Две пары глаз

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 17:33

Сделано_в_СССР Просмотров: 71 Комментарии: 2 +3 Вчера, 17:33 by

Анютка Азнабаева стояла у окна и, не отрываясь, смотрела в непроницаемый мрак. Фонарей в их деревне не было, и потому, стоило ночи вступить в свои права, дома, сараи и поля накрывало толстое ватное одеяло нездешней тьмы. Казалось, поздним вечером деревня опускалась глубоко под землю, а на рассвете таинственный, неизвестно кем изобретённый лифт поднимал её назад. Навстречу снегопаду, дождю или радостному летнему дню. В зависимости от времени года.Каждый вечер Анютка подходила к окну и начинала там что-то высматривать. В первые минуты этого немого созерцания её охватывала зудящая невыносимая тоска. Но вскоре это мучительное чувство сменялось уверенностью в собственных силах. Анютка знала, что спустя два часа ей удастся остановить зло, которое постучится в их высокие, зелёные ворота."Что может быть проще? - размышляла девочка. - Нужно просто не открыть дверь порождению ночного мрака, и оно уйдёт".- Анютка, ложись уже спать, - окликнула её мать, Антонина Петровна. - Завтра рано вставать.Анютка без малейшего сожаления оторвалась от окна. Всё, что нужно, она уже увидела. А вставать и правда приходилось рано. В шесть часов утра. Из-за низкого качества обучения в местной школе и ужасного контингента Анютка ездила учиться в город. Дети и подростки из более или менее благополучных семей получали знания в учебных заведениях Солёного. Да, вот такое экзотическое название носил ближайший городок.За окнами царила одуряющая тишина. Даже собаки за заборами не лаяли. В комнате мерно и убаюкивающе стучали часы. Девочка довольно быстро уснула. Ей приснилось ярко-синее море, накатывающее волны на неестественно жёлтый песок. Анютка шла по пляжу босиком, и неожиданно что-то ужалило её. Ступня сразу же онемела. Анютка вздрогнула и проснулась. Она поняла, что вот сейчас ей придётся противостоять злу.И точно. Буквально через пару минут в ворота кто-то громко и требовательно застучал.- Рустам, кто-то пришёл, - сонным голосом проговорила Антонина Петровна. - Я открою.- Нет, я сам. Мало ли что... - отозвался Рустам и спустил ноги с кровати.- Папа, не открывай. Это воры, грабители. Они вас убьют, а тела подожгут. И ценные вещи вынесут, - быстро-быстро заговорила Анютка.И, как ни странно, Рустам отчего-то сразу поверил в дикую фантазию дочери:- И правда, Тоня, лучше затаиться. Ночью никто добрый прийти не может, - сказал он.Антонина Петровна с ним согласилась.***Любовь Ивановна сидела в комнате своей дочери Евы и беззвучно плакала. Сегодня бедную девочку похоронили. Смерть, как бы страшно это ни звучало, явилась для Евы избавлением. Целый год она тяжело болела. Буквально таяла на глазах. Но, несмотря на все доводы разума, смерть Евы стала для Любови тяжелейшей утратойЛюбовь Ивановна задумчиво перебирала фотографии покойной дочери. Вот снимок, сделанный всего лишь полтора года назад. На нём была запечатлена румяная, пышущая здоровьем девчушка с длинными и густыми золотистыми волосами. Этот снимок сделал Анатолий, бывший муж Антонины, в городском парке в начале сентября. А спустя пару месяцев рассказал Любови о том, что в его жизни появилась другая женщина. Любовь выдержала этот удар с удивительной стойкостью. А Ева очень плакала и стала хуже учиться, забросила спорт. Именно стресс на почве развода Любовь поначалу винила в страшной болезни дочери. "Но с другой стороны миллионы семей рушатся. И, если бы все дети из-за этого заболевали, их бы практически не осталось", - размышляла Любовь Ивановна, когда в дождливый октябрьский вечер вместе с дочерью сидела в переполненном приёмном покое детской городской больницы. Когда Еве становилось совсем плохо, бедняжку мучили частые приступы рвоты. Часто девочку рвало пищей, которую она ела три дня назад. Родители других пациентов брезгливо косились на Еву. Во взгляде некоторых проглядывало осуждение, как будто девушка нарочно вызывала у себя рвоту.