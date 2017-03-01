Два шамана. Часть №4

Летяга Просмотров: 47 Комментарии: 0 +6 Вчера, 22:10 by

Желание обуздать стихию, конечно, похвально, но как же часто люди пытаются подчинить себе силы, о масштабах которых не имеют даже малейшего представления! Линии электропередач прокладывают специалисты, газ тянут тоже специалисты, да и к работе с ядерной энергией не допустят кого попало. А вот работать с высшими материями берутся все кому не лень, возомнив себя теми, кто подчинил себе духов и высшие силы, теми, кто теперь вправе решать вопросы жизни и смерти. Да вот только последствия могут быть ещё более разрушительными, чем от дурака на АЭС.Шаман сидел на диване и рассматривал деревянную фигурку коня, отполированную до блеска руками предыдущих владельцев. Закрыв глаза, мужчина расслабился и стал поглаживать амулет легкими невесомыми прикосновениями, будто ища в его защите брешь. Амулет завибрировал, начал теплеть, и в ушах шамана послышался детский смех, а потом перед глазами вспыхнул образ смуглого черноволосого мальчика. Ребёнок на глазах стал расти, взрослеть, его взгляд становился всё осмысленнее, мужественнее - и вот это уже молодой воин, в легкой походной кольчуге, с чуть тронутыми первой щетиной щеками. Но вдруг на его груди стал разрастаться красно - чёрный узор, превратившийся в большую рваную рану.«Так вот ты какой, дух амулета, - мысленно проговорил шаман, - связь с детской игрушкой была настолько сильна, что ты ушёл в неё? А что было дальше? Покажи!»Образ убитого воина начал постепенно угасать и уступил место абсолютной темноте. Темнота начала сгущаться ближе к центру, и по мере того как светлели края, в середине темнота уплотнилась до состояния фигуры человека в старинном золотом камзоле. Человек, судя по движениям и пассам, проводил какой-то магический ритуал. Внезапно изображение стало колебаться, трястись и расслаиваться, после чего картинка исчезла совсем.«Значит, это он сделал из тебя амулет... И сейчас ты хочешь знать, что же будет дальше? Я могу обещать тебе только то, что никогда не буду принуждать делать зло и несправедливость», - не спеша проговорил шаман и послал фигурке коня слабый, чуть синеватый импульс, который амулет тут же принял в себя. Инициация состоялась.- Саааш! – послышался голос Ани, - Саша, тут такое дело...Александр открыл глаза и внимательно посмотрел на подругу. На лице Ани не было ни следа от минувшей бури, лишь лёгкая растерянность. Девушка села рядом на диван и начала сбивчиво объяснять:- Я когда на тебя обиделась, то ушла в верхний мир, к бабушке. Ну, мы там с ней поболтали, она сказала, что ты, конечно, неправ, что должен был меня с самого начала держать в курсе, что и зачем. Ну, потому что это неправильно, когда люди, ну или там не люди, которые друг друга любят, что-то скрывает от своих любимых. И вообще в отношениях очень важно…- Аня! – смеясь, перебил девушку кот, - прекрати! Твоя тирада одновременно подпадает и под жестокое обращение с животными, и под доведение до самоубийства!Девушка растерянно замолчала и посмотрела сначала на шамана, потом на кота. Оба сидели с мученически лицами.- Ребят, ну вы чего? Я же стараюсь всё подробно рассказать...- Солнышко, - дипломатично покашляв, проговорил Александр, - расскажи сразу, до чего вы в итоге договорились с бабушкой и в чём, собственно, дело, ради которого недалеко от границы нашего дома стоит неупокоенный дух?Аня на несколько секунд задумалась, машинальные теребя подол платья.- Бабушка мне посоветовала быть мудрой и тебя простить... Вот я и пошла прощать… А тут он...Шаман задумчиво смотрел на Аню, а та наполнялась красным свечением от каждого своего слова. На кресле, зажимая мягкой лапкой рот, захрюкал от сдержанного смеха кот.- Пррродолжай, Анюта, пррродолжай!- Нет, ну правда, бабушка мне сказала, что прощения достоин каждый, а особенно невиновный... - Девушка замолчала на пару секунд и продолжила растерянно-виноватым тоном:- Это был её сарказм, да? Я опять всё неправильно поняла?Шаман приобнял любимую и чуть грустно ответил:- Солнышко, ты просто у меня ещё очень молодая. Ты не прожила долгую жизнь, чтобы набраться опыта и знаний, но к счастью, тебе это предстоит. Наверное, мне действительно нужно было рассказать тебе это всё раньше, но тогда бы ты почувствовала на себе груз ответственности за такое обучение. А это неправильно. Если учение не в радость, то и знания не в толк! Так кого же ты там встретила, шаманка Аня?