел до психического срыва. Выспись, это помогает. - Онпровел языком по пересохшим губам. - Что за болезнь подхватил Смит?Хартли пошатнулся. Пошевелил непослушными губами. Засыпает стоя, понялРокуэл. Не сразу Хартли удалось выговорить:- Он не болен. Не знаю, что это такое. Только я на него зол, какмальчишка злится, когда в семье родился еще ребенок. Он не такой...неправильный. Помоги мне. Ты мне поможешь, а?- Да, конечно, - Рокуэл улыбнулся. - У меня в пустыне санаторий, самоеподходящее место, там его можно основательно исследовать. Ведь Смит... этоже самый невероятный случай за всю историю медицины. С человеческиморганизмом такого просто не бывает!Он не договорил. Хартли прицелился из револьвера ему в живот.- Стоп. Стоп. Ты... ты не просто упрячешь Смита подальше, это негодится! Я думал, ты мне поможешь. Он зловредный. Его надо убить. Он опасен!Я знаю, он опасен!Рокуэл прищурился. У Хартли явно неладно с психикой. Сам не знает чтоговорит. Рокуэл расправил плечи, теперь он холоден и спокоен.- Попробуй выстрелить в Смита, и я отдам тебя под суд за убийство. Тынадорвался умственно и физически. Убери револьвер.Они в упор смотрели друг на друга.Рокуэл неторопливо подошел, взял у Хартли оружие, дружески похлопал поплечу и передал револьвер Мэрфи - тот посмотрел так, будто ждал, чторевольвер сейчас его укусит.- Позвони в госпиталь, Мэрфи. Я там не буду неделю. Может быть, дольше.Предупреди, что я занят исследованиями в санатории.Толстая красная физиономия Мэрфи сердито скривилась.- А что мне делать с пистолетом?Хартли стиснул зубы, процедил:- Возьми его себе. Погоди, еще сам захочешь пустить его в ход.Рокуэлу хотелось кричать, возвестить всему свету, что у него в руках -невероятная, невиданная в истории человеческая жизнь. Яркое солнце освещалопалату санатория; Смит, безмолвный, лежал на столе, красивое лицо егозастыло бесстрастной зеленой маской.Рокуэл неслышными шагами вошел в палату. Прижал стетоскоп к зеленойгруди. Получалось то ли царапанье, то ли негромкий скрежет, будто металлкасается панциря огромного жука.Поодаль стоял Макгайр, недоверчиво оглядывал недвижное тело, благоухалнедавно выпитым в изобилии пивом.Рокуэл сосредоточенно вслушивался.- Наверно, в машине скорой помощи его сильно растрясло. Не следовалорисковать...Рокуэл вскрикнул.Макгайр, волоча ноги, подошел к нему.- Что случилось?- Случилось? - Рокуэл в отчаянии огляделся. Сжал кулак. - Смит умирает!- С чего ты взял? Хартли говорил, Смит просто прикидывается мертвым. Они сейчас тебя дурачит...- Нет! - Рокуэл выбивался из сил над бессловесным телом, пыталсявпрыснуть лекарство. Любое. И ругался на чем свет стоит. После всей этоймороки потерять Смита невозможно. Нет, только не теперь.А там, внутри, под зеленым панцирем, тело Смита содрогалось, билось,корчилось, охваченное непостижимым бешенством, и казалось, в глубине глухорычит пробудившийся вулкан.Рокуэл пытался сохранить самообладание. Смит - случай особый. Обычныеприемы скорой помощи не действуют. Как же тут быть? Как?Он смотрит остановившимся взглядом. Окостенелое тело блестит в яркихсолнечных лучах. Жаркое солнце. Сверкает, горит на стетоскопе. Солнце.Рокуэл смотрит, а за окном наплывают облака, солнце скрылось. В комнатестало темнее. И тело Смита затихает. Вулкан внутри успокоился.- Макгайр! Опусти шторы! Скорей, пока не выглянуло солнце!Макгайр повиновался.Сердце Смита замедляет ход, удары его опять ленивы и редки.- Солнечный свет Смиту вреден. Чему-то он мешает. Не знаю, отчего ипочему, но это ему опасно... - Рокуэл вздыхает с облегчением. - Господи,только бы не потерять его. Только бы не потерять. Он какой-то не такой, онсоздает свои правила, что-то он делает такое, чего еще не делал никто.Знаешь что, Мэрфи?- Ну?- Смит вовсе не в агонии. И не умирает. И вовсе ему не лучше умереть,что бы там ни говорил Хартли. Вчера вечером, когда я его укладывал наносилки, чтобы везти в санаторий, я вдруг понял - Смиту я по душе.- Бр-р! Сперва Хартли. Теперь ты. Смит тебе сам это сказал, что ли?- Нет, не говорил. Но под этой своей скорлупой он не без сознания. Онвсе сознает. Да, вот в чем суть. Он все сознает.- Просто-напросто он в столбняке. Он умрет. Больше месяца он живет безпищи. Это Хартли сказал. Хартли сперва хоть что-то вводил ему внутривенно, апотом кожа так затвердела, что уже не пропускала иглу.Дверь одноместной палаты медленно, со скрипом отворилась. Рокуэлвздрогнул. На пороге, выпрямившись во весь свой немалый рост, стоял Хартли;после нескольких часов сна колючее лицо его стало спокойнее, но серые глазасмотрели все так же зло и враждебно.- Выйдите отсюда, и я в два счета покончу со Смитом, - негромко сказалон. - Ну?- Ни с места, - сердито приказал Рокуэл, подходя к нему. - Каждый раз,как явишься, вынужден буду тебя обыскивать. Прямо говорю, я тебе не доверяю.- Оружия у Хартли не оказалось. - Почему ты меня не предупредил насчетсолнечного света?