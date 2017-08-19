О старых садах и домах, в них утопающих

Летяга Просмотров: 90 Комментарии: 3 +5 Сегодня, 07:53 by

- Чайник закипает, - Рори заглянул в ванную комнату, где я чистил зубы, кое-как сидя на краю ванны. Его безупречная прическа всегда вызывала у меня зависть. Подумать только, волосок к волоску лежит. Как так только вышло!- Выключи, пожалуйста, - пробормотал я, пытаясь разлепить глаза. Ранние подъемы никогда не давались мне легко.- Интересное дело! - хмыкнул Рори, скрестив руки на груди, - как ты себе это представляешь?Я повернул голову в его сторону, поправил очки.- А, точно,- я хлопнул себя по лбу,- все время забываю.Приходится идти на кухню (вернее, не идти, а плестись), выключать конфорку под свистящим чайником. Я посмотрел в окно. Рори тут как тут, тоже любуется рассветом, который своим розовато-золотым светом заполняет уголки сада. Старые яблони клонились к земле. Скоро с них облетят листья и деревья, сухие и скрюченные, будут напоминать обнаженных старух. Слабых и немощных, даже не имеющих возможности прикрыться, чтобы избежать стыда. На их фоне вишневое дерево смотрелось вполне хорошо, хотя по нему тоже заметно, что оно старожил. Пожелтевшая трава, напоминавшая свалявшуюся шерсть больного пса, который всю жизнь блуждает по грязным улицам, вызывала желание взять зажигалку и подпалить все, а не думать о том, как превратить ее обратно в зеленую. Да, садовод из меня так себе.- Какие планы на сегодня?- спросил Рори, повернувшись ко мне. Пожимаю плечами.- Моя работа с садом еще не закончена,- я поправил всклокоченные волосы, подавив зевок,- так что, сам знаешь.Хоть дни становились прохладнее, все равно приходилось возиться в саду. Он зарос сорняками, будто предыдущий хозяин специально дал им волю так разойтись. Мне уже даже по ночам снилось, что я пропалываю их.Однако мне очень нравились выщербленные дорожки, мощенные гладкими булыжниками, а конце сада росла самая древняя из всех яблонь, к которой были приделаны качели из веревки и автомобильной шины. Шина покачивалась из-за ветра и яблоня натужно скрипела, будто ее ветвям больно. Сначала у меня была идея убрать качели, однако я передумал. Естественно, качели по назначению не использовались. Но иногда я мог долго стоять там и слушать стенающую яблоню. Моему псу этот сад определенно бы понравился.- Когда займешься чердаком и оранжереей?От вопроса меня передернуло. Чердак - самое жуткое место во всем доме, про оранжерею вообще говорить не хотелось. Когда я впервые увидел ее, то пришел к выводу, что ноги моей там не будет. Однако Рори, мой новый знакомый, очень настоятельно рекомендовал начать именно с нее. Ну и раз я взялся помогать, то делать это нужно на совесть.Я взял чашку, насыпал туда немного сахара, растворимого кофе, налил туда кипятка.- На чердак смысла лезть нет. Запаха же никакого.- Перед тем, как пойдешь в сад, включи музыку в библиотеке, пожалуйста,- попросил Рори, глядя на завивающийся над чашкой пар.- А ты не составишь мне компанию?- поинтересовался я, добавляя еще немного сахара.- Нет, хочу попрактиковаться,- вздохнул Рори.- Посиди со мной хотя бы за завтраком,- произнес я, поймав себя на том, что кофе я размешиваю зубной щеткой. Рори покачал головой, хотел взять с полки другую чашку, но его рука прошла насквозь, отчего юноша очень смутился и скрылся в коридоре, на ходу бросив, что завтракать я буду сам по себе. Никогда бы не подумал, что приведения бывают такими ранимыми.На завтрак были горячие бутерброды с сыром и ветчиной, кофе (попытка номер два). Я даже не поленился выйти на крыльцо, чтобы подобрать утреннюю газету.Увидев в одной из статей фотографию Рори, я его позвал.- Чего нужно?- из стены, смежной с гостиной, появилось лицо Рори.- Тут про тебя пишут,- я потряс газетой у него перед носом. Он тут же подскочил ко мне.- Что там?- взволнованно спросил юноша. Я положил газету так, чтобы Рори все было видно очень хорошо. Пробежавшись глазами по тексту, юноша раздраженно цокнул языком.- Дурни проклятые, - прошипел юноша,- чтоб они все до единого сквозь землю провалились! Не могут они никак убийцу найти, видите ли.Он скривился.