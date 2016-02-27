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Творческие истории

Мёртвая вода

Когда человек умирает, то обычно бабушки, читая молитвы, готовят тело в последний путь: омывают, одевают, делая всё, как положено в таких случаях. Воду после омовения тела выливают в такое место, где люди не ходят. Трава на том месте после этого желтеет, а то и вовсе засыхает и не растёт долго после этого, вот почему воду эту называют мёртвой водой, сохранившей в себе только следы смерти. А теперь представьте, что такую воду, да вам в стакан с газировкой или в благоухающую ванну! Не просто неприятно, а страшно!

Жила в посёлке старая чета Снегирёвых. Сам хозяин, все называли его Иванычем, всю жизнь проработал в колхозе агрономом. Мужик был спокойным, покладистым, хозяйственным, а жена его, Ульяна Андреевна, в молодости была баба сварливая, а к старости вообще спасу не стало: то с соседями поругается из-за какой-нибудь мелочи, а то и пакость какую-нибудь сделает, а уж больше всего доставалось мужу её - Иванычу да детям.

Вырастила чета двоих детей. Старшая дочь уже несколько лет как жила с мужем где-то на Севере, а младший сын женился недавно, обзавёлся своим хозяйством и жил со своей женой в том же посёлке. Жену свою, Свету, он любил, даже души в ней не чаял. Жили молодые в мире и согласии. Да вот только невзлюбила Свету Ульяна Андреевна. Всё её ругала - готовить не умеет, стирает неправильно, хозяйка никудышная. Сына при случае всё пилила: и женился не на той, и матери молодые не помогают, даже смерти её хотят. Сын после таких слов старался отшучиваться, а Света - молодец, всё терпела, старалась в конфликт со свекровью не вступать, а, наоборот, угодить старому человеку: то забежит булочек мягоньких занесёт, то по хозяйству придёт помочь. Да есть на свете такой тип людей, которым ничем не угодишь: ни словом добрым, ни поступком хорошим.

А осенью, после первых заморозков, захворал Иваныч, закашлял, на ноги стал жаловаться и слёг. Пришлось сыну с женой полностью взять на себя заботу об отце и матери. Вот тут пришлось Свете хлебнуть полной совместной жизни со свекровью. Всё хлопочет-хлопочет, а свекровь этого и не видит. Соседи жалели молодуху, стали замечать, что она похудела, под глазами появились чёрные круги. Сама Света ни на что не жаловалась, ходила на работу, вечером - дом, свёкор, дела. А чувствовала она себя действительно плохо. То голова с утра болит, то воздуха не хватает, то такая слабость нападает, что мочи нет, аппетит совсем пропал. А Ульяна Андреевна как будто ничего не замечает, только пуще к снохе придирается, ворчит.

Продолжалось так до самой весны, а перед самой Пасхой тихо умер Иваныч. Собрались старушки, свечи зажгли, зеркала завесили, как положено, тело омыли, положили в гроб. А кто его знает, кто водичку после омовения куда понёс. А вот Игорь, сын покойного, видел случайно, как мать его в свою комнату какую-то банку с водой мутной заносила, да значения этому не придал.
Схоронили Иваныча, погоревали, да жизнь-то продолжается, решил Игорь совсем к матери переехать: ей одной тяжело совсем будет. Света задумалась, но с мужем согласилась. А Ульяна Андреевна старушка ещё бойкая была: и коровку могла подоить, и по хозяйству похлопотать.

Отношение к Свете после похорон мужа изменилось. Стала она более любезна. Приходит с работы сноха, а она ей: «Устала, наверно, я корову уже подоила, выпей молочка парного». Света и рада, что отношения налаживаются, молоко выпьет, губы утрёт, улыбается. А вот здоровье стало подводить. По телу синюшные пятна пошли, муж косится стал, одышка замучила, самое время - в больницу идти.

Пришла как-то Света с работы пораньше, присела на лавочку около дома, чтобы отдышаться, хороший вечер выдался, тёплый. Смотрит – свекровь с подойником поковыляла, значит сама корову подоила. Посидела Света на лавочке минут пять и домой пошла. Заходит в кухню, смотрит – свекровь уже молоко процедила, а в одну неполную банку воды доливает.
- Мам, вы зачем молоко водой разбавляете?
Изменилась в лице Ульяна Андреевна, испугалась, глаза забегали.
- Да молоко жирное, вот и решила чуть-чуть водички кипячёной добавить.
- Я такое молоко пить не буду, да и вода мутная, - отмахнулась сноха и устало пошла в комнату.

Вечером она рассказала мужу, как его мать молоко водой разбавляла. Зная характер Ульяны Андреевны, Игорь не удивился, но сердце ёкнуло, и закрались у него подозрения, что неспроста Светлана на глазах чахнет. Решил он твёрдо проверить, какую это воду его мать в молоко подливает.

На следующий день, когда Света была на работе, а мать пошла в магазин испортить настроение очередной соседке, Игорь зашёл в комнату матери, что было всегда запрещено. Банку с какой-то водой он нашёл под кроватью, отрыл её и осторожно поднёс к носу. Вода как вода, только мутная. Приглядевшись хорошо, увидел он под кроватью ещё несколько банок. А под каждой банкой – бумажка подложена.
«Черемнова М.В., Юрченко З.Г., Лёшин В.П., Василий Иванович», - прочитал Игорь на бумажках.«Что же это, и Мария Васильевна Черемнова, и Зинаида Григорьевна Юрченко, и Лёшин Василий Петрович умерли не так давно, а Василия Ивановича, отца моего, тоже недавно не стало», - подумал Игорь.
«Господи, она же на все похороны ходила, помогала, неужели вода эта оттуда? Что делать, она же моя мать, неужели она способна на такое?» - роились мысли в голове у парня. Он поставил банку на место и вышел из комнаты.