- Как? - тихо, не сразу прозвучало в ответ. - А... да. Я забыл. Напервых порах я пробовал передвигать Смита. Он оказался на солнце и сталумирать всерьез. Понятно, больше я не трогал его с места. Похоже, он смутнопонимал, что ему предстоит. Может, даже сам это задумал, не знаю. Пока он незакостенел окончательно и еще мог говорить и есть, аппетит у него былволчий, и он предупредил, чтобы я три месяца его не трогал с места. Сказал,что хочет оставаться в тени. Что солнце все испортит. Я думал, он меняразыгрывает. Но он не шутил. Ел жадно, как зверь, как голодный дикий зверь,потом впал в оцепенение - и вот, полюбуйтесь... - Хартли невнятно выругался.- Я-то надеялся, ты оставишь его подольше на солнце и нечаянно угробишь.Макгайр всколыхнулся всей своей тушей - двести пятьдесят фунтов.- Слушайте... А вдруг мы заразимся этой смитовой болезнью?Хартли смотрел на неподвижное тело, зрачки его сузились.- Смит не болен. Неужели не понимаешь, тут же прямые признакивырождения. Это как рак. Им не заражаешься, это в роду и передается понаследству. Сперва у меня не было к Смиту ни страха, ни ненависти, этопришло только неделю назад - тогда я убедился, что он дышит, и существует, ипроцветает, хотя ноздри и рот замкнуты наглухо. Так не бывает. Так не должнобыть.- А вдруг и ты, и я, и Рокуэл тоже станем зеленые, и эта чума охватитвсю страну, тогда как? - дрожащим голосом выговорил Макгайр.- Тогда, если я ошибаюсь, - может быть, и ошибаюсь, - я умру, - сказалРокуэл. - Только меня это ни капельки не волнует.Он повернулся к Смиту и продолжал делать свое дело.Колокол звонит. Колокол. Два, два колокола. Десять колоколов, сто.Десять тысяч, миллион оглушительных, гремящих, лязгающих металлом колоколов.Все разом ворвались в тишину, воют, ревут, отдаются мучительным эхом,раздирают уши!Звенят, поют голоса, громкие и тихие, высокие и низкие, глухие ипронзительные. Бьют по скорлупе громадные хлопушки, в воздухе несмолкаемыйгрохот и треск!Под трезвон колоколов Смит не сразу понимает, где же он. Он знает, емуничего не увидеть, веки замкнуты, знает - ничего ему не сказать, губысрослись. И уши тоже запечатаны, а колокола все равно оглушают.Видеть он не может. Но нет, все-таки может, и кажется - перед нимтесная багровая пещера, словно глаза обращены внутрь мозга. Он пробуетшевельнуть языком, пытается крикнуть и вдруг понимает: язык пропал - там,где всегда был язык, пустота, щемящая пустота будто жаждет вновь егообрести, но сейчас - не может.Нет языка. Странно. Почему? Смит пытается остановить колокола. И ониостанавливаются, блаженная тишина окутывает его прохладным покрывалом.Что-то происходит. Происходит. Смит пробует шевельнуть пальцем, но палец неповинуется. И ступня тоже, нога, пальцы ног, голова - ничто не слушается.Ничем не шевельнешь. Ноги, руки, все тело - недвижимы, застыли, скованы,будто в бетонном гробу.И еще через минуту страшное открытие: он больше не дышит. По крайнеймере, легкими.- Потому что у меня больше нет легких! - вопит он. Вопит где-то внутри,и этот мысленный вопль захлестнуло, опутало, скомкало и дремотно повлеклокуда-то в глубину темной багровой волной. Багровая дремотная волна обволоклабеззвучный вопль, скрутила и унесла прочь, и Смиту стало спокойнее."Я не боюсь, - подумал он. - Я понимаю непонятное. Понимаю, что вовсене боюсь, а почему - не знаю.Ни языка, ни ноздрей, ни легких.Но потом они появятся. Да, появятся. Что-то... что-то происходит."В поры замкнутого в скорлупе тела проникает воздух, будто каждую егочастицу покалывают струйки живительного дождя. Дышишь мириадами крохотныхжабр, вдыхаешь кислород и азот, водород и углекислоту, и все идет впрок.Удивительно. А сердце как - бьется еще или нет?Да, бьется. Медленно, медленно, медленно. Смутный багровый ропотвозникает вокруг, поток, река... медленная, еще медленней, еще. Так славно.Так отдохновенно.Дни сливаются в недели, и быстрей складываются в цельную картинуразрозненные куски головоломки. Помогает Макгайр. В прошлом хирург, он ужемногие годы у Рокуэла секретарем. Не бог весть какая подмога, но славныйтоварищ.Рокуэл заметил, что хоть Макгайр ворчливо подшучивает над Смитом, нонеспокоен, даже очень. Силится сохранить спокойствие. А потом однаждыпритих, призадумался - и сказал неторопливо:- Вот что, я только сейчас сообразил: Смит живой! Должен бы помереть. Аон живой. Вот так штука!Рокуэл расхохотался.- А какого черта, по-твоему, я тут орудую? На той неделе доставлю сюдарентгеновский аппарат, посмотрю, что творится внутри Смитовой скорлупы.Он ткнул иглой шприца в эту жесткую скорлупу. Игла сломалась. Рокуэлсменил иглу, потом еще одну и наконец проткнул скорлупу, взял кровь ипринялся изучать образцы под микроскопом. Спустя несколько часов онпреспокойно сунул результаты проб Макгайру, под самый его красный нос,заговорил быстро:- Просто не верится. Его кровь смертельна для микробов. Я капнул взвесьстрептококков, и за восемь секунд они все погибли! Можно ввести Смиту какуюугодно инфекцию - он любую бациллу уничтожит, он ими лакомится!