- Фотографию могли бы и получше выбрать, между прочим,- проворчал юноша.- Нормальная фотография,- я повнимательнее рассмотрел фото, с которого на меня смотрел Рори в форме студента колледжа. Его темно-русые аккуратно зачесаны назад, на губах полуулыбка.- Да ты никак ослеп, мой друг!- Рори свирепо посмотрел на меня. Он попытался отшвырнуть газету, но ничего не вышло. Его рука прошла сквозь газету и стол, как прошла через чашку до этого. Я поджал губы.Когда мне впервые показали дом, обвитый диким виноградом, с запущенным садом, жуткой оранжереей с темными, кое-где потрескавшимися стеклами, я был готов рвать волосы на голове, однако финансы после развода и утомительной дележки имущества не позволяли купить что-то другое. Страшнее оранжереи оказалась лишь маленькая спальня, в которой несколько месяцев назад зарезали внука хозяина дома. Но я был благодарен, что агент по недвижимости, который занимался продажей дома, был со мной честен. Нет, в той комнате не было брызг крови на стенах, перепачканного ковра или чего-то такого, что обычно показывают в фильмах ужасов. Страшно оттого, что в спальне было очень чисто. Самая аккуратная комната в доме, самая уютная. Я сразу представил, как хозяин дома, которого увидел лишь однажды, приводил там все в порядок. У него были такие интересные глаза. Полные слез, добрые хрустальные глаза. Он рассказывал, что никого теперь у него не осталось. Сына с невесткой потерял два года назад, жена умерла в прошлом году, теперь еще и внука не стало. Пожилой мужчина все кутался в старенькое пальто, будто никак не мог согреться.А затем я познакомился с Рори.Надо сказать, что я не слышал никаких скрипов, шорохов или шепота, которые присущи домам с привидениями. Как-то раз, вскоре после переезда, я заснул на диване в гостиной под бормотание старенького телевизора. По единственному сносно работающему каналу показывали "Я люблю Люси". Из освещения - только торшер в углу.Проснулся я от странного ощущения, словно на меня кто-то смотрел. Телевизор выключен, торшер потух. Я сел, потянулся за очками, которые оставил лежать на кофейном столике и замер. Лунный свет, льющийся из полузанавешенного окна, освещал кого-то высокого, стоявшего в дверном проеме. Насколько я помнил, гостей никаких не ожидалось, плюс комплекты ключей были все у меня. Мне не то, чтобы стало страшно, скорее некомфортно. Я спросил незваного гостя о цели его визита и кто он вообще такой. Вместо ответа пришедший сделал пару шагов по направлению ко мне, отчего я вжался в диван. Теперь стало страшно. Да не просто страшно, орать хотелось от ужаса, но в горле пересохло и слова застряли там комом. Пришедший не имел лица, лишь темное пятно, на котором полыхали два белых глаза. Я сглотнул, судорожно соображая что делать. Незваный гость вытянул вперед руки и, неуклюже переваливаясь с одной ноги на другую, протяжно воя, пошел прямо к дивану. Я вытаращил глаза, крепко-крепко сцепив зубы. Зажмурился.И, судя по всему, отключился. Когда я пришел в себя, уже было утро. Прежде чем продолжать распаковывать коробки, я долго курил в саду.Второй раз Рори напугал меня, когда я принимал душ. Я мыл волосы и закрыл глаза, чтобы в них не попал шампунь, а когда открыл их, то увидел отвратительное лицо с содранной кожей и оторванной нижней челюстью. Я попятился, поскользнулся и свалился, ухватившись за шторку и сорвав ее. Она упала на меня вместе с перекладиной. Вопил от боли и ужаса так, что, наверное, меня слышали даже на другом конце страны.Где-то после десятого раза, мне это надоело. Заметил, что после первых двух явлений приведения, испуг становился все меньше, тем более что ничего дурного новый сосед не вытворял, разве что приближал мой сердечный приступ.Собственно, когда в одиннадцатый раз Рори появился в виде скрюченной старухи с глазами, горящим красным, я сказал, что с меня хватит. Нет, не сказал. Я проорал это прямо в изумленное лицо старухи. Она же немного смутилась, как-то подзадумалась и спустя минуту передо мной стоял высокий юноша, у которого шею окольцовывала тонкая красная нить.Его форменный пиджак студента колледжа был изумрудного цвета, длинные ноги облачены в черные строгие брюки со стрелками.