Как ни странно, Любовь отчасти понимала этих людей. Когда Еве было лет пять, у неё сильно заболел живот. И, сидя с дочерью в приёмном покое, Любовь с неудовольствием смотрела на девушку лет пятнадцати или шестнадцати,темноволосую и явно нерусскую. Её тоже мучили приступы неукротимой рвоты. Смуглый мужчина средних лет, судя по всему, отец девушки, с сочувствием смотрел на неё, качал головой и всё приговаривал:- Больно тебе, Анютка? Ну ничего, потерпи, всё образуется.А Любовь боялась, что девушка больна какой-то опасной инфекцией и с Евой на руках отсела как можно дальше от неприятной пары. Врач, осмотревший Еву в тот вечер, не нашёл у неё ничего серьёзного, и их практически сразу отпустили. К счастью, в кармане куртки у Любови нашлись деньги и мобильный телефон, и она смогла вызвать такси.А когда Еве исполнилось четырнадцать, она стала таять буквально на глазах. Первыми жертвами таинственной хвори стали её чудесные золотистые волосы. Они начали выпадать целыми прядями. Вскоре на голове у бедняжки остался едва заметный младенческий пушок. За какие-то несколько месяцев девочка страшно похудела. При росте метр шестьдесят Ева стала весить тридцать два килограмма. И, что самое страшное, желудок её перестал принимать даже самую диетическую пищу. В последние месяцы чуть ли не каждый обед заканчивался приступом рвоты. К каким только врачам не водила Любовь Еву! Поначалу медики решили, что у девочки анорексия. Многие девушки-подростки разрушают свой организм жесточайшими диетами, и у них мало-помалу отказывают все внутренние органы. Но Ева и не думала садиться на диету. Наоборот, она ела много, жадно и ужасно неряшливо. Хотя раньше за ней этого не водилось. Исследования показали, что какая-то неизвестная болезнь разъедает внутренние органы Евы. Жизнь Любови превратилось в кошмар, с работы пришлось уйти. Приёмные покои, усталые врачи, приступы, каждый из которых мог оказаться последним... В свободные минуты Любовь садилась за компьютер и штудировала медицинские статьи, опубликованные во всемирной паутине. И пришла к одному странному выводу: симптомы болезни Евы очень напоминали признаки отравления таллием. Но и эта версия не подтвердилась.Любовь и Ева не знали, что за ними постоянно следят две пары глаз. Следят и радуются происходящим в организме Евы изменениям.Любовь Ивановна захлопнула фотоальбом. Комната дочери, в отличие от хозяйки, навсегда покинувшей её, за последний год ни капельки не изменилась. На компьютерном столе в беспорядке валялись диски. На полочке под зеркалом лежала поздравительная открытка. На ней была нарисована девушка-подросток в высоких красных сапогах на шпильках, с неестественно пухлыми алыми губами и в чересчур короткой клетчатой юбчонке. Открытку подарила Еве одноклассница на четырнадцатилетие, ставшее для бедняжки началом конца.Вот ярко-красная божья коровка с чёрными горошинами на спинке. Ева очень дорожила "плюшевым насекомым". Ещё бы, это был последний подарок отца. Анатолий привёз божью коровку дочери из командировки за месяц до развода.А вот и фотография, принадлежавшая прежним хозяевам. Ева нашла снимок под ковром и по какому-то странному капризу решила оставить его у себя.Любови вспомнился сегодняшний невыносимый день. Похороны, занесённые снегом венки... Поднялась ужасная метель. Чей-то вой, отдалённо напоминавший волчий, сводил с ума. Не сразу Любовь поняла, что этот звук вырывается из её собственной груди.***- Мама, смотри, что я нашла под ковром! - воскликнула Ева. Временами она вела себя, как маленький ребёнок.- Ну что там у тебя? Покажи, - ворчливым тоном проговорила Любовь Ивановна.- Смотри, какая прикольная фотка! - Еву в этот день переполняли беспричинное счастье и детский, чтобы не сказать щенячий, энтузиазм.Снимок в действительности не выглядел прикольно. На нём была запечатлена семья прежних владельцев квартиры. Глава семьи Ринат, его жена Ольга и их дочь Дина. Дине тогда было лет пятнадцать. Она пришла помочь родителям с вещами, и Любовь видела её только мельком, но почему-то запомнила. На снимке Дина вышла с закрытыми глазам. Чересчур яркий неумелый макияж не красил девушку. Короткая красная кофточка со стразами, не закрывавшая живота, смотрелась безвкусно. Рядом с Диной стоял парнишка на год или на два её помладше. Из-за золотисто-русых волос и белой кожи он казался чужим в этой семье. Если бы не многочисленные угри, его можно было бы назвать симпатичным.