За считанные часы сделаны были еще и другие открытия. Рокуэл лишилсясна, ночью ворочался в постели с боку на бок, продумывал, передумывал, опятьи опять взвешивал потрясающие догадки. К примеру. С тех пор, как Смитзаболел, и до последнего времени Хартли каждый день вводил ему внутривеннокакое-то количество кубиков питательной сыворотки. Ни грамма этой пищи неиспользовано. Вся она сохраняется про запас - и не в жировых отложениях, а всовершенно неестественном виде: это какой-то очень насыщенный раствор,неведомая жидкость, содержащаяся у Смита в крови. Одной ее унции довольно,чтобы питать человека целых три дня. Эта удивительная жидкость движется вкровеносных сосудах, а едва организм ощутит в ней потребность, он тотчас ееусваивает. Гораздо удобнее, чем запасы жира. Несравнимо удобнее!Рокуэл ликовал - вот это открытие! В теле Смита накопилось этогоикс-раствора столько, что хватит на многие месяцы. Он не нуждается в пищеизвне.Услыхав это, Макгайр печально оглядел свое солидное брюшко.- Вот бы и мне так...Но это еще не все. Смит почти не нуждается в воздухе. А нужное емуничтожное количество впитывает, видимо, прямо сквозь кожу. И усваивает допоследней молекулы. Никаких отходов.- И ко всему, - докончил Рокуэл, - в последнем счете Смиту, пожалуй,вовсе не надо будет, чтоб у него билось сердце, он и так обойдется!- Тогда он умрет.- Для нас с тобой - да. Для самого себя - может быть. А может, и нет.Ты только вдумайся, Макгайр. Что такое сейчас Смит? Замкнутая кровеноснаясистема, которая сама собою очищается, месяцами не требует питания извне,почти не знает перебоев и совсем ничего не теряет, ибо с пользой усваиваеткаждую молекулу; система саморазвивающаяся и прочно защищенная, убийственнаядля любых микробов. И при всем при этом Хартли еще говорит о вырождении!Хартли принял открытие с досадой. И твердил свое: Смит перестает бытьчеловеком. Он выродок - и опасен.Макгайр еще подлил масла в огонь:- Почем знать, может, возбудителя этой болезни и в микроскоп неувидишь, а он, расправляясь со своей жертвой, заодно уничтожает все другиемикробы. Ведь прививают же иногда малярию, чтобы излечить сифилис; отчего быновой неведомой бацилле не пожрать все остальные?- Довод веский, - сказал Рокуэл. - Но мы-то не заболели?- Может быть, эта бактерия уже в нас, только ей нужен какой-тоинкубационный период.- Типичное рассуждение старомодного эскулапа. Что бы с человеком нислучилось, раз он не вмещается в привычные рамки, значит, болен, - возразилРокуэл. - Кстати, это твоя мысль, Хартли, а не моя. Врачи не успокоятся,пока не поставят в каждом случае диагноз и не наклеят ярлычок. Так вот,по-моему, Смит здоров, до того здоров, что ты его боишься.- Ты спятил, - сказал Макгайр.- Возможно. Только Смиту, я думаю, вовсе не требуется вмешательствомедицины. Он сам себя спасает. По-вашему, это вырождение. А по-моему, рост.- Да ты посмотри на его кожу, - почти простонал Макгайр.- Овца в волчьей шкуре. Снаружи - жесткий, ломкий покров. Внутри -упорядоченная перестройка, преобразование. Почему? Я начинаю догадываться.Эти внутренние перемены в Смите так бурны, что им нужна защита, броня. А тымне вот что скажи, Хартли, только честно: боялся ты в детстве насекомых --пауков и всякой такой твари?- Да.- То-то и оно. У тебя фобия. Врожденный страх и отвращение, и все этообратилось на Смита. Поэтому тебе и противна эта перемена в нем.В последующие недели Рокуэл подробно разузнал о прошлом Смита. Побывалв лаборатории электроники, где тот работал, пока не заболел. Дотошноисследовал комнату, где Смит под присмотром Хартли провел первые неделисвоей "болезни". Тщательно изучил стоящий в углу аппарат. Что-то связанное срадиацией.Уезжая из санатория, Рокуэл надежно запер Смита в палате и к двериприставил стражем Макгайра на случай, если у Хартли появятся какие-нибудьзавиральные мысли.Смиту тридцать два года, и жизнь у него была самая простая. Пять летпроработал в лаборатории электроники. Никогда серьезно не болел.Шли дни. Рокуэл пристрастился к долгим одиноким прогулкам вдольсоседнего пересохшего ручья. Так он выкраивал время подумать, обосноватьневероятную теорию, что складывалась у него все отчетливей.А однажды остановился у куста жасмина, цветущего ночами подлесанатория, поднялся на цыпочки и, улыбаясь, снял с высокой ветки что-тотемное, поблескивающее. Осмотрел и сунул в карман. И прошел в дом.Он позвал с веранды Макгайра. Тот пришел. За ним, бормоча вперемешкужалобы и угрозы, плелся Хартли. Все трое сели в приемной.И Рокуэл заговорил.- Смит не болен. В его организме не выжить ни одной бацилле. И никакиедьяволы, бесы и злые духи в него не вселились. Упоминаю об этом вдоказательство, что перебрал все мыслимые и немыслимые возможности. И любойдиагноз любых обычных болезней отбрасываю. Предлагаю гораздо более важную инаиболее приемлемую возможность - замедленную наследственную мутацию.- Мутацию? - не своим голосом переспросил Макгайр.Рокуэл поднял и показал нечто темное, поблескивающее на свету.- Вот что я нашел в саду, на кусте. Отлично подтверждает мою теорию. Яизучил состояние Смита, осмотрел его лабораторию, исследовал несколько вотэтих штучек, - он повертел в пальцах темный маленький предмет. - И я уверен.