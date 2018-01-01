"По ту сторону" Часть первая - Тень. Глава 2. Санаторий

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:48

antonridd Просмотров: 25 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 16:48 by

Как и ожидалось, утро началось со стука капель дождя в окно. Уже с полчаса я пилил стену взглядом, наблюдая за игрой теней. Как же мне не хотелось вставать. Лина всё ещё мирно спала, лёжа на боку. Живот заурчал, напоминая, что во рту не было еды со вчерашнего дня. Откинув одеяло и тихонько перебравшись через жену, я направился на кухню. Заварив кофе, уставился в окно, наблюдая за погодой, которая становилось всё хуже и хуже. Вчерашнее беспокойство никуда не делось и всё так же тлело в груди. Но дело уже было не в Лине. При любой мысли о поездке внутри всё сжималось. Что-то ждало впереди. И оно несло ужас.***- Всё взял?- Да, пойдём.С прощальным вздохом повернув ключ в замке, я попрощался со своими выходными. Машина же решила встать на мою сторону, отказываясь заводиться. Каждый раз, поворачивая ключ и слыша заветное ничего, где-то внутри становилось легче. Лина смотрела на всё это дело с иронией, ехидно улыбаясь.- Долго ещё? – сложив руки на груди, спросила она.- Попробуй сама.Женская рука протянулась к ключу зажигания. Поворот, шум мотора. Через мгновение машина завелась. С немалым удивлением взглянув на ухмылку жены, я лишь развёл руками. Нога надавила на газ, и мы двинулись в долгий путь. В пути дождь немного стих. Ехали по большей части молча. Я наблюдал за дорогой, матерясь про себя, а Лина задумчиво смотрела в окно. Спустя время дождь вновь усилился. Пришлось сбавить скорость до минимально возможной, чтобы мы добрались до места целыми. Под расслабляющий стук капель о корпус и шум работающей машины тянуло в сон. Лина уже дремала, а я, чтобы не улететь в кювет, достал из подлокотника баку с кофе, которую предусмотрительно запас на такой случай.Довольно скоро город остался позади, и перед нами предстала во всей красе нетронутая природа. У горизонта раскинулись горы, а к ним простирался густой лес, от чего дорога казалась невероятно длинной. Небо затянуто густыми грозовыми тучами, дождь всё так же бьёт в стекла машины, которые успели запотеть. Приходится максимально сосредоточиться, чтобы не случилось чего. Дворники хоть и работают, но обзор не становится лучше.Бросив взгляд на Лину и увидев, что она ещё спит, я взял в руки мобильник, чтобы позвонить Паше. Осталось всего два деления связи. Была не была. Поднеся трубку к уху и услышав гудки, стал дожидаться, когда на другом конце ответят. Тут в ухо словно молотом ударили. Казалось, что динамик разорвётся на части от этого крика, переплетённого с помехами. Отключив телефон, я, в шоковом состоянии вернул машину на полосу. Лина от внезапного шума подскочила на месте. Немного отдышавшись, держа руку на груди, посмотрела на меня:- Что это было?- Понятия не имею. Попытался дозвониться Паше, а тут такое.- Долго ещё ехать?- Почти прибыли…Вдали показалось большое сооружение. Сквозь пелену дождя создавалось ощущение, что оно построено лишь из стекла и кирпича, сверкая под молниями. Припарковавшись у вывески с объявлениями, мы вышли из машины. Поднявшись по ступенькам, пошли по тропинке в гору и через несколько минут стояли у порога. Немного помявшись, я взялся за железную ручку и толкнул дверь, которая отворилась с раздражающим скрипом. Вот мы и внутри. На душе возникло то, что я никак не ожидал ощутить: теплота, спокойствие и чувство полного умиротворения. Всё осталось таким же, каким и было много лет тому назад: деревянные стены, картины, лестница. Холл ничуть не изменился.