- Духа! - бросив быстрый взгляд на любимого, ответила та.- Вот знаешь, совсем не удивила! Встретить в междумирье духа - это как-то… неоригинально! Вот если бы ты встретила там агента по продажам косметики… хотя нет, этим бы тоже не удивила!- Дима, будешь подкалывать - я припомню, как кто-то в подъезде малую нужду стоя на задних лапах справлял, а потом хвастался на весь верхний мир, что подростки, которые это видели, уже полгода не пьют, а один серьезно подумывает о карьере послушника в монастыре! - ловко парировала Аня. Кот с достоинством поклонился, но замолчал. Шаман, улыбнувшись, тронул девушку на плечо:- Ты отвлеклась на этого софиста!Аня чуть прикусила нижнюю губу и, собравшись с мыслями, начала говорить очень увлеченно и даже азартно:- Я сначала почувствовала энергию жизни. Ну, думаю, какой-то сильный странник или медиум сейчас появится. Решила подождать, ведь если он хороший, то может, помощь нужна какая, а если плохой, то хоть буду знать врага в лицо. Жду я, жду, а тут появляется этот. Вроде по виду дух как дух, но весь какой-то смазанный, расплывчатый и пахнет от него странно. Одновременно и жизнью и смертью. В среднем мире так вампиры пахнут. Я к нему подошла, помощь предлагаю, а он на меня шипит: «Иди, говорит, своей дорогой покойница! Без тебя тошно!»А я гляжу, он кем-то к миру живых сильно привязан. Я какие могла связи разорвала и закрыла, как ты учил, чтобы сила ни туда, ни оттуда не могла попасть. Но основные связи не смогла осилить, прочные, как от древней магии или от книги, а другие так совсем меня смутили своим составом. Короче говоря, я опять не справилась сама и привела Григория к нам. Поможешь?- Ну давай, зови его сюда, - кивнул Александр Ане и, когда она стала исчезать, продолжил, обращаясь к коту:- Ты думаешь о том же, о чём и я?Кот закатил глаза и ворчливо возразил:- Вот до чего же меня эта фраза бесит, ты не представляешь! Во-первых, я, может быть, сейчас о копченой мойве думаю! Да, не в тему, но я о ней, может быть, всегда думаю! А во-вторых, ты же так и так читаешь мои мысли, так к чему спрашивать?Шаман мягко улыбнулся и удивлённо посмотрел на друга:- Комиссар, ты чего разворчался? Тебе всего сто лет, а ворчишь, как будто тысяч пять! Что с тобой случилось?- Не знаю. Мне не нравится эта ситуация с этим Гришей, подшерстком чую, опять в чужую мерзость влезем! Скажешь, что у меня паранойя? - посмотрел в глаза другу кот.- Не без этого, но в данном случае, скорее всего, это интуиция.Шаман почувствовал приближение чужой сущности и прикрыл глаза, а когда открыл их, то оказался уже в междумирье. Сила сущности чувствовалась на расстоянии, если этот термин подходит для мира, столь разительно отличающегося от мира людей. Всё вокруг было серым, блёклым и немного колыхалось, двоясь, как при мигрени. Шаман встал из кресла и, повернувшись, посмотрел на своё сидящее в кресле тело.- Может быть, бороду отпустить? Как думаешь? – спросил он у сидящего на диване Дмитрия. Тот усмехнулся, поправил рубашку и проговорил якобы под нос:- С бородой, Саша, ты будешь вылитый моджахед! Отпускай, конечно отпускай, тогда твоей фотографией можно будет злых духов изгонять, ну или хотя бы делать их заиками!Шаман хотел ответить колкостью, но не успел. В это время в комнате уже стали проявляться Анна и сопровождающий её Григорий. «Лет сорока, смерть естественная, меньше полугода назад, при жизни был не злой, возможно художник или музыкант,» - отметил шаман, глядя на гостя и, дождавшись, когда тот окончательно проявится в квартире, поздоровался с ним первым.- Приветствую Вас, Григорий. Меня зовут Александр, и я шаман. Расскажите, что с вами случилось, и я постараюсь помочь.- Привет! – кивнул гость и, не дожидаясь приглашения, сел в одно из свободных кресел, заработав этим одобрительный взгляд от развалившегося на диване Дмитрия. А вот Анну такое поведение, наоборот, покоробило.- С чего начать-то? Смотрю я, значит, как меня хоронят. Неплохо так, кстати, но как-то вяло, картонно, без огонька. Искренность на тройку, артистизм на единицу, только сосед один от души старался, довольный, что теперь под окном парковочное место занять можно. Хороший человек, честный! Ну так вот, значит, стою я рядом с гробом, слушаю, кто и что мне говорит, прощаясь. И тут - бац! Тётка какая-то незнакомая. Я и так и сяк, но вот не помню её и всё! А она меня обнимает, причитает, и под эти всхлипы фотографию чью-то мне за пазуху и засунула. И сразу так мне грустно стало, тоскливо... – мужчина повёл плечами и посмотрел на внимательно слушавшего его рассказ Александра, - вся