Это метаморфоза. Перерождение, видоизменение, мутация - не до, а послепоявления на свет. Вот. Держи. Это и есть Смит.И он кинул темную вещичку Хартли. Хартли поймал ее на лету.- Это же куколка, - сказал Хартли. - Бывшая гусеница.Рокуэл кивнул:- Вот именно.- Так что же, ты воображаешь, будто Смит тоже... куколка?!- Убежден, - сказал Рокуэл.Вечером, в темноте, Рокуэл склонился над телом Смита. Макгайр и Хартлисидели в другом конце палаты, молчали, прислушивались. Рокуэл осторожноощупывал тело.- Предположим, жить - значит не только родиться, протянуть семьдесятлет и умереть. Предположим, что в своем бытии человек должен шагнуть нановую, высшую степень, - и Смит первый из всех нас совершает этот шаг.Мы смотрим на гусеницу и, как нам кажется, видим некую постояннуювеличину. Однако она превращается в бабочку. Почему? Никакие теории не даютисчерпывающего объяснения. Она развивается - вот что важно. Самоесущественное: нечто будто бы неизменное превращается в нечто другое,промежуточное, совершенно неузнаваемое - в куколку, а из нее выходитбабочкой. С виду куколка мертва. Это маскировка, способ сбить со следа.Поймите, Смит сбил нас со следа. С виду он мертв. А внутри все сокиклокочут, перестраиваются, бурно стремятся к одной цели. Личинкаоборачивается москитом, гусеница бабочкой... а чем станет Смит?- Смит - куколка? - Макгайр невесело засмеялся.- Да.- С людьми так не бывает.- Перестань, Макгайр. Ты, видно, не понимаешь, эволюция совершаетвеликий шаг. Осмотри тело и дай какое-то другое объяснение. Проверь кожу,глаза, дыхание, кровообращение. Неделями он запасал пищу, чтобы погрузитьсяв спячку в этой своей скорлупе. Почему он так жадно и много ел, зачем копилв организме некий икс-раствор, если не для этого перевоплощения? А всемупричиной - излучение. Жесткое излучение в Смитовой лаборатории. Намеренно оноблучался или случайно, не знаю. Но затронута какая-то ключевая часть геннойструктуры, часть, предназначенная для эволюции человеческого организма,которой, может быть, предстояло включиться только через тысячи лет.- Так что же, по-твоему, когда-нибудь все люди?..- Личинка стрекозы не остается навсегда в болоте, кладка жука - впочве, а гусеница - на капустном листе. Они видоизменяются и вылетают напростор. Смит - это ответ на извечный вопрос: что будет дальше с людьми, кчему мы идем? Перед нами неодолимой стеной встает Вселенная, в этойВселенной мы обречены существовать, и человек, такой, каков он сейчас, неготов вступить в эту Вселенную. Малейшее усилие утомляет его, чрезмерныйтруд убивает его сердце, недуги разрушают тело. Возможно, Смит сумеетответить философам на вопрос, в чем смысл жизни. Возможно, он придаст ейновый смысл.Ведь все мы, в сущности, просто жалкие насекомые и суетимся на ничтожномаленькой планете. Не для того существует человек, чтобы вечно прозябать наней, оставаться хилым, жалким и слабым, но будущее для него пока еще тайна,слишком мало он знает.Но измените человека! Сделайте его совершенным. Сделайте...сверхчеловека, что ли. Избавьте его от умственного убожества, дайте емуполностью овладеть своим телом, нервами, психикой; дайте ясный,проницательный ум, неутомимое кровообращение, тело, способное месяцамиобходиться без пищи извне, освоиться где угодно, в любом климате, и поборотьлюбую болезнь. Освободите человека от оков плоти, от бедствий плоти, и вотон уже не злосчастное ничтожество, которое страшится мечтать, ибо знает, чтохрупкое тело помешает ему осуществить мечты, - и тогда он готов к борьбе, кединственной подлинно стоящей войне. Заново рожденный человек готовпротивостоять всей, черт ее подери, Вселенной!Рокуэл задохнулся, охрип, сердце его неистово колотилось; он склонилсянад Смитом, бережно, благоговейно приложил ладони к холодному недвижномупанцирю и закрыл глаза. Сила, властная тяга, твердая вера в Смитапереполняли его. Он прав. Прав. Он это знает. Он открыл глаза, посмотрел наХартли и Макгайра: всего лишь тени в полутьме палаты, при завешенном окне.Короткое молчание, потом Хартли погасил свою сигарету.- Не верю я в эту теорию.А Макгайр сказал:- Почем ты знаешь, может быть, все нутро Смита обратилось в кашу? Делалты рентгеновский снимок?- Нет, это рискованно - вдруг помешает его превращению, как мешалсолнечный свет.- Так значит, он становится сверхчеловеком? И как же это будетвыглядеть?- Поживем - увидим.- По-твоему, он слышит, что мы про него сейчас говорим?- Слышит ли, нет ли, ясно одно: мы узнали секрет, который нам знать неследовало. Смит вовсе не желал посвящать в это меня и Макгайра. Ему пришлоськак-то к нам приспособиться. Но сверхчеловек не может хотеть, чтобы всевокруг о нем узнали. Люди слишком ревнивы и завистливы, полны ненависти.Смит знает, если тайна выйдет наружу, это для него опасно. Может быть,отсюда и твоя ненависть к нему, Хартли.Все замолчали, прислушиваются. Тишина. Только шумит кровь в вискахРокуэла. И вот он, Смит - уже не Смит, но некое вместилище с пометкой"Смит", а что в нем - неизвестно.