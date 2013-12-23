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Творческие истории

Забытая невеста

Забытая невеста


Игорь шел по пустынной центральной улице своей деревни. Осень: серость, слякоть, холод, тишина. Деревня словно вымерла. На улицах не было ни единой души, даже его пес Дунай забился в свою конуру и не показывал носа. Он шел из леса с охапкой веток ольхи. Вчера ему удача улыбнулась на реке – он поймал целый таз здоровых окуней в свои сети и сегодня собрался их закоптить.

Войдя во двор, он прямо так - в легком осеннем волчьем полушубке, ватных штанах и валенках с галошами – застыл у калитки. В доме горел свет. Игорь ясно помнил, что когда он уходил, все погасил и дверь закрыл на ключ. Кто же в его доме и как попал туда? Он свистнул собаку, но конура оказалась пуста. Мужчина в ободранной кроличьей шапке подошел к дому, бросил на пол ветки и медленно потянул дверь на себя. Яркий свет ударил в глаза, а в нос проник запах чьих-то ароматных женских духов. Когда Игорь привык к освещению, то разглядел за столом женщину в красивом черном вечернем платье, сидящую за столом. Возле ее ног находился Дунай. Девушка сидела, положив ногу на ногу, разрез платья эротично обнажал ее гладкое бедро. Томные зеленые глаза смотрели в сторону окна, украдкой поглядывая на пришедшего с улицы хозяина избы, как бы давая насладиться собой. Черные пышные волосы, спадающие на округлые плечи. Пышная шевелюра и объем делали прическу девушки похожей на шерстяной платок, в который она укуталась.

- Здравствуйте, - слегка смущаясь, произнес Игорь. Он закрыл за собой дверь, быстро скинул в прихожей тулуп, шапку и валенки и прошел в комнату. С удивлением и небольшим восторгом оглядел незнакомку. – А вы как…
- Ну, здравствуй, Игорек! – улыбнулась девушка и наконец посмотрела на него своими пристальными зелеными глазами. – А ты, как я погляжу, не признал меня?
- Если честно, то… - засмущался Игорь. – А мы разве знакомы?
- Ах, Игорек-Игорек… А я-то думала, что ты будешь безумно рад меня видеть… - девушка встала со стула и провела рукой по распущенным волосам. – Очень жаль… что это не так… - она встала со стула и стала делать вид, что сейчас будет уходить.
- Ну, почему же, - растерялся Игорь. – Я рад, я очень рад… Просто... это так неожиданно…
Парень усиленно пытался вспомнить, где же он мог видеть эту женщину. Ее лицо ему казалось таким знакомым, вот только откуда? Она была очень красива в сравнении с ним, стоящим в ободранных теплых спортивных штанах с отвисшими коленками, в воняющем рыбой мятом свитере с оленями, а «оленем» этим был в данный момент он сам.

Женат Игорь никогда не был, еще в ранней юности гулял с одной девчонкой Олесей, но потом ПУ, трактор, поля, пашни – уехала Олеся в город, звала его с собой, но тот остался в совхозе в деревне, да и так тут и осел. С тех пор он ее не видел никогда. Была еще баба Вера – на девять лет его старше, но это было один раз и то после хорошей попойки. А так Игорь холостил в свои 32 года в родительском доме уже последние 5 лет. Озверел тут на фоне бабок, а тут вдруг на тебе – такое чудо на зимней кухне.

