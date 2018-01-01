Закон бумеранга

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 14:08

Сделано_в_СССР Просмотров: 33 Комментарии: 0 +3 Сегодня, 14:08 by

Привет, Леш! Вот и добрался я до самого края земли. Потихоньку обживаюсь на новом месте. Наша славная IT-компания отхватила классный район в пригороде Мельбурна. Тут чисто, тихо и, главное, - отличный Интернет.Мой дом окружают гигантские заросли папоротников и причудливые кусты колоссальных размеров. Мне все время кажется, будто вот-вот из диких джунглей выйдет динозавр, чтобы по-дружески выпить со мной пивка.Напрягают только беспрестанно орущие попугаи – долбаные будильники, мать их!Сейчас стоит теплая и сухая осень, но когда у тебя начнется контракт в июне, тут будет зима. Готовься, брат, говорят, что это унылая пора проливных дождей. Здешнее население не держит в домах зонтиков, ха-ха, от австралийских дождей зонты не спасают.Нас, русских, тут немного, сплошные китайцы и местные, потомки колонизаторов и каторжников, что ссылала сюда старушка Британия. Иногда встречаются аборигены, колоритные ребята, похожи на тех туземцев из Новой Зеландии, что слопали Кука.Недавно у меня был неприятный случай с одним из них. В тот вечер в местном пабе мы праздновали с нашими финансистами пятницу. Я сел за руль далеко не трезвым и решил ехать не спеша. Но неожиданно, стоило лишь мне отъехать, как фары выхватили из кромешной черноты тонкий силуэт на дороге, меня прилично мотнуло в сторону, и я резко затормозил. На дороге лежала крупная змея, похожая на крайне ядовитую Восточную Коричневую. Она была еще жива, пыталась уползти в кусты. Ведомый не то страхом, не то превосходством, я нашел булыжник неподалеку и прикончил ее одним ударом.Те двое появились словно из-под земли. Морщинистый как черносливина старик в татуировках, с красной повязкой на лбу и похожая на раненую птичку девочка в инвалидном кресле. Оба отсвечивали бронзой в мутном свете фар моего джипа. Старик был разъярён, его первобытный гнев горел в воспаленных глазах, крючковатые руки сотрясались в мою сторону, и я решил поскорее сваливать, пока не пришли его товарищи из племени Тумба-Юмба, чтобы приготовить из меня жертвенное рагу. Девчушка была странно неподвижна, только ее черные глаза сверкали в ночи.Напоследок, заводя двигатель, я бросил взгляд на странную парочку и увидел, как туземец, поднимая к небу белый, отливающий перламутром, предмет, посылает мне вдогонку какие-то проклятия. Я выжал газ до упора.***С недавних пор я полюбил гулять ночами по близлежащему бушу*. Хотя в ночное время это небезопасно. На охоту выползают все самые опасные насекомые и гады, которые здесь водятся в великом множестве. Австралия - это самое опасное место в мире по количеству смертельно ядовитых растений и существ. Мощнейшие яды в мире находятся тут, и скорая не успеет. Ты все еще хочешь сюда приехать, Леха?Ночь. Она наполняется особой тишиной. Наконец смолкает гвалт крикливых птиц и особенно - сволочей-попугаев, что трещат без умолку и будят меня в четыре утра, тишина становится такой же огромной, как бескрайняя чернильная ночь.А ведь ночь не черна, даже здесь, в этой глуши. Нет, она полнится светом и сиянием, только надо уметь его видеть. Часто гляжу на звезды. Здесь, в южном полушарии, небо чужое, исчерчено незнакомыми созвездиями. Каждый раз пытаюсь разглядеть Южный Крест, да все без толку. Тогда передаю мысленный привет нашим братьям из других галактик, мне кажется, что отсюда-то они меня точно услышат, и иду дальше по своему ночному маршруту.Поперек тропинок я иногда натыкаюсь на прочные шелковистые сети огромных пауков. Эти сотканные серебром гобелены светятся в темноте флюоресцентным светом. Укус многих из этих членистоногих смертелен. Но мы со временем пришли к негласному соглашению: я всегда хожу по одной и той же дороге, а они плетут свои сети в стороне.Именно тут, на этом далеком континенте, где смерть копошится под ногами, искусно прячется в водоемах, траве, камнях, я вдруг понял, что окружающий мир не так-то агрессивен. Все они – эти убийцы поневоле, просто живут тут, как и мы с тобой на этой планете. Их смысл жизни - лишь продление рода, чтобы не прерывалась цепочка, чтобы мир продолжал закручиваться своей спиралью. Они никогда не нападут первыми, только если ты не будешь представлять опасность. Я стал часто вспоминать коричневую змею, что попалась мне под колеса в ту злополучную ночь. "Зеленый змий" ли вложил мне тогда в кулак тот камень?..Ты сам знаешь, кто самое злое и безжалостное существо на этой земле. Единственный, кто убивает не только ради пропитания и защиты, но и ради забавы и выгоды.