- Если ты не ошибаешься, нам, безусловно, надо его уничтожить, -заговорил Хартли. - Подумай, какую он получит власть над миром. И если мозгу него изменился в ту сторону, как я думаю... тогда, как только он выйдет изскорлупы, он постарается нас убить, потому что мы одни про него знаем. Оннас возненавидит за то, что мы проведали его секрет.- Я не боюсь, - беспечно сказал Рокуэл.Хартли промолчал. Шумное, хриплое дыхание его наполняло комнату. Рокуэлобошел вокруг стола, махнул рукой:- Пойдемте-ка все спать, пора, как по-вашему?Машину Хартли скрыла завеса мелкого моросящего дождя. Рокуэл запервходную дверь, распорядился, чтобы Макгайр в эту ночь спал на раскладушкевнизу, перед палатой Смита, а сам поднялся к себе и лег.Раздеваясь, он снова мысленно перебирал невероятные события последнихнедель. Сверхчеловек. А почему бы и нет? Волевой, сильный...Он улегся в постель.Когда же? Когда Смит "вылупится" из своей скорлупы? Когда?Дождь тихонько шуршал по крыше санатория.Макгайр дремал на раскладушке под ропот дождя и грохот грома, слышалосьего шумное, тяжелое дыхание. Где-то скрипнула дверь, но он дышал все так жеровно. По прихожей пронесся порыв ветра. Макгайр всхрапнул, повернулся надругой бок. Тихо затворилась дверь, сквозняк прекратился.Смягченные толстым ковром тихие шаги. Медленные шаги, опасливые,крадущиеся, настороженные. Шаги. Макгайр мигнул, открыл глаза.В полутьме кто-то над ним наклонился.Выше, на площадке лестницы, горит одинокая лампочка, желтоватая полоскасвета протянулась рядом с койкой Макгайра.В нос бьет резкий запах раздавленного насекомого. Шевельнулась чья-торука. Кто-то силится заговорить.У Макгайра вырвался дикий вопль.Рука, что протянулась в полосу света, зеленая.Зеленая!- Смит!Тяжело топая, Макгайр с криком бежит по коридору.- Он ходит! Не может ходить, а ходит!Всей тяжестью он налетает на дверь, и дверь распахивается. Дождь иветер со свистом набрасываются на него, он выбегает в бурю, бессвязно,бессмысленно бормочет.А тот, в прихожей, недвижим. Наверху распахнулась дверь, по лестницесбегает Рокуэл. Зеленая рука отдернулась из полосы света, спряталась заспиной.- Кто здесь? - остановясь на полпути, спрашивает Рокуэл.Тот выходит на свет.Рокуэл смотрит в упор, брови сдвинулись.- Хартли! Что ты тут делаешь, почему вернулся?- Кое-что случилось, - говорит Хартли. - А ты поди-ка приведи Макгайра.Он выбежал под дождь и лопочет, как полоумный.Рокуэл не стал говорить, что думает. Быстро, испытующе оглядел Хартли ипобежал дальше - по коридору, за дверь, под дождь.- Макгайр! Макгайр, дурья голова, вернись!Бежит под дождем, струи так и хлещут. На Макгайра наткнулся чуть не всотне шагов от дома, тот бормочет:- Смит... Смит там ходит...- Чепуха. Просто это вернулся Хартли.- Рука зеленая, я видел. Она двигалась.- Тебе приснилось.- Нет. Нет! - В дряблом, мокром от дождя лице Макгайра ни кровинки. - Явидел, рука зеленая, верно тебе говорю. А зачем Хартли вернулся? Ведь он...При звуке этого имени Рокуэла как ударило, он разом понял. Пронзилострахом, мысли закружило вихрем - опасность! - резнул отчаянный зов: напомощь!- Хартли!Рокуэл оттолкнул Макгайра, рванулся, закричал и со всех ног помчался ксанаторию. В дом, по коридору...Дверь в палату Смита взломана.Посреди комнаты с револьвером в руке - Хартли. Услыхал бегущегоРокуэла, обернулся. И вмиг оба действуют. Хартли стреляет, Рокуэл щелкаетвыключателем.Тьма. И вспышка пламени, точно на моментальной фотографии высвеченосбоку застывшее тело Смита. Рокуэл метнулся в сторону вспышки. И уже впрыжке, потрясенный, понял, почему вернулся Хартли. В секунду, пока не погассвет, он увидел руку Хартли.Пальцы, покрытые зеленой чешуей.Потом схватка врукопашную. Хартли падает, и тут снова вспыхнул свет, напороге мокрый насквозь Макгайр, выговаривает трясущимися губами:- Смит... он убит?Смит не пострадал. Пуля прошла выше.- Болван, какой болван! - кричит Рокуэл, стоя над обмякшим на полуХартли. - Великое, небывалое событие, а он хочет все погубить!Хартли пришел в себя, говорит медленно:- Надо было мне догадаться. Смит тебя предупредил.- Ерунда, он... - Рокуэл запнулся, изумленный. Да, верно. То внезапноепредчувствие, смятение в мыслях. Да. Он с яростью смотрит на Хартли. -Ступай наверх. Просидишь до утра под замком. Макгайр, иди и ты. Не спускай снего глаз.Макгайр говорит хрипло:- Погляди на его руку. Ты только погляди. У Хартли рука зеленая. Там вприхожей был не Смит - Хартли!Хартли уставился на свои пальцы.- Мило выглядит, а? - говорит он с горечью. - Когда Смит заболел, ятоже долго был под этим излучением. Теперь я стану таким... такой жетварью... как Смит. Это со мной уже несколько дней. Я скрывал. Старалсямолчать. Сегодня почувствовал - больше не могу, вот и пришел его убить,отплатить, он же меня погубил...Сухой резкий звук, что-то сухо треснуло. Все трое замерли.Три крохотных чешуйки взлетели над Смитовой скорлупой, покружили ввоздухе и мягко опустились на пол.Рокуэл вмиг очутился у стола, вгляделся.- Оболочка начинает лопаться. Трещина тонкая, едва заметная -треугольником, от ключиц до пупка. Скоро он выйдет наружу!Дряблые щеки Макгайра затряслись:- И что тогда?