- Да вы не расстраивайтесь, присаживайтесь! – подбегая к девушке, сказал Игорь.
Девушка села на услужливо поданный стул.
- Это же не беда. Давайте знакомиться? Так даже интереснее! – вскрикнул радостно Игорь. – Меня зовут Игорь! – он торжественно протянул руку девушке.
- Даша… - улыбнулась она в ответ, смущаясь пожать его грязную руку.
И тут, словно чайником по голове, – он вспомнил ее. Мелкая пигалица – Дашка Капустина. Она была младше его на 7 лет. Все время бегала за его трактором по полям, кричала, что любит, писала записки, подглядывала, как он купается. Но кто она тогда была? Мелкая сопливая девчонка с упрямо сдвинутыми бровями. После школы она уехала с родителями в город, и с тех пор Игорь ее и не видел. Ну, а сейчас? Какая же она стала?! Королевна прямо!
- Дашка!?! Так это ты? Как же ты выросла?! О, Господи!!! Это ж сколько лет прошло?!
- Восемь, Игорек. Восемь… - улыбнулась девушка.
- Как быстро летит время. Давай... я сейчас налью что-нибудь за встречу? На стол соберу.

Игорь быстро пробежал по дому, попутно умывшись и переодевшись, и вот уже на столе стояли наливки из смородины и вишни, картошка из печки, рыба, квашеная капуста, хрустящие соленые грузди и прочие другие деревенские угощения.
- Вот! Угощайся… Как говорится, чем богаты…
Игорь налил по рюмкам наливки, и они выпили. Сладкая настойка из вишни, которую он довел до автоматизма, приятно согрела в прохладную осеннюю пору, хотя дом еще днем был основательно протоплен. Еще выпив и немного поев, начались разговоры. Оказалось, Дашка теперь владелица салона красоты, а начинала с парикмахера. Открыла свой салон и вот-вот собирается открыть второй.
- Эх, Дашка! Ты просто умница! – сказал Игорь. – А я вот… ну… как видишь…
- Вижу, - улыбнулась она.
- А ты чего приехала? У тебя ж вроде бабушка давно померла, а дом продан?
- А я к тебе, Игорюша, приехала… Вернее – за тобой…
Эти слова насмешили хозяина дома. «Чтобы вот так – раз и приехала такая красавица, да за мной? Еще скажет: "Жить будешь за мой счет в моей квартире. Только будь со мной… и люби меня", - думалось Игорю. – В это не особо верится».
- Что улыбаешься? – заглянула Даша. – Уговор, что ли, забыл?
- Уговор? – удивился он. – Какой еще уговор?
- Забыл… - расстроилась Даша. – Забыл, Игорек, как клялась я вернуться за тобой, когда исполнится мне двадцать пять. Кричала тебе в тот день, что приеду я за тобой и увезу тебя, чего бы мне это не стоило!
- Честно, да, - улыбался Игорь, разливая еще по рюмкам наливку. – Давно было. Забыл я, а ощущение такое, что и не слышал такого никогда. Мало ли, что ты там тогда кричала, бегая за трактором. Мог просто прослушать или не услышать. Так что обиды ты на меня не держи за то. Давай-ка лучше выпьем, Дашуль?
- Пусть и так! – нахмурив красивые тонкие брови, произнесла девушка. Она залпом выпила настойку. – Сегодня у тебя последняя ночь, Игорь. Завтра ты идешь со мной, так что – если что надо – собирай сегодня, завтра уже некогда будет.
- Что? – засмеялся парень. – Что ты такое говоришь? Какое завтра? Какое уезжаешь?
- Ты что? Обмануть меня вздумал? - злилась Даша. – Бросить, как восемь лет назад? Ну уж нет! Ты обещал! Сам обещал, на крови клялся! – она схватила со стола нож и замахнулась на парня.
- Успокойся, Даша! – выставляя руки вперед. – Что вдруг с тобой? Конечно, поедем! Ты только не волнуйся!
- В этот раз я тебе не дам бросить меня! Я и так эти восемь лет жила с одной мыслью приехать к тебе и забрать с собой!
Парень был напуган действиями гостьи. «Возможно, это наливка так действует на ее разум и разгулявшееся воображение. Какие клятвы, кому, зачем? Что там было восемь лет назад – кому все это интересно?» - Игорь думал о том, как выбить нож из рук этой сумасшедшей. Девушка достала мятый листок в клеточку и протянула его Игорю, он взял его и увидел написанные красным карандашом буквы.
Он узнал собственный почерк:
«Я, Лодыгин Игорь Михайлович, тракторист совхоза "Дружба", обещаю жениться на Капустиной Дарье Васильевне, когда ей исполнится 25 лет! Сей договор скреплен кровью и обратного хода не имеет. В случае нарушения договора одной из сторон, другая сторона может забрать жизнь нарушителя и вольна распоряжаться ею по своему усмотрению».
Внизу бумаги две подписи, дата и два кровавых отпечатка пальца.