- Не удивлюсь, если и тётя Маша сбежала от сюда,- сказал я с усмешкой.Лина не проронила ни слова, заколдованная видом.Подойдя к столу, я увидел старушку, читающую книгу, и глазам своим не поверил:- Тётя Маша?Старушка подняла голову и с минуту вглядывалась в моё лицо:- Дима? Дима Зимин? Сколько лет, как же ты вырос.- А Вы…- Постарела...На Димином лице появилась лишь лёгкая улыбка.- А кто эта красавица?- Это моя жена, Лина.- Приятно познакомиться, – улыбнулась она, кивнув.- Как и мне, – улыбнулась в ответ старушка. - А где Паша? Он не с вами?- Работа, тётя Маша… Работа… Хотя я уже несколько дней его не видел. Но вот что он передал. Подарок, так сказать, - достав две путёвки, Дима вручил их старушке.- Ого, вот так раритет! Где ж он их достал -то?- В смысле?- Да у нас их уже сколько лет не делают, а такого я отродясь не ви-дела.- Вот же засранец… Ну я это тебе припомню! - выругался Дима.- Ладно, не ехать же обратно, – сказала Лина.- И то верно. Давайте я вас провожу в свободную комнату, – старушка взяла ключи и неторопливо пошла к лестнице, приглашая за собой.Мы пошли по ступенькам на второй этаж. «Свободная комната». Я удивился, услышав это. Неужели тут ещё есть постояльцы. Дойдя до апартаментов, мы попрощались с тётей Машей до вечера и вошли в номер. Было тепло и уютно: запах сухой древесины, приятная обстановка. На всю комнату одно окно, кровать, рядом тумбочка и кресло. И никакой техники, кроме настольной лампы и пары розеток. Маленькая душевая и рядом уборная.- В тесноте, да не в обиде, – Лина подошла к кровати и стала разбирать вещи.- А тут хороший вид, – сказал я, подойдя к окну.Разобрав вещи, мы уселись на кровать:- Пойду посмотрю санаторий. Ты со мной, или так и будешь тут сидеть?- Я подумаю над этим.- Ну как знаешь, – улыбнувшись, Лина встала с кровати и скрылась за дверью.***Немного побыв наедине со своими мыслями, Дима тоже отправился на прогулку. Пройдя по коридору и поднявшись по небольшой лестнице, он оказался на заветном чердаке. Тут было всё так же уютно: шум дождя, который уже почти стих, успокаивал нервы. Простор и уют - идеальное сочетание. Направившись к балкону, он облокотился на перила и стал наблюдать за видом: солнце вышло из-за облаков. В небе показалась радуга, раскинувшаяся над полем. Свежий ветерок развевал волосы. Настроение ползло ввысь.- Прекрасный вид, не правда ли?Дима обернулся, перед ним стоял старик, на лице которого красовалась душевная улыбка. Одет он был легко: домашние штаны и белая футболка. Волос на голове было мало, и лысина сверкала под лучами солнца.- Да, согласен.- Я вас тут никогда раньше не видел. Откуда вы? – старик встал рядом с Димой и поднял голову к небу, наслаждаясь красотой природы.- Из здешних мест. Я был тут ещё ребёнком. После небезызвестных событий перестали приезжать сюда. Потом и вовсе покинул город из-за учёбы.- Ребёнком? Тут много всего произошло. О каких именно событиях вы говорите?- Люди говорили, что тут что-то произошло. Пропали дети. Никто не знает, что с ними произошло. До сих пор не смогли выяснить.- Девять.- Простите?- В ту ночь пропало девять детей. Их не смогли найти, дело закрыли. Потому сюда уже давно никто не приезжает. Люди боятся. Но сами не знают чего. А что Вы думаете по этому поводу?- По поводу пропавших?- Именно.- Ну раз полиция ничего не смогла сказать людям, то я точно не смогу.В голове Димы невольно всплывал недавний сон: дети, ночь, поле и озеро. Откуда вообще это всё взялось?