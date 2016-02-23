Тринадцатый

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 23:14

Причина: Стилистика автора сохранена

Mr.Nos Просмотров: 33 Комментарии: 1 +1 Вчера, 23:14 by

Вернувшись с работы, я устало подошел к почтовому ящику и вынул сегодняшние газеты. Опять куча спама. Для кого я написал и приклеил бирку с надписью «Просьба не бросать в почтовый ящик рекламу»? Что за люди?Я отделил от общей стопки рекламных буклетов платежки, а остальное опустил в приготовленную для такого мусора картонную коробку, которая стояла тут же на полу. Но мое внимание привлекло лицо девушки на какой-то странице или брошюре, резко мелькнувшее на секунду и затерявшееся в газетах.Я поднял несколько газет и увидел обычную фотографию размером 10 на 15 с изображением девушки с густыми длинными каштановыми волосами. Курносый нос, небесные глаза, тонкие брови. Лицо модели с обложки журнала, но что она делает в моем ящике? Никаких надписей. Я поднял фотографию и всмотрелся в красивое женское лицо. Да, определенно незнакомая модельная внешность. Я перевернул фотографию и увидел надпись синей ручкой чьим-то явно женским почерком: «Наташа». И номер телефона. Что это? Новый вид «услуг досуга»? Девушки легкого поведения теперь так рекламируют себя? Тем не менее, я не выбросил фотографию. Парень я холостой, девушка Наташа, если это и вправду она на фотографии, прекрасна. Конечно, никогда такими услугами не пользовался, но все же фотку оставил. А может, кто-то просто перепутал ящик, и это послание адресовано кому-то другому? Не мне? Может, стоит оставить фотку на подоконнике у окна возле ящиков, и тот, кто знает данную девушку, получит это послание? Но тут мне почему-то подумалось так: а что… если это не реклама? Может, это я понравился этой Наташе? Может, это такой новый повод познакомиться со мной?Во мне сыграло тщеславие. Но проверить надо. Я осмотрелся по сторонам и вскрыл соседний почтовый ящик. Внимательно прошуршав все газеты, я не обнаружил в них фотографии. Я проделал данную проверку еще с чужими пятью почтовыми ящиками, в которые можно было добраться. И в один из таких моментов меня чуть не засек сосед, живущий этажом выше, вошедший в подъезд. Он поднялся, открыл свой почтовый ящик и стал перебирать газеты, я спустился по лестнице и на мгновение посмотрел на соседа, он что-то пристально разглядывал и улыбался – неужели у него тоже фотография? Но потом я увидел, что он держит в руках какую-то открытку, и успокоился. Я быстро вошел в лифт и уехал на свой этаж. Весь вечер я ходил в сомнениях: позвонить или нет? Вскоре первое взяло верх, я набрал номер, написанный сзади на фотокарточке.- Алло? – услышал я приятный женский голос.- Алло? Здравствуйте! Это Наташа? – немного испугавшись, спросил я.- Тс-с-с-с… Не надо слов, просто приезжай на Мира 18-26. Я не закрыла дверь… Я жду тебя!Гудки телефона оборвали наш разговор. Я стоял в полном недоумении и не знал, что делать с этой информацией. В голове я представил дом по этому адресу, я знал, где он находится. Но ехать туда…не пообщавшись предварительно по телефону. Это точно какая-то девушка по вызову? Или нет? Она ответила так, будто ждала моего звонка. Она знала, что я позвоню? Или мне это показалось? Вопросов было больше, чем ответов.Я взглянул еще раз на фотографию, мне даже как будто показалось, что Наташа мне кокетливо подмигнула в тот момент. Я снова вспомнил ее сладкий голос. Больше не тратя время на раздумья, я быстро собрался и вышел.Через несколько минут с цветами, бутылкой вина и коробкой конфет я уже сидел в своей машине возле дома номер 18 по улице Мира. Я прорабатывал возможный диалог при встрече с ней: что скажу я, что я отвечу, если она спросит, и тут… я увидел своего соседа по этажу, идущего в подъезд с букетом цветов и бутылкой шампанского. Того самого, что чуть не застукал меня в подъезде сегодня за проверкой чужой почты. С чего бы вдруг ему тут быть? Или все-таки он тоже получил фотку? Ну, не спрашивать же его об этом. Дом большой, людей много, мало ли, к кому он приехал? Надо проследить.