Увидев этот листок, Игорь вспомнил тот день. Он тогда работал в Малом бору, был со страшного похмелья, так как накануне отмечали юбилей начальника бригады. Поправив здоровье целой бутылкой водки, Игорь сидел на крыле трактора, когда к нему прибежала Даша. На лице еще молоденькой девчушки ручьями бежали слезы.
- Кто ж это у нас такую красавицу обидел? – пьяным голосом спросил Игорь.
- Никто, увозят меня. В город! Совсем!
- Так что ж ты плачешь, пигалица? Радоваться надо! В городе ж жизнь-то вся!
- Нет. Я не хочу без тебя уезжать. Не поеду!
- Ну, что ж ты опять за старое! Ну, мала ты еще, Даша. Мала! Ну, станешь постарше, приезжай – женюсь!
- Правда? – утирая слезы, улыбнулась девушка.
- Да чем хошь подтвержу!
- А старше – это сколько лет?
- Лет? – задумался пьяный тракторист, он закурил, прикидывая что-то в уме. – Ну, это лет двадцать пять!
- Честно женишься? – не веря своему счастью, заглядывая прямо в глаза Игоря, спрашивала Даша.
- Говорю же! – хлопнув ее по плечу, ответил Игорь.
- Поклянись на крови?
- Легко! – вынимая острый нож и выдыхая очередной клуб дыма, улыбнулся тракторист.
- Нет, подожди! – замахала руками девушка. Она достала из кармана своего платья мятый листок и красный карандаш, положила его на крыло трактора. – Пиши…

Кто бы мог подумать, что спустя восемь лет эта пигалица станет такой красавицей и приедет к нему исполнять договор. Он уж и забыл про нее, и про этот детский договор. Тогда он лишь преследовал одну цель – устроить девочке жизнь в городе, чтобы не ломала свою судьбу из-за дурацкой юношеской любви к местному алкоголику-трактористу...

- Что ж ты это, Даша? Всерьез, что ли? – спросил он, протягивая листок девушке.
- Ты, Игорь, смотрю, только на слова скор, а как дело делать – так в кусты прячешься? – девушка выхватила из рук мужчины договор.
Другая ее рука сильно сжала рукоятку ножа.
- Да никто никуда не прячется. Просто я удивлен, вот и всё! Что ты сразу за ножи хватаешься?
- Так что ж, ответишь мне по договору этому?
- Обещал… значит женимся! Только ж я парень небогатый, не пожалеешь ли сама?
- Если бы сомневалась – не пришла бы. Не нужны мне твои деньги. Любовь лишь одна.
- Ну, вот и ладно, Даша. Давай-ка за это и выпьем?! – Игорь протянул стопку с настойкой.

Как Игорь уснул, он так и не мог вспомнить с утра, но когда раскрыл глаза – девушки не было. Он прошел по всему дому – Даши нигде не было. Показалось, что ли? Была ли гостья? На столе так же стояли две тарелки, две стопки, два стула, приставленные к столу. Игорь оделся и вышел во двор.
Всю ночь, похоже, шел снег и тонким слоем покрыл все вокруг, стало заметно холоднее на улице. Он вспомнил, Даша говорила, что сегодня придет за ним. Откуда – он так и не смог добиться.
«Ну, мало ли, какие дела еще в деревне? Может, увидеться с кем решила? Придет еще… - думал Игорь. – Так. Мне ж собираться надо! Вот же повезло мне! Такая девица и сама жениться зовет! Все же молодец я тогда, что бумаженцию эту подписал, как говорится – еще тогда о себе позаботился. И смотри, пьяный-не пьяный, а соображал!»
- Так… где мои документы? - уже вслух произнес сам себе Игорь и стал собирать вещи.

