Телевизор

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 15:30

Сидоджи Обыкновенный Просмотров: 46 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 15:30 by

Помню, в детстве в наших квартирах из постоянных электроприборов были только огромный толстопопый телевизор, бурчащий по ночам холодильник и радиоприемник. У кого-то была еще электрическая плитка… но не суть. Суть в том, что по ночам, когда весь дом спал, все эти приборы создавали шумовой фон. Тогдашние холодильники и вовсе могли беспрестанно урчать, словно большое недовольное животное, лишь иногда утихая, будто проваливаясь в сон вместе с остальными домашними.Я спала в комнате с телевизором. Большим и темным. И почему-то, когда я случайно просыпалась по ночам, мой взгляд падал именно на него. Фонарей у нас во дворе не было, да и какие фонари могли быть в дворе провинциального города, утопающего в голодных 90-х. Тогда и подъезды светом не баловали, а уличное освещение отсутствовало как класс. Потому темнота по ночам в моей комнате была кромешной. Именно такая темнота будит детскую фантазию. Просыпаться по ночам, созерцая стоящий напротив телевизор, было тем еще удовольствием. В такие моменты я часто ворочалась, пытаясь не смотреть на пластиковый монолит, который словно забирал свет вокруг себя, становясь похожим на жуткий черный провал в сгущающейся вокоруг тьме. И засыпать мне было бы куда спокойней, если бы этот самый телевизор просто стоял там, но нет, ему обязательно надо было издавать посреди ночи громкие щелчки. Иногда от страха я забиралась с ногами и головой под одеяло, укутывалась в него. И лежала, стараясь не дышать и не шевелиться лишний раз, слушая зловещие щелчки.Утром я рассказывала о моих детских страхах снисходительно улыбающейся маме. Она гладила меня по голове и успокаивала, говоря о том, что внутри телевизора за день что-то нагрелось, и оно просто остывает, потрескивая, как угли после костра. Такое объяснение меня вполне устраивало днем, но по ночам все повторялось снова. Потому, спустя какое-то время, на семейном совете было решено завести мне защитника и охранника. Им стал подобранный на улице тощий щенок. Этот доходяга был очень милым и дружелюбным и, возможно, стал бы действительно хорошим другом и защитником, если бы не одна жуткая ночь.Той, так я назвала своего нового питомца, должен был спать со мной (по замыслу родителей), но то ли я ерзала во сне, то ли просто ему так больше нравилось, щенок предпочитал спать в коридоре. Дверь в комнату я держала открытой, и когда мне становилось жутко, я просто подзывала Тоя к себе, и он, цокая когтями по полу, быстро оказывался у моей кровати.И это действительно сработало, кошмары незаметно отступили, и я перестала пугаться щелчков. Через какое-то время я даже перестала просыпаться от них каждый раз. Хочется телевизору потрескивать, пока остывает, ну и пусть щелкает там себе на тумбочке на здоровье.Той рос день ото дня, он быстро окреп и наел бока. Мой сон стал спокойным и сладким, как полагается детям.И в ту ночь я без опаски ложилась спать, я даже не попросила маму выключить мне свет, сделала это сама. Правда, тут же поспешила забраться на кровать и спрятаться от темноты под одеяло. В квартире стало тихо и темно, только иногда из кухни доносилось дребезжание холодильника, резкое, словно от спазмов.Я не сразу поняла, что меня разбудило. Бывает такое, ты вроде слышал резкий шум сквозь сон, а как проснулся, все опять тихо. Мне осталось только перевернуться на другой бок, тот, что поудобней, и вернуться к своим сновидениям. Я начала поворачиваться и замерла, поняв, что взгляд моих заспанных глаз уставлен на тумбочку из-под телевизора. Пустую тумбочку из-под телевизора. Мое тело одеревенело от ужаса, а одеяло начало неприятно липнуть. Все, что я могла, - это зажмуриться и вжаться в кровать. Я старалась дышать ровно и спокойно, сдерживая всхлипы. Словно боясь, что меня кто-то или что-то может услышать. Даже холодильник, как назло, замолк, и казалось, что во всем доме не слышно ни единого звука, даже с улицы.Тут в коридоре что-то щелкнуло.Я взяла себя в руки и громко позвала Тоя, все так же боясь открыть глаза. Долгая пауза, и вот я слышу по полу цоканье когтей. Тяжелые и протяжные шаги. Хотя обычно Той бегал легко, быстро перебирая лапами. Мне показалось, что пес остановился на пороге моей комнаты. Может, раздумывая, а не уснула ли я. Я хотела позвать Тоя снова, чтобы он, как прежде, запрыгнул мне на кровать, успокаивая своим присутствием.Но в дверях, прямо там, где, должно быть, стоял щенок, раздался еще один громкий щелчок. И сразу еще один за ним.Каждый из нас, у кого хоть раз дома был старый телевизор, знает этот звук и навряд ли сможет спутать его с каким-либо другим. Это были те самые щелчки, что пугали меня по ночам. И то, что их издавало, стояло на пороге моей комнаты, и это точно не было моей собакой.Продолжая пощелкивать все чаще, оно зашло в комнату, так же тяжело ступая, направилось к тумбочке, замерло и защелкало с новой силой.Я крепко сжала веки и могла в тот момент поклясться, что больше никогда не смогу открыть глаза. Дыхание мое оборвалось, резко выдохнув, я никак не могла обратно набрать в легкие воздух.Щелчки продолжались, но, вроде как, стали реже. На тумбочке несколько секунд была слышна возня, а потом все успокоилось. Последний раз что-то громко и устрашающе щелкнуло. В тот же момент на кухне завыл холодильник, и это все словно вырвало меня из оцепенения. У меня прорезался голос и покатился диким воплем по всей квартире.Из комнаты родителей тут же вскочила мама, клацнула выключателем. Поняв, что стало светло, я разлепила глаза и увидела прямо напротив себя телевизор. Телевизор стоял там, где ему и полагалось. На тумбочке. Был прикрыт сверху бабушкиной салфеткой "от пыли" и светил своим красным индикатором питания.Конечно, после такого кошмара я напрочь отказалась спать в своей комнате и перебралась к родителям. К тому же, наутро, когда моя истерика сошла на нет, мы обнаружили пропажу Тоя. Пса нигде не было. Мама предположила, что он просто незаметно улизнул, когда папа вечером ходил в магазин. Мы развесили объявления по всей округе, но на них так никто и не отозвался.С возрастом та жуткая ночь забылась, осталось только детское воспоминание о ночном кошмаре. Просто страшный сон. Злосчастный телевизор спустя полгода или год отправился в утиль и был заменен на новенький, менее массивный.Я давно уже живу с мужем в отдельной квартире, которая завалена современной техникой чуть более, чем полностью. Недавно мы прикупили еще и тостер, чтобы делать по утрам сэндвичи.Прошлой ночью я проснулась от громкого щелчка.

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