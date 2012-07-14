Кошмар с продолжением

Сайлент Хилл: Откровение

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Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 08:30

Причина: Стилистика Автора сохранена.

A.Norton Просмотров: 67 Комментарии: 3 +6 Сегодня, 08:30 by

Сегодня я видел странный сон. Непередаваемо живой и яркий, что со мной бывает редко.Во сне я возвращался домой из плавбассейна (в реальном мире я всегда хожу туда по выходным). По привычке срезал путь через маленький скверик в окружении высоток. Было довольно рано, погода выдалась ненастной. Я шел по пустынной аллее, ни о чем особо не думая.Вскоре я дошел до здания кинотеатра: закрытого и заколоченного. Его забросили после распада СССР, потом какой-то частник открыл там ночной клуб, скоренько настриг на нем бабок и прикрыл лавочку. Следующий хозяин переделал бывший клуб под развлекательный комплекс, разместив в нем сауну, бильярдную и боулинг. Ходили слухи, что приличное с виду заведение служило прикрытием для подпольного казино, но правду ли говорят или брешут – никто точно не знал. Лет через пять комплекс закрылся. Хозяин его пропал. Всезнающие бабульки у подъездов шепотом рассказывали, что не поделил он чего-то с местными бандюками, и его попросту «шлепнули». Как видите, история у кинотеатра была насыщенная, хоть детективный роман пиши.Последние годы здание стояло заброшенным и медленно ветшало. Вандалы исписали стены кинотеатра непонятного смысла граффити; залили краской грязные помутневшие окна. Насколько мне известно, никаких перспектив у истерзанного людской алчностью кинотеатра не было, кроме неизбежного сноса в ближайшие год-два. Логичный конец.Так вот. Дошел я до кинотеатра, и вижу – на крыльце, в сумрачной тени потрескавшихся бетонных колонн, стоит девушка. Лет двадцати – двадцати двух. Одета в белые джинсы, белые полусапожки и крутую байкерскую куртку – тоже белую. Не писаная красавица, но лицо миловидное, приятное. Колоритней всего смотрелись ее волосы. Мало того, что густые и пышные, так и цвета потрясного: снежно-белые с синими кончиками. Красится, понятное дело. Не бывает в природе таких цветовых сочетаний.Стоит, значит, девушка на крыльце и зазывает меня взглядом.«Подойди, поцелуй меня, - говорил томный блеск глубоких зеленых глаз. – В накладе не останешься».Черт подери, до чего хороша она была! Меня охватило желание подойти к ней и слиться в страстном поцелуе! Но я удержался. Вот знаете – веяло от нее каким-то нехорошим холодком, перебивающем желание интимной близости. Бывало, что вас пробирала беспричинная леденящая дрожь? Что-то подобное я и ощутил.Короче говоря, пересилил я себя и пошел дальше. Через пару шагов обернулся, а девушки-то нет. Пропала. На том месте, где она только что стояла, медленно таял тончайший утренний туман. Что за чертовщина?! Вернувшись назад, я увидел за колонной тощую белую кошку с подозрительно знакомыми зелеными глазами. Выгнувшись дугой, она зло зашипела на меня и махнула лапой с выпущенными коготками. Я быстренько ретировался оттуда. Мало ли, вдруг кошка заражена бешенством?У выхода из скверика меня осенило: когда девушка стояла около колонны, никакой кошки там и в помине не было. Исчезла девушка – появилась кошка. Странное совпадение. Положительно странное. Не слышал я никогда о сверхъестественных сущностях, превращающихся из кошек в людей – и обратно. Да и не такой я знаток всего на свете, чтобы запросто рассуждать о небывалом. В общем, забил я на эту странность, прошел под арочными воротами скверика – и в ту же минуту проснулся дома. Четкие образы увиденного сновидения всплывали в голове. Химерное видение сгинуло вместе с принесшей его ночью, но оставило у меня неприятный осадок.Собираясь в плавбассейн, я не мог перестать думать, что же все-таки значил мой сон. Предостережение? Или плохую шутку унесшегося в неизведанные пространства сознания? Ученые говорят, мы все видим сны лишь под утро, незадолго до пробуждения. Мозг переходит в режим бодрствования, но нервные процессы протекают заторможенно, и наши серые клеточки не успевает обрабатывать накопленную информацию. Сохраненные мозгом впечатления, воспоминания, мечты и фантазии смешиваются воедино – и получается готовый сон. Сумбурное сочетание реального и нереального.Возвращаясь домой, я решил – сегодня обойду сквер стороной. Так и сделал. Когда пришел домой, моя девушка смотрела утренний выпуск новостей. По телику как раз передавали репортаж об убийстве. Молодая женщина-репортер стояла перед тем самым кинотеатром и сдержанно (всегда хотел знать, где тележурналистов учат выключать эмоции) рассказывала, что сегодня утром внутри нашли труп молодого человека со следами насильственной смерти. На заднем плане двое мужчин вывозили из вывороченных дверей кинотеатра каталку с закрытым черным мешком, в котором очевидно и лежала жертва убийства. За ними вышли полицейские.Репортерша прытко подскочила к ним с вопросом о внешности преступника. Камера непрерывно снимала все происходящее. Один из полицейских рассказал, что свидетели видели, как жертва убийства входила в кинотеатр под руку с девушкой. Они описали, что ей было не больше двадцати двух лет, и во что она была одета: белые брюки, белые полусапожки, белая куртка. Рост - где-то метр шестьдесят; из особых примет – белые волосы с синевой на кончиках. В конце репортажа полицейский попросил всех граждан проявлять бдительность, не ходить в одиночку по глухим местам и в темное время суток. Также он заверил, что полиция приложит все усилия на поиски этой девушки и еще раз призвал телезрителей к осторожности.Такие дела. Город уже гудит слухами о происшествии. А я помалкиваю. Никто в здравом уме не поверит, что я видел преступницу во сне. Расскажу об этом полиции – и меня ждет одно из двух: или подозрение в соучастии, или одиночная палата в сумасшедшем доме.Но есть еще одна причина, почему я не горю желанием рассказывать о своем сне второй раз. Мне страшно. На месте того бедного парня мог быть я.Как представлю, что чуть не откинулся сегодня – жуть берет.

Ключевые слова: Сон монстр смерть творческая история авторская история

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