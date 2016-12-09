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Розыгрыш

Задумано было всё идеально.
Ариадель (в миру - Саша) согласилась, что ради такого дела можно отойти от привычного образа сексапильной тёмной эльфийки в бронелифчике, здоровяк Орк (Костя. Его звали Костя) вызвался изобразить ожившую фобию нашего общего друга. Мы ещё шутили, что грима уйдёт не так уж и много - экономия, все дела...

Собственно, начиналось всё с дурацкой статьи о том, что страхи надо побеждать по принципу "клин клином вышибают". Вот боится твой друг змей, к примеру? Чтобы помочь ему справиться с постыдной фобией, надо просто при помощи ужей, пары садовых шлангов и записи шипения змеи заставить его испытать такой шок и трепет. Его жизнь после этого не станет прежней, но и страха в ней поубавится - главное, чтобы сценарий был хорошим и техника не подвела, антураж ещё, само собой.

Тут, конечно, были и подводные камни. Целых два: как не пошатнуть здоровье жертвы и как не потерять своё. С первым было не трудно - мы все подумали сразу о кандидате, который был идеален: Лёшок (ударение на О). Не Лёха, Лёша или Алексей - а именно так, с намёком. Лёшок был столь же патологически здоров, сколь и труслив. В дикий ужас его повергали порезы, придуманные рептилоидами, мировым правительством и дикторами новостных каналов болезни, плохие приметы, страшные фильмы, кошмары - и тому подобное. По этой причине он был частым гостем у участкового терапевта - Ирины Витальевны, которая приходилась тёткой Александре. От неё-то она и узнала, что парень Лёха не плохой, только... Зацикленный на своём здоровье и суевериях. Сашка даже распространялась на тему, что из-за таких род людской может скоро совсем угаснуть, ибо они с криком "Не для тебя мама орла растила!" и "Не для тебя моя роза расцвела!" разбегались от свободных и раскрепощённых дев, коим не чужды простые радости плоти. На крутого рукопашника Алексей тоже не смахивал - так что угрозы нашей тёплой компании не было и в помине...
Тогда-то и родилась "гениальная" идея театральной постановки, в которой герою, если он конечно, сможет перебороть дикий ужас, достанется сладкий приз. Очень и очень сладкий - чего уж греха таить, в нашей компании Александра давно была предметом жарких грёз и влажных снов. Сашу эта идея завела и она, вопреки ожиданиям, согласилась, чем вызвала заочную ненависть к Лёшку всех тех, кто был без пары... Впрочем, сейчас я понимаю, и что её согласие, и кандидатура Лёхи взялись не на пустом месте. Возможно, это была симпатия, возможно, образ парнишки-недотроги будил в ней спортивный интерес. Но она не учла одного: в лучших своих мечтах обманулся задвинутый во френдзону студент-психолог Игорь. Он-то и вызвался написать сценарий и срежиссировать спектакль.
Сюжет был незамысловат: за неделю до самого действа "случайно" столкнуть Ариадель в костюме пай-девочки с Лёхой, дать тому почувствовать себя героем (помочь книжки собрать упавшие, сумку тяжёлую донести - спасти Прекрасную Даму, одним словом). Затем - ещё пара встреч, на одной из которых будет озвучено приглашение на небольшую вечеринку в честь Саши. И вот тут начиналась вторая часть балета! "Вечеринка" должна была состояться на самом деле, но гостей было бы трое: Лёшок, "запертая в ловушке" Саша и Притаившийся-в-доме-мать-твою-за-ногу-эпичный-СТРАХ. Если Лёшок дерзнул бы пойти спасать Прекрасную Даму в дом, в котором происходит всякая жуткая фигня, мечется Орк с окровавленным молотком и раздаются крики самой Саши... Ну что ж, он бы по определению стал уже не Лёшком, а вполне себе смелым на всю голову мужчиной, которому Александра была бы готова "сказать большое человеческое спасибо" - как она выразилась. К этому времени нас всех уже не покидало ощущение, что она запала на парня, но хотела убедиться, с нашей помощью, что делает стоящий выбор.
Техническую сторону вопроса взял на себя Матвей - на нём был монтаж "вертушек" (распятий, которые должны были повернуться на 180 градусов), звуков - скрипы, стоны, крики (кстати, стоны-крики принесла Саша, скромно потупив накрашенные очи), включение-выключение освещения. Объектом операции "Хлюпающие ботинки" (никто не верил, что Лёшок останется равнодушен) выбрали дачу Орка - по его словам, она повидала некоторое дерьмо в этой жизни и ушатать её сильнее, чем она была убита сейчас, не представлялось возможным. Мизансцена была проста - первый этаж должен был представлять собой обычную пасторальную картину - занавесочки, картиночки, распятия... Много распятий! Лестница наверх - и две комнаты: спальня, в которой предстояло лежать связанной, в "крови", соплях и слезах Саше, и туалет, откуда был должен вывалиться Орк в маскарадном костюме - под аккомпанемент вертящихся крестов и захлопывающейся и запирающейся на электрозамок двери. Ну а потом всё было бы предельно ясно, ху из ху: либо Лёшок как истинный герой вступает в схватку с Орком - тот терпит побои пару минут, потом ретируется (в этот вариант не верил никто), либо наш Ромео ломится в дверь (а она закрыта!) - и он вылетает ласточкой в окно, после чего - момент истины, Матвей врубает колонки и мы слишим вокальное творчество Александры. Тут Лёшок либо как последняя скотина бросает девушку в беде, либо, собрав яйца в кулак, созывает народное ополчение в лице гуляющей поблизости компании (нас, естественно!) и идёт спасать подругу...
Неделя прошла в хлопотах - Саша справлялась с задачей по соблазнению (всё же личный интерес присутствовал), мы подшаманивали хату Орка. Игорь в эти дни явил чудеса дизайна и креатива, превратив спальню на втором этаже и туалет в памятники готическо-сатанинской каллиграфии. На наши подколы по поводу сортира Игорь только отмахивался и бурчал что-то про "аутентичность символов, вызывающих ужас" и "психосоматическом восприятии знаков перехода в месте появления монстра". В переводе на людской - Игоря нехило так душила жаба, поэтому он решил добавить жути к месту выхода Орка, расписав его не хуже портала в Doom 3 - с подсветкой и закорючками. Матвей поворчал, но обиду Игоря на судьбу понял и пошёл навстречу.
