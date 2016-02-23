Вика и Виктория

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 17:07

Сделано_в_СССР Просмотров: 66 Комментарии: 3 +4 Вчера, 17:07 by

Октябрь 2017.Одышка обхватила горло стальным обручем. Порывисто и часто заглатывая ледяной воздух, Вика неуклюже побежала за маршруткой. Но рыжие задние огни лишь издевательски подмигнули, удаляясь в стылой темноте. Ну вот, теперь точно опоздает! Заболел живот.В фойе Дома Культуры было тихо. Пахло как в театре: старыми плюшевыми креслами, изъеденным временем деревом и пылью. Тусклый свет освещал словно задремавшую в отсутствии людей мебель. Прислушавшись, девушка услышала мягкий топот и музыку. Так и есть: чуть дальше по коридору, из высокой белой двери, тонкой полоской пробивался свет. Там шло занятие.Зачем-то постучавшись, Вика зашла бочком, неловко протискиваясь в золотистое сияние и звуки.С полумрака сощурилась. Пробормотала:– Извините. Простите. Я... маршрутка...Она стала растерянно и близоруко оглядываться и не сразу поняла, что стоит в зеркальной комнате, где ее со всех сторон обступила крупная ссутулившаяся особа в мешковатой одежде.Помимо нее в зале была только одна женщина, которая ничуть не обращала внимания на опоздавшую. В черном танцевальном костюме, что повторял каждую линию ее одновременно хрупкого и сильного тела, она исполняла танец. Изгибаясь тонким стеблем, ломалась, стекала как вода, вспархивала птицей и падала камнем на желтый истертый паркет.Вика, затаив дыхание, наблюдала за этим действом. Так мы замираем, когда встречаемся с мастерством, которого осознаем, нам никогда не достичь. Тогда рождается даже не зависть, а именно это безусловное преклонение, как перед чем-то небывалым и даже неестественным.– Это еще кто? - хрипло спросила танцовщица в черном, словно обращаясь к невидимой публике.– Я Вика Олейникова.– Вот как! – танцовщица вздернула острое плечо и распахнула окно, отчего в зал ворвались струи холодного воздуха.Невозмутимо закурила сигарету, посматривая на Вику не без любопытства.– Я первый раз на тренировку. Вот опоздала. Извините.– И что за тренировка?– По фитнесу.Женщина скривилась. Сигарета тихонько тлела в тонких и нервных пальцах.– Ерунда! Чистая физика. Это там – в следующем зале.Вика хотела уже уйти.– Но только все занятия закончились час назад, – приподняла мастерски нарисованную бровь незнакомка.– Как? Вот тут написано - в девять, – и Вика полезла в сумку за флаером.Когда ей удалось расправить помятый глянцевый листок, она увидела цифру "19" и как-то сразу сникла. Вечно она все путает и попадает в переделки.– Так все уже ушли?– Ну ...собственно, да. И я очень надеялась, что никто не ворвется во время моей репетиции, – сигарета полетела в распахнутый черный глаз окна. Захлопнув створку, женщина спрыгнула с подоконника.– Я тогда пойду, – сказала Вика и не сдвинулась с места.Женщина подошла ближе, лицо ее оказалось сплошь покрыто морщинами, но так искусно, как бывает на древних фресках, которые, даже поблекнув и потрескавшись со временем, не теряют своей изысканной красоты. Темные глаза незнакомки улыбались.– Как можно жить с такой осанкой? – спросила она вдруг.Вика не знала, какая у нее осанка. Она не знала, как она выглядит последнее время. Уже почти год.– Становись у станка! – это было сказано безапелляционно.Вика засомневалась, но все же освободилась от пуховика и сапог.Женщина бесцеремонно и строго окинула ее фигуру.– Ну, может, Жизелью тебе и не стать, но...! – и это "но" прозвучало так сочно и многозначительно.Вика вздрогнула, наткнувшись взглядом на холодную ртуть зеркала. Медленно подняла глаза и увидела ту, которую меньше всего желала бы встретить. Она сразу отвернулась.