лёгкость ушла разом, будто и не было её вовсе! А в полночь она второй раз пришла на могилу, я в то время по городу ходил, прощался с родными местами… А тут раз, боль как при жизни скрутила! Ну, я ходом на могилу, а там эта гнида какой-то ритуал проводит. А боль всё сильнее и сильнее крутит меня, ломает как живого! Мне потом знакомый утопленник объяснил, что это из-за живой силы мне так плохо было, а я-то подумал, что это будет мой персональный ад! Вот так полгода я уже и шатаюсь по междумирью из-за этой сволочной ведьмы. Меня сила живого мучает тут, а он из-за этого умирает там … Спасибо твоей девчонке, сильно помогла, но связь до сих пор осталась. Если сможете мне помочь, то я твой должник!Сидящий неподвижно на протяжении всего рассказа Дмитрий с наслаждением потянулся и спросил у Григория:- А ты не выяснял, за что парня к тебе привязали, кто он такой и кто она такая, эта ведьма?Дух задумался на минуту, откинул прядь волос со лба и, собравшись с мыслями, продолжил рассказ:- Конечно, выяснил. Ведьма эта, её, кстати, Олеся зовут, когда-то с тем парнем жила, потом они расстались по её инициативе. Потом Олеся снова захотела отношений, но он её отшил. То ли другая появилась, то ли просто отшил, я не выяснял, да это и не важно, но вот за это ведьма его и убивает, да и меня попутно мучает. Она где-то книжицу с заклинаниями раздобыла, и теперь чувствует себя хозяйкой жизни, Гингема чёртова! Страж! Я прошу тебя разорвать мою связь с этим несчастным парнем и привязать ведьму. Я имею право на такую месть и я выпью её до дна! Я выдержу муку ради возмездия!Анна хотела возмутиться этой просьбе Григория, как её чуть тронул за плечо Дима и, прикрыв глаза, отрицательно покачал головой. Девушка растерянно поглядела на Александра, но тот лишь развёл руками.- Это будет справедливо, Григорий, и я тебе помогу. Точнее, мы - я и Анна, - шаман положил одну руку гостю на плечо, а вторую, протянул девушке. Видя её колебания, он пояснил:- Аня, боль за боль, смерть за смерть. Мы стража миров, а не добрые волшебники. В руках у Олеси оказался источник огромной силы, магическая книга, но она, не понимая её силы, распорядилась этим преступно. Григорий имеет право на такую месть, а ритуал должна провести именно ты, ведь это ты изначально взялась ему помогать. Да и с обитателями глубин нижнего мира тебе пора познакомиться уже не как духу, а как равной с сильными.Девушка прикусила нижнюю губу, решительно тряхнула головой и протянула руку Александру, после чего все трое тут же начали медленно растворяться, плавно переходя в другое измерение. Менее чем через минуту в комнате остался один меланхолично наблюдавший за всем Дмитрий, который тут же вернулся обратно в средней мир, но уже в виде кота.Осень вступала в свои права, то плача холодными дождями, то грея яркими лучами солнца. На деревьях мирно сосуществовали золотые и зелёные листья, а на ветвях уже собирались стайками птицы, готовясь по долгому перелету. Молодых птенцов в этих стайках можно было вычислить сразу по суетливости и глупому копошению, так не свойственному опытным и неторопливым птицам. Анна, какое-то время наблюдавшая за стайкой через окно, спросила у Александра:- Я, наверное, со своим желанием всем помочь выгляжу со стороны как эти ласточки? Такая же молодая, наивная и нелепая?- Нет, ты не нелепая, ты просто ещё не растерявшая своих идеалов о справедливости. К счастью.- Саш, а я тоже могла по глупости наломать таких дров, как эта Олеся?Александр молча кивнул и поудобнее уселся в кресле, чуть потревожив смачно зевнувшего кота. Несколько минут прошли в тишине, когда каждый размышлял о своём.- Спасибо, что хотел уберечь меня от глупостей. Скажи, а Олеся теперь умрёт, да? - поинтересовалась девушка у Александра.- Скорее всего да, но не факт. Она хоть без своей магической книги и слабая, но всё-таки ведьма. Должна почувствовать, что её пьют, и тогда сама разорвёт связь, если, конечно хватит, сил, – шаман погладил корешок старинного фолианта и положил его на стол.- А если не хватит, то коллег можно попросить. Интересно, а у ведьм профсоюзы есть? - подал голос с дивана кот.- Имени товарища Люцифера! - засмеялся шаман.- А почему не Вельзевула или, к примеру, Астарота? - тоже улыбнулась Анна.- Скажу тебе, как верующий коммунист, - назидательно ответил ей кот, - профсоюз можно называть только в честь красных. Люцифер как раз красный демон, в честь такого и профсоюз называть будет не грех!Автор: Kotij.

Ключевые слова: Шаман кот дух ведьма

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