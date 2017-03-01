Ведьмин морок

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 20:02

Сделано_в_СССР Просмотров: 43 Комментарии: 0 +2 Вчера, 20:02 by

Яков бежал быстрее всех, держа мешок наготове. Тоска, отчаяние и ненависть переполняли его сердце. Эта тварь в облике женщины, что неслась впереди, извела его жену до смерти.И не только её, а всю деревню замучила.Мужики ругались, размахивая палками. Бросали камни в спину женщины. Но ведьма успевала уворачиваться. Вдруг она исчезла из виду, нырнув в заросли.Толпа последовала за ней и оказалась в лесу. На какое-то время мужики потеряли ведьму, но не собирались отступать. Яков обогнул дикую яблоню и на мгновение растерялся от неожиданности.Прямо перед ним, из-под веток, обременённых спелыми плодами, вылезла эта тварь. Она почему-то не побежала дальше. Просто стояла на босых ногах, краснеющих от свежих ссадин, и упрямо смотрела на мужчину голубыми глазами.Опомнившись, Яков набросил на ведьму мешок. Женщина стала вырываться, но подскочившие мужики избили её палками, связали и потащили к пруду.Узнав голос отца среди криков, приближающихся к лесу, Марфа скрылась под дикой яблоней. Она втайне от всех ходила в лес на свидание с одним парнем из соседней деревни, поэтому испугалась, что люди заметят её. Особенно отец.Она побледнела, когда ветки зашевелились: неужели сейчас обнаружат?Девушка зажмурилась от страха и почувствовала, как к ней прижалось чьё-то плечо.— Не бойся, — прошептал ей на ухо женский голос. — Я тебе помогу.Марфа заинтересованно взглянула на подсевшую рядом женщину в чёрном платке.Это была ведьма.Она с улыбкой погладила светлую косу девушки, после чего достала из своего узелка, прикреплённого к поясу, медное колечко.— Не трогай меня, — отпрянула Марфа.Она хотела уйти из этого укрытия, забыв обо всём. Но ведьма удержала её за руку, надев колечко на палец девушки.— Посмотри на меня, — велела она.И Марфа невольно послушалась. Сознание её помутилось, подчиняясь воле ведьмы.Когда тело женщины давно перестало сопротивляться, мужики вытащили труп из воды. Яков заметил на пальце убитой медное кольцо.Снял его, покрутил. И тут у него вся пелена с глаз упала.— Да не может быть! — воскликнул он.Мужики кинулись развязывать женщину. Стянули мешок с головы, а там... вместо ведьмы на берегу лежала Марфа. Она была дочерью Якова.

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