- Ну тогда вали отсюда,- просто сказал юноша, уперев руки в бока,- хватит с него, подумаешь!Он презрительно фыркнул.- Давай-ка без этого! - я начинал злиться,- этот дом за немалые деньги покупался, учитывая еще, что тут убийство произошло.- Мое убийство, на минуточку! - у юноши от гнева сверкнули глаза. Я вздохнул.- Я переехал сюда не для того, чтобы какое-то там приведение беспокоило меня! Мне и так сполна хватило.Приведение заинтересовано приподняло правую бровь.- Дай мне просто спокойно пожить здесь,- устало произнес я,- пожалуйста.Выражение лица приведения стало несколько сочувствующим.- У меня есть предложение,- помолчав, произнес юноша,- меня похоронили без головы, потому что убийца ее где-то спрятал. Найдешь мою голову и отдашь дедушке. Взамен обещаю отстать.- Где ж ее искать?- изумился я.- Дальше сада не вынес,- уверенно сказало приведение,- из-за этого не могу отсюда никуда деться, только на кладбище еще появляюсь.- Идет,- я протянул ему руку. Юноша хмыкнул.- Серьезно? Я даже спичечный коробок сдвинуть со стола не могу, а ты хочешь, чтобы руку тебе пожал?Я пожал плечами.- Привычка.Сосуществование с приведением оказалось вполне сносным, поскольку пугать Рори меня прекратил, а затем даже стал составлять мне компанию, пока я работал в домашней библиотеке, которой я первое время сильно удивлялся. Книги предыдущий хозяин вывозить не стал, наверное, ограничился только самыми любимыми.Вечера в той темной комнате с исполинскими стеллажами, ломящимися от книг, с огромным окном (от потолка до пола), из которого было видно не только сад, но и соседние дома, где с наступлением темноты зажигался свет, стали самыми запоминающимися. Я зажигал камин. Под веселый треск поленьев разбирал письма, свалившиеся за день на мою электронную почту, рядом на столе - чашка с горячим чаем. Рори бродил и летал по библиотеке, пробегался глазами по корешкам книг, озвучивал мне названия тех, которые определенно стоит прочитать, а какие можно прямо сейчас отправлять в огонь. Я не стал следовать его совету и те книги, от которых он советовал избавиться, оказались одними из самых интересных в моей жизни.Со временем мы с Рори стали подолгу разговаривать. Он все жаловался, что ему ужасно не хватает осязания. Взять и сдвинуть стол с места, да даже меня со стула скинуть он не мог. Приведение говорило о том, что наверняка из-за его гибели сильно расстроились девушки, которые учились вместе с ним. Особенно та, с короткой стрижкой и звонким смехом. Рори мечтательно смотрел куда-то вверх, рассказывал, что у нее самые добрые глаза на всем белом свете. Да что там, во всей Вселенной. У нее, правда, был возлюбленный, но Рори готов был поклясться на чем угодно, что с этой девушкой у него была взаимная симпатия.Приведение любило поспрашивать и о моей прежней жизни. Тут все было достаточно просто. Женщина, с которой я прожил десять лет, вдруг решила, что та жизнь, которой мы жили ее не устраивала. Потому она собрала вещи, пока меня не было дома и в скором времени я уже участвовал в разводе и делении имущества. И вот я здесь, в старом домике, утопающим в объятиях дикого винограда и окруженного садом, похожим на кошмар любого приличного садовника. Я до сих пор иногда думаю о том, что я делал не так, почему она не стала ничего объяснять. Причиной развода стала якобы несовместимость характеров. Ну да, очень удобно.Рори говорил о матери, которую дедушка не любил, и об отце, от потери которого дедушка оправиться никак не может до сих пор. Еще Рори сожалел о том, что никогда уже не потратит свое наследство, оставшееся от родителей, которым начал бы распоряжаться совсем скоро - ему совсем недавно исполнилось восемнадцать.Странная вещь. Самым близким существом, если так можно выразиться, мне стало приведение сварливого юнца, которое бывало не отходило от меня ни на шаг весь день. Рори занудствовал, когда я шел покурить, бубнил под руку, когда я что-то себе готовил (как получалось, но готовил), мог появиться в моей комнате (бывшей спальне предыдущего хозяина) и начать взахлеб рассказывать о кошках, которые дерутся возле крыльца.Он читал вместе со мной. Поскольку предметы перемещать у него не получалось, он просто выбирал нужную книгу, я клал ее на стол или на подставку, садился рядом, занимался своими делами. Когда Рори заканчивал с двумя страницами, я переворачивал лист.