Я вышел из машины и бегом бросился к дому. Двери лифта закрылись в момент, как я забежал в подъезд, в который вошел сосед. Я смотрел на электронный циферблат и увидел, что лифт остановился на третьем этаже. Я побежал по лестнице, стараясь от такой внезапной прыти не уронить бутылку вина и не сломать букет.Между вторым и третьим этажом я замер, прислушиваясь к коридорным звукам. Тишина. Я поднялся выше и медленно прошел по коридору, оказавшись возле двери с номером 26. Она была слегка приоткрыта, в коридоре горел свет. Я прислушался. Ничего. Я увидел звонок и решил позвонить в дверь, но, нажав на кнопку, не услышал никакого звука. Видимо, звонок не работал или отсутствовал в принципе. Зайти я не решался.Я отошел к мусоропроводу и встал у окна, глядя на темный двор, едва освещаемый одиноким фонарем. «Что ты стоишь? Что тебе не ясно? - думал я про себя. - Тебя пригласили в гости, сказали, что дверь открыта, так что ты ждешь?».Не придумав ничего лучше, я просто решил позвонить и сообщить, что пришел и нахожусь возле двери. Я набрал номер и приложил телефон к уху.- Алло? – услышал я знакомый женский голос.- Алло? Наташа? Я пришел. Но у вас почему-то не работает зво…- Тс-с-с-с… - прервал меня голос. - Не надо слов, просто приезжай на Мира 18-26. Я не закрыла дверь… Я жду тебя!- Может… – хотел было сказать я, но в ответ услышал только частые телефонные гудки.Я не готов был так вести наш диалог. Что за потребительское отношение ко мне? Это как минимум некрасиво с ее стороны. Я снова набрал номер.- Алло? – услышал я.- Наташа! Что это за балаган? Мы можем нормально погово…- Тс-с-с-с…- снова прервала меня она. - Не надо слов, просто приезжай на Мира 18-26. Я не закрыла дверь… Я жду тебя!- Да я уже тут… - но снова только гудки в ответ.И тут до меня дошло, что со мной разговаривает автоответчик! Я набрал еще раз номер.- Алло? – раздалось в трубке.Я просто молчал и спустя несколько секунд снова услышал знакомую до боли фразу: «Тс-с-с-с… Не надо слов, просто приезжай на Мира 18-26. Я не закрыла дверь… Я жду тебя!».Что тут, черт возьми, происходит? Что за дебильный розыгрыш?Я двинулся к этой квартире с явным намерением проучить шутника, но в последний момент что-то меня остановило. Я вдруг подумал про то, что это может быть чья-то ловушка. Что там? Кто там? У меня почему-то пропало желание это проверять, словно что-то остановило меня от этого шага. Я спустился вниз и уехал домой. Какой же я дурак! Повелся на симпатичную мордашку и сексуальный голос. Меня чуть не развели, как самого последнего лоха! Я поднялся к себе, выпил купленное мною вино и лег спать...А через неделю я узнал, что мой сосед пропал в тот день, когда я его видел возле этого дома. Его расчлененное тело по частям собирали по всему городу. Последнюю часть – сердце, лежащее в коробке из-под конфет, лежало в его почтовом ящике. Его мать, с которой он жил, говорила про какую-то фотографию, которую он все время рассматривал в тот вечер. Потом он кому-то позвонил и уехал. Телефон, на который он звонил перед своим исчезновением, недоступен и оформлен на уже давно умершего человека. Машина его была найдена по адресу Мира 18. В этом доме и были найдены первые части тела моего соседа и каких-то других людей, которые находились в квартире 26. Стены комнаты, в которой лежали разные части тел людей, были выкрашены кровью, а пол устлан завянувшими цветами. По данным полиции, в этой квартире были убиты 12 мужчин, в числе которых был и мой сосед.Я достал из кармана ту самую фотографию из почтового ящика, хранящуюся у меня до сих пор, и ужаснулся. В моих руках был чистый высвеченный листок для фотопечати, на котором ничего нельзя было разобрать.В тот момент я лишь подумал об одном: «А что бы было, если бы я вошел тогда в ту квартиру?». И ответ пришел сам собой – я бы стал тринадцатым…

Ключевые слова: Фотография девушка убийства голос квартира мистика авторская история

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