- Будет у нас сверхчеловек, - резко, зло отозвался Хартли. -Спрашивается: на что похож сверхчеловек? Ответ: никому не известно.С треском отлетели еще несколько чешуек. Макгайра передернуло.- Ты попробуешь с ним заговорить?- Разумеется.- С каких это пор... бабочки... разговаривают?- Поди к черту, Макгайр!Рокуэл засадил их обоих для верности наверху под замок, а сам заперся вкомнате Смита и лег на раскладушку, готовый бодрствовать всю долгуюдождливую ночь - следить, вслушиваться, думать.Следить, как отлетают чешуйки ломкой оболочки, потому что из куколкибезмолвно стремится выйти наружу Неведомое.Ждать осталось каких-нибудь несколько часов. Дождь стучится в дом,струи сбегают по стеклу. Каков-то он теперь будет с виду, Смит? Возможно,изменится строение уха, потому что станет тоньше слух; возможно, появятсядополнительные глаза; изменятся форма черепа, черты лица, весь костяк,размещение внутренних органов, кожные ткани; возможно несчетное множествоперемен.Рокуэла одолевает усталость, но уснуть страшно. Веки тяжелеют,тяжелеют. А вдруг он ошибся? Вдруг его домыслы нелепы? Вдруг Смит внутриэтой скорлупы - вроде медузы? Вдруг он - безумный, помешанный... или совсемпереродился и станет опасен для всего человечества? Нет. Нет. Рокуэл помоталзатуманенной головой. Смит - совершенство. Совершенство. В нем нет места ниединой злой мысли. Совершенство.В санатории глубокая тишина. Только и слышно, как потрескивают чешуйкихрупкой оболочки, падая на пол...Рокуэл уснул. Погрузился во тьму, и комната исчезла, нахлынули сны.Снилось, что Смит поднялся, идет, движения угловатые, деревянные, а Хартли,пронзительно крича, опять и опять заносит сверкающий топор, с маху рубитзеленый панцирь и превращает живое существо в отвратительное месиво. СнилсяМакгайр - бегает под кровавым дождем, бессмысленно лопочет. Снилось...Жаркое солнце. Жаркое солнце заливает палату. Уже утро. Рокуэлпротирает глаза, смутно встревоженный тем, что кто-то поднял шторы. Кто-топоднял... Рокуэл вскочил как ужаленный. Солнце! Шторы не могли, не должныбыли подняться. Сколько недель они не поднимались! Он закричал.Дверь настежь. В санатории тишина. Не смея повернуть голову, Рокуэлкосится на стол. Туда, где должен бы лежать Смит.Но его там нет.На столе только и есть, что солнечный свет. Да еще какие-то опустелыеостатки. Все, что осталось от куколки. Все, что осталось.Хрупкие скорлупки - расщепленный надвое профиль, округлый осколокбедра, полоска, в которой угадывается плечо, обломок грудной клетки -разбитые останки Смита!А Смит исчез. Подавленный, еле держась на ногах, Рокуэл подошел кстолу. Точно маленький, стал копаться в тонких шуршащих обрывках кожи. Потомкруто повернулся и, шатаясь как пьяный, вышел из палаты, тяжело затопалвверх по лестнице, закричал:- Хартли! Что ты с ним сделал? Хартли! Ты что же, убил его, избавилсяот трупа, только куски скорлупы оставил и думаешь сбить меня со следа?Дверь комнаты, где провели ночь Макгайр и Хартли, оказалась запертой.Трясущимися руками Рокуэл повернул ключ в замке. И увидел их обоих вкомнате.- Вы тут, - сказал растерянно. - Значит, вы туда не спускались. Или,может, отперли дверь, пошли вниз, вломились в палату, убили Смита и... нет,нет.- А что случилось?- Смит исчез! Макгайр, скажи, выходил Хартли отсюда?- За всю ночь ни разу не выходил.- Тогда... есть только одно объяснение... Смит выбрался ночью из своейскорлупы и сбежал! Я его не увижу, мне так и не удастся на него посмотреть,черт подери совсем! Какой же я болван, что заснул!- Ну, теперь все ясно! - заявил Хартли. - Смит опасен, иначе он быостался и дал нам на себя посмотреть. Одному Богу известно, во что онпревратился.- Значит, надо искать. Он не мог уйти далеко. Надо все обыскать!Быстрее, Хартли! Макгайр!Макгайр тяжело опустился на стул.- Я не двинусь с места. Он и сам отыщется. С меня хватит.Рокуэл не стал слушать дальше. Он уже спускался по лестнице, Хартли заним по пятам. Через несколько минут за ними, пыхтя и отдуваясь, двинулсяМакгайр.Рокуэл бежал по коридору, приостанавливаясь у широких окон, выходящихна пустыню и на горы, озаренные утренним солнцем. Выглядывал в каждое окно испрашивал себя: да есть ли хоть капля надежды найти Смита? Первыйсверхчеловек. Быть может, первый из очень и очень многих. Рокуэла прошибпот. Смит не должен был исчезнуть, не показавшись сперва хотя бы ему,Рокуэлу. Не мог он вот так исчезнуть. Или все же мог?Медленно отворилась дверь кухни.Порог переступила нога, за ней другая. У стены поднялась рука. Губывыпустили струйку сигаретного дыма.- Я кому-то понадобился?Ошеломленный Рокуэл обернулся. Увидел, как изменился в лице Хартли,услышал, как задохнулся от изумления Макгайр. И у всех троих вырвалосьразом, будто под суфлера:- Смит!Смит выдохнул струйку дыма. Лицо ярко-розовое, словно его нажглосолнцем, голубые глаза блестят. Ноги босы, на голое тело накинут старыйхалат Рокуэла.- Может, вы мне скажете, куда это я попал? И что со мной было впоследние три месяца - или уже четыре? Тут что, больница?Разочарование обрушилось на Рокуэла тяжким ударом. Он трудно глотнул.