Наверное, мне даже будет не хватать наших разговоров, когда приведение исчезнет.Пока я допивал кофе, Рори вновь и вновь перечитывал статью.- Кстати, а кто тебя убил-то? Ты же должен был помнить его лицо,- произнес я. Юноша усмехнулся.- Подозрения-то у меня есть, а вот лицо ублюдка я не рассмотрел. Он был в маске пасхального кролика. Да и как-то не до лица было, когда он мне нож в глотку всадил.Я с трудом подавил улыбку.- То есть тебя зарезал пасхальный кролик?- Человек в маске пасхального кролика, дубина,- Рори скривился. Тут уж я засмеялся. Юноша закатил глаза.- Ты идешь в сад или как?- Музыку-то тебе включить?- я положил тарелку из-под бутербродов в раковину, куда отправил и чашку.- С тобой пойду,- буркнул Рори.- Ну надо же,- деланно удивился я,- с мной пойдешь, вот это да.- Давай-ка займемся оранжереей,- оживился Рори.Я вытер крошки со стола.- Господи ты боже мой, неужели ты не чувствуешь где может быть спрятана твоя голова? Так весь сад перекопать можно!Рори развел руками.- Черта с два я бы тут тогда торчал.В то время, когда я переодевался в спальне в рабочую одежду, Рори сидел на полу со скучающим видом.- Какой-то кошмар,- проскрипел он,- вот смотрел я разные фильмы про мертвых и не очень, и думал: как же круто, наверное, быть бессмертным. Иметь в запасе целую вечность.Он обвел пальцем узор на ковре.- По сути, если я никуда не уйду, после того как обнаружится голова, то проведу в этом доме до скончания времен. Просто слоняться здесь, пугать жильцов. Высохнут реки и моря, рухнут дома, сгинет род человеческий. Твои кости превратятся в пыль, плоть твою сожрут черви. А я останусь.Рори поднял к потолку глаза.- Вот я пришел домой, бросил сумку с учебниками в коридоре, поднялся на второй этаж. Пока поднимался, ослабил галстук. Тот, что прятался за дверью, был несколько ниже ростом, не очень быстр, но силен. Пока я сообразил что происходит, мне уже полоснули ножом по горлу, повалив на пол. Но, кажется, я успел сорвать маску. Или все было иначе?Рори махнул рукой, мол, черт с ним. Я задумчиво потер подбородок.- Предпочитаю кремацию все же. С чего ты вообще взял, что ты куда-то отправишься, после того, как голова будет найдена?Он посмотрел на меня так, как смотрят загнанные звери, когда их, перепуганных и избитых, вот-вот прикончит охотник. Я вдруг ощутил себя крайне неловко.- Извини,- мне стало стыдно. Щеки запылали, лицо мгновенно залила краска.- Еще как отправлюсь, вот увидишь,- отрезал Рори, отведя взгляд. Я достал перчатки. Есть ли вообще такое место, куда люди уходят? Лично я стойко верил в то, что существует бесконечное количество миров, где нас ждут наши близкие люди и не только люди. Мне ужасно хочется посмотреть на своего пса. Хоть на минутку.Стоя перед оранжереей, я чувствовал, как моя решимость помочь Рори куда-то резко улетучилась. Да ну и пусть в моем доме живет приведение, никому же не мешает. Мне-то точно.- Почему ты вообще решил, что твоя голова где-то неподалеку?- спросил я, открывая скрипучую дверь оранжереи. Едва вошел туда и тут же зажал нос рукой. Там пахло сыростью, плесенью и чем-то еще, невообразимо отвратительным. Завтрак попросился наружу. Я непроизвольно прикрыл рот ладонью. Рори улыбался.- Преимущества у моего существования все же есть.Я посмотрел на него.- Не чувствую запахов!- воскликнул он и засмеялся.- Знаешь,- с трудом выдавил я,- кажется, убили тебя неспроста.Если бы он мог, то прожег во мне взглядом дыру.Сквозь грязные стекла в оранжерею пытался пробиться солнечный свет и кое-где ему это даже удавалось.- Зачем он вообще спрятал твою голову?- выдавил из себя я, рассматривая треснувшие ящики, из которых вывалилась земля. Тут и там лежали погибшие растения. Повсюду расколотые керамические горшки для растений. Зачем вообще прячут голову? Для того, чтобы усложнить идентификацию личности убитого. Но не в данном случае.- Ну, если я не ошибаюсь насчет убийцы, то это просто что-то вроде издевательства. Он предупреждал меня, что если я хоть еще раз взгляну на его девушку, то он мне башку открутит. Ну вот и пожалуйста,- Рори вздохнул. Попытка пнуть один из немногих целых горшков не увенчалась успехом.