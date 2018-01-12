Дяденька

Новость отредактировал kisena54 - Сегодня, 00:09

Сделано_в_СССР Просмотров: 31 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 00:09 by

Я стоял перед входом в магазин и ждал, когда же появится мой друг, с которым мы договорились встретиться, но который опаздывал уже минут на десять."Дяденька, а купите, пожалуйста, сигарет?" - обратился ко мне какой-то мелкий мальчуган, слегка дернув меня за подол куртки.Меня немного передернуло от слова "дяденька", но я все же опустил взгляд на этого паренька. На вид ему было лет 8-10, но выглядел он таким маленьким и худым, что было абсолютно очевидно - у пацаненка жизнь не сахар. За его спиной болтался огромный красный рюкзак, который выглядел совсем пустым. Старенькое, грязное пальто мешком висело на нём. Спортивные штаны, в которых он был, казалось, носил ещё его отец, а обут он был в самые обычные кроссовки. Похоже, что шутки про тяжелое детство и прибитые к потолку игрушки абсолютно точно описывали жизнь этого ребенка. Я присел на корточки и, посмотрев ему в глаза, спросил:- А не рановато ли ты начал курить, а?- Да нет, это не мне, это всё папе. Он выгнал меня из дома, сказав, что я могу не возвращаться, пока не принесу ему сигарет. А я хочу вернуться. Я кушать хочу. А больше мне никто и нигде не даст еды. Мы живём вдвоем и он часто так делает. И когда я ему приношу сигареты, всё вновь становится хорошо. Пожалуйста, купите?На его лице начали появляться первые следы того, что он вот-вот разревется. Но паренек держался как мог. Видимо, и это заслуга его отца. И я почему-то ему поверил. Уж очень искренне он говорил всё это.- Может тебе лучше еды купить?- Спасибо, дяденька, но папа говорит, что нельзя брать еду у незнакомцев - вдруг она отравлена будет.- Но ведь я при тебе её куплю, как она может быть отравлена? - удивился я.- Я всё равно не буду делать этого. Раз папа сказал, значит так и сделаю. Мне нужна только одна пачка сигарет. Пожалуйста."Что же это за отец такой? Как так можно обращаться с собственным сыном?" - пронеслось в моей голове.- Давай договоримся так. Я куплю тебе пачку этой отравы...- Не надо отравы, надо сигарет, - сказал мальчишка, не поняв о чем я говорю.- Да-да, конечно. Я куплю тебе пачку сигарет, но если отец накричит на тебя или ещё того хуже, ударит тебя, ты придешь по этому адресу.И я протянул ему листочек, на котором предварительно чиркнул свой домашний адрес.- Зачем? - удивленно спросил мальчуган.- Ну ты же любишь своего папу и хочешь ему помочь?- Очень люблю, правда, когда он выпьет, он становится немножко злым, и ругается на меня.- Вот мы с тобой и сделаем так, чтоб он больше не был злым. Договорились?Мальчишка, казалось, засиял. Его лицо озарила самая что ни на есть довольная, детская улыбка.- Хорошо! Вы очень добрый дяденька. Спасибо вам огромное преогромное!Меня в очередной раз передернуло от слова "дяденька".Я зашел в магазин, купил пачку сигарет и вернулся туда, где меня ждал паренек.- Послушай, не говори папе о нашей встрече, хорошо?- Конечно, как скажете, дяденька.- И прекрати называть меня дяденькой.С этими словами я дал ему эту проклятую пачку сигарет. А паренек, взяв её с довольным лицом, и в очередной раз сказав спасибо, убежал.А я остался стоять в раздумьях. Правильно ли я поступил? И не стоило ли мне приложить больше сил, для того, чтобы разобраться в этой ситуации.* * *На следующий день в сводке новостей показывали историю об отце алкоголике, который забил до смерти своего девятилетнего сына. И с экрана на меня смотрело лицо того самого паренька, которому ещё вчера я купил пачку сигарет для отца.В репортаже говорилось о том, что ребенок погиб три дня назад, но отец только через несколько дней, выйдя из запоя и осознав, что натворил, сам пришел в полицию и все рассказал.В моей голове лихорадочно забегали мысли: "Как такое возможно? Я же ещё вчера его видел?". По спине прошел холодок, и я услышал то, чего слышать никак не мог.- Дяденька ... - протянул детский голосок откуда-то из другой комнаты.Автор - Frid.

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