- Привет. Я... То есть... Вы что же... вы ничего не помните?Смит выставил растопыренные пальцы:- Помню, что позеленел, если вы это имеете в виду. А потом - ничего.И он взъерошил розовой рукой каштановые волосы - быстрое, сильноедвижение того, кто вернулся к жизни и радуется, что вновь живет и дышит.Рокуэл откачнулся, бессильно прислонился к стене. Потрясенный, спряталлицо в ладонях, тряхнул головой, потом, не веря своим глазам, спросил:- Когда вы вышли из куколки?- Когда я вышел... откуда?Рокуэл повел его по коридору в соседнюю комнату, показал на стол.- Не пойму, о чем вы, - просто, искренне сказал Смит. - Я очнулся вэтой комнате полчаса назад, стою и смотрю - я совсем голый.- И это все? - обрадованно спросил Макгайр. У него явно полегчало надуше.Рокуэл объяснил, откуда взялись остатки скорлупы на столе. Смитнахмурился.- Что за нелепость. А вы, собственно, кто такие?Рокуэл представил их друг другу.Смит мрачно поглядел на Хартли.- Сперва, когда я заболел, явились вы, верно? На завод электронногооборудования. Но это же все глупо. Что за болезнь у меня была?Каждая мышца в лице Хартли напряглась до отказа.- Никакая не болезнь. Вы-то разве ничего не знаете?- Я очутился с незнакомыми людьми в незнакомом санатории. Очнулся голыйв комнате, где какой-то человек спал на раскладушке. Очень хотел есть. Пошелбродить по санаторию. Дошел до кухни, отыскал еду, поел, услышал какие-товзволнованные голоса, а теперь мне заявляют, будто я вылупился из куколки.Как прикажете все это понимать? Кстати, спасибо за халат, за еду и сигареты,я их взял взаймы. Сперва я просто не хотел вас будить, мистер Рокуэл. Я ведьне знал, кто вы такой, но видно было, что вы смертельно устали.- Ну, это пустяки. - Рокуэл отказывался верить горькой очевидности. Всерушится. С каждым словом Смита недавние надежды рассыпаются, точно разбитаяскорлупа куколки. - А как вы себя чувствуете?- Отлично. Полон сил. Просто замечательно, если учесть, как долго япробыл без сознания.- Да, прямо замечательно, - сказал Хартли.- Представляете, каково мне стало, когда я увидел календарь. Столькихмесяцев - бац - как не бывало! Я все гадал, что же со мной делалось стольковремени.- Мы тоже гадали.Макгайр засмеялся:- Да не приставай к нему, Хартли. Просто потому, что ты егоненавидел...Смит недоуменно поднял брови:- Ненавидели? Меня? За что?- Вот. Вот за что! - Хартли растопырил пальцы. - Ваше проклятоеоблучение. Ночь за ночью я сидел около вас в вашей лаборатории. Что мнетеперь с этим делать?- Тише, Хартли, - вмешался Рокуэл. - Сядь. Успокойся.- Ничего я не сяду и не успокоюсь! Неужели он вас обоих одурачил? Этоже подделка под человека! Этот розовый молодчик затеял такой страшный обман,какого еще свет не видал! Если у вас осталось хоть на грош соображения,убейте этого Смита, пока он не улизнул!Рокуэл попросил извинить вспышку Хартли. Смит покачал головой:- Нет, пускай говорит дальше. Что все это значит?- Ты и сам знаешь! - в ярости заорал Хартли. - Ты лежал тут месяц замесяцем, подслушивал, строил планы. Меня не проведешь. Рокуэла ты одурачил,теперь он разочарован. Он ждал, что ты станешь сверхчеловеком. Может, ты иесть сверхчеловек. Так ли, эдак ли, но ты уже никакой не Смит. Ничегоподобного. Это просто еще одна твоя уловка. Запутываешь нас, чтоб мы неузнали о тебе правды, чтоб никто ничего не узнал. Ты запросто можешь насубить, а стоишь тут и уверяешь, будто ты человек как человек. Так тебеудобнее. Несколько минут назад ты мог удрать, но тогда у нас остались быподозрения. Вот ты и дождался нас, и уверяешь, будто ты просто человек.- Он и есть просто человек, - жалобно вставил Макгайр.- Неправда. Он думает не по-людски. Чересчур умен.- Так испытай его, проверь, какие у него ассоциации, - предложилМакгайр.- Он и для этого чересчур умен.- Тогда все очень просто. Возьмем у него кровь на анализ, прослушаемсердце, впрыснем сыворотки.На лице Смита отразилось сомнение.- Я чувствую себя подопытным кроликом. Разве что вам уж очень хочется.Все это глупо.Хартли возмутился. Посмотрел на Рокуэла, сказал:- Давай шприцы.Рокуэл достал шприцы. "Может быть, Смит все-таки сверхчеловек, - думалон. - Его кровь - сверхкровь. Смертельна для микробов. А сердцебиение? Адыхание? Может быть, Смит - сверхчеловек, но сам этого не знает. Да. Да,может быть..."Он взял у Смита кровь, положил стекло под микроскоп. И сник,ссутулился. Самая обыкновенная кровь. Вводишь в нее микробы - и они погибаютв обычный срок. Она уже не сверхсмертельна для бактерий. И неведомыйикс-раствор исчез. Рокуэл горестно вздохнул. Температура у Смита нормальная.Пульс тоже. Нервные рефлексы, чувствительность - ни в чем никакихотклонений.- Что ж, все в порядке, - негромко сказал Рокуэл.Хартли повалился в кресло, глаза широко раскрыты, костлявыми рукамистиснул виски.- Простите, - выдохнул он. - Что-то у меня... ум за разум... верно,воображение разыгралось. Так тянулись эти месяцы. Ночь за ночью. Стал какодержимый, страх одолел. Вот и свалял дурака. Простите. Простите. - Иуставился на свои зеленые пальцы. - А что ж будет со мной?