Вечером Света домой не пришла – прямо с работы её на скорой увезли в больницу. Прибежал Игорь из больницы, подскочил к матери.
- А ну, мать, говори, чем Светку опоила? Что за вода у тебя под кроватью стоит с именами умерших?
- Игорёшечка, сынок, да нужна тебе эта Светка, ты себе лучше найдёшь, вон у Любимовых Наташка – кровь с молоком...
Договорить Ульяна Андреевна не успела, потому что заорал сын благим матом так, что уши у неё заложило.
- Да не тебе это решать, слышишь, люблю я её, а ты... ведьма! Говори, что за вода такая, почему Светланка зачахла, говори, а то не посмотрю, что ты мне мать!
- Да это так, ещё мне моя бабка рассказывала, что если воду после омовения умершего добавлять в питьё, то человек болеть будет, прости, я же хотела...
Но Игорь уже выскочил из комнаты, боясь, что не сдержится и ударит свою мать.
Побежал он к соседке, которая жила через три дома - бабе Дусе.
На его крик выскочила та на крыльцо.
- Что, с Ульяной что или со Светочкой? - испуганно пролепетала баба Дуся.
- Со Светой, Светланкой, она же, сволочь, её водой после омовения тела умершего поила. Светка совсем высохла, а сегодня в больницу увезли.
- Кто она, Ульяна, что ли, господи, страх-то какой!
По-матерински, с нежной заботой и сочувствием обняла обмякшего Игоря за плечи.
- Пойдём в дом, сынок, там и поговорим.

Почти до полуночи говорили они с бабой Дусей. Шёл ей уже восьмой десяток. А она и с внуками сидела, и по хозяйству управлялась. По воскресеньям в церковь ходила, а к людям с уважением относилась.
- Слышала я про такую пакость, мёртвая вода большую силу имеет, способна человека со свету сжить, да даже не представляла, что может кто-то из знакомых пойти на такое. Сколько зла нужно иметь внутри, чтобы без брезгливости воду эту хранить да родному человеку подливать!
- Так делать-то что? Как жену спасать? – спросил Игорь.
- Да против мёртвой воды только живая вода, святая вода может противостоять, в церковь тебе идти надо, свечку за здравие поставить, воды взять, помолиться, попросить у Бога прощения за свою мать и помощи.

Игорь сам никогда в церковь не ходил, что да как и не знал. Пошла с ним на следующий день сама баба Дуся, показала, где свечку поставить, где воды взять, и молитву прочитала, да и ему на бумажке написала.

Пришёл Игорь к жене в больницу, ничего не сказал про то, что накануне произошло, цветы принёс, воду в банке.
Света испуганно покосилась на банку.
- Это мама передала?
- Нет, это баба Дуся святой воды тебе передала, ты её только пей, лицо умой.
Удивилась Света. Муж её не верил никогда ни в бога, ни в чёрта, а тут...

Что уж помогло, лечение, молитвы или вода, но медленно пошла Света на поправку. На щеках румянец появился, блеск в глазах, пятна прошли. Забирал Игорь её из больницы счастливый, но повёз не в дом к матери, а в свой дом.

А Ульяна Андреевна? Помогать Игорь сам приходил, Свету не пускал и не рассказал ей, что его мать сотворила. Такая она уж есть, мать ведь, хотя правду люди говорят: «Горбатого могила исправит».

Автор - Деянира.
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Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 13:26
Сегодня, 13:26 by Сделано_в_СССРПросмотров: 52Комментарии: 3
+5

Ключевые слова: Омовение тела посёлок больница мертвая вода

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Комментарии

#1 написал: ARTEMIDA
Сегодня, 13:44
+1
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Комментариев: 295
Какая жуть. Вот она, страшная правда жизни. Когда монстр среди самых близких, кому доверять вообще можно? А ещё ведь зла держать нельзя, прощать нужно... Ну и жизнь. Но, ничего, на каждую бабу Ульяну есть баба Дуся. Таков закон.
Зарегистрирован: 27.02.2016
#2 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 16:50
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Публикаций: 61
Комментариев: 2 585
Цитата: ARTEMIDA
каждую бабу Ульяну есть баба Дуся.

Не всегда. Чаще всего нет.
А вот то, что и трава не растёт, там где «мертвую воду» полили — домыслы это всё.
Зарегистрирован: 23.12.2013
        
#3 написал: ARTEMIDA
Сегодня, 18:21
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Репутация: (414|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 295
Цитата: зелёное яблочко
Цитата: ARTEMIDA
каждую бабу Ульяну есть баба Дуся.

Не всегда. Чаще всего нет.
А вот то, что и трава не растёт, там где «мертвую воду» полили — домыслы это всё.

Пускай и не на каждую, но есть же. Главное, чтоб каждый из нас соответствовал тому, чего мы ждём от других, тогда и жить будет лучше.
Зарегистрирован: 27.02.2016
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