Разговор был прерван:- Вот вы где, а мы вас обыскались.Дима обернулся: перед ним стояла Лина. А рядом - невысокого роста старушка с той же душевной улыбкой, как и у старика. В руках у старушки было нечто, на подобие корзинки, в которой горстью лежало свежее печенье. Сладкий запах достиг носа, вызывая восторг.- Здравствуйте, – не знаю почему, но всё во мне старалось быть максимально вежливым.- А это, видимо, твой муж, – произнесла старушка.- Да, - кивнул я, – меня зовут Дима.- Мне приятно с вами познакомиться, Димитрий. Ваша милая жёнушка многое о вас поведала.- Надеюсь, не всё.- Ты её не замучила своими разговорами, дорогая? – присоединился старик.- Да нет, что вы, - отозвалась Лина, – мы с ней очень мило побеседовали.- Ну, это хорошо. Попробуйте печенье моей жены, она прекрасно готовит. Вкуснее вы ещё не пробовали.С ухмылкой, Дима взял одну печенюшку и, поглядывая то на старушку, то на жену, откусил немного. Глаза сами закрылись от неописуемого удовольствия.- Действительно, невероятный вкус. Вы просто волшебница! – сказал он, наслаждаясь нотками сладости.- Ой, спасибо, милок, я рада, что тебе понравилось.- Слушайте, а давайте поужинаем вместе сегодня. Заодно и познакомимся, – сказала Лина.- Я не против.- И я за.- Ну, раз большинство за, то согласен, – развёл Дима руками.- Тогда встретимся внизу, – сказала старушка.Все улыбнулись. Старушка с Линой пошли в столовую:- У вас такое вкусное печенье. Как вы его делаете?- Ну, раз у тебя такой интерес, то пойдём, я тебе расскажу.- У вас очень красивая жена. Напоминает мою Зою в молодости, – сказал старик, наблюдая за удаляющимися хозяйками.- Спасибо.- Не потеряй её.Это высказывание вызвало у Димы недоумение:- Ни за что.Стрелка на часах переместилась на десять. В столовой царила гробовая тишина. Лина со старушкой отлучились на кухню, чтобы забрать пирог и печенье. Ведь с пылу, с жару - куда вкуснее. Дима, не переставая смотрел на часы, считал секунды. А старик в это время спокойно читал книгу.- А вы ведь так и не ответили, – прервал он тишину, не отрываясь от чтения.- О чём вы?- О ваших раздумьях по поводу того разговора. Вы ведь слышали о пропаже детей, верно? Как звучит в официальной версии - это сделал местный маньяк. Полиция оставила это дело лишь потому, что его не смогли найти.- На что вы намекаете?- Некоторые верят в мистическую сторону. У этого озера весьма дурная слава.- Хотите сказать, что это озеро? – Дима с иронией посмотрел на старика, приподняв бровь.- Я ничего не хочу сказать. Лишь хотел узнать, в какую версию верите вы?- Скорее в официальную.- В прочем, я так и думал, - старик улыбнулся.- Ладно. Я, пожалуй, схожу посмотрю, как там они. Долго их нет.- Конечно, – старик вновь принялся за чтение.«Странный он какой-то… Зачем мы вообще сюда приехали».***Подойдя к кухне и не увидев никого, он озадачился: на раздаточном столе стоял поднос со всеми вкусностями, но ни Лины, ни старушки не было видно.- Ну, и где вас носит.Осмотревшись и никого не увидев, по-тихому прошёл за стойку и направился через кухню к открытой двери. Выглянув за неё и вновь никого не увидев, направился по коридору. Тусклый свет, мигающая лампочка и длинный узкий коридор - прям фильм ужасов снимай.Впереди была ещё одна приоткрытая дверь. Сердце колотилось, нервы уже начали играть, из груди понемногу вырывался смех.- Да что это такое… И в правду, сейчас лопнет ещё лампочка, и я окажусь в Сайлент Хилле.Дима уже представлял себе, как держит в руках дробовик и одетый в форму спецназа с огромным боевым опытом, идёт к двери. Оттуда хлынут монстры, и он будет пафосно их отстреливать, выкрикивая всякую чушь.