И вот настал День Испытания!
Орк и Саша ушли в дом (Орк напоминал Пирамидоголового из Сайлент Хила после мальчишника в Чистилище, плюс не поскупился на тухлое мясо и противогаз - первое он подвязал на пузо и воткнул туда обломок ножа, противогаз напялил на бошку "ибо воняет"; Александра же пришла в джинсах и майке, сказав, что переоденется на месте "ибо знаю я вас, кобелей похотливых!"). "Похотливые кобели" дружно взгрустнули, но смирились и пошли рассаживаться с пивом и сигаретами метрах в 50 от дачи Орка - все, кроме Матвея: тот оккупировал режиссёрский пульт в сарайчике на той же даче.
Через 15 минут ожидания показался наш будущий герой. Нашу компанию он обогнул по очень широкой дуге, обтерев брюками забор на противоположной нам стороне улицы. В глазах у Игоря прямо-таки вспыхнуло торжество: бой мог быть выигран ещё до его начала!... Но основной инстинкт толкнул Лёшка к дому. Первый этаж был ярко освещён, было слышно клубняк, возле входа гоняло ветром пару воздушных шариков на привязи - идиллия!
Лёшок зашёл. Минуту всё было тихо, затем свет погас и дверь захлопнулась - мы услышали заячий вопль этого горе-Ромео и увидели, как вздрогнула входная дверь - словно какое-то тело с разбегу в неё вписалось. Чуждом не заржали в голос, когда увидели, как Лёшок выскочил в окно, попутно свалив горшки и обрушив оконную раму.
И тут раздался крик. Мы наслаждались спектаклем, а Саша кричала и кричала, временами затихая, но потом словно находила в себе новые силы - и начинала по новой, потом затихла - всё заняло от силы минуты полторы. За это время Лёшка и след простыл. Воздавая должное актёрским талантам Орка и Саши, мы отправились к сарайчику, где нос к носу столкнулись с бледным Матвеем. Он ничего не сказал, просто показал на пульт - он был обесточен. И тут Саша закричала снова - но ничего человеческого в это крике уже не было. Боль, ужас, отчаяние, истерика - это было в первых криках. И мы думали, что это запись, но пульт был обесточен. А тут - даже нет слов, чтобы выразить, ЧТО мы услышали.
И вот мы стояли перед домом, очутившись в шкуре того, над кем мы хотели посмеяться. У меня ещё теплилась надежда, что Саша рассказала Лёшку про наш план и это была уже их игра и их розыгрыш, но идти внутрь не хотелось... Пока мы не услышали плач. Тонкий плач с подвыванием вился как косичка первоклашки, вплетаясь в наше сознание и вызывая острую жалость и острую панику одновременно - и это был голос Саши. Очень некстати мне вспомнилась прочитанная ранее статья про тактику боя некоторых снайперов: они не убивали жертву первым выстрелом, а лишь ранили её. Затем они ждали, пока на выручку к товарищу не пойдут те, с кем он разделил одну сигарету на двоих - возможно, даже накануне выстрела. И стреляли снова - но уже насмерть.
И мы зашли в дом - Игорь с Матвеем впереди, я за ними. Спальня являла собой жуткое зрелище. То, что когда-то было Сашей, лежало посреди кровати с распоротым животом и развешанными по светильникам и люстре внутренностями. Глаза были аккуратно вытащены из глазниц, вытянуты из черепа и уложены по обеим сторонам от рта с остатками помады на прокушенных губах, Со стоп рук и ног была снята кожа, платье а-ля "японская школьница" было не тронуто, ноги слегка раздвинуты.
Время словно замерло - мы просто стояли и смотрели, словно пытаясь всё воспроизвести. Первым сорвался Игорь. С утробным рыком он схватил стул и стал бить им об стену, пока у него в руке не остался обломок ножки с ржавым болтом на конце. Он сказал только одно - "Костя". Что послужило тому причиной - я не знаю, но тогда мы хотели верить пусть и во что-то ужасное, но объяснимое. Орк сошёл с ума и "разобрал" Ариадель на запчасти. Дико, мерзко и страшно - но мир не рушился, психика была почти цела... До того момента, пока Матвей не заглянул в туалет.
Руки и ноги Кости как будто решили поиграть с ним в прятки - одна рука торчала из унитаза, кусок ноги с торчащей костью выглядывал из-за залежей туалетной бумаги с верхней полки. Голова Кости - видимо, чтобы он не подсматривал, покоилась в мусорном ведре. И только теперь до меня дошло - нигде не было крови! Это всё же был розыгрыш - Саша не могла скулить, потому что была давно мертва, Костя был разорван на куски - но нигде нет ни капли крови...
Я засмеялся. Игорь, стоявший в ступоре с ножкой от стула, от неожиданности выронил её. У него было такое удивлённое лицо, что я больше не смог сдерживать хохот. Я смеялся и смеялся, а они застыли в недоумении. От хохота у меня выступили слёзы на лице, но я не стал их вытирать, лишь махнул рукой и пошёл вниз по лестнице. Кто-то поднимался мне на встречу - судя по вони, это был Орк с куском мяса на пузе. Я хлопнул его по плечу и, посмеиваясь, пошёл вниз. За моей спиной раздались крики ужаса Игоря и Матвея, но я лишь ухмыльнулся - они тоже были в сговоре, а целью розыгрыша был, видимо, я. Я вышел из дома, крики затихали, иногда возобновляясь, пока не прекратились вовсе. Последнее, что я заметил - багровый отблеск закорючек Игоря, который он добавил для "аутентичности". Браво-браво, я почти поверил...
С тех пор ребята со мной больше не общались. Видимо, обида на то, что я оказался умнее их, не давала им покоя. Правда, недавно ко мне приходили "полицейские" и спрашивали о Косте, Игоре, Саше и Матвее, но я лишь улыбался и иногда, когда они допускали совсем уж нелепые неточности, играя представителей закона, начинал смеяться. Видимо, поняв, что я их раскусил, они переглянулись и один из них вышел.
... Сейчас я живу в какой-то больнице. Чем я болен мне не говорят, и я подозреваю, что это очередной розыгрыш моих друзей. Я очень скучаю по ним, и иногда от нечего делать, рисую на стене камеры те же закорючки, что и Игорь в том доме. Скоро я закончу - и тогда, возможно, я мы с ними увидимся - мне так почему-то кажется. А вам?