– Становись. Спина! Ровно! Нет, ровно! Плечи назад. Макушкой тянись вверх. Всегда! Запомни - это правило номер один. Даже если жизнь бьет. Только вверх и ровно. Вот смотри сразу, минус пять кило.Прохладной рукой женщина приподняла подбородок Вики и развернула к зеркалу.– Сначала нужно разогреться. Это правило номер два. Никогда ничего не делай без подготовки. Подготовка – в ней кроется залог успеха. Сейчас твои мышцы вялые и жесткие как у старой коровы, а мы их должны сделать эластичными и гибкими - как спина у кошки.– Спина, живот и попа втянуты!– Одновременно я не могу!– Правило номер три – ты все можешь, если другие смогли, то и ты можешь. Старайся. А потом напрягись и еще раз через "не могу".Декабрь 2017.– Ты опять сбилась с ритма. И не смей разводить сырость. Терпеть не могу это размазывание соплей и туши. Это тебя не красит. Что случилось?Виктория Анатольевна занималась с Викой уже больше двух месяцев. Денег не брала. Говорила, что не собирается с ней долго возиться, вот только выпрямит ее осанку в форме буквы "зю" и отпустит восвояси.Первый раз она потеряла сознание прям на уроке физики. Упала некрасиво, грузно, с грохотом опрокинув стул. Пожилой и усатый доктор тогда сказал, что девочка слишком утомляется. Он не знал, что Вика уже полгода практически ничего не ест, втихаря выкидывая еду в мусор. А потом организм и сам перестал воспринимать пищу.– Ты жива и здорова? Твои родные здоровы? Тогда, запомни, у тебя все прекрасно, милочка!– Да я не хочу быть балериной, как вы не понимаете! – сквозь слезы прокричала Вика. Ей никак не давалась новая комбинация.– А ты ею и не станешь... Поздно начинать в пятнадцать лет. Но стать самой собой настоящей никогда не поздно, уж поверь мне! А теперь убирайся. Не хочу больше на тебя тратить время.Когда Вика пришла в следующую пятницу, Виктория сначала даже не повернулась в ее сторону. Вика просто начала разминку, теплое дерево станка приятно нагревалось под ладонью. Мышцы послушно напрягались, разливая тепло в каждую клеточку, и в тело сквозь боль пришла уже знакомая легкость. Виктория Анатольевна искоса поглядывала на ученицу. Она курила одну сигарету за другой у глядящего в зимнюю ночь окна и молчала. А если она молчала, значит Вика все делала верно.Январь 2018.Вика подошла к столику при входе. Женщина в очках довольно дружелюбно взглянула на полненькую симпатичную девушку, раньше она ее тут не видела.– А Виктория Анатольевна уже не бывает здесь?– Какая Виктория Анатольевна?– Она по вечерам арендовала у вас зал. А последнюю неделю я прихожу, а ее нет.Женщина недоуменно пожала плечами.– О чем вы говорите? У нас никто не арендует зал.– С восьми вечера...– Я здесь работаю уже пять лет и впервые об этом слышу.Вика задумчиво шла по коридору. На стенах висели большие черно-белые фотографии. На одной из них она наконец нашла ту, которую искала. Она высоко держала голову в расшитом шелковом тюрбане, взгляд горел холодным огнем. Внизу черными изящными буквами была небольшая подпись, от которой перехватило дыхание: Смоляная Виктория Анатольевна, заслуженная артистка балета. 09/05/1931-20/03/2002.Последняя дата была датой рождения Виктории Олейниковой.Когда Вика выбежала на улицу, искристый снег осыпал мостовую невесомыми блестками. Снежинки мягко приземлялись на ее дрожащие руки, и все они, даже самые красивые таяли без следа. Но некоторые были особенно прекрасны, закрыв глаза, их можно будет вспомнить даже потом... когда-то.Девушка легко и плавно уходила по пустынной улице, и снежные хлопья танцевали на ее расправленных плечах.

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