От этой мысли тревога ушла, решимость на пределе, рука держит ручку приоткрытой двери. Раз, два, три, рука резко дергает дверь. Перед ним была небольшая коморка – рабочая комната: куча бумаг, калькулятор, ноутбук и раскиданные по столу ручки.- Ну, и где они? Других комнат нет, дальше тупик.- Молодой человек! Вы что тут забыли?Дима аж подскочил на месте:- Господи. Ну вы пугать мастер.- Вы вообще кто? – перед ним стояла женщина средних лет, облачённая в деловой костюм. Выражение лица было хмурым, а взгляд убивал всякое желание на диалог.- Постоялец. Ищу свою жену. Она пошла на кухню, до сих пор нет, вот я и хочу её найти.- Во-первых, я никого тут не видела. А во-вторых… сюда запрещено ходить посторонним. Не могли они тут оказаться.- Ну, хорошо, пожалуй, вернусь в столовую.- Будьте добры.Обойдя женщину, Дима выдохнул и поспешил убраться.Выйдя из кухни, он не слабо удивился: за столиком уже все сидели и спокойно пили чай, о чём-то увлечённо беседуя.- Дим, ты где ходишь? – спросила Лина, заметив мужа.- Да вот вас ищу.- В смысле?- В прямом: ушли, долго не было, ну, я и пошёл на ваши поиски. Увидел оставленный поднос на раздаче. Вас не было, ну вот и обошёл всю кухню.- Ты вообще о чём? Мы тут уже давно. Пошли на кухню, вернулись, а тебя нет.Приподняв бровь, он махнул рукой и уселся с остальными пить чай. Разговор длился не долго, так как Дима заметил возле себя конверт:- А это откуда?- Приходил какой-то мужчина в коричневом плаще и шляпе, попросил тебе передать. Лица я не видел. Может, знакомый твой, – сказал старик.- Это вряд ли. Никто не знает, что мы тут. А Паша сюда не приехал бы. Да и незачем ему.Старик лишь пожал плечами. Дима вскрыл конверт. Несколько секунд спустя его глаза наполнились необъяснимым страхом и непониманием:- Что это такое? Откуда…Всё ушло на второй план. Что-то тёмное, от чего он годами избавлялся, вдруг всплыло. Обрывки событий из далёкого прошлого поплыли перед глазами. Руки задрожали. Всё было как в тумане.- Кто приходил? – спросил Дима. Но старик лишь вопросительно посмотрел на него.Стул отлетел в сторону. Мгновение, и перепуганный старик смотрел в наполненные злобой Димины глаза. Скрученный в его кулак ворот понемногу душил старика.- Откуда конверт!? Кто приходил!?Перепуганный старик не мог вымолвить ни слова. Все были ошарашены поведением Димы. Его разъярённые глаза насквозь пронизывали бедного старика, который уже начал синеть.- Дима, что с тобой? – еле слышно спросила Лина.- Откуда конверт?! Кто здесь был?! Отвечай!- Дима, успокойся, – уже более грозным тоном сказала Лина.- Кто!? – Дима сорвался на бешеный крик.- Дима!! Отпусти его!! Что с тобой!? – Лина закричала во весь голос.Тело словно током прошибло, кулак обмяк, выпуская из своих объятий ворот. Его рука дрожала. Взгляд упал на старушку: та от страха забилась в угол и, закрыв голову руками, тихо дрожала.- Простите меня.Развернувшись, Дима быстро скрылся в проёме.Лина, проводив взглядом мужа, перевела внимание на конверт. Рядом с ним лежала чёрно-белая фотография, на которой были запечатлены девять детей, стоящих спиной к озеру. И только один мальчик стоял лицом к камере. Лина узнала в нём своего мужа. Она недолго разглядывала фотографию, так как вспомнила о перепуганной до смерти компании.- Вы простите… Не знаю, что на него нашло. Он в жизни таким не был.Взяв фотографию, она отправилась искать мужа. Поиски продолжались недолго, так как, выйдя в холл, она заметила открытую дверь. Подойдя ближе, Лина увидела мужа, сидящего на ступеньках.