Уже около семи вечера, когда на улице было совсем темно, на пороге послышались шаги, и в дом вошла Даша в том же красивом черном вечернем платье.
- Ты готов, Игоречек? – ласково произнесла она.
- Я-то готов! – показывая сумку с вещами, сказал Игорь. – А вот ты где была, Даша? – удивился он.
- Да так. По подружкам бегала!
- В таком виде? – удивился Игорь.
- Да, а что?
- Ты вообще нормальная? Я фуфайку надеваю в сени выйти, а ты по улице в каблуках и тонком платьице бродишь?
- Я ж закаленная, Игорюша, – она подошла к нему вплотную и прижалась к груди. – Ну, не ругайся. Я ж так и прикатила – ничего не взяла с собой. Прости уж меня. Не думала, что снег так рано выпадет.
- Какая холодная! Совсем голова не соображает, что ли? В таком виде?! Сейчас я принесу! Подожди тут. Кажется, в сарае что-то было! – сказал Игорь и вышел во двор.

Он вышел на крыльцо, достал сигарету и прикурил.
Деревня беззвучно засыпала холодным осенним вечером. Крыши домов покрыты снегом, как и дорога через ряд домов. До калитки было шагов десять, но удивило Игоря не то, что она была закрыта – на снегу не было следов. Мужчина посмотрел по сторонам, откуда можно было попасть к входу в дом, но снег ровным слоем лежал по всему двору. Тревога охватила мужчину. Не по воздуху же она прилетела? Снег еще днем закончил идти, заметать следы не могло. Сердце усиленно забилось в груди, страх начал сковывать парня. Он медленно прошел к сараю и достал старое пальто сестры.
- Здорово, сосед! – позади его окрикнул мужской голос, от которого Игорь вздрогнул, а сердце чуть не разорвалось от страха. – У тебя гости, что ли?
Игорь развернулся, за забором стоял Васька Никонов, живущий в начале деревни. В руках у него была наплечная рыбацкая сумка - видно, возвращался с озера.
- Здоров, Василь! – поздоровался Игорь. - С чего ты взял, что у меня гости?
- Так я сегодня почти ж цельный день на озере. Что-то не видел тебя, не приходил сети проверять! Вот и подумал, то ли гости у тебя, то ли «отдыхаешь», - на последнем слове мужик погладил себя ребром ладони по шее и улыбнулся.
- Да так. Гостья пожаловала вчерась! Дашка Капустина! Может, помнишь?
- Дашка? – побледнел Василий. – Ты ничего не путаешь?
- Я? – глядя на соседа, Игорь напрягся. – Не путаю…вроде…
- Она ж разбилась два года назад! Из ночного клуба домой, говорят, пьяная поехала и врезалась в фуру!
- Два года? А в каком платье она была – не помнишь? – Игорь побледнел, а сейчас, стоя с пальто сестры в руках, лицом сливался с двором.
- Да почем мне знать! Ты бухой, что ли? Игорян?
- Слушай… - мужик тяжело сглотнул. – Васек… могу я тебя попросить кое-что…
- Чего? Да что с тобой, Игорян? Ты весь трясешься!
- Можешь зайти ко мне домой и посмотреть, кто там?
- Чего? – сосед напрягся, глядя на дрожащего Игоря. – Ты бухой, что ли, Игорь? Зачем?
- Пожалуйста, открой дверь, пройди в дом и посмотри, есть ли там кто-то?
- Сам-то зайди да посмотри! Чего вдруг я?
- Я тебя очень прошу…зайди…
- Да ну тебя! – сплюнул Василий и пошел дальше в сторону деревни. – Иди проспись, Игорек – мой тебе совет!
- Пожалуйста… - крикнул в след уходящему соседу Игорь, но тот уже скрылся за соседним домом.

