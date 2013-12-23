Призрачный лес

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 18:00

Причина: Авторская стилистика сохранена

Mr.Nos Просмотров: 57 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 18:00 by

Он перешел через мост и сделал несколько шагов вперед. Тут же, словно из ниоткуда, небо заполонили серые облака и стало гораздо темней. Человек обернулся и увидел позади себя лес. «А где же мост?» – промелькнуло в его голове. Человек достал из кармана рубашки простой черный мобильный телефон, выбрал единственный номер, забитый в телефонной книге, и нажал кнопку «Вызов».- Алло? – услышал он грубый мужской голос в динамике. – Я так понимаю, вы уже за мостом?- Да… Говорите, что от меня надо?- Вам всего лишь нужно пройти через этот лес, который сейчас находится прямо перед вами. Он небольшой, с километр длиной. Это должно занять у вас не более 20 минут. Вот и всё, что от вас требуется!- Всего? И я снова буду свободен?- Да, будете…- А что в том лесу?- Никто не знает, потому что никто не возвращался оттуда… - голос противно хихикнул.- Там что - ловушки? Что там? Или меня просто убьют там из снайперской винтовки?- Поймите… мы никак не причастны к тому, что находится там… Это так называемый «призрачный лес». В этом лесу живут разные духи, призраки и другая нечистая сила, отчего лес и получил такое название. Лес представляет собой кольцо, внутри которого находится что-то, что мы не можем рассмотреть даже с наших спутников, потому что оно всегда закрыто каким-то таинственным туманом или дымом. По словам тех, кто был в центре, – это просто поле, заросшее травой с единственной дорогой, проходящей через него и уходящей в лес. Так же мы вынуждены подпитывать лес новыми душами, чтобы всё темное, что находится в нем, не выходило наружу. Именно поэтому мы и предлагаем вам и таким же, как вы, пройти это испытание. Взамен же предлагаем свободу!- Почему же этот лес просто не сжечь или не вырубить?- Хотите попробовать? Мы бы не советовали…- А что не так?- Все, кто пытался это сделать, становились новыми деревьями леса! Все, кто пытается уничтожить лес, – становится частью леса.- Но вы же знаете, что идти туда - это заведомо смерть? Я не пойду туда! Вы не заставите меня идти туда!- Это очень дерзко… вот только… вы уже там… - оборвал его надежды голос из трубки телефона. - Лес начинается за тем мостом, который вы уже перешли. И вернуться к нему вы сможете, только если пройдете через лес. Мы не знаем, как это происходит, но если вы пойдете назад по той же дороге, что и шли, то вы упретесь в лес. Если вы будете пытаться обойти лес, идя вдоль него, то вы даже не сможете вернуться туда, где сейчас находитесь. Пройдя мост, вы каким-то образом попадаете в этот самый призрачный лес.- Но как же?- Я же говорю, этот лес – загадка для нас. Мы ничего про него не знаем. Мы не можем этого знать! Никто оттуда еще не возвращался, ни живой, ни мертвый! И что там, за лесом – мы тоже не знаем! Как только вы войдете в него, связь с вами пропадет, поэтому, если у вас еще остались какие-то вопросы – задавайте их сейчас.- А этот мост? Нельзя послать кого-то на мост, чтобы он позвал меня? Я бы вышел на звук его голоса?- Вы не понимаете. Вы теперь находитесь где-то, куда вас переместил сам лес, как только вы прошли мост.- Как это? Как такое возможно?- Если отследить ваш телефон со спутников, то вы будете находиться внутри леса. В центре его! Это как портал, который переносит ваше тело в центр этого явления. По сути, вы должны не пройти лес, а выйти из него!- И что же дальше?- Дальше? Дальше мы ждем вас у моста! Конечно, мало вероятно, что мы еще услышим вас, но если что… телефон у вас есть. Как мост выглядит – вы знаете… В общем, успехов вам. Очень надеемся, что вы станете первым, кто сможет выйти из леса… До свидания, Петр!