***- Дим… Что это было в столовой?- Прости, я не знаю, что на меня нашло...- Тебе не передо мной извиняться нужно, а перед ними.Встав со ступенек и направившись к двери, он был остановлен Линой:- Это может подождать, а сейчас пойдём со мной.Взявшись за руки, они направились по склону в поле. Шли довольно долго и за всю дорогу не проронили ни слова, наслаждаясь ночным видом. Но нарушить тишину всё же решились. И первой была Лина:- Так красиво. Жаль, что мы раньше не были здесь. Ты ведь не хотел ехать сюда из-за той истории?На ходу она достала фотографию и протянула Диме. В лунном свете всё можно было отлично различить.- Они все пропали, кроме тебя?- Я считал, что всё это было сном. Не помню практически ничего с той ночи. Лишь обрывки. И один с другим не связан.- Что тогда произошло?- Мы пошли на озеро. Ребята хотели посидеть у костра и почитать страшилки, потравить байки. Но потом одна девчонок достала книгу и после…- Что?- Я ничего не помню. Очнулся в кровати. Когда начался общий сбор, не досчитались ребят, и после этого пошли слухи. Но я немного не понимаю… - Дима посмотрел на фотографию. – На самом деле пропало шесть человек. Четыре девочки, - палец ткнул в центр фотографии, - и два мальчика. Остались только я, Паша и...- Кто?- Не знаю. Всё как в тумане. Ещё и эти сны…- Какие сны?- Давай потом.- Ну, хорошо. Кстати, мы пришли.Оглядевшись, Дима понял, где они, и побледнел от ужаса: большой, массивный дуб возвышался над ними, пугая своим величием. Тёмные кроны уходили в пустоту, создавая иллюзию могущества над простыми смертными, что вторглись в его владения. Озеро отражало ночное небо с прекрасным узором из звёзд. В голове повсплывали образы из кошмаров. Лина обняла Диму, и они стали кружиться, словно в медленном танце. Всё вдруг озарилось лунным светом. На душе возникло беспокойство, ровно как тогда, много лет назад.- А знаешь, сегодня тот самый день...Глаза мгновенно открылись. Взгляд, полный неисчерпаемого ужаса, перешёл на озеро. Это было прекрасно, будто все цвета радуги собрались в одном месте, играя на воде, отражаясь, переливаясь на каждой травинке.- Нет...Больше не слышен голос жены, нет её тепла рядом, лишь всепоглощающая пустота чёрного озёра осталась существовать. Нет сил даже сдвинуться с места, движения скованы. Она смотрит с непониманием, пытается что-то сказать. Последняя попытка, крик, которого не слышно. Рывок изо всех сил. Получилось. Хватаю её за руку и бегу прочь, как можно дальше...нужно бежать. Сколько мы бежим, не знаю, но останавливаться нельзя!- Дима!!!Спотыкаюсь, и вместе падаем в густую траву.***Тяжело дыша, Дима приподнял голову и увидел сидящую на траве Лину. Она плакала, опустив лицо и закрыв его руками.- Лина, я....- Да что с тобой!? Не хочу тебя видеть! – тишину пронзил истеричный крик.Встав с травы, всхлипывая, она пошла к санаторию. Немного придя в себя и осознав всю ситуацию, Дима последовал её примеру.Тучи уже заслонили луну и приходилось пробираться через пелену травы и мрака, опираясь на интуицию. Шагов Лины уже не слышно. От осознания, что её нет рядом после произошедшего, становилось всё тяжелее.***Ни о чем не думая, Дима зашёл в номер. Лина лежала на кровати, отвернувшись к стене. Сев в кресло рядом с кроватью, он стал наблюдать за женой, вслушиваясь в её дыхание. Желание обнять её и попросить прощения горело внутри. Но понимая, что ничем хорошим это не обернётся сейчас, с угрызением совести просто смотрел на неё, не замечая, как провалился в сон.

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