Игорь подошел к двери и остановился, не решаясь войти внутрь. Может, это розыгрыш? Васька просто решил меня разыграть? Точно. Я бы точно знал, если бы Дашка разбилась два года назад. Ну, шутник. Мужчина взбодрился и вошел в дом. Даша сидела за столом, гладя Дуная, который терся возле ее ног.
- Даша, - начал Игорь. – Вот... возьми, - он протянул пальто девушке. - Скажи, а к кому ты ходила утром?
- Да по подружкам всяким! Какая тебе разница? – ответила она, надевая пальто.
- Интересно просто… К кому, например?
- Ну…- задумалась она. - К Машке Пехитовой заходила, поговорили с ней немного…
- Машка Пехитова? Ты уверена? И о чем вы разговаривали?
- Я не помню, - вдруг задумалась Даша. – Да какая разница? Хватит уже, Игорь. Пойдем уже давай – нам пора, - она подошла к мужчине и взяла его за руку.
- Куда пойдем?
- Как куда? Ко мне…
- Зачем?
- Что с тобой, Игорь? Ты меня расстраиваешь! – девушка нахмурила брови и посмотрела пронизывающим взглядом на мужчину. – Ты разве забыл, что я приехала за тобой?
- Я не забыл, просто всплывают такие факты, которые меня пугают…
- Что? – злилась девушка. – Какие факты? О чем ты?
- Снег на улице без твоих следов, твои вечно холодные руки, слова Васьки Никонова о тебе, твой утренний поход к Машке Пехитовой… ведь она с концами уехала из деревни этим летом в Беларусь.
- Что?! – закричала Даша.
Глаза ее стали черные, лицо серым, на руках вытянулись ногти. В страшной агонии ее рот с треснутыми тонкими изъеденными губами и гнилыми зубами издал страшный звук, выступили острые скулы, кожа втянулась в щеки, обтягивая череп. В доме завыл холодный ветер, поднимая одежду и предметы с полок, девушка протянула свои костлявые руки к Игорю. – Что?! Ты что же, решил нарушить наш договор?! - прокричала она.
Она в один миг словно подлетела к Игорю и схватила его тяжелой хваткой за горло, сдавливая своими холодными пальцами.
- Ты не посмеешь, иначе…
- Нет, прошу тебя, Даша! – закричал Игорь.
Девушка ослабила хватку, убрала руку от шеи, и в следующий момент мощный удар девушки отбросил его в стенку дома.
- Но ты же мертва! Как ты себе это представляешь?
- Что? Мертва?! Не говори глупости! Ты начинаешь искать способы избавиться от меня!
- Да посмотри же ты на себя, Даша, – очередной удар сбил с ног Игоря.
- Я догадывалась, что ты забудешь про договор! Но теперь два пути или я или… - она подлетела и снова замахнулась на лежащего на полу парня, в ее руке сверкнул нож…
- Стой, - прохрипел мужчина. – Остановись… - Игорь опустил голову, на полу лежала алюминиевая крышка от кастрюли.
Он увидел свое отражение в ней, и в голову сразу пришла идея.
В один миг он схватил крышку и развернул к Даше:
– Смотри!
Даша уже налетала на мужчину, но внезапно остановилась, уставившись в отражение крышки. Напряженная тишина застыла в воздухе.
- Это я?..
Игорь молчал, не смея нарушить эту внезапно наступившую тишину. Девушка смотрела в отражение и плакала, словно что-то вспоминая. Она видела, как садится в свою машину, спидометр почему-то показывал очень нечетко, она крутанула ключ в замке зажигания и машина завелась. Нога в каблуках не с первого раза попала на нужную ей педаль, и вот лес около ночного клуба, в который она ходила, поплыл, дорога вдруг стала шире, свет фар почему-то рассеивался, голова становилась тяжелой, а глаза слипались, глядя на дорогу. Потом все перемешалось, визг колес, вырастающий на глазах контур фуры, удар. Темнота.
- Я умерла… Я… - в этот момент лицо девушки снова становилось красивым - лицом девушки, которую он встретил еще вчера за столом.
Она ощупала себя и посмотрела в висящее на стене зеркало.
– Я разбилась… - грустно закончила она. - Прости…Игорек…
Игорь молчал, он видел печаль в глазах Даши, которая только сейчас поняла всю горечь происходящего. Девушка достала листок с красными буквами и снова прочитала, что в нем написано.
- Я так хотела…что не смогла сдержать его…Вчера бы мне было двадцать пять…но так и не стало…Прости меня…- она снова заплакала.
- Все хорошо, Даша. – Игорь прижал ее к себе. – Все хорошо…
- Мне нельзя быть здесь. Мертвым не место среди живых… - она взяла договор в руки. – Это держит меня тут, но, к сожалению, я не могу одна его разорвать. Мы должны сделать это вместе… - она протянула листок мужчине.
- Не надо, Даша, – именно сейчас вдруг Игорь осознал, как же не хочет, чтобы она исчезала.
Чтобы она была, приходила к нему.
- Надо… - она посмотрела ему прямо в глаза. – Так надо… пожалуйста…
Рука Игоря сама дернула за край, другая рука Даши сделала тоже самое. Они встретились на середине листа, и у каждого из них оказалось половина договора.
- Спасибо тебе, Игорь и… прощай… Не забывай меня... никогда...