Любови эта фотография почему-то не понравилась с первого взгляда. Возможно, из-за странного дефекта на снимке. Лица и фигуры мужчины и женщины полностью выгорели. Зато глаза стали неестественно яркими. Взгляд их был каким-то цепким, чтобы не сказать жадным. Семья, как это водится у простых людей, снялась на фоне тёмно-коричневого настенного ковра.- Тута и надпись есть, - с непонятным восторгом проговорила Ева.- Тут! - поправила дочь Любовь и перевернула снимок.На нём красивым, чуть ли не каллиграфическим почерком кто-то вывел: "Динара, Константин, Ринат, Ольга, Рустам и Антонина. Серебряная свадьба, второе ноября две тысячи седьмого года".- Ева, давай мы это фото выбросим, - проговорила Любовь. - Не дело это хранить в квартире чужие снимки.- Мам, ну гляди, какой он классный! Когда я на него смотрю, у меня настроение улучшается, - заканючила Ева.После долгих споров решено было снимок оставить. Довольная Ева водрузила фотографию на самое видное место, на тумбочку у своей кровати. "Да ладно, чего я так на неё взъелась? - думала Любовь. - Девчонка и без того из-за нашего с Толиком развода переживает. У неё так мало осталось радостей. Пусть сохранит этот идиотский снимок, если он ей так нравится".***Любовь ничего не знала о трагедии, приключившейся в семье Рустама и Антонины. А точнее, о двух трагедиях. В две тысячи пятом году от неизвестной болезни в больнице умерла их дочь Анна. Это её видела Любовь в приёмном покое, когда сидела там вместе с маленькой Евой. Антонина тогда уехала в другой город, в командировку, и, должно быть, из-за этого переживала смерть дочери тяжелее, чем Рустам. Несчастные супруги не смогли остаться в городе, где всё напоминало о безвременно ушедшей Анютке, и перебрались в деревню на краю области. А осенью две тысячи четырнадцатого года их убили и ограбили двое молодых людей, страдавших наркотической зависимостью. Тела жертв, а заодно и весь дом, они подожгли.Души жертв убийств не попадают в рай или ад. Они переносятся в особый мир со странным названием Повторений. Там они каждый день должны заново переживать свою насильственную смерть. Окружающее пространство полностью повторяет место убийства. Но, если этим несчастным удастся забрать с собой человека из мира живых, он будет предупреждать их о готовящемся преступлении. И души умерших не станут отныне переживать боль и страх, связанные с насильственной смертью.Жители Повторения могут наблюдать за живыми через фотографии. При этом их тела и лица на снимке полностью выгорают, а глаза становятся ярче. В семье Рината и Ольги почему-то сохранилась только одна фотография Азнабаевых. Та самая, которую на свою беду и нашла под ковром Ева. Почему она завалилась туда, остаётся загадкой.Души Азнабаевых долго думали, кого забрать в Повторений, чтобы каждый вечер не переживать кошмара. Антонина хотела затянуть к себе девочку, ровесницу их покойной дочери. Дина на эту роль уже не подходила. Когда Азнабаевы умерли, ей исполнилось двадцать три года. Да и не хотели они вырывать из мира живых племянницу, которую когда-то очень любили. И вот Ева по какому-то странному капризу подписала себе приговор.С этого дня Азнабаевы с помощью силы взгляда медленно, но верно разрушали организм девочки. После смерти Ева перенеслась в Повторений, но быстро привыкла к новой жизни. По матери она не скучала. Неизвестная сила стёрла воспоминания о мире живых. Очень быстро девочка привязалась к новым родителям и каждую ночь предупреждала их о смертельной опасности.Внешность её изменилась. Кожа и волосы потемнели. Она стала очень напоминать покойную дочь Азнабаевых. Антонина и Рустам дали Еве новое имя. Анюта. Кто знает? Возможно, Антонина и Рустам специально выбрали для Евы такую же смерть, как и у Анюты. За одним исключением. Анна мучилась всего один вечер, а Ева - целый год.Любовь так ни о чём и не догадалась. Да и как она могла догадаться? Лицо Рустама на снимке полностью выгорело. Да и вряд ли бы женщина могла узнать мужчину, которого видела всего один раз в жизни. И уж тем более не способна она была сопоставить болезнь незнакомой девушки, странный снимок и трагическую смерть дочери.Конец.Автор - Алые паруса.

Ключевые слова: Мрак деревня фотографии две пары глаз трагедия рай или ад

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