- Найду ли голову или нет, но тут все равно придется наводить порядок,- мне страшно было даже представить сколько времени я тут потрачу,- тут всегда так было?Рори удрученно молчал.- Эй, я вроде к тебе обращался,- я усмехнулся.- Дедушка,- нехотя ответило приведение,- поломал все после похорон.В оранжерее я провозился очень долго. Пока сгреб в кучу осколки горшков, остатки ящиков для рассады, все подмел. Был порыв начать отмывать стекла, но он быстро прошел. Рори находился там только первые два часа, потом ему надоело и он меня оставил. Головы в оранжерее не оказалось.- Да это бред какой-то,- пробурчал я, снимая перчатки и швыряя их на землю у выхода из оранжереи. Потом достал из кармана комбинезона сигареты, зажигалку. Пока я курил, то обратил внимание на пышно растущий базилик в небольшой кадке почти у самого забора, где с другого угла я бы ее даже не заметил. Никакого базилика я не сажал да и знать не знал про него, а поди ж ты, как разросся. Меня будто током ударило. Почему базилик так хорошо растет, когда остальной сад чахнет?Я бросился к кадке, принялся вытряхивать из нее землю.- Рори!- крикнул я. Вывалившаяся голова уставилась на меня пустыми глазницами. Приведения нигде не было видно. Я осмотрелся по сторонам. Неужели он уже исчез?- Рори!- крикнул я, громче прежнего.Тишина.- Иди сюда, я ж не знаю твоя это башка или нет!- я отшвырнул от себя кадку, осел на землю. Сразу стало холодно.- Выйдешь может, а?- беспомощно произнес я, поборов отвращение и страх и прикоснувшись к голове. Зачем так нужно было поступать с ним?Рори так и не вышел на мой зов, потому я вытряхнул остатки земли из кадки, положил голову обратно, понес это в дом.Приведение было в библиотеке. Едва Рори заметил что у меня в руках, он как-то сжался, стал меньше и даже прозрачнее. Я подошел к нему ближе, он дернулся. В его глазах читался животный ужас.- Что...-начал было я, но Рори прервал меня:- Все вспомнил.Мне стало нехорошо.- Я ведь действительно стащил с него маску, когда он повалил меня на пол,- Рори сглотнул,- и именно поэтому у него получилось всадить нож мне в горло. Оттого что я обомлел и замер.Я сделал шаг назад. Рори бы заплакал, но у него даже кричать сейчас не вышло.- Он отрезал голову и спрятал здесь, чтобы я не смог последовать за ним на новое место жительства,- у Рори глаза вспыхнули недобрым огнем, а лицо начало темнеть.- Стой, стой, успокойся!- я поставил кадку на пол. Рори вскочил, взревел разъяренным зверем и со всей силы пнул кадку. И она отлетела к противоположной стене!Голова вывалилась на пол. Рори тут же отвернулся. Свет в его глазах потух.- Не хочу смотреть на себя. Такого себя.Юноша сделал резкий судорожный вздох. Он внезапно стал не таким, каким я видел его до этого. Будто Рори снова стал обычным осязаемым человеком, к которому можно дотронуться. Юноша посмотрел на меня, потом на голову, и заплакал, спрятав лицо в ладонях.- Дедушка,- донеслось до меня сквозь всхлипы,- дедушка-а-а...Его плач был горьким, полным одиночества всех тех ночей, которые Рори провел здесь после того, как дом был выставлен на продажу.Я протянул к Рори руку. К моему величайшему удивлению, смог до него дотронутся. Он повернулся ко мне, обнял и уткнулся носом в мое плечо, плача без остановки.Стоило мне сомкнуть свои объятия, как он вздрогнул, внимательно и изумленно взглянул в мои глаза.Он рассыпался серо-серебряной пылью, напоследок успев улыбнуться мне сквозь слезы.На могиле Рори я бываю довольно часто, хотя вижу его только на фотографии на надгробии. Я живу в том же доме, правда, у меня все-таки получилось привести в порядок сад и оранжерею. Его дедушку хотели посадить за убийство Рори из-за наследства его отца, но пожилой мужчина успел повеситься.Каждый раз стоя у надгробия моего друга, никак не могу взять в толк почему нужно было убивать его. Я знаю, что при других обстоятельствах мы вряд ли бы встретились, однако лучше другая история, где он жив, а не та, где я приношу ему цветы и протираю фото на холодном камне. Мне нравится думать о том, что теперь, помимо пса, у меня есть тот, кто обязательно станет встречать на той стороне.Надеюсь, и Рори встретили.Автор: LostSummoner.

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