После этих слов на том конце завершили трансляцию. Петр посмотрел на экран телефона, вновь выбрал для вызова номер, но подумав, что не знает, о чем еще спрашивать, убрал его в карман. Впереди был лес: высокий, темный, молчаливый. Это не такой лес, какой привык видеть мужчина. Даже не зная о том, что таится внутри этого творения, в нем сразу же угадывалось что-то зловещее и загадочное. Петр зашагал по дороге, вступая в таинственную обитель высоких стволов и черных крон над головой.Ему сразу же бросилась в глаза обгрызенная или оцарапанная кора деревьев – кто мог так ее грызть, царапать? Зачем? Кто-то питается смоленой корой сосен? Повсюду были выкопаны ямы, вырванная трава. Что же тут обитает, что могло превращать лес в это? Чудовище? Звери? Что?! Это неведомое пугало путника. Ни звука не доносилось вокруг, словно ничего живого не могло находиться тут. Мертвый, странный призрачный лес.Петр медленно шагал по дороге, уводящей вглубь, оглядываясь и прислушиваясь по сторонам. Он чувствовал, что за ним наблюдают, словно перешептываются за его спиной, но ничего не слышал и не видел. Все чувства, которые он испытывал, сидели где-то в глубине его сознания. Медленно хрустели коричневые иглы сосен под ногами. Мужчине постоянно хотелось повернуть назад, но ноги упрямо двигали его вперед.Наконец он услышал... Что-то прошипело где-то позади него, он обернулся и увидел, как что-то мелькнуло в глубине леса возле сосен и исчезло.- Зачем ты пришел? – чей-то хриплый голос шепотом нарушил эту тишину, словно тот, кто спрашивал, был хозяином этих мест.Петр посмотрел по сторонам, но никого не увидел. Он медленно пошел дальше.- Зачем ты пришел? – вновь раздался чей-то голос.- Мне нужно пройти через лес, чтобы попасть на мост! – крикнул мужчина куда-то вверх, оглядываясь по сторонам и стараясь увидеть того, кто говорил.- Ты думаешь, что мы пропустим тебя?- Кто вы?- Мы хозяева этого леса – и здесь не место тебе!- Я уйду! Я, честно, уйду, мне только надо выйти к мосту! – на лбу Петра выступили капельки пота. – Прошу вас – позвольте мне это сделать…- Чтобы ты всем рассказал нашу тайну? – голос словно звучал в голове. – Никому не позволено узнать ее, ведь мы храним ее веками!- Я ничего не знаю и не хочу знать! Я просто хочу выйти к мосту…- Наш лес может покинуть только тот, кто не знает нашей тайны… Ты ее пока не знаешь, но, может быть, хочешь узнать? Тогда помни, что лес не может покинуть тот, кто ее знает!- Я не хочу ее знать…Не хочу! Я просто хочу выйти к мосту!- Если это так…то мы пропустим тебя!- Клянусь! Мне ничего не надо, я ничего не хочу знать! Спасибо вам!- Хорошо, - сказал голос. – Ступай по этой дороге. Тебе свободный путь из нашего леса. Перед мостом тебя встретит страж. Он пропускает только того, кто знает тайну нашего леса. А теперь… ступай. Нам не за что удерживать тебя в нашем лесу…- Спасибо…Петр облегченно вздохнул и пошел вперед, но вдруг, словно осознав сказанное, остановился.- Подождите… А какая тайна ему нужна? – крикнул он куда-то наверх.- Это тайна нашего леса. Ты же сам сказал, что не хочешь ее знать?!- Да… это так… но тогда как же я пройду к мосту, не зная ее? Вы же сами сказали, что страж пропустит только того, кто обладает этим знанием.- Тебе нужно определиться. Либо ты идешь, не зная нашей тайны, либо ты останешься тут вместе с тайной, которой мы с тобой поделимся…- Но это же невозможно? Либо я узнаю вашу тайну и тогда мне нельзя покинуть лес, либо я его покину, но страж меня не пропустит, так как я ее не знаю?!- Тем не менее – тебе нужно определиться сейчас! Мост начинается сразу за нашим лесом и идти до него осталось меньше минуты…- Но это же заведомо нерешаемый вопрос?- Это значит, ты остаешься с нами в лесу?- Нет! – закричал Петр. – Я пойду к мосту!- Хорошо, иди! – спокойно ответил голос. – Чуть не забыл. Должен сказать еще о том, что страж убьет любого, кто не расскажет ему тайны леса. Так что, так или иначе, выйдя из леса, ты уже никогда в него не попадешь обратно.