Автор: DimNaitry.
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Сегодня, 13:24 by ЛетягаПросмотров: 80Комментарии: 9
+4

Ключевые слова: Розыгрыш монстр страхи крик расчленёнка

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Сегодня, 14:05
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Комментариев: 2 511
Игоряша похоже кого-то вызвал своими аутентичными закорюками. +++
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#2 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 14:13
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А я вообще в недоумении осталась… Туплю сильно
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#3 написал: Летяга
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Цитата: зелёное яблочко
А я вообще в недоумении осталась

Тигра права.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                      
#4 написал: Kreisleiter13
Сегодня, 14:18
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Если всех героев показать психиатру - получится хорошая докторская диссертация.
Зарегистрирован: 8.10.2014
  
#5 написал: Летяга
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Цитата: Kreisleiter13
Если всех героев показать психиатру - получится хорошая докторская диссертация.

Я так поняла, что герой там остался один. И он как раз у психиатра.
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#6 написал: FataMorgana
Сегодня, 14:53
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Доигрались ребята. Вот их и разыграли...
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#7 написал: Сделано_в_СССР
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Цитата: Tigger power
Игоряша похоже кого-то вызвал своими аутентичными закорюками. +++

blush +++++++++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                    
#8 написал: az.ecmb
Сегодня, 15:28
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Цитата: Kreisleiter13
Если всех героев показать психиатру - получится хорошая докторская диссертация.

Я так поняла, что герой там остался один. И он как раз у психиатра.

Похоже да, но он один только внешне. Его компания у него внутри.
______
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Зарегистрирован: 8.11.2014
   
#9 написал: Летяга
Сегодня, 17:20
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Цитата: az.ecmb
Его компания у него внутри.

И, похоже, скоро он сумеет призвать того, кто выпустит их наружу dinozavr
Зарегистрирован: 3.08.2014
                      
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