- У меня все прошло, - сказал Смит. - Думаю, и у вас пройдет. Я вамсочувствую. Но это было не так уж скверно... В сущности, я ничего не помню.Хартли явно отпустило.- Но... да, наверно, вы правы. Мало радости, что придется вот такзакостенеть, но тут уж ничего не поделаешь. Потом все пройдет.Рокуэлу было тошно. Слишком жестоко он обманулся. Так не щадить себя,так ждать и жаждать нового, неведомого, сгорать от любопытства - и все зря.Стало быть, вот он каков, человек, что вылупился из куколки? Тот же, что былпрежде. И все надежды, все домыслы напрасны.Он жадно глотнул воздух, попытался остановить тайный неистовый бегмысли. Смятение. Сидит перед ним розовощекий, звонкоголосый человек,спокойно покуривает... просто-напросто человек, который страдал какой-тонакожной болезнью - временно отвердела кожа да еще под действием облученияразладилась на время внутренняя секреция, - но сейчас он опять человек какчеловек, и не более того. А буйное воображение Рокуэла, неистовая фантазияразыгрались - и все проявления странной болезни сложились в некий желанныйвымысел, в несуществующее совершенство. И вот Рокуэл глубоко потрясен,взбудоражен и разочарован.Да, то, что Смит жил без пищи, его необыкновенно защищенная кровь,крайне низкая температура тела и другие преимущества - все это лишьпроявления странной болезни. Была болезнь, и только. Была - и прошла,миновала, кончилась и ничего после себя не оставила, кроме хрупких осколковскорлупы на залитом солнечными лучами столе. Теперь можно будет понаблюдатьза Хартли, если и его болезнь станет развиваться, и потом доложить о новомнедуге врачебному миру.Но Рокуэла не волновала болезнь. Его волновало совершенство. Асовершенство лопнуло, растрескалось, рассыпалось и сгинуло. Сгинула егомечта. Сгинул выдуманный сверхчеловек. И теперь ему плевать, пускай хотьвесь свет обрастет жесткой скорлупой, позеленеет, рассыплется, сойдет с ума.Смит обошел их всех, каждому пожал руку.- Мне нужно вернуться в Лос-Анджелес. Меня ждет на заводе важнаяработа. Пора приступить к своим обязанностям. Жаль, что не могу остаться увас подольше. Сами понимаете.- Вам надо бы остаться и отдохнуть хотя бы несколько дней, - сказалРокуэл, горько ему было видеть, как исчезает последняя тень его мечты.- Нет, спасибо. Впрочем, этак через неделю я к вам загляну, доктор,обследуете меня еще раз, хотите? Готов даже с годик заглядывать, примернораз в месяц, чтоб вы могли меня проверить, ладно?- Да. Да, Смит. Пожалуйста, приезжайте. Я хотел бы еще потолковать свами об этой вашей болезни. Вам повезло, что остались живы.- Я вас подвезу до Лос-Анджелеса, - весело предложил Макгайр.- Не беспокойтесь. Я дойду до Туджунги, а там возьму такси. Хочетсяпройтись. Давненько я не гулял, погляжу, что это за ощущение.Рокуэл ссудил ему пару старых башмаков и поношенный костюм.- Спасибо, доктор. Постараюсь как можно скорей вернуть вам все, чтозадолжал.- Ни гроша вы мне не должны. Было очень интересно.- Что ж, до свиданья, доктор. Мистер Макгайр. Хартли.- До свиданья, Смит.- До свиданья.Смит пошел по дорожке к старому руслу, дно ручья уже совсем пересохло ирастрескалось под лучами предвечернего солнца. Смит шагал непринужденно,весело, посвистывал. "Вот мне сейчас не свищется", - устало подумал Рокуэл.Один раз Смит обернулся, помахал им рукой, потом поднялся на холм истал спускаться с другой его стороны к далекому городу.Рокуэл провожал его глазами - так смотрит малый ребенок, когда еголюбимое творение - замок из песка - подмывают и уносят волны моря.- Не верится, - твердил он снова и снова. - Просто не верится. Всекончается так быстро, так неожиданно. Я как-то отупел, и внутри пусто.- А по-моему, все прекрасно! - Макгайр радостно ухмылялся.Хартли стоял на солнце. Мягко опущены его зеленые руки, и впервые завсе эти месяцы, вдруг понял Рокуэл, совсем спокойно бледное лицо.- У меня все пройдет, - тихо сказал Хартли. - Все пройдет, япоправлюсь. Ох, слава богу. Слава богу. Я не сделаюсь чудовищем. Я останусьсамим собой. - Он обернулся к Рокуэлу. - Только запомни, запомни, не дай,чтоб меня по ошибке похоронили, ведь меня примут за мертвеца. Смотри, незабудь.Смит пошел тропинкой, пересекающей сухое русло, и поднялся на холм.Близился вечер, солнце уже опускалось за дальние синеющие холмы. Проглянулипервые звезды. В нагретом недвижном воздухе пахло водой, пылью, цветущимивдали апельсиновыми деревьями.Встрепенулся ветерок. Смит глубоко дышал. И шел все дальше.А когда отошел настолько, что его уже не могли видеть из санатория,остановился и замер на месте. Посмотрел на небо.Бросил недокуренную сигарету, тщательно затоптал. Потом выпрямился вовесь рост - стройный, ладный, - отбросил со лба каштановые пряди, закрылглаза, глотнул, свободно свесил руки вдоль тела.Без малейшего усилия, - только чуть вздохнул теплый воздух вокруг, -Смит поднялся над землей.Быстро, беззвучно взмыл он ввысь и вскоре затерялся среди звезд,устремляясь в космические дали...Перевела с английского Нора ГальАвтор: Рэй Брэдбери.

Ключевые слова: Человек превращение имаго

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