- Что значит - убивает? – Петр остановился. - Как это убивает? За что?- За то, что ты увидел его, но взамен не рассказал ему тайну нашего леса!- А я могу на него не смотреть?- Мы очень сомневаемся, что ты его не заметишь… - рассмеялся голос.- Но это замкнутый круг какой-то… - почти в истерике сказал Петр. – То есть, я иду на верную смерть?- Ну, нет же, если ты знаешь тайну леса.- Но так получается, что вы мне не оставляете выбора?!- Почему же? Ты можешь узнать тайну и остаться с нами или выйти из леса к мосту.- Но там же страж, который убьет меня, если я не расскажу ему вашей тайны! Получается, я могу остаться только в лесу и узнать вашу тайну. Я надеюсь, что в этом случае вы меня хотя бы не убьете? А то сейчас вдруг окажется, что мне забыли сказать, что тот, кто узнает тайну нашего леса, не только не может покинуть этот лес, но и еще за это мы его убьем!- Смешная шутка! – рассмеялся голос. – Нет! Мы тебя не убьем! Ты просто останешься в лесу и будешь жить в нем до конца своих дней…- А что я буду тут делать?- Гулять, размышлять, разговаривать с нами…- Неужели, кроме меня, нет никого живого в лесу?- Увы, но это так…Но не это важно! Главное, что ты узнаешь тайну нашего леса…- Мне все ясно…- Отлично!- Получаемся, в любом случае у меня нет выбора.- Нет, это не так! Я же сказал тебе, что у тебя есть выбор!- Можно узнать, какой?- Ты знаешь…- голос стал раздражительным. - Мы с тобой обсуждаем его уже длительное количество времени, и у меня складывается ощущение, что все это время, пока мы с тобой разговариваем об одном и том же, ты просто замышляешь что-то против нас?!- Нет, я просто задаю вопросы, чтобы мне принять какое-то решение!- Итак? Что ты решил? Я сосчитаю до пяти…Дух леса начал считать, и когда голос произнес четыре, Петр выдохнул:- Я остаюсь в лесу!- Остаешься? – переспросил голос.- Да.- Но для этого ты должен узнать нашу тайну…Готов ли ты узнать ее?- Да, готов…- Ну что ж… - сказал голос, ветер поднял мелкий мусор с земли, и парня окатило волной холода с запахом хвои. – Тайна нашего леса заключается в том…- проговорил голос, создав паузу, чтобы отсрочить весь смак тайны. – Тайна леса в том, что… у моста нет стража!- Что? – не понял Петр. – Нет стража?- Нет! И никогда не было… - рассмеялся голос.Петр побежал вперед по дороге, но возле выхода из леса словно что-то невидимое остановило его порыв, не давая приблизиться к мосту.- Нет! Пустите меня!- Нельзя! Теперь ты знаешь нашу тайну!- Вы обманули меня!- Мы лишь сказали то, что выгодно было нам, а выбор сделал ты!- Но я же…- Поверил нам? С чего бы вдруг? Мы твои друзья? Ах, да… Теперь мы твои друзья, ведь ты будешь жить в нашем лесу…Петр виновато опустил голову и сел на землю. Он молча сидел несколько минут, но, наконец, смирившись со своей участью, он заговорил:- Я теперь навсегда тут? – с грустью спросил он.- До конца своих дней… - ответил голос.- А что же я буду есть?- К сожалению, не знаю…У нас нет еды. Она нам ни к чему.- Но вы же сказали, что я буду жить тут до конца дней… Я же вас спрашивал, что я буду тут делать.- Все верно! И мы ответили: гулять, размышлять, разговаривать с нами…Мы ничего не говорили про еду, и ты не спрашивал об этом…- Но без еды же я умру с голода?- Ты можешь грызть кору деревьев, либо выкапывать подземные грибы, как это делали другие до тебя…Ненадолго, но вроде это помогает продлить жизнь, – голос засмеялся жутким смехом.- Вы обманули меня! – кричал и плакал парень, но лишь жуткий многоголосый смех отовсюду раздавался ему в ответ, ветер вновь закружил вокруг него иголки и старую траву, опуская их на голову нового узника призрачного леса.- Странное существо – человек. Вы верите во все, что вам говорят, а потом удивляетесь тому, что вас обманывают, обвиняя в этом кого-то, кого вы даже не видели…

Ключевые слова: Лес узник голос тайна авторская история

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