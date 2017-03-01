Малахитовый перстень (часть вторая)

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 06:08

Сделано_в_СССР Просмотров: 2 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 06:08 by

Ольга с подружками, сами того не подозревая, попыткой вызвать Пиковую Даму разбудили очень древнюю и очень злобную сущность, которую силам добра очень давно удалось загнать в Зазеркалье и там усыпить, и вот он проснулся. Дело не в том, что девчонки три раза произнесли «Пиковая Дама, покажись», и не в том, что они рисовали на зеркале дверь и ступеньки. А в том, что зеркало было очень старым, имеющим хороший контакт с Зазеркальем, но самое главное — перстень! Свет перстня вывел его из спячки и заставил действовать. Ему во что бы то ни стало необходимо завладеть этим перстнем, но для этого надо выбраться из Зазеркалья, для чего нужна большая сила. Силу он будет брать, убивая людей из зеркал, причем из зеркал любых, не имеет значения, старое зеркало или новое, маленькое или большое, лишь бы видны были глаза, как только жертва посмотрит ему в глаза, она обречена. Он уже убил двоих, а сейчас стоит внутри зеркала в прихожей и ждёт, когда туда поглядит женщина, перед тем как уйти на работу. Женщина действительно посмотрелась в зеркало, чтобы поправить прическу, и тут их взгляды встретились. Он пристально смотрел ей в глаза, а она не могла оторвать взгляд, и все жизненные силы от неё переходили к нему. Наконец жизненная энергия у женщины иссякла, она замертво упала на пол, а он спокойно ушёл. Вечером, придя с работы, муж к своему ужасу обнаружил жену, лежащую мёртвой в коридоре. Врачи так и не смогли понять, отчего она умерла, никаких смертельных патологий у женщины не было, но заключение всё равно надо давать, и они написали «внезапная остановка сердца».«Свой человек в Африке», а по совместительству информатором Оксаны была Алиса. Алиса владела широкой агентурной сетью практически во всех мирах. Эта сеть состояла из духов дома, домашнего очага, в простонародье – домовых. Если в любом жилище (доме, квартире, да хоть дворце) случалось что-нибудь мистическое, Алиса об этом узнавала первой. На самом деле Алиса была двойным агентом и сдавала информацию и злым, и добрым, получая за это очень хорошие дивиденды, но Оксане она была очень обязана, поэтому всю важную информацию та получала первой. Оксана бесшумно материализовалась в Алисиной квартире. За её спиной, как огромная чёрная тень, с секирой в руках молчаливо стоял Спутник. — Есть хорошие новости, — сообщила Алиса, — перстень, который ты ищешь, засветился. — Где? — Не в Караганде, в Екатеринбурге. Есть такая девушка, Оля, очень уж она перед зеркалом любит им баловаться, но только ты поспеши, кроме тебя, ещё охотники до перстенька есть, умыкнут, фамилии не спросят! Дарья подозревала, что именно так всё получится, но до последнего надеялась. Она уже на курорт и путёвку купила, и отель подобрала хороший, где всё включено, и на работе все дела закончила, чтобы претензий не было. Завтра вылет, здравствуй, море и пальмы! Но тут забежала секретарша Света – срочно к шефу! Дарья по опыту знала: если секретарша сама прибегает, а не звонит по телефону, значит, случилось ЧП, а вместе с ним и отпуску пришёл каюк. И действительно, таким шефа она не видела давно.— Стахановец, — говорит, — завёлся, нижних пачками в своих квартирах убивает. Вон только за вчерашний день троих прикончил. Домовых опрашивали, но они сами понять ничего не могут, в квартиру никто не заходил, а человек мёртвый, и видно, что кто-то помог ему умереть. Так что ты всё бросай и только этим делом занимайся. Чем быстрее убийцу найдём, тем всем лучше будет — и нижним, и нам. Я тебе в помощь Славу дам, он оборотень, а у них нюх отличный, глядишь, чего-нибудь и вынюхает.Лирическое отступление №2Итак, продолжаем экскурсию «Мистический Екатеринбург».3) Куба. По-настоящему место, получившее в народе название «Куба», находится на полуострове Большеконный на Верх-Исетском пруду. С трёх сторон этот клочок земли окружён водой, а с четвёртой – непроходимым болотом. С «большой землёй» Кубу связывает трамвайная линия (ходит маршрут №11 до остановки ВИЗ). Ещё на Кубу ведёт единственная дорога, по которой никто не ездит без особой на то надобности. Главная достопримечательность Кубы – заброшенная электростанция, где, по словам очевидцев, легко можно встретиться со всякими сущностями, которые могут одарить артефактом, но могут и убить. Считается, что люди на Кубе живут скрытные и недобрые. Они расселились в древних деревянных бараках, раскинувшихся на каменистом полуострове. Да и люди ли это? Коренастые, широкоплечие, с недоброй ухмылкой и очень белыми и ровными зубами. И ещё к запозднившемуся гостю подойдут и напомнят, что последний трамвай убывает в 23:00. И неплохо бы на нём уехать, да так напомнят, что все уезжают без лишних разговоров.4) Заброшенная больница. В самом центре Екатеринбурга в хаотичном парке «Зелёная роща» медленно разрушается мрачное шестиэтажное здание заброшенной больницы скорой помощи. Несколько лет назад отсюда уехали врачи и пациенты, оставив огромное помещение на откуп бомжам, наркоманам и беспризорникам. Теперь больница стоит, зияя пустыми оконными рамами. Очевидцы утверждают, что по ночам отсюда доносятся протяжные и жуткие крики, а по коридорам мечутся чьи-то юркие тени. Юные экстремалы, рискующие совершить прогулку по этому месту ночью, возвращаются едва не поседевшими и рассказывают жуткие истории о грудах окровавленных простыней, залежах использованных шприцов и банках с заспиртованными органами. Ещё более жуткие истории ходят об обширной сети подвалов и бомбоубежищ под больницей.5) Ещё одна заброшенная больница. Вторая заброшенная больница, что рядом с птицефабрикой, тоже заслуживает внимания. Её строительство много лет назад было приостановлено после загадочной смерти директора, а при возведении больницы погибали рабочие. Поговаривают, что здесь нередко собирались сатанисты, которых потом находили повешенными. Кроме того, ходят слухи, что в этой заброшенной больнице то и дело сами собой передвигаются бетонные плиты, и иногда даже появляется новая кирпичная кладка. По легенде, вся эта жуть здесь оттого, что больницу строили на месте старинного кладбища.6) Уктусские горы. Уктусские горы хранят в себе много тайн. На горах в этом районе Екатеринбурга есть «места силы» с особой энергетикой. Тут в древности располагалось языческое капище. По легенде, если в темноте встать на определённое место, то можно вспомнить, кем ты был в прошлой жизни. На этих пятачках особый микроклимат: если вокруг царит холод, то там всегда теплее. Кроме того, заброшенные трамплины (40, 80, 100 м) на Уктусских горах — известное место среди любителей заброшек. Самому большому трамплину высотой сто метров насчитывается сейчас около 46 лет, он виден практически из всех точек города. Жутковатое сооружение уже почти развалилось, его деревянные части практически сгнили. В прилегающем здании выбиты стёкла и внутри полная разруха.Автор: Юрий Васильевич.

Ключевые слова: Пиковая Дама Алиса очевидцы языческое капище

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