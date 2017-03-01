Ведьмин морок

Ведьмин морокЯков бежал быстрее всех, держа мешок наготове. Тоска, отчаяние и ненависть переполняли его сердце. Эта тварь в облике женщины, что неслась впереди, извела его жену до смерти.
И не только её, а всю деревню замучила.
Мужики ругались, размахивая палками. Бросали камни в спину женщины. Но ведьма успевала уворачиваться. Вдруг она исчезла из виду, нырнув в заросли.
Толпа последовала за ней и оказалась в лесу. На какое-то время мужики потеряли ведьму, но не собирались отступать. Яков обогнул дикую яблоню и на мгновение растерялся от неожиданности.
Прямо перед ним, из-под веток, обременённых спелыми плодами, вылезла эта тварь. Она почему-то не побежала дальше. Просто стояла на босых ногах, краснеющих от свежих ссадин, и упрямо смотрела на мужчину голубыми глазами.
Опомнившись, Яков набросил на ведьму мешок. Женщина стала вырываться, но подскочившие мужики избили её палками, связали и потащили к пруду.
Узнав голос отца среди криков, приближающихся к лесу, Марфа скрылась под дикой яблоней. Она втайне от всех ходила в лес на свидание с одним парнем из соседней деревни, поэтому испугалась, что люди заметят её. Особенно отец.
Она побледнела, когда ветки зашевелились: неужели сейчас обнаружат?
Девушка зажмурилась от страха и почувствовала, как к ней прижалось чьё-то плечо.
— Не бойся, — прошептал ей на ухо женский голос. — Я тебе помогу.
Марфа заинтересованно взглянула на подсевшую рядом женщину в чёрном платке.
Это была ведьма.
Она с улыбкой погладила светлую косу девушки, после чего достала из своего узелка, прикреплённого к поясу, медное колечко.
— Не трогай меня, — отпрянула Марфа.
Она хотела уйти из этого укрытия, забыв обо всём. Но ведьма удержала её за руку, надев колечко на палец девушки.
— Посмотри на меня, — велела она.
И Марфа невольно послушалась. Сознание её помутилось, подчиняясь воле ведьмы.
Когда тело женщины давно перестало сопротивляться, мужики вытащили труп из воды. Яков заметил на пальце убитой медное кольцо.
Снял его, покрутил. И тут у него вся пелена с глаз упала.
— Да не может быть! — воскликнул он.
Мужики кинулись развязывать женщину. Стянули мешок с головы, а там... вместо ведьмы на берегу лежала Марфа. Она была дочерью Якова.
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Новость отредактировал Lynx - Вчера, 20:02
Вчера, 20:02 by Сделано_в_СССРПросмотров: 43Комментарии: 0
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