Девушка растворялась в воздухе, в последний раз улыбаясь тому, кого она так безумно любила. Так безумно, что даже на том свете не смогла найти покой без своей любви…

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 12:27
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 12:27 by Mr.NosПросмотров: 89Комментарии: 5
+7

Ключевые слова: Воспоминания девушка договор на крови невеста обещание призрак авторская история

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 15:23
0
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Комментариев: 1 939
От описания деревенских угощений чуть слюной не захлебнулась.
Надо же, какая любовь. К алкоголику по сути
Зарегистрирован: 23.12.2013
     
#2 написал: Lynx
Сегодня, 15:23
+2
Онлайн
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Публикаций: 309
Комментариев: 1 797
Цитата: зелёное яблочко
Надо же, какая любовь. К алкоголику по сути


Женщины... такие женщины, влюбляясь, думают сердцем или же пятой точкой)
Зарегистрирован: 23.02.2016
             
#3 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 15:35
0
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (287|0)
Публикаций: 51
Комментариев: 1 939
Цитата: Lynx
Цитата: зелёное яблочко
Надо же, какая любовь. К алкоголику по сути


Женщины... такие женщины, влюбляясь, думают сердцем или же пятой точкой)

И женщины, и мужчины любят часто образ в своей голове. А к кому идеальный образ прилипнет… Это уже как карта ляжет. Скачка гормонов и случайного взгляда хватает
Зарегистрирован: 23.12.2013
     
#4 написал: Lynx
Сегодня, 15:39
0
Онлайн
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (3046|0)
Публикаций: 309
Комментариев: 1 797
Цитата: зелёное яблочко
Цитата: Lynx
Цитата: зелёное яблочко
Надо же, какая любовь. К алкоголику по сути


Женщины... такие женщины, влюбляясь, думают сердцем или же пятой точкой)

И женщины, и мужчины любят часто образ в своей голове. А к кому идеальный образ прилипнет… Это уже как карта ляжет. Скачка гормонов и случайного взгляда хватает


Точно.
Зарегистрирован: 23.02.2016
             
#5 написал: Космонасть
Сегодня, 20:16
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Комментариев: 475
Ну и история.Я сразу поняла,что с Дашей что-то не то.Хотя я лично знала такую пару,правда там девушка вполне живая была ,ну и есть(наверное)
Зарегистрирован: 2.11.2017
 
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