ДяденькаЯ стоял перед входом в магазин и ждал, когда же появится мой друг, с которым мы договорились встретиться, но который опаздывал уже минут на десять.
"Дяденька, а купите, пожалуйста, сигарет?" - обратился ко мне какой-то мелкий мальчуган, слегка дернув меня за подол куртки.
Меня немного передернуло от слова "дяденька", но я все же опустил взгляд на этого паренька. На вид ему было лет 8-10, но выглядел он таким маленьким и худым, что было абсолютно очевидно - у пацаненка жизнь не сахар. За его спиной болтался огромный красный рюкзак, который выглядел совсем пустым. Старенькое, грязное пальто мешком висело на нём. Спортивные штаны, в которых он был, казалось, носил ещё его отец, а обут он был в самые обычные кроссовки. Похоже, что шутки про тяжелое детство и прибитые к потолку игрушки абсолютно точно описывали жизнь этого ребенка. Я присел на корточки и, посмотрев ему в глаза, спросил:
- А не рановато ли ты начал курить, а?
- Да нет, это не мне, это всё папе. Он выгнал меня из дома, сказав, что я могу не возвращаться, пока не принесу ему сигарет. А я хочу вернуться. Я кушать хочу. А больше мне никто и нигде не даст еды. Мы живём вдвоем и он часто так делает. И когда я ему приношу сигареты, всё вновь становится хорошо. Пожалуйста, купите?
На его лице начали появляться первые следы того, что он вот-вот разревется. Но паренек держался как мог. Видимо, и это заслуга его отца. И я почему-то ему поверил. Уж очень искренне он говорил всё это.
- Может тебе лучше еды купить?
- Спасибо, дяденька, но папа говорит, что нельзя брать еду у незнакомцев - вдруг она отравлена будет.
- Но ведь я при тебе её куплю, как она может быть отравлена? - удивился я.
- Я всё равно не буду делать этого. Раз папа сказал, значит так и сделаю. Мне нужна только одна пачка сигарет. Пожалуйста.
"Что же это за отец такой? Как так можно обращаться с собственным сыном?" - пронеслось в моей голове.
- Давай договоримся так. Я куплю тебе пачку этой отравы...
- Не надо отравы, надо сигарет, - сказал мальчишка, не поняв о чем я говорю.
- Да-да, конечно. Я куплю тебе пачку сигарет, но если отец накричит на тебя или ещё того хуже, ударит тебя, ты придешь по этому адресу.
И я протянул ему листочек, на котором предварительно чиркнул свой домашний адрес.
- Зачем? - удивленно спросил мальчуган.
- Ну ты же любишь своего папу и хочешь ему помочь?
- Очень люблю, правда, когда он выпьет, он становится немножко злым, и ругается на меня.
- Вот мы с тобой и сделаем так, чтоб он больше не был злым. Договорились?
Мальчишка, казалось, засиял. Его лицо озарила самая что ни на есть довольная, детская улыбка.
- Хорошо! Вы очень добрый дяденька. Спасибо вам огромное преогромное!
Меня в очередной раз передернуло от слова "дяденька".
Я зашел в магазин, купил пачку сигарет и вернулся туда, где меня ждал паренек.
- Послушай, не говори папе о нашей встрече, хорошо?
- Конечно, как скажете, дяденька.
- И прекрати называть меня дяденькой.
С этими словами я дал ему эту проклятую пачку сигарет. А паренек, взяв её с довольным лицом, и в очередной раз сказав спасибо, убежал.
А я остался стоять в раздумьях. Правильно ли я поступил? И не стоило ли мне приложить больше сил, для того, чтобы разобраться в этой ситуации.
* * *
На следующий день в сводке новостей показывали историю об отце алкоголике, который забил до смерти своего девятилетнего сына. И с экрана на меня смотрело лицо того самого паренька, которому ещё вчера я купил пачку сигарет для отца.
В репортаже говорилось о том, что ребенок погиб три дня назад, но отец только через несколько дней, выйдя из запоя и осознав, что натворил, сам пришел в полицию и все рассказал.
В моей голове лихорадочно забегали мысли: "Как такое возможно? Я же ещё вчера его видел?". По спине прошел холодок, и я услышал то, чего слышать никак не мог.
- Дяденька ... - протянул детский голосок откуда-то из другой комнаты.
Автор - Frid.
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Новость отредактировал kisena54 - Сегодня, 00:09
Сегодня, 00:09 by Сделано_в_СССРПросмотров: 31Комментарии: 1
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