***На днях, во время одного из моих ночных походов, я встретил красивейшего питона. На самом деле заросли Австралии так и кишат змеями, ядовитыми и нет. И большинство из них сладко спят ночами в своих уютных норах, но эта выползла на середину дороги, я подсветил фонариком ее золотистую кожу, и змеюка в ответ немедля задрожала своим тонким языком. Мне говорили, что они так "нюхают", пытаются определить насколько ты опасен. Если ее не трогать, она не причинит вреда. Я просто свернул с тропы и продолжил путь, не оборачиваясь.На следующее утро меня привлек шум в кухне. Я решил, что это забрались местные воришки - мелкие зверьки опоссумы, которых тут, что кошек в нашем родном городе, и решил угостить гостей морковкой. Представь же мой шок, когда я обнаружил трехметровую ночную знакомую в центре кухни.Конечно, это была она. Я не мог спутать ни с чем ее сверкающую черными и желтыми бликами чешую. Стоило мне подойти поближе, как гостья угрожающе зашипела. Хоть укус питона и не смертелен, перспектива оказаться в больнице и проходить курс уколов от наполненной бактериями слюны меня остановила, и я поехал на работу, оставив окна открытыми.Вечером, когда я вернулся, красавицы и след простыл.***Моя подруга, золотистая змея-питон, вернулась ко мне. Она поселилась на крыше, где греется на солнышке, сворачиваясь аккуратными петлями, ее чешуя переливается при свете дня, как золотая мозаика. Когда я забираюсь на крышу, ей это не очень нравится, она смотрит на меня черным непроницаемым взглядом. Хочешь - верь, хочешь - нет, но я читаю в ее темных глазах какие-то зашифрованные мудрые послания, она словно всасывает меня в воронку этих узких кратеров.Высылаю тебе фотки своего домашнего любимца.***Последние дни моя подруга (может, это и самец, черт его знает?) сама не своя. Кожа ее потускнела, и она все время прячется среди пожухлой листвы на крыше.Я немного приболел, аллергия замучила, а в остальном все хорошо.***Работаю последнюю неделю из дома. Какая-то непонятная хрень со мной. Ломит все тело, судороги, чувствую себя, как столетний дед. Врач разводит руками, говорит - адаптация организма к новому климату и тому подобное.Моя змея, оказывается, линяет. И сейчас она обтирается обо все поверхности, освобождая свою старую кожу. Невероятное зрелище! Мне не терпится увидеть ее обновленную чешую.Она передает мне тайные знания, я не совсем понимаю их, мой мозг не может целиком раскодировать эти древние месседжи, смотрит не на меня, а вглубь, водоворотом унося в черное бессознательное...***Я умру, как только она сменит свою кожу.Она высасывает мою жизнь, мою душу.***Когда я попал в бывшее жилище Андрея, вовсю хозяйничал июнь, время австралийской зимы. Далекий континент встретил меня стеной ливней и туманов. Хозяйка коттеджа – сухонькая дама c царственной осанкой, делала вид, что не понимает мой английский, когда я попытался расспрашивать о смерти Андрея.- Когда в доме умирает человек, это приносит дому дурную славу, - наконец покачала она головой, явно в обиде на русского, который так эгоистично ушел из жизни в ее чистеньком, безупречном коттедже.Его нашли в коридоре, без следов насильственной смерти, вскрытие тоже ничего не показало.На заднем дворе нашли следы линялой кожи змеи.- Это был безобидный питон, - пожала плечами женщина, когда мы уже шли по аллее вдоль коттеджей-близнецов , в одном из которых предстояло поселиться и мне.Она остановилась напротив небольшого приземистого супермаркета и показала неожиданно крепкой и уверенной рукой куда-то за мое плечо.- Местный шаман. Повелитель змей. Говорят, ему подвластно магическое свойство общаться с ними, и те приносят ему все, что он пожелает – могут принести золото, могут принести смерть, а могут жизнь...Но только по Закону Бумеранга.Неожиданно подувший холодный порыв ветра сковал меня ледяным объятием.- Вы слышали про Закон Бумеранга? Что отдаёте, то и вернется. Он всегда работает. Всегда! – произнес низкий тихий голос.Я глянул на нее внимательнее: серебряные волнистые волосы развевались на ветру, она стояла со смутной улыбкой, смотря сквозь меня, и на какую-то долю мгновенья мне показалось, что это не просто милая пожилая леди, сдающая коттедж.Мгновение рассеялось, и женщина посмотрела на меня прежним взглядом, показывая куда-то вперед:- А это его дочь. Она была очень больна, врачи ожидали худшее, а последние 2 месяца смотрите, какое чудо случилось. Она просто ожила. Очаровательная малютка, не правда ли?У входа в магазин я увидел старого широкоплечего аборигена в красной повязке на голове, за поясом у него поблескивал перламутровый бумеранг. Из-за могучей спины показалась забавная кучерявая девочка лет семи. Весело прыгая нам навстречу, она глянула на меня неожиданно знакомыми серыми глазами...Над головой раскатисто и оглушительно громко захохотал краснокрылый попугай.Примечания автора:*Австралийский буш — это местность, покрытая низкорослым кустарником.Автор - primavera.

Ключевые слова: Край земли аборигены тайные знания шаман бумеранг

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